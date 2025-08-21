Предупредиха за възможно бързо възобновяване на насилието в Сирия

Насилието в Сирия може да се възобнови във всеки един момент, предупреди специалният пратеник на ООН за страната Гайр Педешен, цитиран от Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Той каза на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на ситуацията в Сирия, че преходът в страната след свалянето от власт през декември на дългогодишния президент Башар ал Асад остава изключително крехък.



Насилието в Суейда до голяма степен утихна след смъртоносните сблъсъци в южния сирийски град миналия месец, отчете Педешен. В същото време той подчерта, че "заплахата от възобновяване на конфликта постоянно е налице - така както и политическите центробежни сили, които заплашват суверенитета, единството, независимостта и териториалната цялост на Сирия".



Дълбоките етнически и религиозни разделения в близкоизточната държава излязоха на преден план след падането на режима на Асад, отбелязва АП. Сблъсъците през юли в Суейда, където живее голяма друзка общност, бяха предшествани от нападения през март в крайбрежни райони срещу алауитското малцинство, към което принадлежи семейството на Асад.



На заседанието на Съвета за сигурност, заместник генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчър определи хуманитарната ситуация в Сирия като тежка, като посочи, че 16 милиона души в цялата страна - повече от половината от нейното население, се нуждаят от помощ.



Хуманитарните работници трябва да бъдат защитени, призова Флетчър и съобщи за атаки срещу конвои с помощ този месец. Той също така наблегна на отчайващата необходимост от повече финансиране, като обърна внимание, че досега са били осигурени под една седма, или само 14%, от поисканите от ООН за тази година 3,19 милиарда долара.

По време на операция в Северна Сирия на 20 август американските военни елиминираха високопоставен член на групировката „Ислямска държава“, който се е готвел да стане следващият лидер на терористичната организация в страната.

Това съобщи каналът Fox News, позовавайки се на американски служител.

Операцията беше обявена за „успешна“. По време на нея бил убит и друг ключов функционер на групировката. Според източника, и двамата убити са планирали активно терористични атаки в Сирия и Ирак.

Източникът отбеляза, че елиминираният боец ​​е силен кандидат за ролята на „лидер на групировката в Сирия“ и би представлявал пряка заплаха за американските сили, коалицията и новото сирийско правителство. Съобщава се, че по време на операцията не са пострадали американски военни или цивилни.