Новини
Свят »
Великобритания »
Лондон санкционира ирански бизнесмен и четири компании

Лондон санкционира ирански бизнесмен и четири компании

21 Август, 2025 17:01 468 1

  • великобритания-
  • бизнесмен-
  • компании-
  • санкционира

Мерките са заради подкрепа на задгранични операции на Техеран, включително в Украйна и Израел

Лондон санкционира ирански бизнесмен и четири компании - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания наложи санкции на едно физическо лице и четири организации по режима си срещу Иран, заявявайки, че те са част от мрежа, подкрепяща задграничните операции на Техеран, включително в Украйна и Израел, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Мерките предвиждат замразяване на активите на иранския петролен магнат Хосейн Шамхани и на четири компании, действащи в корабоплавателния, нефтохимическия и финансовия сектор, според публикувано онлайн правителствено съобщение.

Британските власти обявиха, че мрежата е улеснявала враждебна дейност от страна на иранското правителство, включително опити за дестабилизация на Обединеното кралство и други държави.

Някои от санкционираните компании са действали от името или по указание на Шамхани, който вече беше санкциониран от Съединените щати през миналия месец.

Санкциите блокират всички активи на посочените лица и организации в Обединеното кралство и забраняват на британски граждани и фирми да търгуват с тях.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Тия станаха по зле и от германците...

    17:28 21.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания