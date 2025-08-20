Новини
Илон Мъск се отказва от създаването на нова партия

20 Август, 2025 11:08 512 1

Милиардерът насочва вниманието си към бизнеса и поддържането на връзки в Републиканската партия

Илон Мъск се отказва от създаването на нова партия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Милиардерът Илон Мъск тихо е изоставил плановете си да създаде нова политическа партия, като е обяснил на съюзниците си, че иска да се съсредоточи върху своите компании. Това съобщи Уолстрийт Джърнъл, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, предава БТА.

Мъск не коментира директно публикацията, но написа в X: „Нищо, казано от @WSJ, не трябва да се приема за истина.“

Най-богатият човек в света представи проекта за „Американска партия“ през юли, след публичен спор с президента Доналд Тръмп относно законопроекта за намаляване на данъците и разходите.

Според изданието Мъск напоследък е концентрирал усилията си върху поддържането на връзки с вицепрезидента Джей Ди Ванс. Той признал пред сътрудници, че създаването на нова партия може да навреди на отношенията му с Ванс.

Мъск и екипът му дори са уверили приближени до Ванс, че обмисля да използва част от своите финансови ресурси, за да го подкрепи, ако реши да се кандидатира за президент през 2028 г.

През 2024 г. изпълнителният директор на Tesla и SpaceX е похарчил близо 300 милиона долара в подкрепа на Тръмп и други републиканци, оказвайки сериозно влияние още в първите седмици от мандата на Тръмп. Тогава бе създадено и новото министерство за ефективност на правителството.

Ройтерс уточнява, че засега не е успял да потвърди информацията на Уолстрийт Джърнъл.

Джей Ди Ванс, който се опита да успокои напрежението след публичния конфликт между Мъск и Тръмп, наскоро потвърди позицията си и заяви, че е приканил Мъск да се върне в редиците на Републиканската партия.


  • 1 Швейк

    Илон Мъск смята , че всички живеем в компютърна симулация.
    Значи няма смисъл да прави нова симулирана партия

    11:13 20.08.2025