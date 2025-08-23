Осъдената асистентка на Епщайн: Джефри бе убит от друг затворник. Не съм виждала Тръмп в неподходяща обстановка ВИДЕО

Гислейн Максуел, асистент на осъдения за блудство с деца американски финансист Джефри Епщайн, заяви пред Министерството на правосъдието на САЩ, че никога не е виждала неподходящо поведение от страна на настоящия американски лидер Доналд Тръмп.

„Никога не съм виждала президента в неподходяща обстановка. През цялото време, в което съм била около него, президентът никога не се е държал неподходящо с никого. Той беше джентълмен във всяко отношение“, съобщи The Washington Post, позовавайки се на откъси от преписите и аудиозаписите на разпитите на Максуел, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък. Те са проведени през юли.

„Президентът Тръмп винаги е бил много сърдечен и мил с мен“, каза Максуел, която в момента излежава присъда.

Както отбелязва изданието, Максуел не е давала уличаващи показания относно известни личности, включително 42-рия президент на САЩ Бил Клинтън. Тя също така увери, че Епщайн не е имал нищо подобно на списък с клиенти. Максуел каза, че не е чувала за опити за изнудване, включващи известни личности, свързани с Епщайн. Тя смята, че Епщайн не е имал връзка с разузнавателните служби.

Освен това Максуел отбеляза, че според нея Епщайн не се е самоубил през 2019 г., а е бил убит, вероятно от един от затворниците.

Изданието подчертава, че Максуел е била преместена в друг затвор с по-малко строги условия на задържане малко след този разпит. Тръмп заяви в началото на август, че не знае нищо за това. Адвокатът на Максуел увери, че тя е отговорила на всички въпроси честно.