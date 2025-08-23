Милен Керемедчиев: Основната тема тук е какви гаранции ще получат Русия и Украйна, за да седнат на масата за преговори

Президенти не се срещат, за да се скарат. За да има среща между Зеленски и Путин, трябва да бъдат уточнени договорености. Това заяви пред БНТ Любомир Кючуков, бивш зам.-външен министър, цитиран от novini.bg. Международният анализатор Милен Керемедчиев уточни: „Виждаме поредна отсрочка, която Тръмп дава на Путин. Говорим за замразяване на конфликта, не за цялостното му прекратяване. Основната тема тук е какви гаранции ще получат двете страни, за да бъдат удовлетворени и да седнат на масата за преговори. Може преговорите да се проточат с години. Докато няма постигнати гаранции за сигурност, бойните действия няма да спрат.“

„Мястото на срещата е вторичен въпрос, макар и важен. Има сериозна ограничителна линия – заповедта на МНС за арест на Путин. Важно е какво ще се случи, не толкова къде“, на мнение е Кючуков.

Според Керемедчиев въпросът е доколко Путин иска да се срещне със Зеленски: „Той продължава да поддържа тезата, че президентът на Украйна не е легитимен президент. Ако се подпише документ, той може да няма правна стойност. Няма обаче и украински президент, който да подпише указ, с който 20% да се дават на Русия, възможно е да има гражданска война при такъв сценарий.”

„Спорът за територии е изключително важен. Тръмп постигна договорености с Путин, но прехвърли отговорности на Зеленски. Ако украинският президент приеме това, което е договорено за териториите, той ще бъде обвинен, че е предал украинските интереси. Ако отхвърли, ще го обвинят, че продължава войната. Ситуацията е достатъчно тежка за Зеленски. Става дума основно за териториите на една област – Донецка”, допълни още Кючуков.