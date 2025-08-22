Доставките на петрол към Унгария бяха спрени, обяви външният министър

Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" бяха спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Сиярто каза, че унгарското правителство е научило за атаката снощи.

За разлика от останалите страни от Европейския съюз Словакия и Унгария остават зависими от руския внос на енергийни източници и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба".

Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, ключов източник на средства за финансиране на войната за Кремъл.