"Доналд Тръмп: Икономическата война ще има лоши последствия за Русия, а аз не искам това"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи "икономическа война" с Русия в случай на липса на напредък в спирането на огъня в Украйна, добавяйки че не би искал да го прави.

"Това няма да бъде световна война, а икономическа война", каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос какво може да предприеме по отношение на Москва, ако опитите за уреждане на конфликта в Украйна не дадат резултат.

"Икономическата война ще има лоши последствия за Русия. А аз не искам това", добави американският президент.

Според него, в случай на провал на украинското уреждане, САЩ могат да наложат санкции срещу Русия. "Това, което съм замислил, е много сериозно", каза Тръмп.

В същото време американският лидер отбеляза, че не може да каже, че президентът на Украйна Владимир Зеленски "е абсолютно невинен" в този конфликт. "Всичко зависи от двете страни", обобщи Тръмп.