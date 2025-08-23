Личният духовен съветник на Тръмп поема към Украйна

Личният духовен съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Марк Бърнс, обяви, че след посещението си в Южна Корея, планира да посети Украйна.
„Напускам Южна Корея и се отправям към Украйна“, написа пасторът на страницата си в социалната мрежа X.
Марк Бърнс е роден през 1979 г. и е евангелски свещеник в Южна Каролина. През 2016 г. списание Time го нарече „главен пастор на Доналд Тръмп“ и отбеляза влиянието му върху първата кампания на президента на САЩ.
По-рано стана известно, че специалният представител на американския лидер Кийт Келог също ще пристигне в Киев на 24 август. Съобщава се, че Келог ще участва в молитвена закуска и тържества по случай Деня на независимостта на Украйна. Той ще обсъди с лидерите и дипломатическата дейност на редица държави около разрешаването на украинския въпрос.
