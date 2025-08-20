Израел мобилизира хиляди резервисти за офанзивата в Газа

Израел е решен да поеме изцяло контрола над град Газа и за тази цел ще призове нови 50 хиляди резервисти. Междувременно правителството на Нетаняху одобри спорен проект за заселване, който може да раздели Западния бряг.

Според съобщения в медиите израелският министър на отбраната Израел Кац е одобрил план за превземането на град Газа, който предвижда призоваването на нови 50 000 резервисти. Това е потвърдил представител на израелската армия, цитиран от световните информационни агенции. Уточнява се, че призовките ще бъдат изпратени още през следващите дни, за да могат резервистите да започнат службата си през септември, посочва АРД.

Планира се да бъдат изпратени общо около 120 000 резервисти. Въпреки това по-голямата част от военнослужещите, които ще бъдат разположени в най-големия градски център в ивицата Газа, ще се състои от действащи войници.

Медии: град Газа ще бъде евакуиран

Според съобщения в медиите планът предвижда евакуация на града, в който според оценките живеят около един милион души. Новинарският портал ynet съобщи, че Кац също така е разрешил да започне подготовката за извеждането на цивилните граждани от град Газа, които ще бъдат извозвани към южните части на крайбрежната ивица. Целта е да се осигури снабдяването им с хуманитарна помощ. Има обаче и опасения, че офанзивата ще влоши и без това катастрофалното положение на цивилното население в ивицата Газа, посочва още АРД.

Без отговор досега на новото предложение за прекратяване на огъня

Оторизацията за операцията беше дадена въпреки факта, че ислямистката организация Хамас, според нейна информация, е дала "положителен отговор" на новото предложение на посредниците Египет и Катар за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Междувременно премиерът Бенямин Нетаняху сигнализира, че израелският отговор на новото мирно предложение може да се очаква до края на тази седмица. Според съобщения в медиите кабинетът по сигурността трябва да се събере в четвъртък.

Израелските искания за прекратяване на войната в Близкия изток са разоръжаване на Хамас, връщане на всички заложници, демилитаризация на ивицата Газа, израелски контрол върху сигурността и алтернативна гражданска администрация, която да не се упражнява нито от Хамас, нито от Палестинската автономия, припомнят в тази връзка световните агенции.

Одобрен е спорен план за нови еврейски селища на Западния бряг

Израелски комитет по планиране одобрява планове за разширяване на израелските селища в особено чувствителен район на Западния бряг, предадоха израелски медии и организацията "Мир сега". Между Източен Йерусалим и град Маале Адумим трябва да бъдат изградени 3 400 нови жилища за заселници, което на практика би разделило палестинския анклав на северна и южна част. Според критиците това би блокирало териториалната цялост на бъдеща палестинска държава.

Смотрич иска да "погребе палестинската държава"

Крайнодесният израелски министър на финансите Бецалел Смотрич вече призна, че проектът има за цел да "погребе" идеята за палестинска държава. Преди няколко дни той призова за ускоряване на ключовия проект за строителство на 3 400 жилища на Западния бряг и за анексиране на тази палестинска територия, окупирана от Израел през 1967 г. Така той отговори на обявеното намерение на няколко държави, сред които Франция, Великобритания, Канада и Австралия, да признаят палестинската държава в отговор на военната кампания на Израел в Газа.

Близо 150 от 193-те страни членки на ООН, сред които и България, вече са признали палестинската държава.