Сърбия ще подпише съвсем скоро нов договор за внос на газ от Русия

Сърбия ще подпише нов договор за внос на газ от Русия през октомври, съобщи директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович пред сръбската обществена телевизия РТС, пише БТА.

„Ще приключим разговорите тази седмица, но споразумението за газ няма да бъде подписано през септември, а през октомври. През следващия месец ще удължим съществуващото споразумение със същите условия, които имахме досега“, подчерта Баятович.

Баятович допълни, че над 90 процента от капацитета на сръбските складове са запълнени с газ и че запасите ще бъдат достатъчни в рамките на три-пет месеца.

В интервюто пред РТС днес директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович обяви, че няма да има увеличение на цената на газа за населението, а ако има увеличение, както за дистрибуторите, така и за населението, разликата ще бъде платена от компанията „Сърбиягаз“.

Баятович каза още, че сръбският президент Александър Вучич е поискал среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по повод наложените американски санкции над сръбската петролна компания НИС и оцени срещата като много важна, защото това са "политически санкции".

НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари т.г. поради връзката ѝ с руската "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна и досега санкциите бяха отлагани шест пъти.

„Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания на Сърбия НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания „Интелиджънс“ (Intelligence), съобщи вчера сръбската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ), като се позова на данни от Белградската фондова борса.