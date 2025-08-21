Израел започна военна офанзива за превземане на град Газа. Целта – да сломи съпротивата на последните крепости на ислямистката Хамас. Наблюдатели смятат, че акцията ще задълбочи катастрофата на цивилното население.

Насред усилията на ООН за примирие и освобождаване на заложниците в ивицата Газа, Израел форсира своята военна офанзива в град Газа, съобщава АРД. Министърът на отбраната Израел Кац даде зелена светлина за мобилизирането на 60 000 допълнителни резервисти и одобри план на армията за завземане на град Газа, беше обявено от говорител на министерството.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш апелира за незабавно примирие в Газа. Според него то е "от решаващо значение", за да няма нова смърт и нови разрушения. Гутериш призова Израел да се откаже от решението си за“нелегално“ строителство на селища на Западния бряг.

Атаки в много части на град Газа

Израелската армия оповести, че смята да завземе град Газа и бежанският лагер в Ал Мауази, който се намира в централната част на ивицата Газа. Говорител на армията заяви, че новата бойна фаза ще ще обхване „постепенно и целенасочено части от и около град Газа“, сред които и някои места, където израелските войски до момента не са навлизали. По думите му израелската армия засега атакува части от кварталите Зейтун и Джабалия.

Армията сега щяла „да концентрира“ своите атаки над града, за да извоюва „решаваща“ победа над ислямистките бойци на Хамас, се казва в съобщението. От израелска страна заявяват също, че се опитват да осигурят сигурна евакуация на цивилното население и снабдяването му с продоволствия. Опасението на международните наблюдатели са обаче, че новата офанзива ще влоши още повече и бездруго катастрофалното положение на хората в ивицата Газа.

Израелският премиер Нетаняху е разпоредил град Газа да бъде превзет бързо, с което „да се скъси срокът за превземането на последните терористични крепости на Хамас“. Според медийни съобщения израелската армия обаче се готви за продължителна акция по превземането на Газа, която може да трае няколко месеца.

Израел не е отговорил на предложението на посредниците

От Хамас нарекоха израелските планове за превземане на Газа „крещящо нарушение“ на усилията на посредниците за примирие. Посредниците от Катар продължават да очакват официален отговор на Израел на разпространеното предложение за 60-дневно примирие, по време на което да бъдат освободени израелските заложници. Предполага се,че около 20 от тях са все още живи. Роднини на заложниците протестираха срещу новите действия на израелската армия. Според тях военната офанзива ще застраши живота на близките им.