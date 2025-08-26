Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?

Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун плаче за загиналите войници във войната на Русия срещу Украйна и така очевидно подготвя населението за изпращането на още бойци.
Наскоро в Пхенян се случи нещо доста необичайно. Ким Чен Ун коленичи пред портретите на падналите във войната на Русия срещу Украйна 101 севернокорейски войници. Той закачи отличия на поставените на стената снимки и прегърна близките на загиналите.
С тези кадри от 21 август режимът в Северна Корея потвърди публично участието си във войната. Във възпоменателната церемония участваха и бойци от подразделение, сражавало се за Русия в региона на Курск.
Ким почете загиналите като "големи герои, патриоти и мъченици". Боляло го сърцето, докато гледал снимките. "Направо не знам как да изразя своето разкаяние и извинение пред близките на загиналите - затова, че не съм успял да защитя техния ценен млад живот", каза Ким, макар самият той да е изпратил мъжете в Русия. Завърналите се войници и офицери бяха наградени с медали.
В името на "дългогодишния съюз с Русия"
Режимът се възползва от траурната церемония, за да оправдае изпращането на войски в Русия. Войниците са били изпратени в отговор на молбата на Москва и са допринесли за приятелството на двете нации. Ким подчерта "дългогодишния съюз с Русия" включително с посещение на руското посолство в Пхенян. Москва пък оказа пропагандистка подкрепа на режима - президентът Владимир Путин изпрати благодарствена декларация, разпространена от севернокорейските медии. Още по време на военния парад на Червения площад през май Путин прегърна един севернокорейски генерал, под чието командване бяха войниците.
По неофициални данни от Южна Корея и от САЩ до момента Северна Корея е изпратила в Русия между 14 000 и 15 000 войници. Освен това е доставила милиони артилерийски гранати, десетки самоходни оръдия и стотици ракети с малък обсег. Двете държави дълго отказваха да потвърдят това сътрудничество. Севернокорейските военни бяха наложили информационно затъмнение. В смъртните актове на загиналите като причина за тяхната гибел бе посочено "военно обучение".
На 28 април обаче партийният вестник "Родонг Синмун" изведнъж похвали на първата си страница "геройствата" на севернокорейските войници в Русия. Два дни по-рано шефът на руския генерален щаб Валери Герасимов за първи път спомена публично "значимата помощ" на Северна Корея. След това в края на юни севернокорейската телевизия показа диктатора Ким Чен Ун как разстроен докосва ковчезите на загиналите войници, докарани от Русия.
До 30 000 севернокорейски войници в Русия?
Благодарение на оповестяването на военната мисия сега Ким може по-лесно да изпраща и следващи контингенти в Русия. Населението вече е подготвено за това, че някои от войниците ще се завърнат в ковчези. По данни на руската държавна информационна агенция ТАСС бившият военен министър на Русия Сергей Шойгу е заявил по време на посещение в Северна Корея на 17 юни, че страната ще изпрати още 6000 представители на строителните войски - за да разчистват мини и да възстановяват разрушената инфраструктура в региона на Курск.
Освен това според източници от украинските тайни служби Северна Корея подготвя изпращането на допълнителни между 25 000 и 30 000 войници за участие в сраженията. Според някои експерти този брой е твърде висок, но може и да бъде достигнат, тъй като не става дума за елитни бойци. Джени Таун, ръководителка на програмата за Корея в мозъчния тръст "Стимсън Сентър" във Вашингтон, смята, че е по-реалистично войниците да са между 10 000 и 20 000. Броят зависи от потребностите на Русия, а Ким ще осигури достатъчно бойци, защото е обещал на Путин пълната си подкрепа. Има и слухове, че в Северна Корея се намират руски генерали, за да обучават местните войници, казва експертката.
Режимът на Ким печели много
За кадрите от траурната церемония със сигурност има и вътрешнополитически причини. Дори и в една тоталитарна диктатура, която се изолира от нефилтрираната информация като никоя друга страна, изпращането на войниците вече няма как да бъде укрито. "Слуховете за действителния брой на жертвите се разпространяват, общественото недоволство расте", казва пред ДВ експертът по Източна Азия Кан Ву от "Бостън Колидж". По преценки на южнокорейските тайни служби Северна Корея е загубила в Русия 600 войници, а ранените са 4100.
В края на април Ким реагира на тревогите сред населението с вдигането на паметник на загиналите войници в Пхенян. "Този жест поставя войниците наравно със севернокорейците, паднали по време на Втората световна война в боевете срещу Япония и в Корейската война", подчертава Ву. Освен това Ким очевидно е предоставил на семействата на жертвите привилегията да се преселят в столицата, което се възприема като опит за успокояване.
С оглед на получаваните големи изгоди Ким не може да си позволи да не изпраща повече войници в Русия. Неговите части събират ценен боен опит в най-модерната война на 21 век, изпробват оръжейните си системи във фронтови условия и получават достъп до руските военни технологии. Изпращането на бойци носи и финансови ползи на Ким - по непотвърдена информация на южнокорейските тайни служби режимът получава по 2000 долара месечно за всеки изпратен войник. Освен това севернокорейският властелин може въпреки наложеното от ООН ембарго да обезпечи партийния и военен елит в Пхенян благодарение на руските доставки на нефт и хранителни продукти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Според изданието индийският премиер е "обиден", след като Тръмп нарече икономиката на страната "мъртва" и наложи допълнително мито от 25% върху вноса на индийски стоки, което ще доведе общото мито от 27 август до 50%.
Ню Делхи смята действията на Вашингтон за "несправедливи и неоправдани" и продължава да купува руски петрол.
Очакваното посещение на американската делегация за обсъждане на търговската сделка беше отменено.
Коментиран от #5, #39
17:02 26.08.2025
2 бай Бай
Генералите им бяха на парада на 9ти май в Москва и получиха лична благодарност от Путин.
Съчинявайте малко пи-достоверно за да ви чете човек...
Коментиран от #14
17:02 26.08.2025
3 БлуΔницата УкраИна
е военен полигон и който иска
може да се прэбва.
Само нашТе ΕβροΜин ΔиΛи
само говорят за помощ
за киевския режим
а никой не отива 😁
Коментиран от #15
17:03 26.08.2025
4 Помнещ
Защо Запада не си признава, че е изпратил хиляди наемници в Украйна, да умират за нарисувани хартийки и ЛГБТ ценности???
Коментиран от #10, #11, #19, #26
17:04 26.08.2025
5 Европеец
До коментар #1 от "Наблюдател":Може и така да е.... Автора не го чета, още повече като видях глуповатото заглавие.... А Ким не лъже като евро пуделите.... А гледам и от бай Дончо усилено драпа да се срещна с Ким...
Коментиран от #9
17:07 26.08.2025
6 Ориз на скара
17:10 26.08.2025
7 Ким Месарят
17:10 26.08.2025
8 В Русия, не в Украйна
17:12 26.08.2025
9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #5 от "Европеец":Как пък един боклукк не замина за севернокорейският рай?
17:12 26.08.2025
10 Репарации
До коментар #4 от "Помнещ":Има и много офицери, инструктори и друг персонал от НАТО, освен наемниците. Ако си признаят, трябва да си понесат и последствията от позорната загуба.
Коментиран от #16
17:13 26.08.2025
11 гайтанджиева
До коментар #4 от "Помнещ":Защото това е руска пропаганда.
17:13 26.08.2025
12 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!
А СЕГА КЛЕТВИТЕ ИМ - ДА ПОЗНАЕМ КЪДЕ....
17:14 26.08.2025
13 Добри новини
17:14 26.08.2025
14 Хахахаха
До коментар #2 от "бай Бай":Корейците се укриваха. Копейките за това не ги виждахте до сега!
17:15 26.08.2025
15 Защо да ходим
До коментар #3 от "БлуΔницата УкраИна":ние от тук помагаме с оръжия и пари.
И вие сте съгласни, русофиле.
Коментиран от #21
17:15 26.08.2025
16 Дддд
До коментар #10 от "Репарации":300 натовски генерала в Азивстал🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #23
17:15 26.08.2025
17 Хахаха
17:16 26.08.2025
18 Азиатец
Всъщност, само в последния абзац на статията има истина. А тя е основното нещо за участието на КНДР в СВО. Натрупване на опит, натрупване на опит и пак натрупване на опит.
Коментиран от #25
17:16 26.08.2025
19 Хахахаха
До коментар #4 от "Помнещ":Не съм видял погребения на запад, на западни офицери! Наемници да загивали, да. Но те не са изпращани от някакъв режим или правителство, така както прави Корея.
Коментиран от #37
17:17 26.08.2025
20 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
17:17 26.08.2025
21 Фенките на киевския режим
До коментар #15 от "Защо да ходим":Тези пари ги взимате
от нормалните хора
и някой ден ще си ги търсим
.....с лихвите 😉😘
Коментиран от #35
17:18 26.08.2025
22 На кой
17:18 26.08.2025
23 Хахахаха
До коментар #16 от "Дддд":Що рашите не ги показаха? Някой видял ли ги е?
Коментиран от #27, #33
17:18 26.08.2025
24 Мъкааааа
17:19 26.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Стенли
До коментар #4 от "Помнещ":Те се наричат," инструктори" обаче обаче руснаците яко ги" инструктират" доста наемници не се завърнаха или се завърнаха в запечатани сандъци
Коментиран от #28
17:21 26.08.2025
27 гайтанджиева
До коментар #23 от "Хахахаха":Няма обяснение накъде отлетяха и украинските бойни комари.
Коментиран от #32
17:23 26.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хахахаха
До коментар #27 от "гайтанджиева":Бойните комари ги има в Украйна, но станаха по-големи! Викат им дрон! Хахахаха.
17:30 26.08.2025
33 ФАКТИ
До коментар #23 от "Хахахаха":Къде да ти ги покажат, като им забраниха "демократично" телевизиите и информационните канали.
Както навремето слушахме тайно "Свободна Европа", така и сега тайно гледаме забранена руска телевизия.
Изводите да си правят само хора, които носят глава вместо телевизор на раменете си.
Коментиран от #34
17:31 26.08.2025
34 Хахахаха
До коментар #33 от "ФАКТИ":Така е, копейки. Носете глава на раменете си, а не теуевизор! Знаеш ли, рашите в раша питаха путлера на последните въпроси, като му задаваха, та питаха го - къде да отидат в раша, за да видят рашата която е по теуевизията? Щот едно нещо показват по теуевизията, а те виждат друго нещо. Та носи глава на раменете си, не теуевизия.
17:34 26.08.2025
35 И като как с лихвите?
До коментар #21 от "Фенките на киевския режим":Белене ли ще отваряте или Църкви ще взривявате??!
Архаично е. Измисли нещо друго.
Ама мисленето ви е проблем.
17:35 26.08.2025
36 Патриот
Коментиран от #38
17:35 26.08.2025
37 123
До коментар #19 от "Хахахаха":Западните наемници умиращи в Украйна в чест на фашиста Бандера, ги пишат загинал на сафари в Африка, катастрофирал, умрял от Ковид, подхлъзнал се, удавен до 5 звезден хотел в България, а тези с комплексите ги пишат умрели от венерически болести.
17:39 26.08.2025
38 пхенянець..
До коментар #36 от "Патриот":А бе бг.бандерски памияр..насила никой не ни е пратил да млатиме бандерите в курске,даже сега сме се записали над 50 хиляди пхенянци за асвабождението на сумито и чакаме само масква да ни свирне и тръгваме,кремля ни дава доста добри заплати-даже има и бонуси за всеки батисан бандерец..
17:49 26.08.2025
39 Малко поправки
До коментар #1 от "Наблюдател":Не призна, а обяви..
Не се биха срещу Украйна, а освобождаваха Курса област.
Не са бойци, а редовни войници.
17:56 26.08.2025
40 Учуден
18:02 26.08.2025