Военен експерт: ВСУ планират обстрел по социални обекти в Краматорск, за да обвинят Русия
  Тема: Украйна

Военен експерт: ВСУ планират обстрел по социални обекти в Краматорск, за да обвинят Русия

20 Август, 2025 06:41, обновена 20 Август, 2025 06:52 1 412 17

Чуждестранни наемници, биещи се на страната на Украйна, бягат от руските въоръжени сили към десния бряг на река Оскол

Военен експерт: ВСУ планират обстрел по социални обекти в Краматорск, за да обвинят Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили възнамеряват да нанесат серия от удари по социални обекти и високи сгради в Краматорск /ДНР/, до края на август, за да обвинят впоследствие руската армия.

Както заяви военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС, Киев възнамерява да отрази предполагаемите удари на руските сили по гражданската инфраструктура на Краматорск в украинските и западните медии, техни служители вече са пристигнали в града.

Още новини от Украйна

„Получихме информация от разузнавателен източник, че администрацията на Зеленски, в контекста на информационния фон за евентуално уреждане на украинския конфликт след преговорите между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, планира въоръжена провокация в град Краматорск в ДНР, за да дискредитира впоследствие руското ръководство. Така военнослужещи от украинските въоръжени сили възнамеряват да извършат артилерийски обстрел на социални обекти и многоетажни жилищни сгради, разположени в югоизточните покрайнини на града, до края на август. Огневият удар може да бъде извършен с помощта на реактивна система за залпов огън съветски тип от летището, контролирано от украинските войски“, каза той, позовавайки се на свои източници.

Марочко уточни, че Киев възнамерява да публикува фото и видео материали от местата на така наречените удари на руските сили по Краматорск в украински и чуждестранни медии, включително социални мрежи и Telegram канали, за да ги представи „като факт на агресия от страна на военнослужещи от руските въоръжени сили, както и нарушение на международното право“.

Според него на 18 август група чуждестранни журналисти вече са пристигнали в Краматорск - те били забелязани близо до жп гарата.

„Планираната провокация в Краматорск е насочена към оказване на психологически натиск върху населението на града, формиране на негативно отношение към руското военно командване и подкопаване на авторитета на Москва на международната арена“, подчерта военният експерт.

Чуждестранни наемници в Купянска посока бягат от руските въоръжени сили към десния бряг на река Оскол, съобщиха руските служби за сигурност.

„Наемниците бягат от посока Купянск. Чужденците преминават към западния бряг на Оскол, далеч от бойните действия. Те изоставят превозните си средства на левия бряг, за да не бъдат изгорени от нашите дронове“, казаха източниците.

По-рано силите за сигурност съобщиха на РИА Новости, че предният команден пункт и тиловите части на украинския националистически батальон „Азов“* се оттеглят към десния бряг на Оскол поради настъплението на руските войски в Харковска област.

Купянск действа като опорен пункт за отбрана на Въоръжените сили на Украйна в източната част на Харковска област. Това е най-голямото населено място в региона, разположено на изток от Оскол. Ако руските войски успеят да завземат града, те ще могат да напреднат по-на запад в тази част на региона и в бъдеще да обединят фронта с района във Волчанск.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е щом Риа новости казва така е

    10 19 Отговор
    М-да.

    06:56 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахаха

    4 24 Отговор
    Миленчо, спри с тая руска дезинформация

    07:08 20.08.2025

  • 5 Факт

    7 6 Отговор
    Кой би изпълнил такава заповед?

    Коментиран от #7, #9, #12

    07:11 20.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Механик

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    А какъв се пада онзи, който е заложил 130 кила взрив в кола и е планирал с тая кола да гърми моста и заедно с него, НИЩО НЕ ПОДОЗИРАЩИЯ бъдещ собственик на колата????

    07:23 20.08.2025

  • 9 Механик

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Ами то пише бе - чуждестранни немници.
    Или ще отречеш, че в редиците на "доблестната" укр. армия има полски, литовски, колумбийски и всякакви други престъпници??

    Коментиран от #13

    07:24 20.08.2025

  • 10 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 12 Отговор
    Ами да, браво на ВСУ. Така се воюва, както рашистите воюват четвърта година. Няма да им белят рофити яйчица я..

    07:37 20.08.2025

  • 11 Пророк

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Кейси, стягай багажа и купувай билета за Западен Сибир. Нали това са твоите предсказания? Войни, разрушения, катаклизми в Европа, единственото място, което ще остане непокътнато е Западен Сибир. Оттам ще дойде спасението. Или, май си позабравил тези си пророчества?

    07:37 20.08.2025

  • 12 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Същите които на Майдана стреляха срещу своите....

    Коментиран от #15

    07:37 20.08.2025

  • 13 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Добре че бяха северокорейчетата, че магучите и непабедимите се бяха нас рали процепа на бараката.

    07:39 20.08.2025

  • 14 дада

    8 12 Отговор
    Укрите са с толкова промити мозъци и изпълнени с омраза благодарение на експеримента ,който запада си направи с тях .Рано или късно ще разберът , че бяха използвани и ще се обърнат срещу създателя си.

    07:40 20.08.2025

  • 15 Ами да това е факт

    2 10 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Разликата е само в ръководителите,2014 година стрелците се ръководеха от коменданта на Майдана Парубий а сегашните стрелци се ръководят от наркомана Зеленски.

    08:11 20.08.2025

  • 16 Нищо ново

    8 2 Отговор
    Поредната нелепа, абсурдна и долнопробна, кремълска дезинформация.

    08:18 20.08.2025

  • 17 Опс

    1 0 Отговор
    Цял Холивуд работи за зеленясалия нарко....колко постановки изиграха вече.....ама рано или късно всеки си сяда на килимчето.....

    08:23 20.08.2025

