Новини
Свят »
Украйна »
Милен Керемедчиев: Основната тема тук е какви гаранции ще получат Русия и Украйна, за да седнат на масата за преговори

Милен Керемедчиев: Основната тема тук е какви гаранции ще получат Русия и Украйна, за да седнат на масата за преговори

23 Август, 2025 11:42 414 9

  • милен керемедчиев-
  • русия-
  • украйна-
  • гаранции-
  • масата за преговори

„Спорът за територии е изключително важен. Тръмп постигна договорености с Путин, но прехвърли отговорности на Зеленски. Ако украинският президент приеме това, което е договорено за териториите, той ще бъде обвинен, че е предал украинските интереси. Ако отхвърли, ще го обвинят, че продължава войната. Ситуацията е достатъчно тежка за Зеленски", коментира и Любомир Кючуков

Милен Керемедчиев: Основната тема тук е какви гаранции ще получат Русия и Украйна, за да седнат на масата за преговори - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президенти не се срещат, за да се скарат. За да има среща между Зеленски и Путин, трябва да бъдат уточнени договорености. Това заяви пред БНТ Любомир Кючуков, бивш зам.-външен министър, цитиран от novini.bg. Международният анализатор Милен Керемедчиев уточни: „Виждаме поредна отсрочка, която Тръмп дава на Путин. Говорим за замразяване на конфликта, не за цялостното му прекратяване. Основната тема тук е какви гаранции ще получат двете страни, за да бъдат удовлетворени и да седнат на масата за преговори. Може преговорите да се проточат с години. Докато няма постигнати гаранции за сигурност, бойните действия няма да спрат.“

„Мястото на срещата е вторичен въпрос, макар и важен. Има сериозна ограничителна линия – заповедта на МНС за арест на Путин. Важно е какво ще се случи, не толкова къде“, на мнение е Кючуков.
Според Керемедчиев въпросът е доколко Путин иска да се срещне със Зеленски: „Той продължава да поддържа тезата, че президентът на Украйна не е легитимен президент. Ако се подпише документ, той може да няма правна стойност. Няма обаче и украински президент, който да подпише указ, с който 20% да се дават на Русия, възможно е да има гражданска война при такъв сценарий.”

„Спорът за територии е изключително важен. Тръмп постигна договорености с Путин, но прехвърли отговорности на Зеленски. Ако украинският президент приеме това, което е договорено за териториите, той ще бъде обвинен, че е предал украинските интереси. Ако отхвърли, ще го обвинят, че продължава войната. Ситуацията е достатъчно тежка за Зеленски. Става дума основно за териториите на една област – Донецка”, допълни още Кючуков.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Григор

    6 0 Отговор
    Среща между Путин и Зеленски е възможна само при предварително съгласувани и приети споразумения. Такава среща трябва да финализира преговорите между двете страни. Среща просто така за шоу никой няма намерение да прави. Защо според мен такава среща няма да се състои? Ами защото Зеленски е отхвърлил всичко,което му е предложил Тръмп при последната им среща. За да не обиди европейските лидери! Ще си носи последствията обаче. Украйна ще продължи да губи територии.

    12:03 23.08.2025

  • 2 Основния проблем

    6 0 Отговор
    Е как русия да вярва дори и нещо да бъде подписано от Украйна и запада . Украйна и Финландия от неутрални станаха част от НАТО. Запада подписа минските споразумения само за да заблуди руснаците и да въоръжи Украйна. И се наложи да нападнат превантивно Украйна за да не се появят американски военни бази....каквато има дори в Косово което не е част от НАТО

    12:03 23.08.2025

  • 3 Да спазваме процедурата

    5 0 Отговор
    Сталин и Хитлер са се срещнали едва след като руснаците превземат берлин и фашиста се е гръмнал.

    12:09 23.08.2025

  • 4 дедо ви

    4 0 Отговор
    Това , което е казал Керемедчиев го разбраха и НЕумните тук , но плюят Путин , защото зеления клоун все още им е симпатичен , по неразбираеми причини за нас останалите . Руснаците няма да се вържат на клоунски номера и ще продължат СВО- то до край . Те това ще е положението за наш зеля - бой до посиняване и так далее !

    12:11 23.08.2025

  • 5 чекисть..

    6 0 Отговор
    Зеления е ментак президент и следващия който го наследи може да се хване за фалшивите подписи от нелегитимния шмъркач на кiевската хунта..и тогава няма да има герани а направо посейдони за урсулците подстрекателите на бандерците

    Коментиран от #8

    12:13 23.08.2025

  • 6 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО

    2 0 Отговор
    СЕРВИЛНА ПЕРСОНА-ЛИЧНО МНЕНИЕ И НАИ ВЕРОЯТНО НЕ СЪВПАДА С МНЕНИЕТО НА ГОЛЯМАМА ЧАСТ НАГАЖДАЧИ

    12:17 23.08.2025

  • 7 Гаранция

    1 0 Отговор
    Всички да гарантират, че Украйна е част от Русия. НАТО в състава от 1991.

    12:17 23.08.2025

  • 8 Рон Джереми

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "чекисть..":

    Извинете, Вие руснак ли сте? Защото за нас - българите Родината се казва България и тя е член на ЕС и НАТО.

    12:20 23.08.2025

  • 9 Гаранция с изтекъл срок на годност

    0 0 Отговор
    Зеленко ходил ли е скоро в Украйна, поне да се снима пред някоя изтърбушена панелка?

    12:20 23.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания