Украинска компания за дронове и ракети с голям обсег иска да върне сраженията на руска територия

Когато през септември миналата година украински дрон атакува склад за боеприпаси в Русия, това показа решимостта на Киев да нанесе удар дълбоко зад вражеските линии и мощта на отбранителната промишленост на Украйна, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

Моментът бе повод за особено удовлетворение за жената, отговаряща за производството на дроновете, които прелетяха повече от 1000 километра, за да изпълнят тази мисия. В продължение на месеци след това Русия вече нямаше средства да продължи опустошителните атаки с планиращи бомби като тази, насочена неотдавна и към родния ѝ град Харков.

"Сраженията във въздуха са единственото ни реално асиметрично предимство на бойното поле в момента. Не разполагаме с толкова много човешки ресурси и пари, колкото те", заяви Ирина Терех, ръководител на производството в украинската стартъп компания "Файър Пойнт" (Fire Point - в превод "Огнева точка").

Терех говори, като в същото време оглежда десетки "дронове за далечни удари", които наскоро бяха слезли от конвейера и скоро щяха да бъдат използвани от украинските въоръжени сили за атакуване на руски оръжейни складове, нефтопреработвателни предприятия и други цели, жизненоважни за военната машина и икономиката на Кремъл.

Подтикната от екзистенциалната си борба срещу Русия - и ограничената военна помощ от западните съюзници - Украйна бързо се превърна в глобален център за иновации в областта на отбраната, отбелязва АП. Целта е да се изравнят, ако не и да надминат възможностите на Русия, които бяха брутално демонстрирани напоследък, и "Файър Пойнт" е една от компаниите, които водят в тази област.

Журналисти от АП получиха изключителната възможност да надникнат в една от десетките тайни фабрики на "Файър Пойнт". В огромно складово помещение, където звучеше рок музика, мениджърите на украинската стартъп компания показаха характерните си, заредени с експлозиви дронове FP-1, които могат да изминат разстояние до 1600 километра. Те също така за първи път публично представиха разработваната от тях крилата ракета, способна да измине около 3000 километра, която украинският президент Володимир Зеленски се надява да бъде въведена в серийно производство до края на тази година.

Дори и американският президент Доналд Тръмп да настоява за край на продължаващата три години и половина война и да говори относно перспективата за подкрепа от САЩ за гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, украинските военни представители казват, че страната им е решена да стане по-самостоятелна в отпора си срещу Русия.

"Вярваме, че най-добрата ни гаранция не е да разчитаме на нечия воля да ни защити, а по-скоро на способността ни да се защитим сами", каза Арсен Жумадилов, ръководител на украинската агенция за доставки на оръжие в страната.

Правителството на Украйна в момента закупува оръжие на стойност около 10 млрд. долара годишно от местни производители. Според официални представители индустрията има капацитет да продаде три пъти повече и те вярват, че продажбите към европейските съюзници биха могли да ѝ помогнат да достигне този потенциал в рамките на няколко години.

Както повечето отбранителни компании в Украйна, "Файър Пойнт" се появи в резултат на необходимост след пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г. Въпреки молбите на украинските военни представители, западните страни не бяха склонни да позволят на Киев да използва оръжията с по-голям обсег на съюзниците, за да нанесе удари по цели дълбоко навътре в руска територия.

Тогава група близки приятели, експерти от различни области, се заеха с масовото производство на евтини дронове, които да се равняват по мощност на иранските дронове "Шахед", които Русия изстрелва срещу Украйна с опустошителни последствия.

Обединявайки знания от строителството, гейм дизайна и архитектурата, основателите на "Файър Пойнт", които нямаха опит в областта на отбраната, създадоха новаторски дизайни за дронове, които можеха да летят по-далеч и да нанасят удари с по-голяма прецизност от повечето продукти, които вече се предлагаха на пазара. Дроновете с голям обсег имаха и друго предимство - не се налагаше те да излитат от летище.

Когато Терех, която е архитект, беше наета през лятото на 2023 г., поставена ѝ бе целта да произвежда по 30 дрона на месец. Сега компанията произвежда близо 100 дрона на ден за около 55 000 долара. Дронът FP-1 прилича повече на изработен набързо научен проект, отколкото на нещо, което би излязло от производствените линии на най-големите отбранителни доставчици в света. "Премахнахме ненужните, лъскави и блестящи елементи", каза тя.

Но украинският дрон FP-1 се оказа изключително ефективен на бойното поле.

С полезен товар от експлозиви с тегло 60 килограма, този тип дрон се използва за 60% от ударите дълбоко в руска територия, включително удари по нефтопреработвателни предприятия и оръжейни складове, според Терех. Тези удари помогнаха да се забави напредъка на Русия по 1000-километровата фронтова линия в Източна Украйна, където армейските части съобщиха за рязък спад при артилерийския обстрел.

Историята на "Файър Пойнт" не е напълно уникална. Скоро след руската инвазия през 2022 г. стотици компании в областта на отбраната се появиха почти за една нощ. Украинското правителство насърчи иновациите, като облекчи регулациите и улесни стартъп компании да работят директно с военни бригади.

Патриотично настроени предприемачи в областта на металургията, строителството и информационните технологии построиха съоръжения за изследване и производство на оръжия и боеприпаси - с акцент върху дроновете. Продължаващата война им позволи да тестват идеите си почти веднага на бойното поле и да се адаптират бързо към променящите се тактики на Русия.

"Украйна се намира в един уникален момент, в който де факто се превръща в Силициевата долина на отбраната", каза украинският предприемач в областта на отбраната Ярослав Ажнюк.

Тъй като отбранителните компании са ценни цели за Русия, много от тях работят под земята или са скрити в обществени центрове, за да избегнат откриването им, но тази стратегия има недостатъка, че излага на риск цивилното население.

През тази година "Файър Пойнт" завърши тестовете на първата си крилата ракета FP-5. С възможност да се приземи на 14 метра от целта си, FP-5 е една от най-големите ракети от този тип в света, твърдят независими експерти. Тъй като първите версии на ракетата се оказаха боядисани в розово заради фабрична грешка, те са я нарекли "Фламинго" - и името се е запазило.

Дори докато Зеленски и други украински официални лица търсят начини да сложат край на войната, Терех каза, че е скептично настроена по отношение на това, че Русия ще приеме условията за истински мир. "Подготвяме се за по-голяма, много по-страшна война", обясни тя.

Украйна се надява до края на годината да увеличи значително производството на новите си ракети с голям обсег "Фламинго", които бяха представени за първи път миналия уикенд, отбелязва специализираният американски новинарски сайт за военни технологии, стратегии и международна политика "Уор Зоун" (The War Zone - TMZ).

"Файър Пойнт" произвежда приблизително по една ракета "Фламинго" на ден, а до октомври компанията се стреми да достигне капацитет от 7 ракети на ден, въпреки че има съмнения доколко реалистични са тези значително завишени производствени цели. Седем ракети на ден означават 2555 произведени годишно. Според техническите данните ракетата има обсег от около 3000 километра и бойна глава с тегло от 1150 килограма, което я прави много по-далекобойно и по-разрушително оръжие от всяка друга ракета или еднопосочна атакуваща дрон, с които Украйна разполага в момента.

Украинският президент Володимир Зеленски разказа накратко за "Фламинго" при вчерашната си среща с журналисти. Според някои предишни съобщения новите ракети вече са били използвани при удари по цели в Русия, но не е известно колко са произведени досега.

"Тестовете на тази ракета бяха успешни. И досега това е най-успешната ракета, с която разполагаме - тя лети на 3000 километра, което е важно. Смятам, че не можем да говорим много за нея, докато не сме в състояние да използваме стотици ракети", каза вчера Зеленски, цитиран от Укринформ.

"До декември ще имаме повече от тях. А до края на декември или през януари-февруари трябва да започне масовото производство", добави украинският президент.

Новите изображения на ракетата също потвърждават, че "Фламинго" е просто много голямо оръжие като цяло. Сега имаме и пряк поглед към бойната глава вътре, която има заострена предна част, а това може да означава, че е проектирана да прониква по-добре в по-твърди цели. Възможно е бойната глава да е преработена авиобомба.

Освен заявения обхват и размер на бойна глава, точните подробности за възможностите на "Фламинго" остават ограничени. Ракетата се задвижва от един реактивен двигател и се изстрелва с помощта на ракетен ускорител чрез релса, монтирана върху ремарке с две колела.

Експерти и наблюдатели направиха сравнения между това, което може да се види от двигателя на "Фламинго" и турбовентилатора AI-25TL, най-известен като двигател за реактивния тренировъчен самолет "Ел 39 Албатрос" (L-39 Albatros). Това би било логичен избор, като се има предвид, че серията AI-25 е разработена първоначално от украинското държавно предприятие "Ивченко" (Ivchenko) в тогавашната Съветска Украйна, а украинската компания за авиационни двигатели "Мотор Сич" (Motor Sich) продължава да произвежда версии и днес. Украйна също използва самолети "Ел 39 Албатрос", който е бил и продължава да бъде много популярен модел в целия свят, като хиляди са произведени до момента, а това отваря допълнителни възможности за доставка на двигатели.

Както отбелязва "Уор Зоун", техническите параметри на ракетата "Фламинго" са също така изключително близки до тези на друга крилата ракета, наречена FP-5, която се предлага от компанията "Майлениън" (Milanion) в Обединените арабски емирства. "Майлениън" описва FP-5 като ракета с размах на крилете около 6 метра, максимално тегло при излитане 6000 килограма и бойна глава с тегло 1000 килограма, както и максимална скорост от 950 километра в час и скорост на полета около 850-900 километра в час. Съобщава се, че ракетата разполага с пакет за насочване с инерционна навигационна система, подпомагана от сателитна навигация, която е проектирана да бъде устойчива на атаки с електронни средства за война.

Наименованието FP-5 също съответства на обозначението на друг известен продукт на "Файър Пойнт", дронът "камикадзе" с голям обсег FP-1. Въпреки това, точната връзка между ракетата "Фламинго" и произведената от "Майлениън" FP-5 остава неизвестна.

Ако "Файър Пойнт" успее да увеличи производството на ракети "Фламинго", това би дало на Украйна ново и изключително ценно средство за нанасяне на удари по ключови обекти дълбоко навътре в територията на Русия, и то посредством по-разрушителен начин. Двигателят с реактивна тяга на ракетата също предлага предимства по отношение на скоростта и оцеляемостта за проникване по-дълбоко навътре в руска територия, особено в сравнение с преобразуваните леки самолети и други дронове с по-голям обсег, на които Украйна разчита в момента за този вид удари. Описваният размер на бойната глава, комбиниран с реактивната скорост, също би дал на ракетата способността да прониква в по-укрепени цели, откривайки възможности за съвсем нови видове цели.

Остава да се види дали "Файър Пойнт" може значително да увеличи производството на "Фламинго" и на каква цена. Стойността на една ракета в за момента не е известна. "Трябва да обмислим финансирането на тази програма", каза вчера украинският президент Зеленски, цитиран от Укринформ.

Появата на "Фламинго" обаче идва в момент на особена несигурност относно това как може да се развие продължаващата война в Украйна на фона на разгорялите се сега нови дискусии около предложенията за примирие и мир. Има съобщения, че администрацията на САЩ е оказала също така натиск и върху украинските власти да предложат териториални и други отстъпки на Русия, за да се сложи край на сраженията след срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска миналата седмица.

На стратегическо ниво "Фламинго" може да даде на Украйна ценен допълнителен инструмент за преговори, поради широкия обхват на Русия, който потенциално може да заплаши, отбелязва "Уор Зоун". Като оръжие, разработено в собствената им страна, украинските сили биха имали много по-голяма свобода да изстрелват ракетите по цели на руска територия. Западните страни периодично налагат ограничения върху използването на доставяните от тях боеприпаси с голям обсег срещу самата Русия и по друг начин оказват натиск върху Украйна да не нанася удари по определени категории цели.

"Много е трудно, ако не и невъзможно, да се спечели война, без да се атакува страната на нападателя. Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение", написа вчера Тръмп в пост в социалната му мрежа "Трут Соушъл". "(Бившият президент на САЩ) Джо Байдън не позволи на Украйна да ОТВЪРНЕ, а само да СЕ ЗАЩИТИ. Какъв бе резултатът от това?"

Ето защо за Украйна има ясен стимул да направи всичко възможно, за да увеличи запасите си от ракетите с голям обсег "Фламинго" и да им помогне да реализират пълния си потенциал, заключава "Уор Зоун".