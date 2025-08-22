Берлин: Няма да признаем палестинска държава в настоящия момент

Германското правителство заяви в петък, че няма намерение да признае палестинска държава в настоящия момент, тъй като подобен ход би подкопал усилията за постигане на договорено решение на конфликта с Израел, предава "Ройтерс".
"Договореното решение с две държавин остава наша цел, дори ако днес изглежда далечна. Признаването на Палестина вероятно ще дойде в края на този процес, а подобни решения сега биха били по-скоро контрапродуктивни," заяви говорител на германското правителство по време на пресконференция.
През последните месеци редица държави, включително Австралия, Великобритания, Франция и Канада, обявиха готовност да признаят палестинска държава при определени условия.
САЩ и Европейският съюз продължават официално да подкрепят концепцията за две държави, но събитията на терен и засиленото напрежение в региона правят подобно решение все по-трудно постижимо.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #2, #3, #4
15:39 22.08.2025
2 мошЕто
До коментар #1 от "Сила":И после Нетаняху бил лош ....
15:42 22.08.2025
3 Мощ
До коментар #1 от "Сила":Хохохоляк е бил.В цял свят правят така. Вече хората ги намразиха.
15:42 22.08.2025
4 Некой
До коментар #1 от "Сила":Всякакви бежанци го правят. Само още една причина да си седят в техните си култури, а не разни фашисти да ги разгонват насам натам.
15:47 22.08.2025
5 Гад Заяви
15:51 22.08.2025
6 гост
15:52 22.08.2025
7 стоян георгиев
15:53 22.08.2025
8 Е как иначе?
Нищо чудно в това че нямали да признаят а някакви неграмотни драскачи (не писачи) плямпат че някакакъв бежанец направил еди си какво. Абе Ганя откога един двата десетима представляват цула нация бе ...........?
Как може след всичкш сторени злини невиждани досега да има още уж хора които да ги защитават тез изроди как може?
16:06 22.08.2025
9 Хмм
16:31 22.08.2025
10 Левски
16:43 22.08.2025