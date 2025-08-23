Москва поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за взривяването на тръбопровода „Северен поток“

Москва поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН на 26 август, за да обсъди ударите по тръбопровода „Северен поток“, съобщи първият заместник-постоянен представител на Русия в Световната организация Дмитрий Полянски в своя Telegram канал.

„Във връзка с нова информация, която се появи за задържането на заподозрян в организирането на терористичните атаки срещу тръбопровода „Северен поток“ през септември 2022 г., Русия поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Ще обърнем внимание на забавянията в германското разследване и липсата на прозрачност за Съвета за сигурност. Панамското председателство на Съвета за сигурност го насрочи за 16:00 ч. нюйоркско време (23:00 ч. българско време) на 26 август“, написа той.

Експлозиите по „Северен поток“ и „Северен поток 2“ са станали на 26 септември 2022 г. Германия, Дания и Швеция не изключват саботаж. Операторът Nord Stream AG съобщи, че разрушенията са безпрецедентни и е невъзможно да се оцени времето за ремонт. Главната прокуратура е образувала дело за акт на международен тероризъм. Москва многократно е искала данни за експлозиите, но така и не ги е получила.

В четвъртък италианските карабинери, по искане на германската прокуратура, арестуваха 49-годишния украинец Сергей Кузнецов в провинция Римини, който вероятно е бил координатор на саботажите по газопроводи в Балтийско море. Говорейки за ролята на мъжа в терористичната атака, Corriere della Sera пише, че той е бил капитан на яхтата „Андромеда“, която е била използвана за транспортиране на взривни вещества.

❗️Photo Released Of Ukrainian Sergey Kuznetsov, Suspected Of Involvement In Nord Stream Terror Attack - Italian Media https://t.co/hxCyXj6l7Y pic.twitter.com/iLUxKr1Gnj — RT_India (@RT_India_news) August 22, 2025

Заподозреният е бил задържан, когато е пристигнал в Италия на почивка със семейството си. Силите за сигурност са научили за издирвания мъж, след като той се е настанил в хотел.

Сергей вероятно е бил проследен, след като е използвал украинския си паспорт, за да купи самолетни билети в Полша и да резервира стая.

Според местните медии, украинецът е изправен пред до 15 години затвор след екстрадиция в Германия. Той вече е намерил адвокат и тъй като не знае италиански, ще получи помощта на преводач.

Според Wall Street Journal, Кузнецов е капитан от резерва от Въоръжените сили на Украйна и е служил в Службата за безопасност на Украйна - СБУ. Предполага се, че той и други военни са били наети през май 2022 г., за да извършат саботажа. След ареста на украинеца, описан като бивш агент на тайните служби, италианските медии съобщиха, че разследват участието му в друг голям инцидент с украински връзки - експлозиите на петролен танкер в Савона през февруари. Твърди се, че атаката е била насочена срещу „флот в сянка“ под чуждестранен флаг, който превозвал петрол с руски произход.