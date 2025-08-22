Новини
Пентагонът критикува The Washington Post за статия за сигурността на Хегсет и семейството му

22 Август, 2025 05:17

Според изданието 400 или 500 души участват в осигуряването на сигурността на военния министър, семейството и резиденциите му

Милен Ганев

Министерството на отбраната на САЩ разкритикува The Washington Post за статия, посветена на подробности за мерките за сигурност на шефа на Пентагона Пийт Хегсет и членовете на неговото семейство.

„Поискахме The Washington Post да премахне чувствителни подробности относно мерките за сигурност на съпругата, децата и роднините на секретар Хегсет, позовавайки се на очевидни опасения за сигурността и потенциал за увеличени заплахи след публикуването. Няма оправдание вестникът да публикува такава информация за тях“, написа говорителят на Министерството на отбраната на САЩ Кингсли Уилсън в X.

По-рано изданието съобщи, позовавайки се на свои източници, че Хегсет е наел необичайно голям брой служители от Отдела за криминални разследвания на армията (CID), за да наблюдават семейните му резиденции в Минесота и Тенеси, както и в окръг Колумбия, въпреки че агенцията за сигурност е с недостиг на персонал.

Според The Washington Post , шефът на Пентагона принуждава служителите на CID да осигуряват сигурността на имотите му за сметка на редовните си задължения. В същото време 400 или 500 души сега участват в осигуряването на сигурността на министъра, семейството му и резиденциите, вместо 150-те служители, които са участвали преди.


