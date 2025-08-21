В Италия арестуваха украинец, заподозрян за атаките срещу „Северен поток“

Италианската полиция задържа мъж от украински произход по подозрение, че е участвал в организирането на атаките срещу газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, съобщи агенция АНСА, цитирайки изявление на германската главна прокуратура, предава БТА.
Арестът е извършен тази нощ в провинция Римини, като се очаква задържаният да бъде екстрадиран в Германия.
Заподозреният, идентифициран като Сергий К. съгласно германските закони за защита на личните данни, е сочен като член на група, която е поставила взривни устройства по тръбите в близост до датския остров Борнхолм. „Предполага се, че обвиняемият е бил един от координаторите на операцията“, уточнява прокуратурата, цитирана от ДПА.
Германската министърка на правосъдието Щефани Хубих определи ареста като „значителен успех“ за прокуратурата. Тя призова за щателно разследване и изправяне на отговорните лица пред съда, предава Ройтерс.
Разследването сочи, че Сергий К. и съучастниците му са стигнали до мястото на атаката с яхта, наета от германска фирма чрез посредник и с фалшиви документи за самоличност. Групата е отплавала от крайбрежието на североизточния германски град Рощок.
Газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, свързващи Русия с Германия през Балтийско море, бяха засегнати от експлозии в края на септември 2022 г. Малко след това бяха открити четири теча в три участъка на тръбите. До този момент „Северен поток“ 1 доставяше руски газ за Германия, докато „Северен поток“ 2 така и не бе въведен в експлоатация след началото на войната в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
15:43 21.08.2025
3 Вашето Мнение
6 Червен Мозък 🧠
8 Злобното Джуджи
Сега нека сам ремонтира и пусне потока за своя сметка 😁
9 Това е невъзможно
10 мошЕто
11 Зелю го отнесе
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":Па не знам. Сега застрахователите ще го обезкостят. Украйна като поп ще плаща
12 Учуден
13 Аааааа нема..нема
14 Файърфлай
15 Загрижен
16 Копейка
17 Тръмп и Путин
18 🇧🇬🇷🇺
19 Жалка англосаксонска измет
20 Не.Не е верно
23 Може и да е взривен от сащ
25 Горкият хохл
27 бай Ставри
28 Драган
29 бай Ставри
30 Украински терористи
31 бай Ставри
32 Куцото добиче
33 нннн
34 Сатана Z
35 Ами както и да го гледам
36 Ъъъъъъъъъ
37 Ами както и да го гледам
38 Моча в калта
39 Всички са диви и щастливи
