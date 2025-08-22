Новини
Свят »
Русия »
Владимир Салдо: Стремежът на Киев към НАТО не е волята на народа, а на тези, които правят Украйна "антируска"
  Тема: Украйна

Владимир Салдо: Стремежът на Киев към НАТО не е волята на народа, а на тези, които правят Украйна "антируска"

22 Август, 2025 04:46, обновена 22 Август, 2025 05:52 1 356 17

  • владимир салдо-
  • украйна-
  • херсон-
  • днепър-
  • русия

Херсон е руски и трябва да е част от Русия. Москва може да участва във възстановяването на Украйна. Украинските военни подлагат цивилни на проверки и мъчения, заяви губернаторът на Херсонска област

Владимир Салдо: Стремежът на Киев към НАТО не е волята на народа, а на тези, които правят Украйна "антируска" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Желанието на киевските власти да се присъединят към НАТО не е волята на народа, а планът на тези, които правят Украйна „антируска“.

Това заяви в интервю за ТАСС губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо.

Още новини от Украйна

„Те включиха клауза за желанието на Украйна да се присъедини към НАТО, написаха я по такъв начин, че да е ясно, че им е продиктувана. И затова се стремят да се присъединят към НАТО не защото народът наистина го иска, а защото планът е да направят Украйна „антируска“, - каза той.

Салдо подчерта, че след разпадането на СССР статутът на необвързаност е заложен в украинската конституция - това е волята на народа. „Тогава така нареченият колективен Запад започна да култивира Украйна, само че красиво казват, че това е в интерес на украинския народ, това е красива обвивка. Всъщност всичко това е направено не в интерес на украинския народ, а за геополитическите планове на западните държави, които от древни времена се опитват и се опитват да направят всичко, за да отслабят Русия и да ѝ попречат да се развива“, отбеляза губернаторът.

Десният бряг на Херсонска област, включително Херсон, трябва да остане част от Русия след мирно уреждане, заяви Салдо.

„Кинбурнската коса и десният бряг на река Днепър в Херсонска област, заедно с областния център Херсон, са територия на Руската федерация. Приказките, че Херсон може да не е руски, са просто приказки“, каза той.

Салдо уточни, че Кинбурнската коса, която преди това е била част от Николаевска област, както и цялата територия на Херсонска област, е станала част от Русия след референдум през есента на 2022 г.

„По време на преговорния процес, разбира се, ще има много приказки, много различни тълкувания. Може би думите ще бъдат формулирани по различен начин в Украйна. Но ако погледнем истината в очите, тогава това е територия на Руската федерация, безусловно, която е призната конституционно“, подчерта ръководителят на Херсонска област.

Той не изключи участието на Русия във възстановяването на украинската икономика след подписването на мирния договор.

Ръководителят на Херсонска област изрази увереност, че след края на конфликта Русия и Украйна ще установят добросъседски отношения.

Салдо отбеляза, че в момента украинските военни подлагат цивилни на проверки и мъчения "в окупираната от киевския режим" част на Херсонска област.

„Бойниците на киевския режим засилват натиска върху цивилните от десния бряг на Херсонска област. Всеки ден получавам все повече истории за това как нашите хора в окупираните от Украйна територии са унижавани, защото не знаят украински език, подлагат се на проверки и насилие. Тези, които наричат ​​„предатели“, всъщност са лишени от правото на нормален живот“, написа той в своя Telegram канал.

Салдо добави, че семействата на десния бряг на река Днепър в Херсонска област са принудени да напуснат домовете си.

„Бойниците заселват в къщите и ограбват фермите до последно. Това е истински терор. Киевският режим показва истинското си лице - жестоко, измамно и нечовешко“, подчерта ръководителят на Херсонска област.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 12340

    5 1 Отговор
    Тая манджа, дето ври в момента, дълго време ще ядат и ще се парят и ще реват,
    и двете страни,
    в много поколения...!

    05:22 22.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Руски...

    0 0 Отговор
    За Херсон пише в Илиада !

    05:28 22.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Йоло

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Дъл живеят......

    05:29 22.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Диагноза

    5 3 Отговор
    Поредната руска тротинетка с тежки увреждания по мозъка и споделяне на съответните халюцинации...

    06:01 22.08.2025

  • 15 Значи

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    ти за това все ходиш да се къпеш в Киев с топлата украинска вода. В България която е част от цивилизованият свят и ЕС сте на режим май.

    06:06 22.08.2025

  • 16 Оценител

    3 1 Отговор
    Този изглежда като настъпан от 🐘..... 🐌(както и болшинството русофили 😂) .

    06:08 22.08.2025

  • 17 Защо

    0 0 Отговор
    са сложили снимка на Стоичков ?

    06:15 22.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания