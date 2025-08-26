Новини
Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?
  Тема: Украйна

Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?

26 Август, 2025 17:00

Дори и в една тоталитарна диктатура, която се изолира от нефилтрираната информация като никоя друга страна, изпращането на войниците вече няма как да бъде укрито

Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун плаче за загиналите войници във войната на Русия срещу Украйна и така очевидно подготвя населението за изпращането на още бойци.

Още новини от Украйна

Наскоро в Пхенян се случи нещо доста необичайно. Ким Чен Ун коленичи пред портретите на падналите във войната на Русия срещу Украйна 101 севернокорейски войници. Той закачи отличия на поставените на стената снимки и прегърна близките на загиналите.

С тези кадри от 21 август режимът в Северна Корея потвърди публично участието си във войната. Във възпоменателната церемония участваха и бойци от подразделение, сражавало се за Русия в региона на Курск.

Ким почете загиналите като "големи герои, патриоти и мъченици". Боляло го сърцето, докато гледал снимките. "Направо не знам как да изразя своето разкаяние и извинение пред близките на загиналите - затова, че не съм успял да защитя техния ценен млад живот", каза Ким, макар самият той да е изпратил мъжете в Русия. Завърналите се войници и офицери бяха наградени с медали.

В името на "дългогодишния съюз с Русия"

Режимът се възползва от траурната церемония, за да оправдае изпращането на войски в Русия. Войниците са били изпратени в отговор на молбата на Москва и са допринесли за приятелството на двете нации. Ким подчерта "дългогодишния съюз с Русия" включително с посещение на руското посолство в Пхенян. Москва пък оказа пропагандистка подкрепа на режима - президентът Владимир Путин изпрати благодарствена декларация, разпространена от севернокорейските медии. Още по време на военния парад на Червения площад през май Путин прегърна един севернокорейски генерал, под чието командване бяха войниците.

По неофициални данни от Южна Корея и от САЩ до момента Северна Корея е изпратила в Русия между 14 000 и 15 000 войници. Освен това е доставила милиони артилерийски гранати, десетки самоходни оръдия и стотици ракети с малък обсег. Двете държави дълго отказваха да потвърдят това сътрудничество. Севернокорейските военни бяха наложили информационно затъмнение. В смъртните актове на загиналите като причина за тяхната гибел бе посочено "военно обучение".

На 28 април обаче партийният вестник "Родонг Синмун" изведнъж похвали на първата си страница "геройствата" на севернокорейските войници в Русия. Два дни по-рано шефът на руския генерален щаб Валери Герасимов за първи път спомена публично "значимата помощ" на Северна Корея. След това в края на юни севернокорейската телевизия показа диктатора Ким Чен Ун как разстроен докосва ковчезите на загиналите войници, докарани от Русия.

До 30 000 севернокорейски войници в Русия?

Благодарение на оповестяването на военната мисия сега Ким може по-лесно да изпраща и следващи контингенти в Русия. Населението вече е подготвено за това, че някои от войниците ще се завърнат в ковчези. По данни на руската държавна информационна агенция ТАСС бившият военен министър на Русия Сергей Шойгу е заявил по време на посещение в Северна Корея на 17 юни, че страната ще изпрати още 6000 представители на строителните войски - за да разчистват мини и да възстановяват разрушената инфраструктура в региона на Курск.

Освен това според източници от украинските тайни служби Северна Корея подготвя изпращането на допълнителни между 25 000 и 30 000 войници за участие в сраженията. Според някои експерти този брой е твърде висок, но може и да бъде достигнат, тъй като не става дума за елитни бойци. Джени Таун, ръководителка на програмата за Корея в мозъчния тръст "Стимсън Сентър" във Вашингтон, смята, че е по-реалистично войниците да са между 10 000 и 20 000. Броят зависи от потребностите на Русия, а Ким ще осигури достатъчно бойци, защото е обещал на Путин пълната си подкрепа. Има и слухове, че в Северна Корея се намират руски генерали, за да обучават местните войници, казва експертката.

Режимът на Ким печели много

За кадрите от траурната церемония със сигурност има и вътрешнополитически причини. Дори и в една тоталитарна диктатура, която се изолира от нефилтрираната информация като никоя друга страна, изпращането на войниците вече няма как да бъде укрито. "Слуховете за действителния брой на жертвите се разпространяват, общественото недоволство расте", казва пред ДВ експертът по Източна Азия Кан Ву от "Бостън Колидж". По преценки на южнокорейските тайни служби Северна Корея е загубила в Русия 600 войници, а ранените са 4100.

В края на април Ким реагира на тревогите сред населението с вдигането на паметник на загиналите войници в Пхенян. "Този жест поставя войниците наравно със севернокорейците, паднали по време на Втората световна война в боевете срещу Япония и в Корейската война", подчертава Ву. Освен това Ким очевидно е предоставил на семействата на жертвите привилегията да се преселят в столицата, което се възприема като опит за успокояване.

С оглед на получаваните големи изгоди Ким не може да си позволи да не изпраща повече войници в Русия. Неговите части събират ценен боен опит в най-модерната война на 21 век, изпробват оръжейните си системи във фронтови условия и получават достъп до руските военни технологии. Изпращането на бойци носи и финансови ползи на Ким - по непотвърдена информация на южнокорейските тайни служби режимът получава по 2000 долара месечно за всеки изпратен войник. Освен това севернокорейският властелин може въпреки наложеното от ООН ембарго да обезпечи партийния и военен елит в Пхенян благодарение на руските доставки на нефт и хранителни продукти.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    3 5 Отговор
    ⚡️Индийският премиер Моди отказа да проведе четири телефонни разговора с Тръмп през последните седмици, според Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Според изданието индийският премиер е "обиден", след като Тръмп нарече икономиката на страната "мъртва" и наложи допълнително мито от 25% върху вноса на индийски стоки, което ще доведе общото мито от 27 август до 50%.

    Ню Делхи смята действията на Вашингтон за "несправедливи и неоправдани" и продължава да купува руски петрол.

    Очакваното посещение на американската делегация за обсъждане на търговската сделка беше отменено.

    Коментиран от #5, #39

    17:02 26.08.2025

  • 2 бай Бай

    12 11 Отговор
    Какво укриване ви гони?
    Генералите им бяха на парада на 9ти май в Москва и получиха лична благодарност от Путин.
    Съчинявайте малко пи-достоверно за да ви чете човек...

    Коментиран от #14

    17:02 26.08.2025

  • 3 БлуΔницата УкраИна

    4 9 Отговор
    Защото териториалния термин уКраИна
    е военен полигон и който иска
    може да се прэбва.
    Само нашТе ΕβροΜин ΔиΛи
    само говорят за помощ
    за киевския режим
    а никой не отива 😁

    Коментиран от #15

    17:03 26.08.2025

  • 4 Помнещ

    9 12 Отговор
    Въпросът тук е:
    Защо Запада не си признава, че е изпратил хиляди наемници в Украйна, да умират за нарисувани хартийки и ЛГБТ ценности???

    Коментиран от #10, #11, #19, #26

    17:04 26.08.2025

  • 5 Европеец

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Може и така да е.... Автора не го чета, още повече като видях глуповатото заглавие.... А Ким не лъже като евро пуделите.... А гледам и от бай Дончо усилено драпа да се срещна с Ким...

    Коментиран от #9

    17:07 26.08.2025

  • 6 Ориз на скара

    2 5 Отговор
    Това не нарушава международното право.

    17:10 26.08.2025

  • 7 Ким Месарят

    5 3 Отговор
    Прясно агнешко, моляааа!

    17:10 26.08.2025

  • 8 В Русия, не в Украйна

    5 8 Отговор
    Корейци се биха за освобождаването на Курска област, от украинските окупатори! Украйна руснаците ще си в освободят сами!✌️

    17:12 26.08.2025

  • 9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Как пък един боклукк не замина за севернокорейският рай?

    17:12 26.08.2025

  • 10 Репарации

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Помнещ":

    Има и много офицери, инструктори и друг персонал от НАТО, освен наемниците. Ако си признаят, трябва да си понесат и последствията от позорната загуба.

    Коментиран от #16

    17:13 26.08.2025

  • 11 гайтанджиева

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Помнещ":

    Защото това е руска пропаганда.

    17:13 26.08.2025

  • 12 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!

    9 5 Отговор
    РОДНИТЕ РУСОФИЛИ СЕ КЪЛНЯХА, ЧЕ НЕМА ТАКИВА ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА.

    А СЕГА КЛЕТВИТЕ ИМ - ДА ПОЗНАЕМ КЪДЕ....

    17:14 26.08.2025

  • 13 Добри новини

    4 6 Отговор
    Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна проведоха специални действия на ТОТ АР Крим, в резултат на които логистичните съоръжения, които осигуряват оперативното и бойното снабдяване на военни части на руската армия, бяха премахнати от

    17:14 26.08.2025

  • 14 Хахахаха

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "бай Бай":

    Корейците се укриваха. Копейките за това не ги виждахте до сега!

    17:15 26.08.2025

  • 15 Защо да ходим

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "БлуΔницата УкраИна":

    ние от тук помагаме с оръжия и пари.
    И вие сте съгласни, русофиле.

    Коментиран от #21

    17:15 26.08.2025

  • 16 Дддд

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "Репарации":

    300 натовски генерала в Азивстал🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #23

    17:15 26.08.2025

  • 17 Хахаха

    0 0 Отговор
    Ддффггжб

    17:16 26.08.2025

  • 18 Азиатец

    4 5 Отговор
    Реално помощта на корейците може да се окаже незначителна предвид броя им. Но като действия на терен те показаха огромна воля и боен дух, който смрази украинците. Писаниците за хилядите убити и предали се в плен за по-добър живот на Запад, се оказаха украинска и евроатлантическа долна пропаганда.
    Всъщност, само в последния абзац на статията има истина. А тя е основното нещо за участието на КНДР в СВО. Натрупване на опит, натрупване на опит и пак натрупване на опит.

    Коментиран от #25

    17:16 26.08.2025

  • 19 Хахахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Помнещ":

    Не съм видял погребения на запад, на западни офицери! Наемници да загивали, да. Но те не са изпращани от някакъв режим или правителство, така както прави Корея.

    Коментиран от #37

    17:17 26.08.2025

  • 20 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    8 2 Отговор
    Всеки 5-ти opк е денацифициран от български снаряд или патрон.

    17:17 26.08.2025

  • 21 Фенките на киевския режим

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Защо да ходим":

    Тези пари ги взимате
    от нормалните хора
    и някой ден ще си ги търсим
    .....с лихвите 😉😘

    Коментиран от #35

    17:18 26.08.2025

  • 22 На кой

    2 4 Отговор
    Му пука за северно корейците решили да денефицират Украйна

    17:18 26.08.2025

  • 23 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дддд":

    Що рашите не ги показаха? Някой видял ли ги е?

    Коментиран от #27, #33

    17:18 26.08.2025

  • 24 Мъкааааа

    6 2 Отговор
    Хем не е имало корейски войски във войната, хем има трупове...

    17:19 26.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стенли

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Помнещ":

    Те се наричат," инструктори" обаче обаче руснаците яко ги" инструктират" доста наемници не се завърнаха или се завърнаха в запечатани сандъци

    Коментиран от #28

    17:21 26.08.2025

  • 27 гайтанджиева

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Няма обяснение накъде отлетяха и украинските бойни комари.

    Коментиран от #32

    17:23 26.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "гайтанджиева":

    Бойните комари ги има в Украйна, но станаха по-големи! Викат им дрон! Хахахаха.

    17:30 26.08.2025

  • 33 ФАКТИ

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Къде да ти ги покажат, като им забраниха "демократично" телевизиите и информационните канали.
    Както навремето слушахме тайно "Свободна Европа", така и сега тайно гледаме забранена руска телевизия.
    Изводите да си правят само хора, които носят глава вместо телевизор на раменете си.

    Коментиран от #34

    17:31 26.08.2025

  • 34 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "ФАКТИ":

    Така е, копейки. Носете глава на раменете си, а не теуевизор! Знаеш ли, рашите в раша питаха путлера на последните въпроси, като му задаваха, та питаха го - къде да отидат в раша, за да видят рашата която е по теуевизията? Щот едно нещо показват по теуевизията, а те виждат друго нещо. Та носи глава на раменете си, не теуевизия.

    17:34 26.08.2025

  • 35 И като как с лихвите?

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Фенките на киевския режим":

    Белене ли ще отваряте или Църкви ще взривявате??!
    Архаично е. Измисли нещо друго.
    Ама мисленето ви е проблем.

    17:35 26.08.2025

  • 36 Патриот

    4 1 Отговор
    Какви патриоти и герои са тея корейци изпратени насила да убиват? Кво общо има патриотизма! Корейците , също като руснаците кълват на всякаква пропаганда и демагогия. По умните се възползваха и побягнаха към свободата.

    Коментиран от #38

    17:35 26.08.2025

  • 37 123

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Западните наемници умиращи в Украйна в чест на фашиста Бандера, ги пишат загинал на сафари в Африка, катастрофирал, умрял от Ковид, подхлъзнал се, удавен до 5 звезден хотел в България, а тези с комплексите ги пишат умрели от венерически болести.

    17:39 26.08.2025

  • 38 пхенянець..

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Патриот":

    А бе бг.бандерски памияр..насила никой не ни е пратил да млатиме бандерите в курске,даже сега сме се записали над 50 хиляди пхенянци за асвабождението на сумито и чакаме само масква да ни свирне и тръгваме,кремля ни дава доста добри заплати-даже има и бонуси за всеки батисан бандерец..

    17:49 26.08.2025

  • 39 Малко поправки

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Не призна, а обяви..
    Не се биха срещу Украйна, а освобождаваха Курса област.
    Не са бойци, а редовни войници.

    17:56 26.08.2025

  • 40 Учуден

    0 0 Отговор
    Палачът на същите тези загинали плаче и се разкайва защото не ги е опазил.

    18:02 26.08.2025