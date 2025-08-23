Новини
Руските служби задържаха съучастник на убиеца на ген.-лейтенант Ярослав Москалик
  Тема: Украйна

Руските служби задържаха съучастник на убиеца на ген.-лейтенант Ярослав Москалик

23 Август, 2025 10:23

Мъжът е от руски произход и е признал вината си

Руските служби задържаха съучастник на убиеца на ген.-лейтенант Ярослав Москалик - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Украинските специални служби са се готвели да убият служители на предприятие от отбранителната промишленост в Саратов.

Това съобщи във видеозапис от разпит, разпространен от ФСБ, заловен съучастник в убийството на заместник-началника на Главното оперативно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

„През 2025 г. по указание на моя ръководител провеждах наблюдение на редица служители на предприятие от отбранителната промишленост в град Саратов. Украинските специални служби нямаха време да изпълнят плана си за убийството на тези хора“, каза той.

По-рано ФСБ съобщи за ареста на съучастник в убийството на генерал Москалик в Саратовска област. Той е участвал в доставката на самоделно взривно устройство в Московска област по указание на украинските специални служби, в резултат на което Москалик бе убит на 25 април 2025 г. Според ФСБ задържаният участвал и в събирането и предаването на информация на противниковата страна относно военнослужещи от Въздушно-космическите сили на Русия, ръководители и служители на отбранителни предприятия, както и обекти от критична и транспортна инфраструктура в Саратовска област.

Предполагаемият съучастник напълно е признал вината си.

Мъжът е родом от Саратов, гражданин на Руската федерация. През юли 2023 г. неизвестен му писал в месинджъра WhatsApp, представял се е като служител на украинските специални служби и му е предложил да изпълни заповеди срещу възнаграждение. „През април 2025 г. по указание на украинските специални служби участвах в терористична атака срещу генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Задачата ми беше да го наблюдавам и да му доставя взривно устройство“, каза задържаният. Освен това, според него, от 2023 до 2025 г. по указание на своя куратор е провеждал наблюдение на военнослужещите от руските Въздушно-космически сили, установявайки мястото им на работа и местоживеене.

Срещу арестувания е образувано наказателно дело по чл. 3 от чл. 205.1 (съдействие при терористичен акт) и чл. 222.1 (незаконна продажба на взривни вещества или взривни устройства) от Наказателния кодекс на Руската федерация. Той е задържан под стража. ФСБ добави, че в момента се извършват следствени действия за квалификация на действията на задържания по чл. 275 от Наказателния кодекс на Руската федерация (държавна измяна).

Генерал Москалик загина на 25 април в Балашиха, близо до Москва, в резултат на експлозия на автомобил, вътре в който се намираше самоделно взривно устройство с поразителни елементи. Заподозреният в убийството беше задържан на следващия ден. Той се оказа Игнат Кузин, който имал разрешение за пребиваване в Украйна и е вербуван от СБУ. Той беше обвинен в извършване на престъпления по членове 205, 222.1, 223.1 от Наказателния кодекс на Руската федерация (терористичен акт, незаконен трафик и производство на взривни вещества и взривни устройства). Той напълно призна вината си и съобщи, че са му били обещани 18 000 долара за извършване на терористичния акт. Кузин в момента е в ареста.


