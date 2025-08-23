Новини
Осъдената асистентка на Епщайн: Джефри бе убит от друг затворник. Не съм виждала Тръмп в неподходяща обстановка ВИДЕО

23 Август, 2025 06:28, обновена 23 Август, 2025 06:35

Президентът беше джентълмен във всяко отношение, заяви излежаващата присъдата си Гислейн Максуел

Осъдената асистентка на Епщайн: Джефри бе убит от друг затворник. Не съм виждала Тръмп в неподходяща обстановка ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гислейн Максуел, асистент на осъдения за блудство с деца американски финансист Джефри Епщайн, заяви пред Министерството на правосъдието на САЩ, че никога не е виждала неподходящо поведение от страна на настоящия американски лидер Доналд Тръмп.

„Никога не съм виждала президента в неподходяща обстановка. През цялото време, в което съм била около него, президентът никога не се е държал неподходящо с никого. Той беше джентълмен във всяко отношение“, съобщи The Washington Post, позовавайки се на откъси от преписите и аудиозаписите на разпитите на Максуел, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък. Те са проведени през юли.

„Президентът Тръмп винаги е бил много сърдечен и мил с мен“, каза Максуел, която в момента излежава присъда.

Както отбелязва изданието, Максуел не е давала уличаващи показания относно известни личности, включително 42-рия президент на САЩ Бил Клинтън. Тя също така увери, че Епщайн не е имал нищо подобно на списък с клиенти. Максуел каза, че не е чувала за опити за изнудване, включващи известни личности, свързани с Епщайн. Тя смята, че Епщайн не е имал връзка с разузнавателните служби.

Освен това Максуел отбеляза, че според нея Епщайн не се е самоубил през 2019 г., а е бил убит, вероятно от един от затворниците.

Изданието подчертава, че Максуел е била преместена в друг затвор с по-малко строги условия на задържане малко след този разпит. Тръмп заяви в началото на август, че не знае нищо за това. Адвокатът на Максуел увери, че тя е отговорила на всички въпроси честно.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Как е Навални агента на ЦРУ

    6 6 Отговор
    Путлер убия цялата американска опозиция в Москва.

    06:39 23.08.2025

  • 2 Навални от отвъдното:

    9 3 Отговор
    Англия загуби властта в Москва.

    Коментиран от #17

    06:40 23.08.2025

  • 3 Иван

    7 3 Отговор
    Кво да говорим,кашерни хазарски маz тии .

    06:40 23.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван

    11 2 Отговор
    Еврейски сатанисти. Лъжата я нямат за нищо.

    06:43 23.08.2025

  • 7 Иван

    7 3 Отговор
    Лъжите на Тръмп са ежедневно, ежечасно.

    Коментиран от #12

    06:47 23.08.2025

  • 8 Оня с керпеденя

    4 1 Отговор
    Пребий и сqoππu жълтопаветен π€∆∆о филл,спаси невинно българско Дете !

    06:50 23.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван

    4 5 Отговор
    Значи Путин не е джентълмен, защото тази сатанинска еврейка никога не го е виждала.

    Коментиран от #11

    06:51 23.08.2025

  • 11 Няма как да угодят на Путлера

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    Тая е осигурявала момиИченаца, а не момченца.

    07:17 23.08.2025

  • 12 Коста

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Абе туй да не е Киро П бе?

    07:28 23.08.2025

  • 13 Щерев

    3 0 Отговор
    " Той беше джентълмен във всяко отношение"....а кажи нещо друго или лошо за Тръмп и отиваш при мъжа си в гробищата.

    07:55 23.08.2025

  • 14 Тая

    3 0 Отговор
    Е била като помпена станция в угода на евреите.

    07:56 23.08.2025

  • 15 Още

    3 0 Отговор
    От библейски времена евреите са използвали ховри.

    07:57 23.08.2025

  • 16 Българин

    1 1 Отговор
    Колкото и да си измислят демократите-соросоисти, хората знаят че Тръмп е невинен!

    07:59 23.08.2025

  • 17 кой да знае

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Навални от отвъдното:":

    Точно за това братушките ще страдат! Чужденците винаги са ги щадили, ама руските им владетели - никога!

    08:00 23.08.2025