Желанието на киевските власти да се присъединят към НАТО не е волята на народа, а планът на тези, които правят Украйна „антируска“.

Това заяви в интервю за ТАСС губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо.

Още новини от Украйна

„Те включиха клауза за желанието на Украйна да се присъедини към НАТО, написаха я по такъв начин, че да е ясно, че им е продиктувана. И затова се стремят да се присъединят към НАТО не защото народът наистина го иска, а защото планът е да направят Украйна „антируска“, - каза той.

Салдо подчерта, че след разпадането на СССР статутът на необвързаност е заложен в украинската конституция - това е волята на народа. „Тогава така нареченият колективен Запад започна да култивира Украйна, само че красиво казват, че това е в интерес на украинския народ, това е красива обвивка. Всъщност всичко това е направено не в интерес на украинския народ, а за геополитическите планове на западните държави, които от древни времена се опитват и се опитват да направят всичко, за да отслабят Русия и да ѝ попречат да се развива“, отбеляза губернаторът.

Десният бряг на Херсонска област, включително Херсон, трябва да остане част от Русия след мирно уреждане, заяви Салдо.

„Кинбурнската коса и десният бряг на река Днепър в Херсонска област, заедно с областния център Херсон, са територия на Руската федерация. Приказките, че Херсон може да не е руски, са просто приказки“, каза той.

Салдо уточни, че Кинбурнската коса, която преди това е била част от Николаевска област, както и цялата територия на Херсонска област, е станала част от Русия след референдум през есента на 2022 г.

„По време на преговорния процес, разбира се, ще има много приказки, много различни тълкувания. Може би думите ще бъдат формулирани по различен начин в Украйна. Но ако погледнем истината в очите, тогава това е територия на Руската федерация, безусловно, която е призната конституционно“, подчерта ръководителят на Херсонска област.

Той не изключи участието на Русия във възстановяването на украинската икономика след подписването на мирния договор.

Ръководителят на Херсонска област изрази увереност, че след края на конфликта Русия и Украйна ще установят добросъседски отношения.

Салдо отбеляза, че в момента украинските военни подлагат цивилни на проверки и мъчения "в окупираната от киевския режим" част на Херсонска област.

„Бойниците на киевския режим засилват натиска върху цивилните от десния бряг на Херсонска област. Всеки ден получавам все повече истории за това как нашите хора в окупираните от Украйна територии са унижавани, защото не знаят украински език, подлагат се на проверки и насилие. Тези, които наричат ​​„предатели“, всъщност са лишени от правото на нормален живот“, написа той в своя Telegram канал.

Салдо добави, че семействата на десния бряг на река Днепър в Херсонска област са принудени да напуснат домовете си.

„Бойниците заселват в къщите и ограбват фермите до последно. Това е истински терор. Киевският режим показва истинското си лице - жестоко, измамно и нечовешко“, подчерта ръководителят на Херсонска област.