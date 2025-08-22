Новини
Берлин: Няма да признаем палестинска държава в настоящия момент

22 Август, 2025 15:34 682 10

  • германия-
  • израел-
  • палестина-
  • фридрих мерц-
  • бенямин нетаняху-
  • газа

САЩ и ЕС продължават официално да подкрепят концепцията за две държави, но събитията на терен и засиленото напрежение в региона правят подобно решение все по-трудно постижимо

Берлин: Няма да признаем палестинска държава в настоящия момент - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германското правителство заяви в петък, че няма намерение да признае палестинска държава в настоящия момент, тъй като подобен ход би подкопал усилията за постигане на договорено решение на конфликта с Израел, предава "Ройтерс".

"Договореното решение с две държавин остава наша цел, дори ако днес изглежда далечна. Признаването на Палестина вероятно ще дойде в края на този процес, а подобни решения сега биха били по-скоро контрапродуктивни," заяви говорител на германското правителство по време на пресконференция.

През последните месеци редица държави, включително Австралия, Великобритания, Франция и Канада, обявиха готовност да признаят палестинска държава при определени условия.

САЩ и Европейският съюз продължават официално да подкрепят концепцията за две държави, но събитията на терен и засиленото напрежение в региона правят подобно решение все по-трудно постижимо.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    7 11 Отговор
    43 ГОДИШЕН ПАЛЕСТИНСКИ БЕЖАНЕЦ ИЗНАСИЛИ 14 ГОДИШНО МОМИЧЕ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ГЪРЦИЯ , ПРЕД ЦЪРКВА ....без коментар !!!

    Коментиран от #2, #3, #4

    15:39 22.08.2025

  • 2 мошЕто

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    И после Нетаняху бил лош ....

    15:42 22.08.2025

  • 3 Мощ

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Хохохоляк е бил.В цял свят правят така. Вече хората ги намразиха.

    15:42 22.08.2025

  • 4 Некой

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Всякакви бежанци го правят. Само още една причина да си седят в техните си култури, а не разни фашисти да ги разгонват насам натам.

    15:47 22.08.2025

  • 5 Гад Заяви

    10 2 Отговор
    Предателят Мерц е срам за германския народ. Слуга на еврейския конгломерат БлякРок.

    15:51 22.08.2025

  • 6 гост

    9 0 Отговор
    въртим гъ...........з.......ягата....

    15:52 22.08.2025

  • 7 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Фашист фашиста око не вади!

    15:53 22.08.2025

  • 8 Е как иначе?

    2 0 Отговор
    Как ще е възможно роба да се надигне на господаря си? НАЛИ?

    Нищо чудно в това че нямали да признаят а някакви неграмотни драскачи (не писачи) плямпат че някакакъв бежанец направил еди си какво. Абе Ганя откога един двата десетима представляват цула нация бе ...........?

    Как може след всичкш сторени злини невиждани досега да има още уж хора които да ги защитават тез изроди как може?

    16:06 22.08.2025

  • 9 Хмм

    3 0 Отговор
    там където има геноцид, германците подкрепят, достойни наследници на своя фюрер Хитлер, все пак той е избран с избори от немския народ, а немските фотографи с удоволствие заснемали бесилки на непълнолетни и малолетни

    16:31 22.08.2025

  • 10 Левски

    1 0 Отговор
    Ще признаете и хоро ще играете

    16:43 22.08.2025

