Искат смъртна придъса за бившия президент на ДР Конго Жозеф Кабила

23 Август, 2025 06:01, обновена 23 Август, 2025 05:05 588 5

  • др конго-
  • президент-
  • прокуратура-
  • присъда

Срещу него се води задочно дело по обвинение във военни престъпления

Искат смъртна придъса за бившия президент на ДР Конго Жозеф Кабила
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военен прокурор поиска смъртно наказание за бившия президент на Демократична република Конго (ДР Конго) Жозеф Кабила, срещу когото се води задочно дело по обвинение във военни престъпления, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кабила бе президент на ДР Конго в продължение на близо две десетилетия и се оттегли от поста през 2018 г. От края на 2023 г. той е в чужбина и пребивава предимно в Република Южна Африка. За последно бе видян на публично място през май в контролирана от бунтовници територия в източената част на ДР Конго.

Конгоанските власти издирват Кабила за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително масово избиване на цивилни. Военният прокурор Ликулия Люсиен Рене, който е и главен одитор на армията, заяви пред Върховния военен съд, че настоява Кабила да получи смъртно наказание по обвинения, включващи убийство, изнасилване, депортиране и изтезания.

През април тази година Кабила обяви, че ще се завърне в родината си, за да подпомогне усилията за мир в опустошената от войната източна част на ДР Конго. По-късно същия месец правителството забрани неговата политическа партия и конфискува имуществото му. През май парламентът на гласува за отмяна на президентския имунитет на Кабила. В края на същия месец Кабила се появи в контролираната от бунтовници източна част на страната и се срещна с религиозни лидери.

Дългогодишната криза в източната част на ДР Конго ескалира, след като през януари тази година подкрепяните от Руанда бунтовници от движението М23 превзеха богатите на полезни изкопаеми източни територии.


Конго (Демократична Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Атъй на

    2 0 Отговор
    На лъвовете да го дадат.

    05:12 23.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Бункерния чикатило с ботокса и той ще получи смъртна присъда в блатата след майдана тази есен, за ужас на гладните копейки!

    05:24 23.08.2025

  • 3 Иван

    2 0 Отговор
    А защо няма смъртна присъда за кралят на Белгия?

    05:36 23.08.2025

  • 4 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Явно в следствие от изпускане на газ през ноща, богаташкото семейство петрови се е задушило. Чак след 12 дни съседи се усъмнили по разнеслата се от апартамента и ввoня и ccммpaд за paзложенo. Телата бяха открити в напреднал стадии на разложение кано за това е спомогнало и топлото време. Дори е имало чеppвеи. Екипите на гражданска защита си помислиха, че жената е била бременна защото корема и се беше надул като балон, но при аутопсията излезе че това е от трупните газове в следствие от разлагането.
    -----
    Кeфф, Keeeф, Keeeффф! Ей това ги чака още хиляди такива oтppenки!
    🥳🥳🥳🪰🪱🪳💀🦴🥳

    06:19 23.08.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    И ние искаме смъртна присъда за бойко българоубиеца и дебелия

    06:20 23.08.2025