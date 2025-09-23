Сърбия ще подпише съвсем скоро нов договор за внос на газ от Русия

Сърбия ще подпише нов договор за внос на газ от Русия през октомври, съобщи директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович пред сръбската обществена телевизия РТС, пише БТА.
„Ще приключим разговорите тази седмица, но споразумението за газ няма да бъде подписано през септември, а през октомври. През следващия месец ще удължим съществуващото споразумение със същите условия, които имахме досега“, подчерта Баятович.
Баятович допълни, че над 90 процента от капацитета на сръбските складове са запълнени с газ и че запасите ще бъдат достатъчни в рамките на три-пет месеца.
В интервюто пред РТС днес директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович обяви, че няма да има увеличение на цената на газа за населението, а ако има увеличение, както за дистрибуторите, така и за населението, разликата ще бъде платена от компанията „Сърбиягаз“.
Баятович каза още, че сръбският президент Александър Вучич е поискал среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по повод наложените американски санкции над сръбската петролна компания НИС и оцени срещата като много важна, защото това са "политически санкции".
НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари т.г. поради връзката ѝ с руската "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна и досега санкциите бяха отлагани шест пъти.
„Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания на Сърбия НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания „Интелиджънс“ (Intelligence), съобщи вчера сръбската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ), като се позова на данни от Белградската фондова борса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само ние
2 си дзън
4 Северноатлантик
5 Весел Патиланец
Ще ги ручате жабетата, ако няма тръба, пък трябва да плащате газа ;-)!
6 Поо
До коментар #2 от "си дзън":Въздух ,или през продажните български копейки
7 И кво ?
До коментар #2 от "си дзън":То и сега Средна Европа се захранва от трансграничния газопровод , а не от Турски . А защо Брюксел не затвори турския Боташ , че да да видим натото как ще ни рекетира без него !? 😜
9 Сега е
10 А кой
11 Кой
До коментар #9 от "Сега е":Сложи минус ,а руски подлоги
12 Сърбия, заедно с Орбан
Сърболятата са си такива, ама маджарите правиха впечатление на по-умни.
13 Атина Палада
До коментар #2 от "си дзън":Нали САЩ го купуват.Поне такава информация неотдавна излезе в българските СМИ.
14 Атина Палада
До коментар #12 от "Сърбия, заедно с Орбан":Орбан е и с Тръмп и с Путин.
15 Иван
16 Даката
И после се чудим защо войната продължава... ами защото Путин я захранва със сръбски, унгарски и прочие боклуци русофилски. Нали трябваше да има санкции, при това Путин заплашваше че ще спре горивата... що за идиоти управляват тези държави, та продължават да купуват руски горива?
17 Даката
До коментар #14 от "Атина Палада":Орбан е и с Путин и с русофила Тръмп... такъв американски боклук като Тръмп, никога не са имали зад океана... това говедо съсипа Америка, както Путин съсипва Русия.
18 Даа
До коментар #14 от "Атина Палада":И накрая на на У .... я на Си
19 Данко Харсъзина
20 БОЦ - ко
До коментар #13 от "Атина Палада":Ееех, Атина Палада,
Да бе мъничко по-млада,
Пък да друснехме една ламбада,
Та чак публиката да припада !
21 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Само ние":Правим. Прибираме транзитни такси.
22 Питко моля те
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Още когато Бойко подписа договора стана ясно че газопровода ще се изплати от тези такси след 200 години... Бива, бива да не сте наясно розовите, ама...
23 с тия би работил само луд
24 Ахаха
До коментар #11 от "Кой":Хората да не са глупави кат тебе да не ти слагат минуси. Глей се, та ти целия си минус
25 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
26 А ма
До коментар #20 от "БОЦ - ко":То мъж бре ,кръстил се е атина само и само някой да му върже
27 Тъпото руско говедо Румен Р
До коментар #25 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":Тъпото руско говедо Румен Радев е... боклуците русофили от "Възраждане", "Величие", "Меч" също са... това русофилите така и не се научихте.
28 Оффф
До коментар #24 от "Ахаха":Руска мър.шио ,от къде та намери
тьотя толкова про100 парче
