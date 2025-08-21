Висши военни от САЩ и редица европейски страни са разработили военни варианти за Украйна и ще ги представят на съответните си съветници по национална сигурност, заявиха американските военни, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Агенцията вече съобщи, че военните плановици от САЩ и Европа са започнали да проучват гаранции за сигурност за Украйна след конфликта, след като президентът Доналд Тръмп обеща да помогне за защитата на страната в рамките на всяко споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна.
"Тези варианти ще бъдат представени на съответните съветници по национална сигурност на всяка страна за съответно разглеждане в текущите дипломатически усилия“, гласи изявление на Пентагона. Срещи между шефовете на отбраната на САЩ, Финландия, Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство и Украйна са се състояли във Вашингтон между вторник и четвъртък.
Украйна и нейните европейски съюзници са окуражени от обещанието на Тръмп по време на срещата на върха в понеделник за гаранции за сигурността на Киев, но много въпроси остават без отговор, посочва Ройтерс. Официални лица предупредиха, че ще отнеме време на американските и европейските плановици да определят какво би било изпълнимо от военна гледна точка и приемливо за Кремъл.
Една от възможностите беше да се изпратят европейски сили в Украйна, но САЩ да отговарят за командването и контрола им, съобщиха източници пред Ройтерс. Руското външно министерство изключи разполагането на войски от страните от НАТО, за да се гарантира мирно споразумение.
