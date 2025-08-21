Новини
58% от американците: Всяка държава в ООН трябва да признае Палестина

58% от американците: Всяка държава в ООН трябва да признае Палестина

21 Август, 2025

Тръмп определи себе си и израелският премиер Бенямин Нетаняху като военни герои, визирайки въздушните удари срещу ирански ядрени съоръжения през юни

58% от американците смятат, че всяка държава в ООН трябва да признае Палестина като държава. Това показват резултатите от ново проучване на Ройтерс/Ipsos.

Около 33% от анкетираните не са съгласни, а 9% не са отговорили.

Шестдневното проучване, която приключи в понеделник, показва ясно изразено партийно разделение по въпроса. 78% от демократите подкрепят идеята, а 41% от републиканците са съгласни.

Около 65% от анкетираните казват, че САЩ трябва да помогнат на гладуващите в Газа, като 28% не са съгласни. Броят на несъгласните включва и 41% от републиканците.

59% от американците смятат, че военната реакция на Израел в Газа е била прекомерна. Тридесет и три процента от анкетираните не са съгласни.

Припомняме, че анкетата е проведена в рамките на седмици, след като държави, близки съюзници на САЩ като Канада, Великобритания и Франция, обявиха намерението си да признаят палестинска държава. Това засили натиска върху Израел, тъй като гладът се разпространява в Газа.

Анкета е проведена и на фона на надеждите, че Израел и Хамас ще се споразумеят за прекратяване на огъня, за да улеснят доставките на хуманитарна помощ в Ивицата Газа.

Великобритания, Канада, Австралия и няколко от техните европейски съюзници заявиха миналата седмица, че хуманитарната криза в разкъсвания от война палестински анклав е достигнала "невъобразими нива", тъй като хуманитарни групи предупредиха, че жителите на Газа са на ръба на глад.

Във вторник службата на ООН за правата на човека заяви, че Израел не допуска достатъчно доставки в ивицата Газа, за да предотврати масовия глад. Израел отрече отговорност за глада в Газа, обвинявайки Хамас в кражба на помощи, което Хамас отрича.

Междувременно, администрацията на президента Доналд Тръмп въведе нови санкции срещу четирима представители на Международния наказателен съд (МНС), сред които двама съдии и двама заместник-прокурори. Мярката е част от продължаващия натиск на Вашингтон върху съда заради издадените заповеди за арест срещу израелски лидери.

Миналата година МНС издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху, бившия министър на отбраната Йоав Галант и лидера на "Хамас" Ибрахим ал-Масри по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството във връзка с войната в Газа.

Новите санкции идват по-малко от три месеца, след като САЩ вече санкционираха други четирима съдии от МНС, обвинявайки съда в "незаконни и безпочвени действия" срещу Вашингтон и неговия съюзник Израел.

Тръмп определи себе си и израелският премиер Бенямин Нетаняху като "военни герои" във вторник, визирайки въздушните удари срещу ирански ядрени съоръжения през юни.


САЩ
  • 1 Бойко Българоубиец

    3 3 Отговор
    Както ми наредят началниците! ГЕРБ ПОБЕДА!

    10:53 21.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    България призна Палестина още през 1988 г.

    Коментиран от #13

    10:54 21.08.2025

  • 3 Видов ден

    1 1 Отговор
    Всичките бели причинени от завядялите земята, ще се върнат тройно върху тях самите.

    Да бъде.

    10:56 21.08.2025

  • 4 Браво Израел!

    1 6 Отговор
    Голяма грешка е признаването, трябва радикалният ислям да се изкорени!

    Коментиран от #6

    10:57 21.08.2025

  • 5 Все по зле!

    2 1 Отговор
    Следваща цел на Израел е Турция!

    Коментиран от #7

    10:58 21.08.2025

  • 6 Вънка мръсни животни

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Браво Израел!":

    от Република България!!!!!!

    Не искаме предатели и мазни слуги на външни държави!!!

    Коментиран от #10

    11:01 21.08.2025

  • 7 555

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Все по зле!":

    "Следваща цел на Израел е Турция!" ---- Едва ли. Но ако се случи - Турция е в НАТО, а Израел не (ако се не лъжа). Член 5-ти ще се задейства ли срещу Израел?!?! Чисто хипотетично, иначе дано не става.

    11:03 21.08.2025

  • 8 Историк

    1 2 Отговор
    То вече няма такова животно. Евреите го изядоха.

    11:04 21.08.2025

  • 9 Дори в САЩ

    5 2 Отговор
    Хората намразиха нацистите от Израел. Това е извода. Впрочем 58% е занижен процент. Реалният е около 72% самите служители на Ройтерс го признават. Корекцията е направена в последният момент чрез селективен и подбран вот пред синагоги

    11:05 21.08.2025

  • 10 Горката подлога!

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Вънка мръсни животни":

    Девойката се разплака!

    11:05 21.08.2025

  • 11 Има ли нормален човек

    2 1 Отговор
    Който геноцида на нацистката държава Израел да подкрепя?

    11:07 21.08.2025

  • 12 Някой

    4 1 Отговор
    Върху бившата колония на Великобритания Палестина, с решение на ООН са образувани 2 държави (Израел и арабска) и зони които не са към нито една от двете държави (там попада и Йерусалим). Реално всичките държави вече са признали втората държава! Който не я признава, не признава и Израел. На едно решение е!
    Пълна справедливост не може да има. Примерно да преместят Израел в САЩ (там управляват) или Англия (колониалистите дали Палестина). Но поне да се върнат на предното решение и да върнат Израел с начални граници. Както и да им се търси сметка за всяко навлизане в чужда територия, обстрел и тероризъм.
    По какво сега Сатаняху се отличава от Хитлер?

    11:07 21.08.2025

  • 13 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Цитат от някъде:

    Република България поддържа официални връзки с Организацията за освобождение на Палестина (ООП), която е призната от международната общност за законен представител на палестинския народ, от февруари 1973 г.

    Организацията откри свое бюро в София през 1974 г. През ноември 1988 г. българското правителство признава с декларация обявената от ООП Държава Палестина. През декември същата година е подписан протокол с ООП, съгласно който палестинското представителство в София получи статут на посолство.

    11:12 21.08.2025

  • 14 А в нацистки САЩ

    2 1 Отговор
    Тогава може ли палестинското знаме да се развява? А в нацистка Великобритания, а в нацистка Германия? .... А?

    Коментиран от #21

    11:13 21.08.2025

  • 15 А сега четете един индивид в България

    3 0 Отговор
    какво казва в ефира на Нова : ....... и сами преценете.... и ДАНС да го чете също!
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    11:16 21.08.2025

  • 16 оракул

    3 0 Отговор
    А В БЪЛГАРИЯ 99 НА СТО СМЯТАТ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЗНАЕ ОФИЦИАЛНО ДЪРЖАВАТА ПАЛЕСТИНА. СТАР НАРОД ЖИВЯЛ ПО ТЕЗИ ЗЕМИ ОТ ХИЛЯДОЛЕТИЯ. ПРЕДИ СА ГИ НАРИЧАЛИ ФАЛЕСТИНЦИ. А ТЕЗИ СЪЩИТЕ ГИ НАРИЧАТ ПАЛЕСТИНЦИ. ТЕ ИМАТ ПРАВО НА СВОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, СВОИ ЛИДЕРИ И Т.Н.

    Коментиран от #18

    11:18 21.08.2025

  • 17 То може верно

    5 0 Отговор
    Тръмп да е определил себе си и израелският премиер Бенямин Нетаняху като военни герои, визирайки въздушните удари срещу ирански ядрени съоръжения през юни но това определено е международен ядрен тероризъм и престъпление срещу човечеството. А какво Тръмп е определил не е важно в случая

    11:19 21.08.2025

  • 18 БЪЛГАРИЯ пич

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "оракул":

    Отдавна е признала Палестина и посолство в София има ако не знаеш

    11:21 21.08.2025

  • 19 Световните "лидери" са позор

    1 0 Отговор
    Но ще бъдат дисциплинирани ако искат като политици да оцелеят

    11:24 21.08.2025

  • 20 С думи прости

    2 0 Отговор
    Атлантическата, ционистка и нацистка пропаганда декиш не хваща. Позора е за мисирките и политиците.

    11:26 21.08.2025

  • 21 От септември

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "А в нацистки САЩ":

    На всякъде по света ще се вее палистинският национален флаг. Нищо не могат да направят вече гнусните ционисти. Мита за антисемитизма умря.

    11:29 21.08.2025

  • 22 Атлантизма и ционизма

    1 0 Отговор
    Трябва да бъдат обявени за престъпни античовешки идеологии и да бъдат преследвани от закона

    11:33 21.08.2025

  • 23 Древен

    2 0 Отговор
    Палестинска държава е единствения правилен ход...
    А и това е ОБЕЩАНО при създаването на Исраля...

    11:34 21.08.2025

  • 24 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Всяка държава трябва да изгони посланиците на исраел ,няма две държави има една и тя е Палестина ,евреите само с палестински паспорти ,никой ли не се замисля как могат да си джиткат навсякъде по света ей така

    11:35 21.08.2025

  • 25 Моряк

    2 0 Отговор
    Предсказанията се сбъдват. Сделка с Русия, отхвърлянето й от Зеленски, Сащ се изтеглат от войната и продава оръжие на ЕС за продължаването й.
    В такъв случай руснаците казват "Ще се наложи да повторим" т.е. да стигнем пак до Берлин. Но в този случай и до Брюксел и Лондон.

    11:35 21.08.2025

  • 26 Тръмп определи себе ама като престъпник

    0 0 Отговор
    След първото нападение тези дни на Израел над Иран изявление на Нетаняху започва с „Да живее Америка”. Определя се като декларация, че „не сме го направили сами”. Нещо като желание да се използва Вашингтон като щит срещу негативни реакции, които могат да залеят обществените мнения по света след новините за нанесения удар върху суверенна страна

    11:43 21.08.2025