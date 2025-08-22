Новини
Украйна нанесе удар по руска нефтена помпена станция в Брянска област
  Тема: Украйна

Украйна нанесе удар по руска нефтена помпена станция в Брянска област

22 Август, 2025 11:41

Русия, от своя страна, засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура

Украйна нанесе удар по руска нефтена помпена станция в Брянска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтената помпена станция „Унеча" в руската Брянска област, съобщи снощи командирът на силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Бровди публикува видео в „Телеграм“, на което се вижда голям пожар в съоръжение с множество резервоари за гориво. Ройтерс не можа да потвърди местоположението на инфраструктурата във видеото.

Междувременно унгарският външен министър Петер Сиярто каза във „Фейсбук“, че доставките на суров петрол от Русия към Унгария по тръбопровода „Дружба“ са били преустановени след атака по тръбопровода близо до границата между Русия и Беларус.

„Това е поредната атака срещу нашата енергийна сигурност“, написа Сиярто.

За разлика от повечето страни от Европейския съюз, Словакия и съседна Унгария остават зависими от руския внос на енергийни продукти и получават по-голямата част от суровия си петрол чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.

Украйна засили атаките си срещу енергийната инфраструктура на Русия, вземайки на прицел сектор, който играе огромна роля във финансирането на военните усилия на Кремъл. Продажбите на петрол и газ съставляват една четвърт от общите бюджетни приходи на Русия.

Почти ежедневните атаки с дронове по нефтени рафинерии и тръбопроводи са довели до недостиг на гориво в редица руски региони.

Русия, от своя страна, засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура въпреки усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, посочва Ройтерс.


Украйна
  • 1 Украйна пак удари Москва

    18 26 Отговор
    Летищата не работят!

    Коментиран от #20

    11:43 22.08.2025

  • 2 Бой по....

    20 26 Отговор
    руските варвари... бой.....

    Коментиран от #9

    11:44 22.08.2025

  • 3 ТРЪМП!

    22 2 Отговор
    Ей ся веч се ядосах и тоя път без майтап-слагам край на войната за 24 часа...!

    11:44 22.08.2025

  • 4 Баце ЕООД

    23 14 Отговор
    Почти ежедневните атаки по нефтени обекти единствено води до писането на купища лъжи относно успехите на терористите от 404

    Коментиран от #10

    11:45 22.08.2025

  • 5 Наблюдател

    16 10 Отговор
    Звездна и студена, мрачна и зловеща нощ!
    Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...

    Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
    а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
    на прословутите 30 сребърника.

    На палубата се чува тъжна музика.
    Световно известен нам кабаретист
    свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
    - Има ли някаква надеждаааа?

    В "далечната далечина" се чува глас на английски:
    -Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
    повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
    Но за целта са ни нужни много хора.
    "До последния украинец, до последния украинец, до последния
    украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
    - тоз пореден театър.

    Коментиран от #35

    11:45 22.08.2025

  • 6 Българка

    19 12 Отговор
    Все удрят и все ударени ходят. И все реват и циврят срещу Путин И все санкции искат. И все натювска армия просят.

    11:46 22.08.2025

  • 7 Работят момчетата.

    14 15 Отговор
    Добра работа!

    Коментиран от #14, #16

    11:46 22.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Уф Божкеее...!

    18 13 Отговор

    До коментар #2 от "Бой по....":

    Тя Украйна замина,вие ми се радвате на малки победки,като взривяването на някаква си руска...помпена станция,които в Русия са стотици...?!

    11:47 22.08.2025

  • 10 Мдааа

    19 7 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    край вече хохохолята победиха Русия. Влязоха в Москва🤣🤣🤣🤣 Марийкини драсканици.

    11:47 22.08.2025

  • 11 Русия

    22 7 Отговор
    Попиля двата единствени центъра за радиоразузнаване и връзка със спътниците на Нато.в Краматорск и Харков.
    Т.е очите и ушите на ВСУ

    11:48 22.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да бе

    14 6 Отговор

    До коментар #7 от "Работят момчетата.":

    "Добра" работа ама терористическа,то от бадеровец друго не може да се очаква.

    11:49 22.08.2025

  • 15 дааа

    12 15 Отговор
    и какво стана друзя? Бензиностанцията с ракети остана без бензин. Скоро и без ракети ще остане. Накрая ще им лъсне голия г...з на орките

    Коментиран от #21, #74

    11:49 22.08.2025

  • 16 А бе те убуу ,,работят",ама...

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Работят момчетата.":

    ...,,Работодателят"-Чичо Дончо,вече не иска да налива грешни пари в бездънната каца-,,Украйна"...!

    11:49 22.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ма н аф

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Стоене и Орбан дет те фане.

    Коментиран от #32

    11:50 22.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГолЕм Праз!

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна пак удари Москва":

    Ден до пладне и пак ще заработят...!

    11:51 22.08.2025

  • 21 Последния

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "дааа":

    Път като нямаха ракети ги биха с лопати.. Или си забравил? А за бензина няма какво да се коментира, явно си слаб и по география и по икономика и съюзите не са ти ясни, изобщо що си губиш времето тук?!

    11:52 22.08.2025

  • 22 Злобното Джуджи

    6 6 Отговор
    Русия СИЛА, какво значи тука някаква си помпена станция и Северни Потоци. Великия историк, философ, стоик и стратег Владимир Путин казва :
    - Ако Четири Года те правят за смях и удрят по бузата, дай другата буза и търпи още Четири Года шамари 😁

    Коментиран от #61

    11:52 22.08.2025

  • 23 Бай Ганьо

    5 5 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    11:52 22.08.2025

  • 24 Съжалително

    11 1 Отговор
    Горките укри, не знаят горките какво правят и най-вече заради кого. Историята е показала, че няма нищо по-страшно за един народ от марионетно правителство, служещо на чужди интереси

    11:54 22.08.2025

  • 25 стоян георгиев

    2 9 Отговор
    Украинеца с унгарски произход Робърт мадяр стана министър на енергетиката на унгария.другари нефт няма...скоро няма и да има.пожара на станцията се вижда от космоса.група добри дронове го запалиха с отломките си.

    Коментиран от #28, #34

    11:54 22.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пабло Неруда

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "пиночет":

    Напротив!
    Путин възроди Русия!
    А беше на ръба на краха,след продажното управление на Горбачов и водкаджията-Елцин...!

    Коментиран от #47, #57

    11:55 22.08.2025

  • 28 Ма н аф

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Стояне, айде кой те фане. Имаш нужда гледам.

    Коментиран от #39

    11:57 22.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сатана Z

    4 8 Отговор
    Удара е страшен и убийствен! 1/2 от руските петролни рафинерии са вече унищожени. В Русия вече има дефицит на горива и опашките по бензиностанциите са километрични..

    11:58 22.08.2025

  • 32 маке..

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ма н аф":

    Она стоенка всегда готова,винаги е безкюлоти..

    11:59 22.08.2025

  • 33 Q -Рестия

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Заповядай да те ощастливя душичка златна .

    11:59 22.08.2025

  • 34 Ти пА...?!

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Така и не се записа задочно,да изкараш Първи клас,белким се научиш,че след тчка,се започва новото изречение с главна буква и на нов ред...!
    Ай стига с безплатните консултации...!

    Коментиран от #36

    11:59 22.08.2025

  • 35 Злобното Джуджи

    4 10 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    "...До последния украинец.."

    Само да напомня че 35 млн руснаци живеещи в Украйна, предпочитат да живеят в окопите, от това да се мъчат, гладуват и робуват в Рyccкия Мир и да живеят редом с Рачаболизада, Юсуф и Джанибек. Защото дори и в окопа стандарта на живот е 10х по-висок от този в Москва и Русия 😁

    Коментиран от #41, #42

    12:00 22.08.2025

  • 36 И да не се заядеш...-

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ти пА...?!":

    Щото си Цар,в тази област-
    ,,точка" ,а не ,,тчка"...

    12:01 22.08.2025

  • 37 Зеленски си Рита столчето, Орбан и Фицо

    4 1 Отговор
    Ще гласуват Не по всичко късаещо Украйна!!

    12:02 22.08.2025

  • 38 Гай Баньо

    3 1 Отговор
    Най хубавото ,е че нашите жълтопаветни козячета пак се надянаха на дебеуиа на сухо .

    12:02 22.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мария Атанасова Мисиркова!?

    2 1 Отговор
    Дежурните Фейкиве на Мара!

    12:03 22.08.2025

  • 41 центаджия..

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Злобното Джуджи":

    Само да ви напоня.не вервайте на дуземни шизоджуджаци от мъртвите души на гогол

    12:04 22.08.2025

  • 42 Само да напомня!

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "Злобното Джуджи":

    А хиляди Украинци предпочитат да живеят на ,,Слънчака"-в 5 звездните ни хотели,като ТИ им плащаш :
    ,,Ол-инклузива"...,шезлонгите ...,дневни и квартирни...!

    Коментиран от #56

    12:04 22.08.2025

  • 43 Факт

    3 3 Отговор
    Тия удари са "завършека" на разговори зад закрити врати. И засегнатите добре знаят какво значат, просто ние не сме посветени. Очевидно е че Украина се чувства достатъчно уверена че ползите надвишават потенциалните загуби. Т.е Унгария и Словакия за предупредени да спазват поведение от много високо ниво (Тръмп) и понеже не са се съобразили, е дадено одобрение за леко напомняне. Интересно че не се усетиха след първия удар по захранването на помпената станция и спиране само за ден-два. Сега украинците отнесоха една от помпите (май са 3 общо) и чакаме да видим дали Орбан/Фицо е получил месиджа. Ако не, има още 2 помпи, има и други помпени станции. Друг сценарии е това да е предупреждения към Русия, която си позволи да удари американски и азербаджански(-турски) активи в последните дни. И сега им се изпраща знак да помислят пак какво удрят.

    12:05 22.08.2025

  • 44 Али

    2 0 Отговор
    Дебатознаркомандеба колко време вече сеибаваспусинчето.

    12:05 22.08.2025

  • 45 гост

    4 1 Отговор
    Заради посоката на Вашата политика,през ден украинците да бомбят тръбопроводи за Унгария.

    12:05 22.08.2025

  • 46 НИКО

    7 4 Отговор
    УДАРА НЕ Е ПО РУСИЯ УДАРА Е ПО ДВЕ ЕВРОПЕИСКИ ДЪРЖАВИ И ЧЛЕНКИ НА НАТО ОТ КОИТО ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО НА ГЛУПАВИТЕ УКРАИНЦИ

    12:05 22.08.2025

  • 47 пиночет

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "Пабло Неруда":

    Какво е възродил Путин,помня едно време при Елцин и Горбачов руснаците вземаха повече пари от нас,ние българите имахме заплати по 10-15долара,сега ние вземаме повече от тях, Путин ги заби яко,само убийства, войни и палячовщини!

    Коментиран от #50, #52

    12:05 22.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Я кажете защо, бре

    7 1 Отговор
    Защо Франция, Испания, Италия, Чехия и Белгия продължават да използват руска газ??

    Нали "борим" Русия? Нали ще сваляме Путин? Докога двойни стандарти, дебели лъжи и тежки схеми?

    Коментиран от #51

    12:06 22.08.2025

  • 50 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "пиночет":

    Путин ги смаза.топнонкато хитлер.в.началото ги закрепи после ги ограби а накрая ще ги съсипе.

    12:06 22.08.2025

  • 51 стоян георгиев

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Я кажете защо, бре":

    Защото са мижитурки.заради тази политика стигнахме до тук.европа все още е един от най големите руски клиенти.въпреки единадесет годишната война.

    12:07 22.08.2025

  • 52 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "пиночет":

    Кво помниш бе πииии рууууго .не помниш даже кой ти е прррснал халл катта снощи .

    Коментиран от #55

    12:08 22.08.2025

  • 53 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Робърт мадяр унгареца с украински произход нанесе този удар.вижда се от космоса.

    Коментиран от #58

    12:08 22.08.2025

  • 54 Скопен Кремълски плъх с токчета

    3 1 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    12:09 22.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хуеско Мадейра

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Пабло Неруда":

    Айде бе..и какво им възроди: производството на коли, компютри, смартфони?! Небивалици...Всичките им богатства миришат на пръст! Толкоз могат, това изнасят друзята: суровини...Айде у лево..

    Коментиран от #66, #68

    12:10 22.08.2025

  • 58 Ехааа

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    Ти вече и космонавт ли стана? Супермен пред тебе ряпа да яде. Изобщо няма ли да ти свършва смяната и да ходиш на ротативките..

    Коментиран от #65

    12:10 22.08.2025

  • 59 Смешник

    4 1 Отговор
    Е сега и унгарците все повече се убеждават в терористичната същност на Киевския режим

    Коментиран от #62

    12:12 22.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Защо да се убеждават?!

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Смешник":

    Че то е ясно отдавна,че са такива...!

    12:14 22.08.2025

  • 63 Факт

    0 1 Отговор
    Орбан и Фицо, противопоставяйки се на всяко решение на ЕС за помощ на Украйна, сами са се поставили в помощ на имперските анбиции на Русия.
    Орбан и Фицо се противопоставят на всякаква финансова подкрепа на ЕС за Украйна, а в същото време финансират Путин. Затова сега Орбан и Фицо реват като набодени мечки!

    Коментиран от #70

    12:15 22.08.2025

  • 64 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    0 3 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #67

    12:16 22.08.2025

  • 65 стоян георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ехааа":

    Яхам Дебелия Сапсан и отлитам за Украйна да громя ватите .

    Коментиран от #69, #71, #72

    12:16 22.08.2025

  • 66 Какво ли?!

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хуеско Мадейра":

    Самият факт,че Американски Президент,посреща Путин,с почести,като Крал и на Червен килим-говори много!
    И само не запявай изтърканата мантра,че Тръмп бил... ,,Агент Краснов" и затова...!

    12:17 22.08.2025

  • 67 Мърдам само,до...

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Джудже с токчета и ботокс -педофил":

    ...политици и държавници на мое ниво!
    Като Тръмп например...!
    За разни Зелки и тем- подобни...изобщо няма да се мръдна...!

    12:20 22.08.2025

  • 68 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хуеско Мадейра":

    Тихо бе 4ки джиа бледен !Тате меси и мама носи и сега само смартфони и компютри са ти основните ценности .

    12:20 22.08.2025

  • 69 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Ти обичаш да яхваш дебелия 👌😆

    12:20 22.08.2025

  • 70 АМИ ФАКТ

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Факт":

    ОТ ТУКА НА СЕТНЕ
    НАТО ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН
    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН
    НОВИ САНКЦИИ ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН
    ПАРИ ОТ ЕС ЗА УКРАЙНА ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН
    АЙДЕ ЧЕСТИТО НА УКРОДЕ.....БИЛИТЕ

    12:21 22.08.2025

  • 71 Хасан Хаспела

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Муцка ,хубаво яхаш ,ама това не е Дебелия Сапсан ,ами Дебелия на Хасан .Внимавай друг път със субстанциите .

    12:22 22.08.2025

  • 72 123

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Жалка центаджийска под лога.

    12:26 22.08.2025

  • 73 Факт

    0 0 Отговор
    Украинците помага на усилията на Тръмп да намали износа на руски петрол, тръмпистите борещи се за мир Орбан и Фицо да не би да са против тези миролюбиви усилия?😂😂

    12:27 22.08.2025

  • 74 нее

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "дааа":

    И как така... ,,бензиностанцията с ракети, остана без бензин"като Индия продължи да си налива от тази ,,бензиностанция",въпреки истеричните подскоци и заплахи на Тромпета...?!?!
    Четете бре хора,за да не се излагате...!

    12:28 22.08.2025

  • 75 ТОЧНО ТАКА

    1 0 Отговор
    БРАВО КОЛКО СИ ОСВЕДОМЕН
    АМА И АЗ БЯХ ТАМ
    ТРЪМП ТАКА КАЗА
    АБЕ ПО ТОЯ ПОВОД КВО СТАНА С КОНТРАНАСТУПА НА АЗОВ
    НАЛИ БЕШЕ ПРАЙЛ ОРОГНОЗИ ЗА ХИЛЯДИ УБИТИ И ПЛЕНЕНИ РУСНАЦИ
    ГРАНДИОЗНИ ОБКРЪЖЕНИЯ
    КО СТАНА БЕ ОФЛЮХ
    МАЙ ПРЕХВАЛЕНИЯ АЗОВ ДАДЕ ФИРА
    ТА ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИТЕ ТИ БЪЛНУВАНИЯ
    АЙДЕ ДА Г Д.....АШ

    12:28 22.08.2025

