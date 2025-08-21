Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран започна самостоятелни военни учения след конфликта с Израел

21 Август, 2025 14:19 423 1

  • иран-
  • конфликт-
  • израел-
  • военни учения

Маневрите целят демонстрация на военна мощ и готовност за ответни действия при бъдещи атаки

Иран започна самостоятелни военни учения след конфликта с Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран започна днес първите си самостоятелни военни учения след 12-дневния конфликт с Израел през юни, съобщават ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс. Целта на маневрите е да се демонстрира военна мощ след понесените значителни загуби, предава БТА.

Военноморските сили на редовната армия изстреляха ракети и дронове срещу мишени в Индийския океан като част от ученията "Устойчива сила 1404", съобщи държавната телевизия.

Държавните медии отбелязват, че ученията се провеждат около месец след иранско-руското учение "Касарекс 2025" в Каспийско море, като "Устойчива сила" се организира до южните брегове на страната.

През юни Израел нанася въздушни удари по Иран, подкрепени за кратко от САЩ, които засегнаха ядрени съоръжения и доведоха до смъртта на високопоставени военни и учени. Конфликтът унищожи значителна част от противовъздушната отбрана и запасите от балистични ракети на Иран. Оттогава Техеран твърди, че е готов да отвърне на всяка бъдеща военна атака.

"Всяка нова авантюра на врага ще бъде посрещната с решителен отпор", заяви днес Иранското министерство на отбраната.

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че САЩ могат да ударят Иран, ако страната възстанови ядрените съоръжения за обогатяване на уран.

След израелските и американските удари Иран прекъсна преговорите със САЩ, но продължава ограничено сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Според първия дипломат Абас Арагчи моментът за "ползотворни" ядрени преговори със САЩ все още не е настъпил.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор
    Русия няма ли да участва в тия учения с авианосци и стелтове ? Колко комично звучи - руски авианосец и руски стелт 😁

    14:24 21.08.2025

