САЩ няма да издават работни визи на чуждестранни шофьори на камиони

22 Август, 2025 04:52, обновена 22 Август, 2025 03:56 472 4

Големите камиони с ремаркета излагат на опасност живота на американците и застрашава прехраната на местните шофьори, заяви държавният секретар Марко Рубио

САЩ няма да издават работни визи на чуждестранни шофьори на камиони - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Съединените щати незабавно ще спрат издаването на всички работни визи на чуждестранни шофьори ма камиони, обяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Нарастващият брой чуждестранни шофьори, каращи по пътищата на САЩ големи камиони с ремаркета, излага на опасност живота на американци и застрашава прехраната на американските шофьори на камиони", написа Рубио в публикация в "Екс".

Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе поредица мерки, за да отговори на опасенията във връзка с чуждестранните шофьори на камиони, които не говорят английски. През април Тръмп подписа указ, с който се нарежда прилагането на правило, изискващо шофьорите на камиони в САЩ да отговарят на условията за владеене на английски език, отбелязва Ройтерс.

По-рано тази седмица американският министър на транспорта Шон Дъфи съобщи, че Федералната администрация за безопасност на моторните превозни средства е започнала разследване на катастрофа на магистрала в щата Флорида, при която са загинали трима души. Сред участниците в катастрофата е шофьор, който е индийски гражданин, не говори английски, нито има законно разрешение за пребиваване в Съединените щати, според представители на щатските и на федералните власти.

Харджиндер Сингх се опитал да направи незаконен обратен завой, блокирайки движението и причинявайки фаталната катастрофа, довела до смъртта на трима души в миниван, ударил камиона. Властите в Калифорния задържаха Сингх, за да го предадат на Флорида.

Владеенето на английски език от шофьорите на камиони отдавна е задължително условие, но указ, подписан от Тръмп през април тази година, отмени насоките от 2016 г., според които инспекторите не отстраняват от работа шофьори, ако единственото им нарушение е липсата на владеене на английски език, отбелязва Ройтерс.

Около 16% от шофьорите на камиони в САЩ са родени в чужбина, сочат данни на Федералната администрация за безопасност на моторните превозни средства. Миналия месец Ройтерс съобщи, че мексикански шофьори на камиони в граничния град Сиудад Хуарес са започнали да учат английски език в опит да се съобразят със заповедта на Тръмп.


САЩ
  • 1 Злобното Джуджи

    2 2 Отговор
    Съвсем логично.....
    С.А.Щ и Украйна провеждат в момента Операция Паутина 2 !!! Десетки ТИР-а с Ядрен заряд са паркирани на стоянка в Москва, Петербург, Крим, Енгелс и очакват сигнал да опустошат Русия и приключат завинаги войната 👍

    04:02 22.08.2025

  • 2 мдаааа

    0 0 Отговор
    И руzки няма ... Заети са със СВО ..

    04:07 22.08.2025

  • 3 Таваришчи ,

    0 0 Отговор
    Мигосложитеогазо си ..

    04:10 22.08.2025

  • 4 Уса

    0 0 Отговор
    Байдн съсипа и тоя бизнес.Напълни го с неграмотни индиици и пакистанци от най-нисшите касти и жестоките катастрофи станаха ежедневие

    04:49 22.08.2025