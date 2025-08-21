Новини
Израел започна военна офанзива за превземане на град Газа

21 Август, 2025 13:16 490 17

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • бенямин нетаняху-
  • палестина

Израелският премиер Нетаняху е разпоредил град Газа да бъде превзет бързо, с което да се скъси срокът за превземането на последните терористични крепости на Хамас

Израел започна военна офанзива за превземане на град Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Израел започна военна офанзива за превземане на град Газа. Целта – да сломи съпротивата на последните крепости на ислямистката Хамас. Наблюдатели смятат, че акцията ще задълбочи катастрофата на цивилното население.

Насред усилията на ООН за примирие и освобождаване на заложниците в ивицата Газа, Израел форсира своята военна офанзива в град Газа, съобщава АРД. Министърът на отбраната Израел Кац даде зелена светлина за мобилизирането на 60 000 допълнителни резервисти и одобри план на армията за завземане на град Газа, беше обявено от говорител на министерството.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш апелира за незабавно примирие в Газа. Според него то е "от решаващо значение", за да няма нова смърт и нови разрушения. Гутериш призова Израел да се откаже от решението си за“нелегално“ строителство на селища на Западния бряг.

Атаки в много части на град Газа

Израелската армия оповести, че смята да завземе град Газа и бежанският лагер в Ал Мауази, който се намира в централната част на ивицата Газа. Говорител на армията заяви, че новата бойна фаза ще ще обхване „постепенно и целенасочено части от и около град Газа“, сред които и някои места, където израелските войски до момента не са навлизали. По думите му израелската армия засега атакува части от кварталите Зейтун и Джабалия.

Армията сега щяла „да концентрира“ своите атаки над града, за да извоюва „решаваща“ победа над ислямистките бойци на Хамас, се казва в съобщението. От израелска страна заявяват също, че се опитват да осигурят сигурна евакуация на цивилното население и снабдяването му с продоволствия. Опасението на международните наблюдатели са обаче, че новата офанзива ще влоши още повече и бездруго катастрофалното положение на хората в ивицата Газа.

Израелският премиер Нетаняху е разпоредил град Газа да бъде превзет бързо, с което „да се скъси срокът за превземането на последните терористични крепости на Хамас“. Според медийни съобщения израелската армия обаче се готви за продължителна акция по превземането на Газа, която може да трае няколко месеца.

Израел не е отговорил на предложението на посредниците

От Хамас нарекоха израелските планове за превземане на Газа „крещящо нарушение“ на усилията на посредниците за примирие. Посредниците от Катар продължават да очакват официален отговор на Израел на разпространеното предложение за 60-дневно примирие, по време на което да бъдат освободени израелските заложници. Предполага се,че около 20 от тях са все още живи. Роднини на заложниците протестираха срещу новите действия на израелската армия. Според тях военната офанзива ще застраши живота на близките им.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    4 5 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Нсй старите врагове на Велика България.

    13:17 21.08.2025

  • 2 Демокрад

    3 1 Отговор
    Всички ще мълчат като нарани, Вкл. видния милиционер Путин,

    13:18 21.08.2025

  • 3 Киро Острото

    4 3 Отговор
    Всеки българин да отдели по една пенсия или заплата за Палестина!

    13:18 21.08.2025

  • 4 Путин

    5 3 Отговор
    Аз съм най-страхливата мишка на Земята.

    13:18 21.08.2025

  • 5 Тагаренко

    1 6 Отговор
    Ще пратим оръжие на Палестина.

    13:18 21.08.2025

  • 6 Путин нинджата

    1 1 Отговор
    Нинджа съм веее

    13:18 21.08.2025

  • 7 Урсула 1984

    5 3 Отговор
    Пакет санкции срещу Израел!

    13:19 21.08.2025

  • 8 Георг Георгиев

    1 2 Отговор
    Осъждам агресията на Израел!

    13:19 21.08.2025

  • 9 Историческа истина

    2 5 Отговор
    Справедливостта изисква истината. Истинита е, че Хамас е терористична организация, която е извършила, извършва и ще извършва чудовищни зверства. Истината е, че Хамас е истинския убиец на собственото си население. Истината е, че Израел води война буквално на живот и смърт срещу Хамас и поддържащите я терористични ислямистки режими. Истината е, че Израел, от самото си създаване, е принуден на своя земя да защитава своите граждани от готвения им нов Холокост. Истината е, че манипулираният антисемитизъм днес отново набира сила. Истината е, че радикалната, новата и всякакви останали левици отново са флагман на този антисемитизъм. Истината е, че редица медии и дори правителства се поддават на тези манипулации. Истината е, че не вярвам и на дума, идваща от Хамас и ретранслирана от медии и организации. Истината е, че мир в Близкия Изток ще настъпи тогава, когато държавите от региона се отърват от радикалния ислямизъм и разберат, че Израел не е техен враг, а техен съюзник по пътя към истинска демокрация и просперитет.

    Коментиран от #11, #13, #14

    13:20 21.08.2025

  • 10 тутуту

    1 2 Отговор
    Да са учат руснаците как са прави

    13:22 21.08.2025

  • 11 Прозрачен си

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Историческа истина":

    Друагата истина е, че в Редакцията сте платени п0 длоги.

    13:22 21.08.2025

  • 12 Сила

    2 5 Отговор
    Крайно време беше !!! Сега всички палестинци ще заминат за Дубай , при братята си по вяра и ще благоденстват во веки веков ...

    13:22 21.08.2025

  • 13 До бота на Моссад

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Историческа истина":

    как е времето в Тел Авив?

    13:23 21.08.2025

  • 14 Коко

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Историческа истина":

    А хапчетата ,пак ли забрави да ги пиеш?

    13:24 21.08.2025

  • 15 Бежко

    3 0 Отговор
    Да не забравяме, кой пази нашите шишковци!
    Говоря за личната охрана!
    Затова в БГ-медиите, Израел се предствя като жертва!
    Нали така бе кумец?

    13:27 21.08.2025

  • 16 Без име

    1 1 Отговор
    Отдавна трябваше да го направи това Израел!

    13:30 21.08.2025

  • 17 Дааа,

    1 0 Отговор
    Ще разчистват терена, та оня рижия kykyмицин Краснов да си направи курорт от Газа. Газа Тръмп Тауър.

    13:31 21.08.2025