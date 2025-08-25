Ударите, извършени от украинските въоръжени сили по нефтопровода "Дружба“, трябва да бъдат класифицирани като терористични. Това е "чист бандитизъм“, каза пред журналисти говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, пише ТАСС.
Темата за атаките започна външният министър на Унгария Петер Сиярто, който заяви, че Украйна непрекъснато атакува нефтопровода, снабдяващ Унгария. В отговор на неговите думи, външният министър на Украйна Андрий Сибиха каза, че Сиярто може да се оплаче на Русия.
"Подобна дейност се класифицира в международното право, в националното законодателство на много държави, в международното право като цяло като терористична“, отбеляза Захарова.
Дипломатът обясни, че подобни удари трябва да бъдат осъдени от всички страни.
Мария Захарова: Това е чист украински бандитизъм
25 Август, 2025 21:51 1 182 54
Дипломатът обясни, че подобни удари трябва да бъдат осъдени от всички страни
Ударите, извършени от украинските въоръжени сили по нефтопровода "Дружба“, трябва да бъдат класифицирани като терористични. Това е "чист бандитизъм“, каза пред журналисти говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, пише ТАСС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маша
Коментиран от #4
21:52 25.08.2025
2 Аз..
21:53 25.08.2025
3 Пак е
Коментиран от #21
21:53 25.08.2025
4 Видьо Видев
До коментар #1 от "Маша":На днешният 25-ти август
1916-та година.
Руската армия форсира Дунав
и навлиза в българска Добруджа.
ТОВА НЕ СЕ УЧИ, а ТРЯБВА...
Руската армия форсира Дунав и стъпва на свещената добруджанска земя, за да пороби България.
Преди това руският император ни е ОБЯВИЛ ВОЙНА и се заканва да накаже жестоко българите...
На какво се надява?
– на това, че руската армия е по–многобройна и добре въоръжена;
– на съюзниците си на този фронт, Румъния и Сърбия;
– на щедро финансираната десетилетна руска пропаганда, вследствие на която
българското общество е разединено.
Една част от него е заразена с русофилия и счита Русия за братска.
Друга част от българите МИЛЕЯТ САМО за интересите на СВОЕТО Отечество
и работят за ОБЕДИНЕНИЕТО му.
Трета част също обича България, но счита руската армия за мощна,
непобедима и се страхува от нея ...
И какво се случва?
Само след дни, на 1.09.1916 г. България реагира адекватно и обявява война на Румъния;
Трета армия, командвана от славният ген. Стефан Тошев, посреща нашествениците в Добруджа;
Българската войска, водена от изключителните си пълководци,
като ген. Тодор Кантарджиев, ген. Иван Колев, ген. Панталей Киселов,
показва чудеса от храброст и военно майсторство;
След редица бляскави победи многобройната обединена армия на враговете ни е сразена
и прогонена от земята ни.
Сбъдва се казаното от ген. Колев към неговите кавалеристи :
„КАКВО ТЪРСЯТ СЕГА КАЗАЦИТЕ В НАШАТА ДОБРУДЖА?
ЩЕ ГИ
Коментиран от #13, #20, #24, #32, #52
21:53 25.08.2025
5 укрите са
Коментиран от #8, #25
21:54 25.08.2025
6 мхмхмх
21:56 25.08.2025
7 Факт
21:56 25.08.2025
8 АНОНИМЕН
До коментар #5 от "укрите са":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
Коментиран от #17
21:56 25.08.2025
9 Мария Захарова
21:57 25.08.2025
10 Аз съм веган
21:58 25.08.2025
11 Артилерист
21:59 25.08.2025
12 Ганя Путинофила
21:59 25.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пепи
22:00 25.08.2025
15 Тити
22:00 25.08.2025
16 Град Козлодуй.
Коментиран от #22
22:00 25.08.2025
17 Хахаха
До коментар #8 от "АНОНИМЕН":Слаб ученик. Глупав позьор
22:00 25.08.2025
18 Едно Фламинго 👇👇👇
Коментиран от #40
22:01 25.08.2025
19 Абе
22:01 25.08.2025
20 Град Козлодуй.
До коментар #4 от "Видьо Видев":Не лъжи хората бе Д.урак!
22:01 25.08.2025
21 Виж руските
До коментар #3 от "Пак е":Удари по енергийната система по тецовете през зимата са Демократични.Ей ше ти е,б,а, майката руски тръбар.
Коментиран от #47
22:02 25.08.2025
22 До коментар 4
До коментар #16 от "Град Козлодуй.":Не лъжи хората бе Д.урак!
22:03 25.08.2025
23 Мунчо
22:03 25.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Що бе
До коментар #5 от "укрите са":Те ли нападнаха Русия или обратното.Кажи бе да те е,б,е, Селския бик та да ти дойде логиката.
Коментиран от #36
22:04 25.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Анджо
Коментиран от #38
22:05 25.08.2025
28 Град Козлодуй..
Коментиран от #37
22:05 25.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Аз съм веган
До коментар #4 от "Видьо Видев":Каза им го в ушите на копейките, затова така квичат
22:06 25.08.2025
33 Българин
22:06 25.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Защитиник на животните
До коментар #25 от "Що бе":Я не наказвай бика, той е живо същество...
22:06 25.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Аз съм веган
До коментар #27 от "Анджо":Има има. Бг копейките.
22:07 25.08.2025
39 миваващ
22:07 25.08.2025
40 Дай Боже
До коментар #18 от "Едно Фламинго 👇👇👇":И фламинго и Нептун.... трябва си!
22:08 25.08.2025
41 Бля, бля, бля!
22:08 25.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гориил
Коментиран от #49
22:10 25.08.2025
44 Режима в Украйна
22:10 25.08.2025
45 Никой
22:11 25.08.2025
46 Пиночет
22:11 25.08.2025
47 Моля
До коментар #21 от "Виж руските":Без цинизми, това само показва нивото на интелект, по точно на липсата му
22:11 25.08.2025
48 ЖИРИ НОВСКИ :
АааааааХахахаха
Коментиран от #54
22:12 25.08.2025
49 Громико
До коментар #43 от "Гориил":Жъне на маметоти фафлата
22:13 25.08.2025
50 Име
22:13 25.08.2025
51 ⚒️⚒️⚒️⚒️
22:13 25.08.2025
52 Сега дай причините за това
До коментар #4 от "Видьо Видев":Русия ни бе дала Добруджа. Кой я отне? Великобритания! Великобритания е злото за България! Разделя е на 3 и я унищожава!
22:13 25.08.2025
53 У ДРИ БАЦЕ
БОЙ БЕЕ...
22:14 25.08.2025
54 ФАКТ
До коментар #48 от "ЖИРИ НОВСКИ :":Както И...ПИ--- ДОРИ и.....пеДо-фили
👍😄👍
22:16 25.08.2025