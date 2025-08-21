Новини
В Италия арестуваха украинец, заподозрян за атаките срещу „Северен поток“
  Тема: Украйна

В Италия арестуваха украинец, заподозрян за атаките срещу „Северен поток“

21 Август, 2025 15:40 1 270 39

Германската прокуратура смята, че той е координирал операцията по взривяването на газопроводите край Борнхолм

В Италия арестуваха украинец, заподозрян за атаките срещу „Северен поток“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианската полиция задържа мъж от украински произход по подозрение, че е участвал в организирането на атаките срещу газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, съобщи агенция АНСА, цитирайки изявление на германската главна прокуратура, предава БТА.

Арестът е извършен тази нощ в провинция Римини, като се очаква задържаният да бъде екстрадиран в Германия.

Още новини от Украйна

Заподозреният, идентифициран като Сергий К. съгласно германските закони за защита на личните данни, е сочен като член на група, която е поставила взривни устройства по тръбите в близост до датския остров Борнхолм. „Предполага се, че обвиняемият е бил един от координаторите на операцията“, уточнява прокуратурата, цитирана от ДПА.

Германската министърка на правосъдието Щефани Хубих определи ареста като „значителен успех“ за прокуратурата. Тя призова за щателно разследване и изправяне на отговорните лица пред съда, предава Ройтерс.

Разследването сочи, че Сергий К. и съучастниците му са стигнали до мястото на атаката с яхта, наета от германска фирма чрез посредник и с фалшиви документи за самоличност. Групата е отплавала от крайбрежието на североизточния германски град Рощок.

Газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, свързващи Русия с Германия през Балтийско море, бяха засегнати от експлозии в края на септември 2022 г. Малко след това бяха открити четири теча в три участъка на тръбите. До този момент „Северен поток“ 1 доставяше руски газ за Германия, докато „Северен поток“ 2 така и не бе въведен в експлоатация след началото на войната в Украйна.


  • 1 Съветският пeHиc аkp00батT

    32 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:43 21.08.2025

  • 2 Ще да е некъв

    30 5 Отговор
    Льохман ще послужи за жертвено агне
    Знаем кой взриви тръбите
    И не са някакви пияни укри

    15:44 21.08.2025

  • 3 Вашето Мнение

    35 2 Отговор
    Стига глупости, украинците не могат да сковат кучешка колиба. Северен поток беше взривен от сащ по заповед на байдън, а репарациите на русия ще ги плаща ганю с другите евррюжинжиля.

    Коментиран от #23

    15:45 21.08.2025

  • 4 А таааака

    32 3 Отговор
    Сега Зелю и репарации ще отнесе и на застрахователите ще плати

    15:47 21.08.2025

  • 5 Примката

    27 4 Отговор
    се затяга бавно и сигурно. Калбото ще бъде разплетено.

    15:48 21.08.2025

  • 6 Червен Мозък 🧠

    22 6 Отговор
    Ей чак сега ли го изнамериха тоя??? 3 години никой не знае кой е и къде е? Почват някой хора да вземат завоя с 200 :) Смеш ни ци!

    15:50 21.08.2025

  • 7 А таааака

    20 3 Отговор
    Сега и за тероризъм. А пък ако и след малко масаж и каже Зелю ми плати и ще стане 6. Направо ще оправдае войната

    15:50 21.08.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    14 5 Отговор
    Браво !!!
    Сега нека сам ремонтира и пусне потока за своя сметка 😁

    Коментиран от #11

    15:53 21.08.2025

  • 9 Това е невъзможно

    22 1 Отговор
    Денис чу и Марийка ясно заявиха 2022 година че Путин лично е гръмнал двата газопровода.
    Аз им вярвам 100% и вие също повярвайте защото така е политкоректно. Имате ли желание урси да ви дърпа ушенцата

    15:53 21.08.2025

  • 10 мошЕто

    15 1 Отговор
    От укрите освен бандюхи , друго нищо не става !

    15:56 21.08.2025

  • 11 Зелю го отнесе

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    Па не знам. Сега застрахователите ще го обезкостят. Украйна като поп ще плаща

    Коментиран от #13

    15:57 21.08.2025

  • 12 Учуден

    13 4 Отговор
    Що бе?Нали не щете руски газ?Да се награди веднага.Истински европеец.

    15:58 21.08.2025

  • 13 Аааааа нема..нема

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Зелю го отнесе":

    Нема.

    15:59 21.08.2025

  • 14 Файърфлай

    13 2 Отговор
    Ама чакайте сега,защо "запада" ще го арестува.Нали това беше нещо хубаво,"подвиг в мирно време"-да се прекъсне тръбата и Русия да не може да доставя газ на Германия и така да фалира ?

    16:00 21.08.2025

  • 15 Загрижен

    2 4 Отговор
    Ако нямаше ес Ве 0 патока да е здрав още.

    16:01 21.08.2025

  • 16 Копейка

    2 6 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #21, #22, #24, #26, #31

    16:02 21.08.2025

  • 17 Тръмп и Путин

    11 2 Отговор
    Сготвиха Зелю, а Мелони им свърши работата

    16:03 21.08.2025

  • 18 🇧🇬🇷🇺

    2 3 Отговор
    Верно ли

    Коментиран от #20

    16:04 21.08.2025

  • 19 Жалка англосаксонска измет

    13 3 Отговор
    Навсякъде те са замесени но накрая и те ще го ядът

    16:06 21.08.2025

  • 20 Не.Не е верно

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬🇷🇺":

    Руснаците си го взривиха.Та кой а и така Европа го отряза за Газа

    16:06 21.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Може и да е взривен от сащ

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето Мнение":

    Ама сега Украйна ще го отнесе

    16:08 21.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Горкият хохл

    5 1 Отговор
    Сигурно в живота си не е виждал лодка

    16:09 21.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 бай Ставри

    8 0 Отговор
    Зеления наркоман и кликата му КОГА ?

    Коментиран от #29

    16:10 21.08.2025

  • 28 Драган

    7 0 Отговор
    Честито на Европа Няма да им липсват терористи може да покянят още украйнци Господ да ги пази)))

    16:10 21.08.2025

  • 29 бай Ставри

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "бай Ставри":

    Да попитам още: и бритовете от МИ-6, които планираха и координираха задачата КОГА ?

    16:12 21.08.2025

  • 30 Украински терористи

    7 0 Отговор
    Спокойно пътуват из Европа. Трябва да бъдат изгонени

    Коментиран от #32

    16:13 21.08.2025

  • 31 бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Копейка":

    А на нас в Г. З. !!!

    16:13 21.08.2025

  • 32 Куцото добиче

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Украински терористи":

    Малка корекция, не изгонени, а ликвидирани.

    16:17 21.08.2025

  • 33 нннн

    3 0 Отговор
    А няма ли някой заподозрян англичанин, норвежец, швед, американец?
    Съвсем за малоумни ни вземат...

    16:18 21.08.2025

  • 34 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Същият полезен идиот като Ван дер Любе

    16:20 21.08.2025

  • 35 Ами както и да го гледам

    2 0 Отговор
    Сега Зеленски поне 4 милиарда ще плати и то само по исковете с лихвите и без пропуснатите ползи. Оператора на "Северен поток"- Nord Stream AG, през февруари 2024 г. подаде иск във Върховния съд на Лондон за 400 млн. EUR без лихвите и таксите срещу застрахователите Lloyds of London и Arch Insurance поради техния отказ да покрият щети от експлозиите на газопроводите. В същото време Nord Stream AG оцени предварително разходите за отстраняване на водата от тръбопроводите и стабилизиране на работата им, извършване на ремонти и замяна на изгубения газ на 1,2-1,35 млрд. EUR. Отделно и Германските застрахователни компании Allianz и Munich Re  за около милиард......

    16:25 21.08.2025

  • 36 Ъъъъъъъъъ

    0 1 Отговор
    А ни бяха надули главите, че Путин гго е взривил сам.

    16:26 21.08.2025

  • 37 Ами както и да го гледам

    2 1 Отговор
    Зеленски трябва да почва да събира едни 4-5 милиарда евро или да хваща кирката и редкоземни да копа. Готов е

    16:28 21.08.2025

  • 38 Моча в калта

    0 2 Отговор
    Украинска копейка е този.

    16:30 21.08.2025

  • 39 Всички са диви и щастливи

    0 0 Отговор
    И определят залавянето на украинският терорист за „значителен успех“. А за Зеленски не знам

    16:35 21.08.2025

Новини по държави:
