Новини
Свят »
Унгария »
Доставките на петрол към Унгария бяха спрени, обяви външният министър
  Тема: Украйна

Доставките на петрол към Унгария бяха спрени, обяви външният министър

22 Август, 2025 09:55 1 307 64

  • унгария-
  • дружба-
  • петрол-
  • украйна-
  • русия-
  • петер сиярто

Словакия и Унгария остават зависими от руския внос и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба"

Доставките на петрол към Унгария бяха спрени, обяви външният министър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" бяха спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Сиярто каза, че унгарското правителство е научило за атаката снощи.

Още новини от Украйна

За разлика от останалите страни от Европейския съюз Словакия и Унгария остават зависими от руския внос на енергийни източници и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба".

Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, ключов източник на средства за финансиране на войната за Кремъл. За разлика от останалите страни от Европейския съюз Словакия и Унгария остават зависими от руския внос на енергийни източници и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба".


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    42 22 Отговор
    Украински терористи. И после, искали мир. Ами бялото знаме, и мирът ще дойде веднага.

    Коментиран от #3, #5, #12, #24

    09:58 22.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    27 17 Отговор
    Укрите отмъщават на Орбан че иска среща Путин -Зеленски в Будапеща.

    10:00 22.08.2025

  • 3 Хахахаха

    22 25 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Е тези удари ги нямаше, преди путлера да започне движуха, нали?

    10:01 22.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 12 Отговор
    Трябва да подсилим охраната на Турски поток.

    10:01 22.08.2025

  • 5 Хахахаха

    19 17 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    А путлера ако не иска мир и по-зле ще става.

    10:02 22.08.2025

  • 6 Благой от СОФстрой

    19 23 Отговор
    Маджарските азиатци на колене пред Зеленски и да се молят за пощада!!!

    Коментиран от #9

    10:02 22.08.2025

  • 7 Гоце

    22 21 Отговор
    Кремъл трябва да се удари

    10:03 22.08.2025

  • 8 Хахахаха

    22 16 Отговор
    Украинските санкции са най-ефективни. Действат моментално.

    10:05 22.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    11 12 Отговор

    До коментар #6 от "Благой от СОФстрой":

    Половината население на Унгария са българите на Баян избягали от Хазарите.

    10:06 22.08.2025

  • 10 мошЕто

    18 17 Отговор
    Укрите още бой ще ядат , докато правят тия зулуми .После защо Путин бил лош , ами -ей затова ....

    Коментиран от #16, #18

    10:06 22.08.2025

  • 11 Факт

    18 17 Отговор
    Унгарците от години спират европейската помощ за Украйна но сега ревнаха като набодена мечка че Украйна им спряла доставките на петрол!!!

    10:07 22.08.2025

  • 12 Ако това са терористи

    16 19 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Браво на ВСУ!!!

    10:08 22.08.2025

  • 13 Хахахаха

    10 11 Отговор
    А удара по влака за Крим от раша с бензин? Тази новина се държи в тайна ли в България?

    10:09 22.08.2025

  • 14 Дам

    14 11 Отговор
    Прекрасно, дано и Турски поток да ударят

    10:09 22.08.2025

  • 15 Легитимна цел

    17 14 Отговор
    Мдаа. УДРИ! БОТОКСА ГАЗ ПИКАЕ.

    10:10 22.08.2025

  • 16 Хахахаха

    15 17 Отговор

    До коментар #10 от "мошЕто":

    Тези удари са последствие от зулумите на путлера бе копей! Нали ти написах по-горе, че до движухата на путлера, такива удари нямаше!

    Коментиран от #17

    10:10 22.08.2025

  • 17 мошЕто

    13 13 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Ха-ха , от укрите освен бабаити , друго нищо не става ! Затова реват всеки ден , че ги биели руснаците .

    10:12 22.08.2025

  • 18 Механик

    14 10 Отговор

    До коментар #10 от "мошЕто":

    ЩЕ. 4 години и ЩЕ превзем Киев. С параднните униформи в Арматите.
    Пабедим. ЩЕ!

    Коментиран от #20

    10:12 22.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оли ,

    7 12 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    ЩЕ , ЩЕ , БАВНО И МЪЧИТЕЛНО ЗА БАНДЮХИТЕ ! Ако трябва и още 44 години , да им е гадно на укрите !

    Коментиран от #26

    10:15 22.08.2025

  • 21 кух,

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Украинците рано или късно":

    А на тях - руснаците ЕЖЕДНЕВНО ...!

    10:16 22.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 оня с коня

    12 5 Отговор
    Удряйки въпросния Тръбопровод Русия на практика сече клона на който стои,лишавайки се от Приходи от Износ.И все пак да отчетем:НЕ Е ЛЕСНО да си Руснак!:)

    Коментиран от #28, #29, #33

    10:17 22.08.2025

  • 24 Гост

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Що бе руснаците като им думкат критичната инфраструктура е освобождение а?

    10:18 22.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ганя Путинофила

    13 4 Отговор
    Маджарите имат Стокхолмски синдром след като руски танкове газиха Будапеща 1957г

    10:19 22.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 пРосия

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Страната на идиотите.

    10:20 22.08.2025

  • 30 Украинските терористи

    9 6 Отговор
    Удариха тръбопровода "Дружба" и сега Словакия и Унгария са бесни за зеленият терорист.

    10:21 22.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ганя Путинофила

    8 2 Отговор
    Орбан наду пи Тиквата и руският газ тече през България!

    10:22 22.08.2025

  • 33 ами

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    ....русия сама ли си удря нефтопровода, украинците се хвалят че са го уцелили, време е унгарците да им спрат тока

    Коментиран от #41

    10:23 22.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Възpожденец 🇧🇬

    6 3 Отговор
    До кога ще губим пари по Турски поток и не налагаме такса от 20 лв. /mW. Бойко и Шиши за интересите на Унгария и Сърбия ли се борят или ... за интересите на РФ - както винаги са правили.

    Коментиран от #53

    10:24 22.08.2025

  • 36 Словакия и Унгария

    6 7 Отговор
    Трябва санкции да наложат сега на Украйна и съдебни дела да заведат срещу терористичната държава Украйна и лично срещу терориста Зеленски. И да припомня че Италия залови украинският терорист който по поръчение на Зеленски е взривил Северен поток и сега вече всичко е ясно и Зеленски ще го разкостят застрахователите

    10:25 22.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хи хи

    7 5 Отговор
    Русия получава основните си приходи от Китай и Индия, в състава на БРИКС, и всички недоставени количества към Европа ще бъдат пренасочени. Тва значи, че урките ги очаква още много бой, ще има много пари !

    10:27 22.08.2025

  • 39 кух,

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Духи кретенчо":

    Наглеждай овцете да не забегнат ! Наблягай на храната и не драскай по сайтовете , че вече и малките в махалата ти се смеят !

    10:27 22.08.2025

  • 40 Словакия и Унгария

    4 3 Отговор
    Спират всякакъв транспортен превоз от и за Украйна от 23 август.

    10:28 22.08.2025

  • 41 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "ами":

    Ток от Унгария за Украйна?А ти стригал ли си от Змия вълна?

    10:28 22.08.2025

  • 42 Удри!

    6 4 Отговор
    Бий копейката с лопата!

    10:29 22.08.2025

  • 43 Росен

    7 5 Отговор
    Благодаря на Бога че съм се родил европеец и нямам нищо общо с блатната могучая.

    Коментиран от #45, #48, #49

    10:29 22.08.2025

  • 44 Копейки,

    4 2 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    10:30 22.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Росен":

    А защо ползваш руски бензин, пребрандиран в Индия ?????

    Коментиран от #50, #52

    10:36 22.08.2025

  • 49 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Росен":

    Те такива като тебе и с българите нямат общо.

    Коментиран от #51

    10:37 22.08.2025

  • 50 Дрът русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хи хи":

    За да си давам кинтите на руснците!

    10:40 22.08.2025

  • 51 и аз винаги съм се чудел

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Българин":

    Как може да има български родолюбци и патриоти, които да не носят в сърцето си Москва?

    Коментиран от #57

    10:41 22.08.2025

  • 52 защото

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хи хи":

    мога

    10:41 22.08.2025

  • 53 20 лв на mW

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Възpожденец 🇧🇬":

    т.е. 20 000 на ват (W)
    20 000 000 000 лв на MW 20 милиарда лв на Мега ват!!!!!!!

    Това е цена за транзит. Браво на възрожденеца

    10:44 22.08.2025

  • 54 Тея мръсни украински терористи

    2 2 Отговор
    Трябва да бъдат съдени в МНС. Кво са им виновни Словакия и Унгария? А?

    Коментиран от #56

    10:44 22.08.2025

  • 55 И защо пишете

    2 2 Отговор
    "бяха спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус" ...... но не пишете че точно Украйна е атакувала тръбопровода "Дружба" а? "заради атака" ама чия е тая терористична атака е случайно пропуснато нали ?

    10:47 22.08.2025

  • 56 предлагам

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Тея мръсни украински терористи":

    Орбан да замине за Киев и лично да се скара на Зеленски.

    10:48 22.08.2025

  • 57 Всички и винаги

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "и аз винаги съм се чудел":

    български родолюбци и патриоти са носили в сърцето си Москва! ...."дядо Иван"

    Коментиран от #59

    10:50 22.08.2025

  • 58 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Робърт мадяр украинеца от унгарски произход разруши отново помпената станция на нефтопровода.като гледах снощи как гореше не ми се струва скоро да я оправят.

    10:50 22.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 И ние така трябва тръбата

    1 0 Отговор
    от България за Украйна през Румъния да атакуваме "близо до границата" .....в солидарност със Словакия и Унгария

    10:53 22.08.2025

  • 61 И Ботев и Левски

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Са били русофили! Всички без нищожеството крадливо Стамболов

    10:55 22.08.2025

  • 62 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Тогава нирмалните българите са търсили и намирали помощ в Русия. Сега всички русофоби са османофили по подразбиране!

    Коментиран от #64

    10:55 22.08.2025

  • 63 Съд за зеленият терорист!

    1 0 Отговор
    Терорист и доказан рецидивист ...

    10:57 22.08.2025

  • 64 какъв патриот си

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Българин":

    когато се кланяш на чужди държави? Смешни сте.

    10:58 22.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания