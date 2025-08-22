Будапеща се оплака на Брюксел след украинските удари по тръбопровода „Дружба“

Петролопроводът „Дружба“ беше подложен трикратно на украински удари на руска територия и Будапеща и Братислава призовават Европейската комисия да предотврати подобни атаки, заяви днес във „Фейсбук“ унгарският външен министър Петер Сиярто, като допълни, че тръбопроводът е много важен за енергийните доставки за Унгария и Словакия, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА
Сиярто и неговият словашки колега Юрай Бланар днес изпратиха писмо до върховния представител на Европейския съюз Кая Калас и енергийния комисар Дан Йоргенсен, заявявайки, че доставките на петрол до Словакия и Унгария през тръбопровода може да бъдат отменени за поне пет дни.
„Нека бъдем ясни: с тези нападения Украйна не наранява Русия, а предимно Унгария и Словакия“, заяви Сиярто. „Тръбопроводът „Дружба“ е незаменим за енергийните ни доставки. Без него предоставянето на петрол за нашите страни е просто невъзможно. Подобни нападения са пряко и неприемливо нападение срещу енергийната ни сигурност“, допълни той.
Отбелязвайки, че ЕК през януари поел ангажимент спрямо подобни нападения срещу линиите за доставки, Сиярто заяви, че „въпреки тези три удара, тя запази мълчание, не предприе никакви мерки в защита на енергийните доставки на страните членки“.
В писмото си Сиярто и Бланар призоваха ЕК да предприеме мерки спрямо украинските удари срещу тръбопровода към Унгария и Словакия.
„Брюксел трябва да разбере, че те са Европейската комисия, а не Украинската комисия“, заяви Сиярто.
В писмото си Бланар и Сиярто отбелязват, че декларацията на ЕК от 27 януари призовава трети страни да уважават целостта на енергийната инфраструктура, която зарежда страните членки като „въпрос на сигурността за ЕС“. ЕК заяви, че е „готова да предприеме мерки в защита на важната енергийна инфраструктура като електрическите кабели и газовите и петролни тръбопроводи и обекти“, пише в писмото.
„Предвид това, че през последните години ЕС и страните му членки предоставиха стотици милиарди евро подкрепа на Украйна, приемаме действията на Украйна, които силно заплашват енергийната сигурност на Унгария и Словакия, за напълно неприемливи“, пише в писмото.
„Категорично призоваваме ЕК незабавно да спази ангажиментите си, подчертани в горепосочените изявления и да гарантира сигурността на доставките на енергийни ресурси за страните членки“, заявиха министрите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украйна принадлежи на еврейския народ
Коментиран от #8, #22
16:48 22.08.2025
2 Последния Софиянец
16:48 22.08.2025
3 Сега
Коментиран от #16
16:48 22.08.2025
4 Сила
Коментиран от #21
16:49 22.08.2025
5 Хахахаха
Уаааааааа, Уаааааааа, Зеленски ма бий, Уаааааааа!
16:49 22.08.2025
6 гост
16:50 22.08.2025
7 Сталин
16:50 22.08.2025
8 Сталин
До коментар #1 от "Украйна принадлежи на еврейския народ":Зеления наркоман ще остане в историята като най кървавия юдейски цар на Украйна,ще бъде вписан в талмуда като най великия юдей който разчисти територията за велик Израел
16:51 22.08.2025
9 Ами сега
16:51 22.08.2025
10 Злобното Джуджи
Русия ще защити Унгария така както защити Югославия, Армения, Сирия, Херсон, Красни Лиман, Пригожин и дузина руснаци изядени от вараните на Комодските о-ви 😁👍
16:53 22.08.2025
11 Баба ти от Украина
16:53 22.08.2025
12 Българин
16:53 22.08.2025
13 Джо
16:57 22.08.2025
14 Благой от СОФстрой
Коментиран от #24
16:57 22.08.2025
15 И защо е нужно...?!
,,Будапеща СЕ ОПЛАКА на Брюксел...!"...?!?!
17:00 22.08.2025
16 ЦЪК!
До коментар #3 от "Сега":По-скоро Урсула и Зеленски,трябва да бъдат нашамарени,защото са комбина в тази мръсна игра...!
Коментиран от #23
17:01 22.08.2025
17 Анатоли Стайков
Коментиран от #19
17:01 22.08.2025
18 Дори най заблудените
Гласат ви яко.
17:02 22.08.2025
19 Анатоли Стайков-Хард гранатаджия
До коментар #17 от "Анатоли Стайков":Е време ми требва дави облъча
17:03 22.08.2025
20 Абсурдистан
17:03 22.08.2025
21 Баш-Сила!
До коментар #4 от "Сила":Намали конспиративните филми...!
Гледам,че ти деформират реалното мислене...!
17:03 22.08.2025
22 Ми то за това е битката
До коментар #1 от "Украйна принадлежи на еврейския народ":За проект Небесен Ерусалим.
Е не се получи.
17:03 22.08.2025
23 Стария SS
До коментар #16 от "ЦЪК!":Че те нали са покуление от нациска Германия.
Са ясно ли е срещу кого се бори Русия.
17:05 22.08.2025
24 А това ,,СОФстрой"...!
До коментар #14 от "Благой от СОФстрой":Не бе ли някаква организация от КомунизЪма...,както и Ти самият...?!
17:05 22.08.2025