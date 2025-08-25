Мария Захарова: Това е чист украински бандитизъм

Кой е Сергей К.? В Германия обявиха подробности за мистериозния украинец, обвинен за взривяването на „Северен поток“

Германски медии разкриха подробности за обвиненията срещу украинец, задържан в Италия по подозрение, че е ръководил саботажа на газопроводите "Северен ...