58% от американците: Всяка държава в ООН трябва да признае Палестина

58% от американците смятат, че всяка държава в ООН трябва да признае Палестина като държава. Това показват резултатите от ново проучване на Ройтерс/Ipsos.
Около 33% от анкетираните не са съгласни, а 9% не са отговорили.
Шестдневното проучване, която приключи в понеделник, показва ясно изразено партийно разделение по въпроса. 78% от демократите подкрепят идеята, а 41% от републиканците са съгласни.
Около 65% от анкетираните казват, че САЩ трябва да помогнат на гладуващите в Газа, като 28% не са съгласни. Броят на несъгласните включва и 41% от републиканците.
59% от американците смятат, че военната реакция на Израел в Газа е била прекомерна. Тридесет и три процента от анкетираните не са съгласни.
Припомняме, че анкетата е проведена в рамките на седмици, след като държави, близки съюзници на САЩ като Канада, Великобритания и Франция, обявиха намерението си да признаят палестинска държава. Това засили натиска върху Израел, тъй като гладът се разпространява в Газа.
Анкета е проведена и на фона на надеждите, че Израел и Хамас ще се споразумеят за прекратяване на огъня, за да улеснят доставките на хуманитарна помощ в Ивицата Газа.
Великобритания, Канада, Австралия и няколко от техните европейски съюзници заявиха миналата седмица, че хуманитарната криза в разкъсвания от война палестински анклав е достигнала "невъобразими нива", тъй като хуманитарни групи предупредиха, че жителите на Газа са на ръба на глад.
Във вторник службата на ООН за правата на човека заяви, че Израел не допуска достатъчно доставки в ивицата Газа, за да предотврати масовия глад. Израел отрече отговорност за глада в Газа, обвинявайки Хамас в кражба на помощи, което Хамас отрича.
Междувременно, администрацията на президента Доналд Тръмп въведе нови санкции срещу четирима представители на Международния наказателен съд (МНС), сред които двама съдии и двама заместник-прокурори. Мярката е част от продължаващия натиск на Вашингтон върху съда заради издадените заповеди за арест срещу израелски лидери.
Миналата година МНС издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху, бившия министър на отбраната Йоав Галант и лидера на "Хамас" Ибрахим ал-Масри по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството във връзка с войната в Газа.
Новите санкции идват по-малко от три месеца, след като САЩ вече санкционираха други четирима съдии от МНС, обвинявайки съда в "незаконни и безпочвени действия" срещу Вашингтон и неговия съюзник Израел.
Тръмп определи себе си и израелският премиер Бенямин Нетаняху като "военни герои" във вторник, визирайки въздушните удари срещу ирански ядрени съоръжения през юни.
Да бъде.
Коментиран от #7
6 Вънка мръсни животни
До коментар #4 от "Браво Израел!":от Република България!!!!!!
Не искаме предатели и мазни слуги на външни държави!!!
До коментар #5 от "Все по зле!":"Следваща цел на Израел е Турция!" ---- Едва ли. Но ако се случи - Турция е в НАТО, а Израел не (ако се не лъжа). Член 5-ти ще се задейства ли срещу Израел?!?! Чисто хипотетично, иначе дано не става.
10 Горката подлога!
До коментар #6 от "Вънка мръсни животни":Девойката се разплака!
Пълна справедливост не може да има. Примерно да преместят Израел в САЩ (там управляват) или Англия (колониалистите дали Палестина). Но поне да се върнат на предното решение и да върнат Израел с начални граници. Както и да им се търси сметка за всяко навлизане в чужда територия, обстрел и тероризъм.
По какво сега Сатаняху се отличава от Хитлер?
По какво сега Сатаняху се отличава от Хитлер?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Цитат от някъде:
Република България поддържа официални връзки с Организацията за освобождение на Палестина (ООП), която е призната от международната общност за законен представител на палестинския народ, от февруари 1973 г.
Организацията откри свое бюро в София през 1974 г. През ноември 1988 г. българското правителство признава с декларация обявената от ООП Държава Палестина. През декември същата година е подписан протокол с ООП, съгласно който палестинското представителство в София получи статут на посолство.
14 А в нацистки САЩ
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно
До коментар #16 от "оракул":Отдавна е признала Палестина и посолство в София има ако не знаеш
До коментар #14 от "А в нацистки САЩ":На всякъде по света ще се вее палистинският национален флаг. Нищо не могат да направят вече гнусните ционисти. Мита за антисемитизма умря.
А и това е ОБЕЩАНО при създаването на Исраля...
В такъв случай руснаците казват "Ще се наложи да повторим" т.е. да стигнем пак до Берлин. Но в този случай и до Брюксел и Лондон.
