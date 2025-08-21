Лондон санкционира ирански бизнесмен и четири компании

Великобритания наложи санкции на едно физическо лице и четири организации по режима си срещу Иран, заявявайки, че те са част от мрежа, подкрепяща задграничните операции на Техеран, включително в Украйна и Израел, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Мерките предвиждат замразяване на активите на иранския петролен магнат Хосейн Шамхани и на четири компании, действащи в корабоплавателния, нефтохимическия и финансовия сектор, според публикувано онлайн правителствено съобщение.

Британските власти обявиха, че мрежата е улеснявала враждебна дейност от страна на иранското правителство, включително опити за дестабилизация на Обединеното кралство и други държави.

Някои от санкционираните компании са действали от името или по указание на Шамхани, който вече беше санкциониран от Съединените щати през миналия месец.

Санкциите блокират всички активи на посочените лица и организации в Обединеното кралство и забраняват на британски граждани и фирми да търгуват с тях.