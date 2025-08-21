Новини
САЩ и редица европейски страни са разработили военни варианти за Украйна
  Тема: Украйна

САЩ и редица европейски страни са разработили военни варианти за Украйна

21 Август, 2025 19:23 540 22

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • война-
  • нато-
  • доналд тръмп

Руското външно министерство изключи разполагането на войски от страните от НАТО в Украйна

САЩ и редица европейски страни са разработили военни варианти за Украйна - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висши военни от САЩ и редица европейски страни са разработили военни варианти за Украйна и ще ги представят на съответните си съветници по национална сигурност, заявиха американските военни, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Агенцията вече съобщи, че военните плановици от САЩ и Европа са започнали да проучват гаранции за сигурност за Украйна след конфликта, след като президентът Доналд Тръмп обеща да помогне за защитата на страната в рамките на всяко споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна.

Още новини от Украйна

"Тези варианти ще бъдат представени на съответните съветници по национална сигурност на всяка страна за съответно разглеждане в текущите дипломатически усилия“, гласи изявление на Пентагона. Срещи между шефовете на отбраната на САЩ, Финландия, Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство и Украйна са се състояли във Вашингтон между вторник и четвъртък.

Украйна и нейните европейски съюзници са окуражени от обещанието на Тръмп по време на срещата на върха в понеделник за гаранции за сигурността на Киев, но много въпроси остават без отговор, посочва Ройтерс. Официални лица предупредиха, че ще отнеме време на американските и европейските плановици да определят какво би било изпълнимо от военна гледна точка и приемливо за Кремъл.

Една от възможностите беше да се изпратят европейски сили в Украйна, но САЩ да отговарят за командването и контрола им, съобщиха източници пред Ройтерс. Руското външно министерство изключи разполагането на войски от страните от НАТО, за да се гарантира мирно споразумение.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варианта е

    12 1 Отговор
    капитулация на 404.

    19:25 21.08.2025

  • 2 Първа точка

    10 2 Отговор
    Незаконния да изчезва.

    Коментиран от #6, #7

    19:26 21.08.2025

  • 3 да те пробват военни варианти

    10 2 Отговор
    Па после да видим кой от революциите ще ги спасява

    19:26 21.08.2025

  • 4 Копейки,

    4 7 Отговор
    Войната свършва.Работа си търсете!
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #14

    19:27 21.08.2025

  • 5 НАЙ ВАЖНОТО

    9 1 Отговор
    Планирали са достатъчно тоалетна хартия.

    Коментиран от #10

    19:27 21.08.2025

  • 6 Мдаас

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Първа точка":

    Зелен наркоман е с изтекъл срок.

    19:27 21.08.2025

  • 7 Дон Корлеоне

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Първа точка":

    Хаяско е незаконен от 2020.

    Коментиран от #13, #19

    19:28 21.08.2025

  • 8 Съдията

    9 1 Отговор
    Политиканите от Западна(ла) Европа си чешат езиците, за да изглеждат важни. А работата е ясна, САЩ и Русия се разбраха, а западналяците нямат думата, остатъците от Украйна още по-малко.😂

    19:29 21.08.2025

  • 9 Българин

    8 1 Отговор
    Това на снимката ЦУМ ли е...?

    19:30 21.08.2025

  • 10 Жълто- синя

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "НАЙ ВАЖНОТО":

    Тоалетна хартия с назобан клоун на токчета. Джуже с бяло носле.

    19:30 21.08.2025

  • 11 То хубаво

    7 0 Отговор
    Разните му там военни плановици, планове да си правят ама малко става като сметка без кръчмар. Първо децата си самите те на фронта да пратят па после ние ще видим. Като почнат да ги стрелят по улиците тея плановици ще им видим тогава плановете. Аман от окачени крееетени

    19:31 21.08.2025

  • 12 РАЗРАБОТИЛИ СА ДВА ВАРИАНТА

    8 0 Отговор
    БЯГАЙ БЪРЗО и
    БЪРЗО БЯГАЙ

    19:31 21.08.2025

  • 13 Да деж

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дон Корлеоне":

    В соц мрежа Х, хора от цял свят казват зелено градинско джудже Хаяско на наркозния зелен. Нали това казвам.

    Коментиран от #18

    19:32 21.08.2025

  • 14 Българин

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Копейки,":

    Аз след войната ще ходя да шпакловам и боядисам бункера на Путин, че от зор за три години го бил одрещял целия...

    19:33 21.08.2025

  • 15 нннн

    3 0 Отговор
    Аз пък останах с впечатление, че Тръмп ще извади САЩ от украинското блато, в което го насади Байдън.

    19:33 21.08.2025

  • 16 У ДРИ БАЦЕ

    1 5 Отговор
    У ДРИ тва мякаща москал-- пе ераска и фашистка ИЗ...МЕТ

    Коментиран от #17

    19:34 21.08.2025

  • 17 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Удрим те, дека си мацко?

    19:35 21.08.2025

  • 18 Аре бе

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да деж":

    Пиши...ху--- йло и дай тон за песен
    АааааааХахахаха
    А после цаливай КУ.. РАна като вовка
    АааааааХахахаха

    19:36 21.08.2025

  • 19 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дон Корлеоне":

    Ставате все по жалки с тия лишени от смисъл опорки..

    19:36 21.08.2025

  • 20 Уса

    1 0 Отговор
    Русия е унищожила американски склад с военна техника и боеприпаси днес съобщиха американските медии

    19:36 21.08.2025

  • 21 Аз лично мнение изказвам

    2 0 Отговор
    При първият още "военнен вариант" за българи плановика да бъде застрелян на момента от най близко намиращият се офицер или сержант. Подобни хора са не само вредни но и опасни за благосъстоянието и живота ни, както и за живота на децата и внуците ни и имаме законно право да се защитаваме от тях !

    19:36 21.08.2025

  • 22 разработили са

    1 0 Отговор
    военни варианти? Ще стане обаче вариантът, който Русия разработи. Не може загубилите войната да разработват, каквото и да е... Къде се бутат в касите за износ?

    19:37 21.08.2025