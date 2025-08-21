58% от американците: Всяка държава в ООН трябва да признае Палестина

58% от американците смятат, че всяка държава в ООН трябва да признае Палестина като държава. Това показват резултатите от ново проучване на Ройтерс/Ipsos.

Около 33% от анкетираните не са съгласни, а 9% не са отговорили.

Шестдневното проучване, която приключи в понеделник, показва ясно изразено партийно разделение по въпроса. 78% от демократите подкрепят идеята, а 41% от републиканците са съгласни.

Около 65% от анкетираните казват, че САЩ трябва да помогнат на гладуващите в Газа, като 28% не са съгласни. Броят на несъгласните включва и 41% от републиканците.

59% от американците смятат, че военната реакция на Израел в Газа е била прекомерна. Тридесет и три процента от анкетираните не са съгласни.

Припомняме, че анкетата е проведена в рамките на седмици, след като държави, близки съюзници на САЩ като Канада, Великобритания и Франция, обявиха намерението си да признаят палестинска държава. Това засили натиска върху Израел, тъй като гладът се разпространява в Газа.

Анкета е проведена и на фона на надеждите, че Израел и Хамас ще се споразумеят за прекратяване на огъня, за да улеснят доставките на хуманитарна помощ в Ивицата Газа.

Великобритания, Канада, Австралия и няколко от техните европейски съюзници заявиха миналата седмица, че хуманитарната криза в разкъсвания от война палестински анклав е достигнала "невъобразими нива", тъй като хуманитарни групи предупредиха, че жителите на Газа са на ръба на глад.

Във вторник службата на ООН за правата на човека заяви, че Израел не допуска достатъчно доставки в ивицата Газа, за да предотврати масовия глад. Израел отрече отговорност за глада в Газа, обвинявайки Хамас в кражба на помощи, което Хамас отрича.

Междувременно, администрацията на президента Доналд Тръмп въведе нови санкции срещу четирима представители на Международния наказателен съд (МНС), сред които двама съдии и двама заместник-прокурори. Мярката е част от продължаващия натиск на Вашингтон върху съда заради издадените заповеди за арест срещу израелски лидери.

Миналата година МНС издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху, бившия министър на отбраната Йоав Галант и лидера на "Хамас" Ибрахим ал-Масри по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството във връзка с войната в Газа.

Новите санкции идват по-малко от три месеца, след като САЩ вече санкционираха други четирима съдии от МНС, обвинявайки съда в "незаконни и безпочвени действия" срещу Вашингтон и неговия съюзник Израел.

Тръмп определи себе си и израелският премиер Бенямин Нетаняху като "военни герои" във вторник, визирайки въздушните удари срещу ирански ядрени съоръжения през юни.