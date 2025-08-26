Пълно ембарго върху петролните продукти! Саудитска Арабия и Индия вече са водещите купувачи на руски нефт

Саудитска Арабия и Индия са били основните купувачи на руски морски доставки на мазут и вакуумен газьол (VGO) през юли, показват данни на LSEG, цитирани от "Ройтерс".

След като Европейският съюз наложи пълно ембарго върху руските петролни продукти, Близкият изток и Азия се превърнаха в ключови пазари за руския износ в този сегмент.

Преките доставки от руските пристанища за Саудитска Арабия са достигнали около 1,1 млн. тона през юли - почти без промяна спрямо юни. По-голямата част от товара е предназначена за електроцентрали, тъй като страните от Близкия изток традиционно използват суров петрол и горива с високо съдържание на сяра за производство на енергия в периода юни-август, когато потреблението за климатизация рязко нараства.

Руският износ на тъмни петролни продукти за Индия е нараснал с 65% на месечна база, достигайки около 0,6 млн. тона през юли. Индийските рафинерии използват мазут и VGO като по-евтина суровина в сравнение с руския сорт "Уралс". Въпреки това общият внос на суров петрол от Русия за Индия е намалял с една четвърт спрямо юни заради по-малките отстъпки и намалено търсене от някои рафинерии.

Сред другите водещи дестинации за руския износ на мазут и VGO през юли са били Сингапур, Турция и Сенегал, показват още данните.