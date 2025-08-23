Осъдената асистентка на Епщайн: Джефри бе убит от друг затворник. Не съм виждала Тръмп в неподходяща обстановка ВИДЕО

Гислейн Максуел, асистент на осъдения за блудство с деца американски финансист Джефри Епщайн, заяви пред Министерството на правосъдието на САЩ, че никога не е виждала неподходящо поведение от страна на настоящия американски лидер Доналд Тръмп.
„Никога не съм виждала президента в неподходяща обстановка. През цялото време, в което съм била около него, президентът никога не се е държал неподходящо с никого. Той беше джентълмен във всяко отношение“, съобщи The Washington Post, позовавайки се на откъси от преписите и аудиозаписите на разпитите на Максуел, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък. Те са проведени през юли.
„Президентът Тръмп винаги е бил много сърдечен и мил с мен“, каза Максуел, която в момента излежава присъда.
Както отбелязва изданието, Максуел не е давала уличаващи показания относно известни личности, включително 42-рия президент на САЩ Бил Клинтън. Тя също така увери, че Епщайн не е имал нищо подобно на списък с клиенти. Максуел каза, че не е чувала за опити за изнудване, включващи известни личности, свързани с Епщайн. Тя смята, че Епщайн не е имал връзка с разузнавателните служби.
Освен това Максуел отбеляза, че според нея Епщайн не се е самоубил през 2019 г., а е бил убит, вероятно от един от затворниците.
Изданието подчертава, че Максуел е била преместена в друг затвор с по-малко строги условия на задържане малко след този разпит. Тръмп заяви в началото на август, че не знае нищо за това. Адвокатът на Максуел увери, че тя е отговорила на всички въпроси честно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как е Навални агента на ЦРУ
06:39 23.08.2025
2 Навални от отвъдното:
Коментиран от #17
06:40 23.08.2025
3 Иван
06:40 23.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иван
06:43 23.08.2025
7 Иван
Коментиран от #12
06:47 23.08.2025
8 Оня с керпеденя
06:50 23.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Иван
Коментиран от #11
06:51 23.08.2025
11 Няма как да угодят на Путлера
До коментар #10 от "Иван":Тая е осигурявала момиИченаца, а не момченца.
07:17 23.08.2025
12 Коста
До коментар #7 от "Иван":Абе туй да не е Киро П бе?
07:28 23.08.2025
13 Щерев
07:55 23.08.2025
14 Тая
07:56 23.08.2025
15 Още
07:57 23.08.2025
16 Българин
07:59 23.08.2025
17 кой да знае
До коментар #2 от "Навални от отвъдното:":Точно за това братушките ще страдат! Чужденците винаги са ги щадили, ама руските им владетели - никога!
08:00 23.08.2025