Берлин: Няма да признаем палестинска държава в настоящия момент

Германското правителство заяви в петък, че няма намерение да признае палестинска държава в настоящия момент, тъй като подобен ход би подкопал усилията за постигане на договорено решение на конфликта с Израел, предава "Ройтерс".

"Договореното решение с две държавин остава наша цел, дори ако днес изглежда далечна. Признаването на Палестина вероятно ще дойде в края на този процес, а подобни решения сега биха били по-скоро контрапродуктивни," заяви говорител на германското правителство по време на пресконференция.

През последните месеци редица държави, включително Австралия, Великобритания, Франция и Канада, обявиха готовност да признаят палестинска държава при определени условия.

САЩ и Европейският съюз продължават официално да подкрепят концепцията за две държави, но събитията на терен и засиленото напрежение в региона правят подобно решение все по-трудно постижимо.