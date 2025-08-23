Новини
Свят »
САЩ »
Личният духовен съветник на Тръмп поема към Украйна
  Тема: Украйна

Личният духовен съветник на Тръмп поема към Украйна

23 Август, 2025 10:36, обновена 23 Август, 2025 10:41 1 244 29

  • марк бърнс-
  • кийт келог-
  • украйна-
  • визита

Специалният представител на американския лидер Кийт Келог пристига в Киев на 24 август

Личният духовен съветник на Тръмп поема към Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Личният духовен съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Марк Бърнс, обяви, че след посещението си в Южна Корея, планира да посети Украйна.

„Напускам Южна Корея и се отправям към Украйна“, написа пасторът на страницата си в социалната мрежа X.

Още новини от Украйна

Марк Бърнс е роден през 1979 г. и е евангелски свещеник в Южна Каролина. През 2016 г. списание Time го нарече „главен пастор на Доналд Тръмп“ и отбеляза влиянието му върху първата кампания на президента на САЩ.

По-рано стана известно, че специалният представител на американския лидер Кийт Келог също ще пристигне в Киев на 24 август. Съобщава се, че Келог ще участва в молитвена закуска и тържества по случай Деня на независимостта на Украйна. Той ще обсъди с лидерите и дипломатическата дейност на редица държави около разрешаването на украинския въпрос.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям и черен

    11 8 Отговор
    Обслужва го вечер.

    10:46 23.08.2025

  • 2 Чебурашка

    9 6 Отговор
    Ще прочете заупокойна молитва за незалежная.

    Коментиран от #8, #12

    10:49 23.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този

    16 1 Отговор
    Обонго сигурно подрипа с тупан около кокали и перушина !

    10:55 23.08.2025

  • 5 Факт

    7 2 Отговор
    Абе къв лидер е Кийт Келог,той е една войнстваща де Менция !Оправете си заглавието .

    Коментиран от #10

    10:58 23.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 сядай на

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чебурашка":

    бутилка

    10:59 23.08.2025

  • 9 стоян георгиев

    3 8 Отговор
    Зеленски ще постигне всичко което иска по отношение на сащ.наигря и Тръмп и Путлер в тяхната игра.пастора не идва случайно.той е голям фен на Украйна.

    Коментиран от #15

    10:59 23.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Отец Дионисий

    8 3 Отговор
    Да отиде пастора да направи една заупокойна литургия за Азов ,Десен сектор,Кракен и всичкаква подобна папп Лачч.

    Коментиран от #13

    11:00 23.08.2025

  • 12 чебурек

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чебурашка":

    като свърши самагона седи на бу тилката

    11:01 23.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дух

    2 1 Отговор
    Искам Меги Огнянова русата тя си знае коя е да ме върже чисто гол на стол и да ми отреже с ножицата цялата патка заедно със тестисите и след това да ми отреже скалпа с ръкавици да ми изкара мозъка и да скача с гумени ботуши върху него

    Коментиран от #17

    11:02 23.08.2025

  • 15 Гого Лозанов

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    СиСи сега като разрушиха и 5те фабрики за производство на Дебелия Сапсан,ще яхаш вече моя за виртуални турове до Незалежная .

    11:03 23.08.2025

  • 16 Дух

    3 0 Отговор
    Този черният баран ще го наритат едно хубаво Жълтениците от Киев

    11:04 23.08.2025

  • 17 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дух":

    Миши и аз мога да го свърша това .наготви си една 20тачка за услугата .

    Коментиран от #18

    11:04 23.08.2025

  • 18 Дух

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Идеално 😂 Анатоли ти ли си бе ,.....

    Коментиран от #21

    11:06 23.08.2025

  • 19 ян бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "оджата":

    Той се готви за намаз.

    11:08 23.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дух":

    Аз съм неговия тπ ка4 .що проблем ли е миши ?

    11:10 23.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 бай Шиле

    6 0 Отговор
    Щом Тръмпич опря до личния шаман да оправят положението, работата не е на добре.

    11:13 23.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Алексбг

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Абе кво толкова ти е направил човека ,бе таракан че си толкова агресивен ?

    11:26 23.08.2025