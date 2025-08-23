Новини
Москва поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за взривяването на тръбопровода „Северен поток“

23 Август, 2025 06:01, обновена 23 Август, 2025 06:14 590 12

Това се случва на фона на задържането на заподозрян в организирането на терористични атаки срещу съоръжението

Москва поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за взривяването на тръбопровода „Северен поток“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН на 26 август, за да обсъди ударите по тръбопровода „Северен поток“, съобщи първият заместник-постоянен представител на Русия в Световната организация Дмитрий Полянски в своя Telegram канал.

„Във връзка с нова информация, която се появи за задържането на заподозрян в организирането на терористичните атаки срещу тръбопровода „Северен поток“ през септември 2022 г., Русия поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Ще обърнем внимание на забавянията в германското разследване и липсата на прозрачност за Съвета за сигурност. Панамското председателство на Съвета за сигурност го насрочи за 16:00 ч. нюйоркско време (23:00 ч. българско време) на 26 август“, написа той.

Експлозиите по „Северен поток“ и „Северен поток 2“ са станали на 26 септември 2022 г. Германия, Дания и Швеция не изключват саботаж. Операторът Nord Stream AG съобщи, че разрушенията са безпрецедентни и е невъзможно да се оцени времето за ремонт. Главната прокуратура е образувала дело за акт на международен тероризъм. Москва многократно е искала данни за експлозиите, но така и не ги е получила.

В четвъртък италианските карабинери, по искане на германската прокуратура, арестуваха 49-годишния украинец Сергей Кузнецов в провинция Римини, който вероятно е бил координатор на саботажите по газопроводи в Балтийско море. Говорейки за ролята на мъжа в терористичната атака, Corriere della Sera пише, че той е бил капитан на яхтата „Андромеда“, която е била използвана за транспортиране на взривни вещества.

Заподозреният е бил задържан, когато е пристигнал в Италия на почивка със семейството си. Силите за сигурност са научили за издирвания мъж, след като той се е настанил в хотел.
Сергей вероятно е бил проследен, след като е използвал украинския си паспорт, за да купи самолетни билети в Полша и да резервира стая.

Според местните медии, украинецът е изправен пред до 15 години затвор след екстрадиция в Германия. Той вече е намерил адвокат и тъй като не знае италиански, ще получи помощта на преводач.

Според Wall Street Journal, Кузнецов е капитан от резерва от Въоръжените сили на Украйна и е служил в Службата за безопасност на Украйна - СБУ. Предполага се, че той и други военни са били наети през май 2022 г., за да извършат саботажа. След ареста на украинеца, описан като бивш агент на тайните служби, италианските медии съобщиха, че разследват участието му в друг голям инцидент с украински връзки - експлозиите на петролен танкер в Савона през февруари. Твърди се, че атаката е била насочена срещу „флот в сянка“ под чуждестранен флаг, който превозвал петрол с руски произход.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бункерен страхливец играещ за запада

    3 0 Отговор
    Руският президент отхвърли предложението за унищожаване на центровете за вземане на решения в Украйна с хиперзвукови ракети, заяви беларуският лидер

    Беларуският президент Александър Лукашенко. © Сергей Бобилев; РИА Новости
    Руският президент Владимир Путин наложи вето на предложението за удар по административния център на Киев с новите ракети „Орешник“ на Москва, заяви беларуският му колега Александър Лукашенко.
    „Орешник“, новоразработената руска хиперзвукова ракетна система със среден обсег, която може да се движи със скорост до 10 Маха, вече е влязла в серийно производство. Системата, за която анализаторите твърдят, че не може да бъде прихваната, може да носи ядрени или конвенционални бойни глави и да изстрелва множество управляеми бойни глави.
    В разговор с репортери в Минск в петък Лукашенко заяви, че неназовани фигури в Русия са предложили използването на системата срещу „центровете за вземане на решения“ в Киев, но Путин е отказал. „Абсолютно не“, беше отговорът на руския лидер, според беларуския президент, който добави, че ако такъв удар беше нанесен, „нямаше да остане нищо“.

    Путин преди това е заявявал, че Западът се опитва да провокира Русия да използва ядрени оръжия в Украйна, но отбеляза, че не е имало нужда от подобни мерки. „Надявам се, че няма да е необходимо“, каза той през май.
    ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: „Няма защита срещу“ руската ракета „Орешник“ – бивш анализатор от Пентагона
    „Орешник“ беше тестван за първи път в бой през ноември 2024 г., к

    Коментиран от #6

    06:15 23.08.2025

  • 2 Мандалото

    1 0 Отговор
    Като заметоха следите !

    06:17 23.08.2025

  • 3 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Явно в следствие от изпускане на газ през ноща, богаташкото семейство петрови се е задушило. Чак след 12 дни съседи се усъмнили по разнеслата се от апартамента и ввoня и ccммpaд за paзложенo. Телата бяха открити в напреднал стадии на разложение кано за това е спомогнало и топлото време. Дори е имало чеppвеи. Екипите на гражданска защита си помислиха, че жената е била бременна защото корема и се беше надул като балон, но при аутопсията излезе че това е от трупните газове в следствие от разлагането.
    -----
    Кeфф, Keeeф, Keeeффф! Ей това ги чака още хиляди такива oтppenки!
    🥳🥳🥳🪰🪱🪳💀🦴🥳

    06:17 23.08.2025

  • 4 Истина

    1 0 Отговор
    Путин: Не Русия започна войната, правим всичко възможно, за да я спрем

    06:19 23.08.2025

  • 5 жик так

    1 0 Отговор
    Украинци, Взривили газопровода ли ??
    Ама, той не е ли,.... и германска собственост?
    Да разбирам , че освен с Русия Украйна започва да воюва и срещу Германия ли ??
    Колко пари им дадоха германците и Леопарди и 1 милион украински бежанци Приеха ....??
    Нещо, се Обръща ПАЛАЧИНКАТА ,..след срещата при Тръмп !!;) хахаха

    06:29 23.08.2025

  • 6 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бункерен страхливец играещ за запада":

    Някоя купейка знае ли защо Путлерчето не дава да се води война с режима в Киев?

    Коментиран от #8, #12

    06:29 23.08.2025

  • 7 вятъра на промяната

    1 0 Отговор
    До преди няколко месеца не са смеели да признаят официално, че управлението в Киев има нещо общо, а там където са казвали нещо с полу-отворена уста, пак са ги оправдавали.
    Но вятъра почна да променя посоката и почват да пишат/говорят все повече неудобни за киевските управляващи неща.

    06:31 23.08.2025

  • 8 бай центей

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Украйна защо още не е обявила война на Русия ?

    Коментиран от #11

    06:32 23.08.2025

  • 9 истината

    1 0 Отговор
    Газопроводите, ще бъдат Възстановени !
    Тръмп ще ги купи ,..ама на цената на Скрап!;).. Германците, ще ги ремонтират , Путин ще пусне газта по тях , ЗАЩОТО ще бъдат Американска собственост и ТАКА ...САНКЦИИТЕ на ЕС срещу Русия ще Отпаднат в канавката !
    Ако НЕ ,...вместо 25% мита ,..Тръмп ще ги ОПРАСКА със 100% мита и ГОТОВО и "Вълкът сит ...и Агнето цяло"!

    06:33 23.08.2025

  • 10 да им имам разследването

    1 0 Отговор
    Колко неочаквано, какъв шок, украинците гръмнаха тръбата с газ от Русия за ЕС, кой да подозира, че са способни на такова нещо след 3 години цирк и палячо президент.

    06:35 23.08.2025

  • 11 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "бай центей":

    Баба ти защо не се е родила мъж?

    06:36 23.08.2025

  • 12 Путлерчо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Сецата ни са на запад ве там ядат откраднатото ахаха

    06:37 23.08.2025

