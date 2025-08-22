Украйна нанесе удар по руска нефтена помпена станция в Брянска област

Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтената помпена станция „Унеча" в руската Брянска област, съобщи снощи командирът на силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Бровди публикува видео в „Телеграм“, на което се вижда голям пожар в съоръжение с множество резервоари за гориво. Ройтерс не можа да потвърди местоположението на инфраструктурата във видеото.
Междувременно унгарският външен министър Петер Сиярто каза във „Фейсбук“, че доставките на суров петрол от Русия към Унгария по тръбопровода „Дружба“ са били преустановени след атака по тръбопровода близо до границата между Русия и Беларус.
„Това е поредната атака срещу нашата енергийна сигурност“, написа Сиярто.
За разлика от повечето страни от Европейския съюз, Словакия и съседна Унгария остават зависими от руския внос на енергийни продукти и получават по-голямата част от суровия си петрол чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.
Украйна засили атаките си срещу енергийната инфраструктура на Русия, вземайки на прицел сектор, който играе огромна роля във финансирането на военните усилия на Кремъл. Продажбите на петрол и газ съставляват една четвърт от общите бюджетни приходи на Русия.
Почти ежедневните атаки с дронове по нефтени рафинерии и тръбопроводи са довели до недостиг на гориво в редица руски региони.
Русия, от своя страна, засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура въпреки усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, посочва Ройтерс.
1 Украйна пак удари Москва
Коментиран от #20
11:43 22.08.2025
2 Бой по....
Коментиран от #9
11:44 22.08.2025
3 ТРЪМП!
11:44 22.08.2025
4 Баце ЕООД
Коментиран от #10
11:45 22.08.2025
5 Наблюдател
Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...
Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
на прословутите 30 сребърника.
На палубата се чува тъжна музика.
Световно известен нам кабаретист
свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
- Има ли някаква надеждаааа?
В "далечната далечина" се чува глас на английски:
-Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
Но за целта са ни нужни много хора.
"До последния украинец, до последния украинец, до последния
украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
- тоз пореден театър.
Коментиран от #35
11:45 22.08.2025
6 Българка
11:46 22.08.2025
7 Работят момчетата.
Коментиран от #14, #16
11:46 22.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Уф Божкеее...!
До коментар #2 от "Бой по....":Тя Украйна замина,вие ми се радвате на малки победки,като взривяването на някаква си руска...помпена станция,които в Русия са стотици...?!
11:47 22.08.2025
10 Мдааа
До коментар #4 от "Баце ЕООД":край вече хохохолята победиха Русия. Влязоха в Москва🤣🤣🤣🤣 Марийкини драсканици.
11:47 22.08.2025
11 Русия
Т.е очите и ушите на ВСУ
11:48 22.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да бе
До коментар #7 от "Работят момчетата.":"Добра" работа ама терористическа,то от бадеровец друго не може да се очаква.
11:49 22.08.2025
15 дааа
Коментиран от #21, #74
11:49 22.08.2025
16 А бе те убуу ,,работят",ама...
До коментар #7 от "Работят момчетата.":...,,Работодателят"-Чичо Дончо,вече не иска да налива грешни пари в бездънната каца-,,Украйна"...!
11:49 22.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ма н аф
До коментар #13 от "стоян георгиев":Стоене и Орбан дет те фане.
Коментиран от #32
11:50 22.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ГолЕм Праз!
До коментар #1 от "Украйна пак удари Москва":Ден до пладне и пак ще заработят...!
11:51 22.08.2025
21 Последния
До коментар #15 от "дааа":Път като нямаха ракети ги биха с лопати.. Или си забравил? А за бензина няма какво да се коментира, явно си слаб и по география и по икономика и съюзите не са ти ясни, изобщо що си губиш времето тук?!
11:52 22.08.2025
22 Злобното Джуджи
- Ако Четири Года те правят за смях и удрят по бузата, дай другата буза и търпи още Четири Года шамари 😁
Коментиран от #61
11:52 22.08.2025
23 Бай Ганьо
11:52 22.08.2025
24 Съжалително
11:54 22.08.2025
25 стоян георгиев
Коментиран от #28, #34
11:54 22.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пабло Неруда
До коментар #12 от "пиночет":Напротив!
Путин възроди Русия!
А беше на ръба на краха,след продажното управление на Горбачов и водкаджията-Елцин...!
Коментиран от #47, #57
11:55 22.08.2025
28 Ма н аф
До коментар #25 от "стоян георгиев":Стояне, айде кой те фане. Имаш нужда гледам.
Коментиран от #39
11:57 22.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Сатана Z
11:58 22.08.2025
32 маке..
До коментар #18 от "Ма н аф":Она стоенка всегда готова,винаги е безкюлоти..
11:59 22.08.2025
33 Q -Рестия
До коментар #29 от "стоян георгиев":Заповядай да те ощастливя душичка златна .
11:59 22.08.2025
34 Ти пА...?!
До коментар #25 от "стоян георгиев":Така и не се записа задочно,да изкараш Първи клас,белким се научиш,че след тчка,се започва новото изречение с главна буква и на нов ред...!
Ай стига с безплатните консултации...!
Коментиран от #36
11:59 22.08.2025
35 Злобното Джуджи
До коментар #5 от "Наблюдател":"...До последния украинец.."
Само да напомня че 35 млн руснаци живеещи в Украйна, предпочитат да живеят в окопите, от това да се мъчат, гладуват и робуват в Рyccкия Мир и да живеят редом с Рачаболизада, Юсуф и Джанибек. Защото дори и в окопа стандарта на живот е 10х по-висок от този в Москва и Русия 😁
Коментиран от #41, #42
12:00 22.08.2025
36 И да не се заядеш...-
До коментар #34 от "Ти пА...?!":Щото си Цар,в тази област-
,,точка" ,а не ,,тчка"...
12:01 22.08.2025
37 Зеленски си Рита столчето, Орбан и Фицо
12:02 22.08.2025
38 Гай Баньо
12:02 22.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мария Атанасова Мисиркова!?
12:03 22.08.2025
41 центаджия..
До коментар #35 от "Злобното Джуджи":Само да ви напоня.не вервайте на дуземни шизоджуджаци от мъртвите души на гогол
12:04 22.08.2025
42 Само да напомня!
До коментар #35 от "Злобното Джуджи":А хиляди Украинци предпочитат да живеят на ,,Слънчака"-в 5 звездните ни хотели,като ТИ им плащаш :
,,Ол-инклузива"...,шезлонгите ...,дневни и квартирни...!
Коментиран от #56
12:04 22.08.2025
43 Факт
12:05 22.08.2025
44 Али
12:05 22.08.2025
45 гост
12:05 22.08.2025
46 НИКО
12:05 22.08.2025
47 пиночет
До коментар #27 от "Пабло Неруда":Какво е възродил Путин,помня едно време при Елцин и Горбачов руснаците вземаха повече пари от нас,ние българите имахме заплати по 10-15долара,сега ние вземаме повече от тях, Путин ги заби яко,само убийства, войни и палячовщини!
Коментиран от #50, #52
12:05 22.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Я кажете защо, бре
Нали "борим" Русия? Нали ще сваляме Путин? Докога двойни стандарти, дебели лъжи и тежки схеми?
Коментиран от #51
12:06 22.08.2025
50 стоян георгиев
До коментар #47 от "пиночет":Путин ги смаза.топнонкато хитлер.в.началото ги закрепи после ги ограби а накрая ще ги съсипе.
12:06 22.08.2025
51 стоян георгиев
До коментар #49 от "Я кажете защо, бре":Защото са мижитурки.заради тази политика стигнахме до тук.европа все още е един от най големите руски клиенти.въпреки единадесет годишната война.
12:07 22.08.2025
52 стоян георгиев
До коментар #47 от "пиночет":Кво помниш бе πииии рууууго .не помниш даже кой ти е прррснал халл катта снощи .
Коментиран от #55
12:08 22.08.2025
53 стоян георгиев
Коментиран от #58
12:08 22.08.2025
54 Скопен Кремълски плъх с токчета
12:09 22.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хуеско Мадейра
До коментар #27 от "Пабло Неруда":Айде бе..и какво им възроди: производството на коли, компютри, смартфони?! Небивалици...Всичките им богатства миришат на пръст! Толкоз могат, това изнасят друзята: суровини...Айде у лево..
Коментиран от #66, #68
12:10 22.08.2025
58 Ехааа
До коментар #53 от "стоян георгиев":Ти вече и космонавт ли стана? Супермен пред тебе ряпа да яде. Изобщо няма ли да ти свършва смяната и да ходиш на ротативките..
Коментиран от #65
12:10 22.08.2025
59 Смешник
Коментиран от #62
12:12 22.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Защо да се убеждават?!
До коментар #59 от "Смешник":Че то е ясно отдавна,че са такива...!
12:14 22.08.2025
63 Факт
Орбан и Фицо се противопоставят на всякаква финансова подкрепа на ЕС за Украйна, а в същото време финансират Путин. Затова сега Орбан и Фицо реват като набодени мечки!
Коментиран от #70
12:15 22.08.2025
64 Джудже с токчета и ботокс -педофил
Коментиран от #67
12:16 22.08.2025
65 стоян георгиев
До коментар #58 от "Ехааа":Яхам Дебелия Сапсан и отлитам за Украйна да громя ватите .
Коментиран от #69, #71, #72
12:16 22.08.2025
66 Какво ли?!
До коментар #57 от "Хуеско Мадейра":Самият факт,че Американски Президент,посреща Путин,с почести,като Крал и на Червен килим-говори много!
И само не запявай изтърканата мантра,че Тръмп бил... ,,Агент Краснов" и затова...!
12:17 22.08.2025
67 Мърдам само,до...
До коментар #64 от "Джудже с токчета и ботокс -педофил":...политици и държавници на мое ниво!
Като Тръмп например...!
За разни Зелки и тем- подобни...изобщо няма да се мръдна...!
12:20 22.08.2025
68 Тити
До коментар #57 от "Хуеско Мадейра":Тихо бе 4ки джиа бледен !Тате меси и мама носи и сега само смартфони и компютри са ти основните ценности .
12:20 22.08.2025
69 Баце ЕООД
До коментар #65 от "стоян георгиев":Ти обичаш да яхваш дебелия 👌😆
12:20 22.08.2025
70 АМИ ФАКТ
До коментар #63 от "Факт":ОТ ТУКА НА СЕТНЕ
НАТО ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН
НОВИ САНКЦИИ ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН
ПАРИ ОТ ЕС ЗА УКРАЙНА ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН
АЙДЕ ЧЕСТИТО НА УКРОДЕ.....БИЛИТЕ
12:21 22.08.2025
71 Хасан Хаспела
До коментар #65 от "стоян георгиев":Муцка ,хубаво яхаш ,ама това не е Дебелия Сапсан ,ами Дебелия на Хасан .Внимавай друг път със субстанциите .
12:22 22.08.2025
72 123
До коментар #65 от "стоян георгиев":Жалка центаджийска под лога.
12:26 22.08.2025
73 Факт
12:27 22.08.2025
74 нее
До коментар #15 от "дааа":И как така... ,,бензиностанцията с ракети, остана без бензин"като Индия продължи да си налива от тази ,,бензиностанция",въпреки истеричните подскоци и заплахи на Тромпета...?!?!
Четете бре хора,за да не се излагате...!
12:28 22.08.2025
75 ТОЧНО ТАКА
АМА И АЗ БЯХ ТАМ
ТРЪМП ТАКА КАЗА
АБЕ ПО ТОЯ ПОВОД КВО СТАНА С КОНТРАНАСТУПА НА АЗОВ
НАЛИ БЕШЕ ПРАЙЛ ОРОГНОЗИ ЗА ХИЛЯДИ УБИТИ И ПЛЕНЕНИ РУСНАЦИ
ГРАНДИОЗНИ ОБКРЪЖЕНИЯ
КО СТАНА БЕ ОФЛЮХ
МАЙ ПРЕХВАЛЕНИЯ АЗОВ ДАДЕ ФИРА
ТА ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИТЕ ТИ БЪЛНУВАНИЯ
АЙДЕ ДА Г Д.....АШ
12:28 22.08.2025