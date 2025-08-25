Новини
Мария Захарова: Това е чист украински бандитизъм
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Това е чист украински бандитизъм

25 Август, 2025 21:51 1 182 54

Дипломатът обясни, че подобни удари трябва да бъдат осъдени от всички страни

Мария Захарова: Това е чист украински бандитизъм - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Ударите, извършени от украинските въоръжени сили по нефтопровода "Дружба“, трябва да бъдат класифицирани като терористични. Това е "чист бандитизъм“, каза пред журналисти говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, пише ТАСС.

Темата за атаките започна външният министър на Унгария Петер Сиярто, който заяви, че Украйна непрекъснато атакува нефтопровода, снабдяващ Унгария. В отговор на неговите думи, външният министър на Украйна Андрий Сибиха каза, че Сиярто може да се оплаче на Русия.

"Подобна дейност се класифицира в международното право, в националното законодателство на много държави, в международното право като цяло като терористична“, отбеляза Захарова.

Дипломатът обясни, че подобни удари трябва да бъдат осъдени от всички страни.

Русия
  • 1 Маша

    24 7 Отговор
    Умна и красива.

    Коментиран от #4

    21:52 25.08.2025

  • 2 Аз..

    16 3 Отговор
    ♥️Машинка.

    21:53 25.08.2025

  • 3 Пак е

    21 5 Отговор
    права.

    Коментиран от #21

    21:53 25.08.2025

  • 4 Видьо Видев

    9 26 Отговор

    До коментар #1 от "Маша":

    На днешният 25-ти август
    1916-та година.

    Руската армия форсира Дунав
    и навлиза в българска Добруджа.

    ТОВА НЕ СЕ УЧИ, а ТРЯБВА...

    Руската армия форсира Дунав и стъпва на свещената добруджанска земя, за да пороби България.
    Преди това руският император ни е ОБЯВИЛ ВОЙНА и се заканва да накаже жестоко българите...
    На какво се надява?
    – на това, че руската армия е по–многобройна и добре въоръжена;
    – на съюзниците си на този фронт, Румъния и Сърбия;
    – на щедро финансираната десетилетна руска пропаганда, вследствие на която
    българското общество е разединено.
    Една част от него е заразена с русофилия и счита Русия за братска.
    Друга част от българите МИЛЕЯТ САМО за интересите на СВОЕТО Отечество
    и работят за ОБЕДИНЕНИЕТО му.
    Трета част също обича България, но счита руската армия за мощна,
    непобедима и се страхува от нея ...

    И какво се случва?
    Само след дни, на 1.09.1916 г. България реагира адекватно и обявява война на Румъния;
    Трета армия, командвана от славният ген. Стефан Тошев, посреща нашествениците в Добруджа;
    Българската войска, водена от изключителните си пълководци,
    като ген. Тодор Кантарджиев, ген. Иван Колев, ген. Панталей Киселов,
    показва чудеса от храброст и военно майсторство;
    След редица бляскави победи многобройната обединена армия на враговете ни е сразена
    и прогонена от земята ни.
    Сбъдва се казаното от ген. Колев към неговите кавалеристи :
    „КАКВО ТЪРСЯТ СЕГА КАЗАЦИТЕ В НАШАТА ДОБРУДЖА?
    ЩЕ ГИ

    Коментиран от #13, #20, #24, #32, #52

    21:53 25.08.2025

  • 5 укрите са

    23 6 Отговор
    Терористи.

    Коментиран от #8, #25

    21:54 25.08.2025

  • 6 мхмхмх

    20 4 Отговор
    Като не могат да бият на фронта , удрят дето им падне. Крив мерник.

    21:56 25.08.2025

  • 7 Факт

    13 4 Отговор
    Както винаги - ангажирана и емоционална!

    21:56 25.08.2025

  • 8 АНОНИМЕН

    9 18 Отговор

    До коментар #5 от "укрите са":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    Коментиран от #17

    21:56 25.08.2025

  • 9 Мария Захарова

    5 17 Отговор
    Украинските удари по руската енергийна инфраструктура са фашистки тероризъм. Руските удари по украинската енергийна инфраструктура са борба с тероризма и фашизма. Ясно ли ви е?

    21:57 25.08.2025

  • 10 Аз съм веган

    8 11 Отговор
    Няма ли медицински лица и итрезвители в тая Бензиностанция?

    21:58 25.08.2025

  • 11 Артилерист

    14 6 Отговор
    Ами те тези случайници-бандеровски и на Нюланд избраници-от киевската хунта са си терористи.

    21:59 25.08.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    13 2 Отговор
    Те това е типична рускиня!

    21:59 25.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пепи

    4 10 Отговор
    Наздраве, маша!

    22:00 25.08.2025

  • 15 Тити

    5 14 Отговор
    Захарова е пълно куку

    22:00 25.08.2025

  • 16 Град Козлодуй.

    3 8 Отговор
    Не лъжи хората бе Д.урак!

    Коментиран от #22

    22:00 25.08.2025

  • 17 Хахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "АНОНИМЕН":

    Слаб ученик. Глупав позьор

    22:00 25.08.2025

  • 18 Едно Фламинго 👇👇👇

    8 6 Отговор
    Се разхожда около кримският мост🤜

    Коментиран от #40

    22:01 25.08.2025

  • 19 Абе

    3 6 Отговор
    А какво казва медведчо? Нещо май го няма?

    22:01 25.08.2025

  • 20 Град Козлодуй.

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Не лъжи хората бе Д.урак!

    22:01 25.08.2025

  • 21 Виж руските

    9 13 Отговор

    До коментар #3 от "Пак е":

    Удари по енергийната система по тецовете през зимата са Демократични.Ей ше ти е,б,а, майката руски тръбар.

    Коментиран от #47

    22:02 25.08.2025

  • 22 До коментар 4

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй.":

    Не лъжи хората бе Д.урак!

    22:03 25.08.2025

  • 23 Мунчо

    5 8 Отговор
    Чакай сега димата медведев да изтрезнее, да видиш ти. Смешни пиянища.

    22:03 25.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Що бе

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "укрите са":

    Те ли нападнаха Русия или обратното.Кажи бе да те е,б,е, Селския бик та да ти дойде логиката.

    Коментиран от #36

    22:04 25.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анджо

    5 12 Отговор
    По долно нещо от руският буклук няма.

    Коментиран от #38

    22:05 25.08.2025

  • 28 Град Козлодуй..

    10 3 Отговор
    Красива Умна и сексапилна жена...както винаги много права за всичко!

    Коментиран от #37

    22:05 25.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Аз съм веган

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Каза им го в ушите на копейките, затова така квичат

    22:06 25.08.2025

  • 33 Българин

    1 10 Отговор
    Затова азовците ви режат тиквите като н пилци.

    22:06 25.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Защитиник на животните

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Що бе":

    Я не наказвай бика, той е живо същество...

    22:06 25.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Аз съм веган

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "Анджо":

    Има има. Бг копейките.

    22:07 25.08.2025

  • 39 миваващ

    7 3 Отговор
    Нали ви казах - от укрите освен бандюхи друго нищо не става !

    22:07 25.08.2025

  • 40 Дай Боже

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Едно Фламинго 👇👇👇":

    И фламинго и Нептун.... трябва си!

    22:08 25.08.2025

  • 41 Бля, бля, бля!

    6 6 Отговор
    Осъждането е един вид- бой по нацистите където и да се намират! Ако на беше добрият либерал Владимир Владимирович, ах ако не беше той , всичко щеше да свърши на 25 февруари 2022!

    22:08 25.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гориил

    7 12 Отговор
    Европа жъне плодовете на фаталните си грешки. Санкционната война срещу Русия доведе до пълната ѝ зависимост от САЩ. Старият свят загуби почти целия си суверенитет и сега е принуден унизително да се подмазва на Вашингтон и Москва.

    Коментиран от #49

    22:10 25.08.2025

  • 44 Режима в Украйна

    7 9 Отговор
    е терористичен и фашистки и това е факт за всички.

    22:10 25.08.2025

  • 45 Никой

    6 4 Отговор
    Украинците губят и това ги озлобява - да не са почвали война.

    22:11 25.08.2025

  • 46 Пиночет

    6 5 Отговор
    Да й се олабим в трахеята на тая алкохоличка

    22:11 25.08.2025

  • 47 Моля

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Виж руските":

    Без цинизми, това само показва нивото на интелект, по точно на липсата му

    22:11 25.08.2025

  • 48 ЖИРИ НОВСКИ :

    5 3 Отговор
    Зад УРАЛ всички са ДЕ--- БИЛИ "! Поради магнитната руда там се раждат ИДИ... ОТИ!!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #54

    22:12 25.08.2025

  • 49 Громико

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Гориил":

    Жъне на маметоти фафлата

    22:13 25.08.2025

  • 50 Име

    2 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:13 25.08.2025

  • 51 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    2 0 Отговор
    Ама, Захарова това е "спецялна военна операция"

    22:13 25.08.2025

  • 52 Сега дай причините за това

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Русия ни бе дала Добруджа. Кой я отне? Великобритания! Великобритания е злото за България! Разделя е на 3 и я унищожава!

    22:13 25.08.2025

  • 53 У ДРИ БАЦЕ

    2 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОН ГОЛЯК - ФАШИСТКА ИЗ.. МЕТ!
    БОЙ БЕЕ...

    22:14 25.08.2025

  • 54 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "ЖИРИ НОВСКИ :":

    Както И...ПИ--- ДОРИ и.....пеДо-фили
    👍😄👍

    22:16 25.08.2025

