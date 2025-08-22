Доставките на петрол към Унгария бяха спрени, обяви външният министър

Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" бяха спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Сиярто каза, че унгарското правителство е научило за атаката снощи.
За разлика от останалите страни от Европейския съюз Словакия и Унгария остават зависими от руския внос на енергийни източници и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба".
Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, ключов източник на средства за финансиране на войната за Кремъл. За разлика от останалите страни от Европейския съюз Словакия и Унгария остават зависими от руския внос на енергийни източници и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба".
До коментар #1 от "Фен":Е тези удари ги нямаше, преди путлера да започне движуха, нали?
До коментар #1 от "Фен":А путлера ако не иска мир и по-зле ще става.
До коментар #6 от "Благой от СОФстрой":Половината население на Унгария са българите на Баян избягали от Хазарите.
12 Ако това са терористи
До коментар #1 от "Фен":Браво на ВСУ!!!
До коментар #10 от "мошЕто":Тези удари са последствие от зулумите на путлера бе копей! Нали ти написах по-горе, че до движухата на путлера, такива удари нямаше!
До коментар #16 от "Хахахаха":Ха-ха , от укрите освен бабаити , друго нищо не става ! Затова реват всеки ден , че ги биели руснаците .
До коментар #10 от "мошЕто":ЩЕ. 4 години и ЩЕ превзем Киев. С параднните униформи в Арматите.
Пабедим. ЩЕ!
До коментар #18 от "Механик":ЩЕ , ЩЕ , БАВНО И МЪЧИТЕЛНО ЗА БАНДЮХИТЕ ! Ако трябва и още 44 години , да им е гадно на укрите !
Коментиран от #26
До коментар #19 от "Украинците рано или късно":А на тях - руснаците ЕЖЕДНЕВНО ...!
До коментар #1 от "Фен":Що бе руснаците като им думкат критичната инфраструктура е освобождение а?
29 пРосия
До коментар #23 от "оня с коня":Страната на идиотите.
33 ами
До коментар #23 от "оня с коня":....русия сама ли си удря нефтопровода, украинците се хвалят че са го уцелили, време е унгарците да им спрат тока
До коментар #34 от "Духи кретенчо":Наглеждай овцете да не забегнат ! Наблягай на храната и не драскай по сайтовете , че вече и малките в махалата ти се смеят !
До коментар #33 от "ами":Ток от Унгария за Украйна?А ти стригал ли си от Змия вълна?
До коментар #43 от "Росен":А защо ползваш руски бензин, пребрандиран в Индия ?????
До коментар #43 от "Росен":Те такива като тебе и с българите нямат общо.
До коментар #48 от "Хи хи":За да си давам кинтите на руснците!
До коментар #49 от "Българин":Как може да има български родолюбци и патриоти, които да не носят в сърцето си Москва?
До коментар #48 от "Хи хи":мога
53 20 лв на mW
До коментар #35 от "Възpожденец 🇧🇬":т.е. 20 000 на ват (W)
20 000 000 000 лв на MW 20 милиарда лв на Мега ват!!!!!!!
Това е цена за транзит. Браво на възрожденеца
До коментар #54 от "Тея мръсни украински терористи":Орбан да замине за Киев и лично да се скара на Зеленски.
До коментар #51 от "и аз винаги съм се чудел":български родолюбци и патриоти са носили в сърцето си Москва! ...."дядо Иван"
До коментар #59 от "стоян георгиев":Са били русофили! Всички без нищожеството крадливо Стамболов
До коментар #59 от "стоян георгиев":Тогава нирмалните българите са търсили и намирали помощ в Русия. Сега всички русофоби са османофили по подразбиране!
До коментар #62 от "Българин":когато се кланяш на чужди държави? Смешни сте.
