Сърбия ще подпише съвсем скоро нов договор за внос на газ от Русия

23 Септември, 2025 16:55 811 29

  • газ-
  • газпром-
  • северен поток-
  • сърбиягаз

Директорът на „Сърбиягаз“ допълни, че над 90 процента от капацитета на сръбските складове са запълнени с газ и че запасите ще бъдат достатъчни в рамките на три-пет месеца

Сърбия ще подпише съвсем скоро нов договор за внос на газ от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сърбия ще подпише нов договор за внос на газ от Русия през октомври, съобщи директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович пред сръбската обществена телевизия РТС, пише БТА.

„Ще приключим разговорите тази седмица, но споразумението за газ няма да бъде подписано през септември, а през октомври. През следващия месец ще удължим съществуващото споразумение със същите условия, които имахме досега“, подчерта Баятович.

Баятович допълни, че над 90 процента от капацитета на сръбските складове са запълнени с газ и че запасите ще бъдат достатъчни в рамките на три-пет месеца.

В интервюто пред РТС днес директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович обяви, че няма да има увеличение на цената на газа за населението, а ако има увеличение, както за дистрибуторите, така и за населението, разликата ще бъде платена от компанията „Сърбиягаз“.

Баятович каза още, че сръбският президент Александър Вучич е поискал среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по повод наложените американски санкции над сръбската петролна компания НИС и оцени срещата като много важна, защото това са "политически санкции".

НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари т.г. поради връзката ѝ с руската "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна и досега санкциите бяха отлагани шест пъти.

„Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания на Сърбия НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания „Интелиджънс“ (Intelligence), съобщи вчера сръбската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ), като се позова на данни от Белградската фондова борса.


  • 1 Само ние

    13 4 Отговор
    Нямаме нищо не правим..

    Коментиран от #21, #29

    16:57 23.09.2025

  • 2 си дзън

    11 15 Отговор
    Не знам от къде ще го получават този руски газ, след като затворят Турския поток.

    Коментиран от #6, #7, #13

    16:59 23.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Северноатлантик

    15 2 Отговор
    По-демократично е да си купи руската газ яко оскъпена от Сащ и Турция . Както прави България .

    17:04 23.09.2025

  • 5 Весел Патиланец

    1 12 Отговор
    Ааа не става брате, коридора затвори крана ;-)
    Ще ги ручате жабетата, ако няма тръба, пък трябва да плащате газа ;-)!

    17:05 23.09.2025

  • 6 Поо

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Въздух ,или през продажните български копейки

    17:07 23.09.2025

  • 7 И кво ?

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    То и сега Средна Европа се захранва от трансграничния газопровод , а не от Турски . А защо Брюксел не затвори турския Боташ , че да да видим натото как ще ни рекетира без него !? 😜

    17:08 23.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сега е

    6 9 Отговор
    Момента да им се вдигнат таксите

    Коментиран от #11

    17:10 23.09.2025

  • 10 А кой

    4 10 Отговор
    Го интерисуват сърбите ,ще го получават по путинската тръба

    17:12 23.09.2025

  • 11 Кой

    3 13 Отговор

    До коментар #9 от "Сега е":

    Сложи минус ,а руски подлоги

    Коментиран от #24

    17:13 23.09.2025

  • 12 Сърбия, заедно с Орбан

    5 9 Отговор
    са с кремълския птеродактил.
    Сърболятата са си такива, ама маджарите правиха впечатление на по-умни.

    Коментиран от #14

    17:16 23.09.2025

  • 13 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Нали САЩ го купуват.Поне такава информация неотдавна излезе в българските СМИ.

    Коментиран от #20

    17:17 23.09.2025

  • 14 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сърбия, заедно с Орбан":

    Орбан е и с Тръмп и с Путин.

    Коментиран от #17, #18

    17:18 23.09.2025

  • 15 Иван

    3 0 Отговор
    А САЩ и Израел сключиха договор с Тахрир Аш Шам.

    17:21 23.09.2025

  • 16 Даката

    3 6 Отговор
    Kакво да ги правим тези боклуци, сърбите, унгарците и всичката русофилска сган?
    И после се чудим защо войната продължава... ами защото Путин я захранва със сръбски, унгарски и прочие боклуци русофилски. Нали трябваше да има санкции, при това Путин заплашваше че ще спре горивата... що за идиоти управляват тези държави, та продължават да купуват руски горива?

    17:25 23.09.2025

  • 17 Даката

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Орбан е и с Путин и с русофила Тръмп... такъв американски боклук като Тръмп, никога не са имали зад океана... това говедо съсипа Америка, както Путин съсипва Русия.

    17:28 23.09.2025

  • 18 Даа

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    И накрая на на У .... я на Си

    17:29 23.09.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Този природен газ ще мине по Балкански поток и ще приберем транзитни такси. Този газопровод е една своеобразна печатница за пари.

    17:37 23.09.2025

  • 20 БОЦ - ко

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Ееех, Атина Палада,
    Да бе мъничко по-млада,
    Пък да друснехме една ламбада,
    Та чак публиката да припада !

    Коментиран от #26

    17:38 23.09.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само ние":

    Правим. Прибираме транзитни такси.

    Коментиран от #22

    17:40 23.09.2025

  • 22 Питко моля те

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Още когато Бойко подписа договора стана ясно че газопровода ще се изплати от тези такси след 200 години... Бива, бива да не сте наясно розовите, ама...

    17:51 23.09.2025

  • 23 с тия би работил само луд

    1 0 Отговор
    Важното е,че Сърбия си върна всичкото злато от англичаните и няма да могат да и го откраднат както на Венесуела или както ЕС обра Руските активи от банковата си система.

    17:53 23.09.2025

  • 24 Ахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кой":

    Хората да не са глупави кат тебе да не ти слагат минуси. Глей се, та ти целия си минус

    Коментиран от #28

    17:54 23.09.2025

  • 25 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    1 2 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #27

    17:55 23.09.2025

  • 26 А ма

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "БОЦ - ко":

    То мъж бре ,кръстил се е атина само и само някой да му върже

    17:56 23.09.2025

  • 27 Тъпото руско говедо Румен Р

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    Тъпото руско говедо Румен Радев е... боклуците русофили от "Възраждане", "Величие", "Меч" също са... това русофилите така и не се научихте.

    18:00 23.09.2025

  • 28 Оффф

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ахаха":

    Руска мър.шио ,от къде та намери
    тьотя толкова про100 парче

    18:05 23.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

