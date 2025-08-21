Новини
Свят »
Франция »
Еманюел Макрон предупреди: Това означава само едно - постоянна война

21 Август, 2025 10:19 515 6

  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • еманюел макрон

Израел ще издаде повиквателни за около 60 000 резервисти от сряда като част от подготовката за офанзива срещу Хамас в град Газа

Еманюел Макрон предупреди: Това означава само едно - постоянна война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за "перманентна война" на фона на планираната военна операция на Израел в град Газа, съобщава ДПА.

"Военната офанзива в Газа, която Израел подготвя, може да доведе само до бедствие и за двата народа и рискува да потопи целия регион в цикъл на перманентна война", написа Макрон в X след разговори с краля на Йордания Абдула II и египетския президент Абдел Фатах ал Сиси.

Макрон повтори призива си за постоянно прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Той също така настоя за освобождаването на всички заложници, предоставянето на мащабна хуманитарна помощ за хората в Газа, както и разоръжаването на палестинската войнствена организация Хамас и укрепването на Палестинската власт като предпоставки за прекратяване на войната.

Припомняме, че израелският министър на отбраната Израел Кац одобри план за разполагане на военни сили за превземане на град Газа.

Израел ще издаде повиквателни за около 60 000 резервисти от сряда като част от подготовката за офанзива срещу Хамас в град Газа.

Разрешението дойде, въпреки че палестинската групировка Хамас заяви, че е представила "положителен отговор" на ново предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа на международните медиатори.

Макрон засили критиките си към Израел през последните месеци заради поведението му в Газа. Той също така обеща да признае палестинска държава, ход, остро критикуван от правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    2 0 Отговор
    Мюсюлманските държави стоят и гледат. Тежък позор за тях.

    Коментиран от #3

    10:20 21.08.2025

  • 2 Калоян

    1 0 Отговор
    И този вече ми се струва много, много объркан

    10:21 21.08.2025

  • 3 Мдааа

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Ционите им взеха акъла с мощнита си армия и оръжия

    10:22 21.08.2025

  • 4 Коста

    2 0 Отговор
    Че всички лидери на ЕС искат там да има война. Защото иска и дядо Дончо. Защото едни пари да падат на ВПК

    10:23 21.08.2025

  • 5 Микроне

    2 0 Отговор
    Докато всички медии
    Дават как те шамари бабка
    Никой няма да те взима на сериозно
    Затова каквото и да кажеш или напишеш се тая

    10:25 21.08.2025

  • 6 Бабата на Макрон

    0 0 Отговор
    Преди началото на СВО, Макрон беше привикан в Москва, по време на ковида, обаче май е забравил какво са говорили.

    10:27 21.08.2025

