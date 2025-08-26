Пълно ембарго върху петролните продукти! Саудитска Арабия и Индия вече са водещите купувачи на руски нефт

Саудитска Арабия и Индия са били основните купувачи на руски морски доставки на мазут и вакуумен газьол (VGO) през юли, показват данни на LSEG, цитирани от "Ройтерс".
След като Европейският съюз наложи пълно ембарго върху руските петролни продукти, Близкият изток и Азия се превърнаха в ключови пазари за руския износ в този сегмент.
Преките доставки от руските пристанища за Саудитска Арабия са достигнали около 1,1 млн. тона през юли - почти без промяна спрямо юни. По-голямата част от товара е предназначена за електроцентрали, тъй като страните от Близкия изток традиционно използват суров петрол и горива с високо съдържание на сяра за производство на енергия в периода юни-август, когато потреблението за климатизация рязко нараства.
Руският износ на тъмни петролни продукти за Индия е нараснал с 65% на месечна база, достигайки около 0,6 млн. тона през юли. Индийските рафинерии използват мазут и VGO като по-евтина суровина в сравнение с руския сорт "Уралс". Въпреки това общият внос на суров петрол от Русия за Индия е намалял с една четвърт спрямо юни заради по-малките отстъпки и намалено търсене от някои рафинерии.
Сред другите водещи дестинации за руския износ на мазут и VGO през юли са били Сингапур, Турция и Сенегал, показват още данните.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Огромни опашки за бензин
15:58 26.08.2025
2 Без Мангалия
Коментиран от #9, #17
15:58 26.08.2025
3 Атила
Коментиран от #11, #13
15:59 26.08.2025
4 Соваж бейби
15:59 26.08.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
САЩински Т@Ш@К
🤣🤣🤣
СА купува петрол
🤣🤣🤣
Коментиран от #22
15:59 26.08.2025
6 Зеленият потник!
16:00 26.08.2025
7 а ние с гайдите
16:01 26.08.2025
8 Карго 200
Малоумна работа.
Урсулская.
16:01 26.08.2025
9 Радио Елто
До коментар #2 от "Без Мангалия":Сега четири области утре шест а Вдругиденка може и осем
Не го Казвам аз
Господин Арестович го каза
💘
16:02 26.08.2025
10 провинциалист
Коментиран от #23
16:03 26.08.2025
11 хахаха
До коментар #3 от "Атила":ха ха ха - до червения площад
16:03 26.08.2025
12 Стига сте лъгали
16:04 26.08.2025
13 Руснак без крак
До коментар #3 от "Атила":Утре влизам в Киев!Може и без глава.
Коментиран от #14, #25
16:04 26.08.2025
14 споко бе козяк
До коментар #13 от "Руснак без крак":А аз ще ти влезна отзад .
Коментиран от #19
16:05 26.08.2025
15 Дечо
16:06 26.08.2025
16 Сатана Z
16:06 26.08.2025
17 Слав
До коментар #2 от "Без Мангалия":Умрел си ти и вси4ки глупаци, дето сега плащат двойни цени за вси4ко.
16:08 26.08.2025
18 Русия потъва
16:08 26.08.2025
19 Нали знаеш
До коментар #14 от "споко бе козяк":Че си глупак,паве, тъпо паве. Овчар!
16:10 26.08.2025
20 Слав
Коментиран от #24
16:10 26.08.2025
21 И това какво го интересува
16:10 26.08.2025
22 Уфффф
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Уфффф. Комплеккар
16:11 26.08.2025
23 Да, но "братски"
До коментар #10 от "провинциалист":Китай плаща в юани на определена от него цена. "За какво ви са долари нали сте под санкции, а и всичко купувате само от нас" - казва китайчо.
16:12 26.08.2025
24 Толкова си прав
До коментар #20 от "Слав":Че, направо не знам. Така е!!!
16:12 26.08.2025
25 Димяща ушанка
До коментар #13 от "Руснак без крак":И аз влизам!!На 500%.
16:12 26.08.2025
26 Уса
16:15 26.08.2025
27 БЕНОВСКА
16:15 26.08.2025
28 Швейк
Е тука вече изкъртихте мивката !
16:16 26.08.2025
29 Браво на хората
16:17 26.08.2025
30 az СВО Победа80
Само да отбележа, че през 2024г. ЕС е закупил повече енергоносители (петрол и газ) от РФ, отколкото през 2023г. !
Данните са на ЕС! 🤣🤣🤣
Ей на това му се вика "ембарго"! 🤣🤣🤣
Коментиран от #34
16:17 26.08.2025
31 Копейки,
16:18 26.08.2025
32 Даа...
Тази бележка е първото известно публично съобщение между двамата за повече от две години и първият публичен случай, когато Си отправя добри пожелания към Украйна в чест на нейната независимост от Съветския съюз през 1991 г.
Впрочем, това се случва няколко дни преди путлер да пристигне на посещение при Си.
Коментиран от #35
16:18 26.08.2025
33 Сатана Z
Временното управление на активите не означава прехвърлянето им в държавна собственост или промяна в структурата на собственост. Русия въвежда подобни контрамерки срещу онези държави, които се занимават с незаконно отнемане на собственост от Русия.
16:18 26.08.2025
34 гру гайтанджиева
До коментар #30 от "az СВО Победа80":Това са руски фейкове.
Коментиран от #37
16:18 26.08.2025
35 Мдаа
До коментар #32 от "Даа...":За първи и за последен. Умен е СИ.
16:21 26.08.2025
36 зелник
16:23 26.08.2025
37 Ха ХаХа
До коментар #34 от "гру гайтанджиева":Ти по рождение си фейк
16:23 26.08.2025
38 Всичко е по план
Очаквано, всичко върви по план, всеки момент отново НЯМА да видим страшната ракета “Орешник” в действие, но пък ще видим модернизираният “Нептун” и едно розАво фламинго.
Вече обсъждат новият пакет санкции срещу непобедимата най-втора армия в необятната Вселена, които всъчщно "помагат" на икономиката на РФ и от 4-та ще станат поне 2-ри.
16:25 26.08.2025
39 🦴🦴🦴🦴🦴🦴💀💀💀💀
16:27 26.08.2025