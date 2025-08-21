Разтърсващ филм: А те пак не вярват, че Русия върши зло

В борова гора близо до Изюм трима души стоят край мястото, на което са били извършени едни от най-бруталните военни престъпления на Русия в Украйна - празни гробове показват къде са били заровени измъчваните и убити от руските войски украински цивилни. Една от жените обаче казва, че всичко е фалшиво и е “украинска пропаганда, целяща да всее омраза срещу руснаците”. Това е кадър от филма “Великото патриотично пътуване” на чешкия режисьор Робин Квапил. В него трима проруски настроени чехи пътуват до Украйна и коментират онова, което виждат в разкъсваната от война държава.
Привърженици на конспиративни теории
Тримата, които наричат себе си „инакомислещи“, не са активни пропагандатори – те просто изразяват част от мненията в чешкото общество. Съмняват се в повечето новини за руската агресивна война срещу Украйна, вярват, че Западът я е започнал и се дразнят от украинските бежанци в страната си. Те са против екологичната политика, против бежанците, против политиката за равнопоставеност и против ЕС. Убедени са, освен това, че Чехия не е демократична държава. Филмът търси отговор на въпроса ще променят ли тези хора вижданията си, след като с очите си видят свидетелства за руските престъпления в Украйна.
Не е случайна датата на премиерното показване на филма – на 21 август 1968 година войски на СССР навлизат в Чехословакия и слагат брутален край на Пражката пролет. Дебатът около филма е свързан с руското влияние в Чехия и опасностите от него.
Тези дискусии се водят в критичен вътрешнополитически момент за страната - през октомври предстоят парламентарни избори. В социологическите проучвания превес засега има дяснопопулистката партия АНО на бившия премиер Андрей Бабиш, който не подкрепя открито Владимир Путин, но поддържа проруски позиции. Очаква се представителство в новия парламент да получат още две партии, които са проруски.
Хората масово гледат на страната си негативно
Проевропейският президент на страната Петър Павел изрази притеснението си от настроенията в Чехия в интервю за местния портал “Актуалне”. Павел каза, че е изумен от това колко много чехи оценяват състоянието на държавата и условията на живот като лоши, въпреки че реалната ситуация често е много по-добра – например по отношение на здравеопазването и престъпността.
Тримата участници във филма Иво, Никола и Петра също оценяват държавата си негативно. И тримата са около 50-годишни - Петра е дъщеря на комунистически функционер, по образование е теолог. Никола е фермер, а Иво има градина с овошки и казва, че за него не е важно дали новините са достоверни, а дали отговорят на „усещанията му“. Режисьорът Робин Квапил открива тримата с помощта на обява във вестника, в която казва, че търси хора, които се съмняват в информацията за войната в Украйна. Обещава им, че неговият филм ще им даде шанс сами да научат истината.
Тримата чехи пътуват до Харков с минибус, като по пътя Петра пее руския химн. В украинския град тримата виждат разрушенията, бомбардираната болница, квартал Салтовка, който вече е необитаем. Посещават децата, които учат в бункери в едно село до фронта, както и масовите гробове в гората до Изюм. Променя ли това възгледите им?
Омаловажаване и отказ да се види истината
Иво, Никола и Петра коментират гледките и почти винаги успяват да намерят оправдание за ужасяващата реалност на войната в Украйна. Казват например, че ракетите по жилищните блокове случайно са попаднали там, а не защото руснаците умишлено нападат цивилни. В една ситуация Никола дори “обяснява” изнасилените от руски войници украински момичета с това, че ставало дума за “извънредна ситуация”, в която тези мъже просто са искали да изпитат поне малко удоволствие в последните часове от живота си.
Понякога тримата чехи изразяват известни съмнения по отношение на убежденията си, но очакването, че до края на филма те все пак ще приемат истината, остава неизпълнено. На връщане към Чехия тримата заключват, че не биха се сражавали за родината си, ако се наложи, защото не смятат, че тази страна заслужава това.
Тежки изводи
Във финалната сцена на филма режисьорът Робин Квапил е заснет редом с тримата участници. Там той казва: “Научих, че има свят, в който злото побеждава - когато хора като Иво, Никола и Петра, след като са видели всичко с очите си, продължават да разпространяват наративите на един чудовищен режим, който извършва геноцид. Ако тези хора печелят изборите в свободния Запад и успеят да отслабят системата ни, някои от нас вече няма да ги има, защото просто ще ни убият”. А Никола кимва утвърдително с глава на тази реплика и казва: “Приятелю, точно така е”.
Потискащият финал на филма е придружен с още един извод на автора: “Научих също, че аз съм този, който трябва да се промени. Да се опитваш да разбереш всички и да искаш да постигнеш съгласие с тях на всяка цена, може да стане най-големият ни извор на слабост и причината, поради която се губят тези войни - първо информационната, а после и реалната”.
Автор: Кено Ферзек
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що така, бе, по така?
Коментиран от #20, #40
20:43 21.08.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #22
20:45 21.08.2025
3 Путйо фашиста
20:45 21.08.2025
4 Факт
20:46 21.08.2025
5 Уса
Коментиран от #10
20:46 21.08.2025
6 Аз съм веган
Коментиран от #14, #15
20:46 21.08.2025
7 Русия тръпне от страх
20:47 21.08.2025
8 ЕС ПРОВОКИРА
20:48 21.08.2025
9 Сатана Z
Коментиран от #36
20:48 21.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гледахме
20:48 21.08.2025
12 Абе я се....и ..те
20:49 21.08.2025
13 Тома
20:49 21.08.2025
14 А АЗ СЪМ МА.....НАФ
До коментар #6 от "Аз съм веган":ДАЙ АРДЕСЧЕ
Коментиран от #49
20:49 21.08.2025
15 Българин
До коментар #6 от "Аз съм веган":После що азовците режат руски тикви
Коментиран от #23
20:50 21.08.2025
16 Хихихи
20:50 21.08.2025
17 Перо
20:50 21.08.2025
18 Егати.... 🙊...
20:51 21.08.2025
19 Хм...
Но аз не разбирам друго. Как убедените розАви понита се справят с когнитивния дисонанс? Защото реалността може да бъде отричана до време, накрая идва суровата действителност. И тогава не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.
20:52 21.08.2025
20 АМ ЧИ ДЕБНЕМ ТЕ В ТЪМНОТО.
До коментар #1 от "Що така, бе, по така?":А СИ ИЗЛЯЗАЛ А СМЕ ТЕ ОСКВЕРНИЛИ И ПОСЛЕ ИЗЯЛИ
ПАЗИ БОЖЕ НИКОЙ НЕ ЯДЕ МЕТИЛЯВ ДОБИТЪК
20:53 21.08.2025
21 Я пък тоя
Нищо не разбирам, къде са заровените?
20:53 21.08.2025
22 Глюпости ,
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":89-та година влязох в един риболовен магазин в Чехия , заговорих двете продачки по руззкий и те избягаха ... Когато разбраха после , че сме българи , искаха да ни изн@силят .. 🤫 Ама , бяхме млади .. 😁
20:53 21.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ГОСТ
20:55 21.08.2025
26 БайВън
Коментиран от #34, #43
20:56 21.08.2025
27 Злобното Джуджи
Коментиран от #46
20:58 21.08.2025
28 факт
Коментиран от #31
20:58 21.08.2025
29 Глупости на търкалета
20:59 21.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 !!!
До коментар #28 от "факт":Никой и ник ъде не си нужен.
Върви и не се връщай.
Боли на руснаците за теб!
21:00 21.08.2025
32 Ами сами го пишете
21:01 21.08.2025
33 Аман от пропаганда
21:02 21.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Сандо
Коментиран от #45
21:03 21.08.2025
36 Zете ,
До коментар #9 от "Сатана Z":Я кажи , постни некои снимки , в колко градове и села в Украйна , настъпи "Руzzкий Мир " ... Моля .
21:04 21.08.2025
37 Някой
21:04 21.08.2025
38 Цък
21:04 21.08.2025
39 Явно чехите
21:04 21.08.2025
40 Наблюдател
До коментар #1 от "Що така, бе, по така?":DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси. На други балами ги разправяйте тези басни и манипулации.
Цял свят ви се смее на евтините пропаганди!
Омитайте се, не сте желани!
21:05 21.08.2025
41 Гост
21:05 21.08.2025
42 Бай онзи
21:05 21.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 И кой е този
21:07 21.08.2025
45 Помнещ
До коментар #35 от "Сандо":По правило, Правото на свободно мнение е само на правилните хора с "правилен" поглед върху "правдата".
21:07 21.08.2025
46 центаджия..
До коментар #27 от "Злобното Джуджи":Шизо дуземен джуджак-време е да се прибереш да нанкаш при мъртвите души на гогол
21:07 21.08.2025
47 Ъъъъъъъъ
21:07 21.08.2025
48 Раша
До коментар #23 от "Тези тримата е трябвало да... бъдат...":Я стига да съчиняваш.
Бели и пушисти бандеровцы никогда не бяха.
До 1957година по западна Украина шетоха отряди на бандаровците,кошмариха населението,убиваха,палеха ниви,за да гладуват украинци,палеха православни храмове!
Стига с измислици и лъжи.
Затова господ ги наказва
21:08 21.08.2025
49 Аз съм веган
До коментар #14 от "А АЗ СЪМ МА.....НАФ":Айде среща бе. Кажи къде?
21:08 21.08.2025
50 АМ ЧИ ДЕБНЕМ ТЕ В ТЪМНОТО.
ПАЗИ БОЖЕ НИКОЙ НЕ ЯДЕ МЕТИЛЯВ ДОБИТЪК
21:08 21.08.2025
51 И Киев е Руски
21:09 21.08.2025
52 Да,бе
21:09 21.08.2025
53 Жалка пропаганда
21:09 21.08.2025