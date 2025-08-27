Новини
Доналд Тръмп: Икономическата война ще има лоши последствия за Русия, а аз не искам това
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Икономическата война ще има лоши последствия за Русия, а аз не искам това

27 Август, 2025 09:45 897 44

Президентът на САЩ отново не изключи икономическа война с Москва в случай на липса на напредък в спирането на огъня в Украйна

Доналд Тръмп: Икономическата война ще има лоши последствия за Русия, а аз не искам това - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи "икономическа война" с Русия в случай на липса на напредък в спирането на огъня в Украйна, добавяйки че не би искал да го прави.

"Това няма да бъде световна война, а икономическа война", каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос какво може да предприеме по отношение на Москва, ако опитите за уреждане на конфликта в Украйна не дадат резултат.

"Икономическата война ще има лоши последствия за Русия. А аз не искам това", добави американският президент.

Според него, в случай на провал на украинското уреждане, САЩ могат да наложат санкции срещу Русия. "Това, което съм замислил, е много сериозно", каза Тръмп.

В същото време американският лидер отбеляза, че не може да каже, че президентът на Украйна Владимир Зеленски "е абсолютно невинен" в този конфликт. "Всичко зависи от двете страни", обобщи Тръмп.


Оценка 3.5 от 11 гласа.
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    17 4 Отговор
    Май Дончо почва да се излага отново..... Световен рекетьор.... Да видим какво ще стане....

    Коментиран от #28

    09:47 27.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    ЧОВЕКЪТ КОЙТО СКЛЮЧИ МИРА
    МЕЖДУ АЛБАНИЯ И АЗЕРБЕЙДЖАН
    И СЕ ПОХВАЛИ ПО АМЕРИКАНСКА ТВ :)
    .....
    СИ Е ЗАПЛЮЛ НОБЕЛА И ТВА СИ Е :)

    09:49 27.08.2025

  • 3 Да бе, да

    14 2 Отговор
    Лоши последствия за Русия? А за другите може?? Просто си пробит агенте Краснов. И от космоса се вижда. Срам си за Америка.

    09:50 27.08.2025

  • 4 Фактолог

    5 5 Отговор
    Путлер знае че Дончо няма да му прати пилешки бутчета.

    Коментиран от #13

    09:51 27.08.2025

  • 5 Верно ли Краснов

    4 4 Отговор
    се е утрижил за Райха
    -;-;
    "Икономическата война ще има лоши последствия за Русия. А аз не искам това", добави американският президент.
    -;-
    Егати, и при капитализма и путлеризма имало интернационализъм!

    09:51 27.08.2025

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 5 Отговор
    Кво стана с кафе то в Крим?
    Кво стана с Курск?
    Кво стана с 1 700000 бандеровци?
    Каво прави Русия в Днепропетровска обл?
    А, българобандеровци?

    Коментиран от #10, #17

    09:51 27.08.2025

  • 7 Зевс

    16 3 Отговор
    Ще спре да купува уран и газ от руснаците и да ги продава на тройна цена на ЕС?

    09:52 27.08.2025

  • 8 Българин

    14 5 Отговор
    Ауууууууу,икономическата война ще има лоши последствия за Русия а той не искал това.А ве тръмпе ако започнеш икономическа война срещу Русия от кого ще купуваш нефт и газ и да ги продаваш на глупавата Европа?

    09:52 27.08.2025

  • 9 Мефистофел

    13 3 Отговор
    Не знам дали последствията ще са лоши за Русия, но за Краваристан ще са фатални.

    09:53 27.08.2025

  • 10 А где

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    МОЧАТА?

    09:53 27.08.2025

  • 11 Тръмп

    6 13 Отговор
    Може би най добрият вариант ще е Масирана Бомбандировка на Москва и заличаването и от картата

    Коментиран от #14, #15, #16, #29

    09:53 27.08.2025

  • 12 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 7 Отговор
    Точка.

    09:54 27.08.2025

  • 13 Има кой да мисли

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Фактолог":

    Тя руката икономика била в просперитет- заради Войната на РФ-то и Всичко било на 6 (шест)..

    Даже в Тубата Борислав Ардев ни показва и московска бензиностанция- няма очеред и всичко било ПРЕКРАСНО!
    Нашите русофили що се мъчат тука, Ъ?!

    09:55 27.08.2025

  • 14 Българин

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп":

    София картофено поле.Чърчил.

    09:55 27.08.2025

  • 15 Сергей Лавров

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп":

    Дай боже САЩ да ни нападнат и Освободят от столетията нищета и подтисничество
    Нека свободата възтържествува

    09:56 27.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Тръмп и Путин са замислили грандиозен план който ще ги направи господари на Света.

    09:57 27.08.2025

  • 19 Тарик

    5 1 Отговор
    Е то няма да се стига до там де. Бай Тръмпа скоро ще оди на гости на бай Вовата в Кремъла. Бай Вовата ше му направи ено посрещане с килими ,музики, гвардейци, ще вдигне и той самальоти , да се види, че е уважаван ,да го дават бай Тръмпа как го посрещат като истински цар, да се напери човека ,да му стане хорошо на душата , а не кат тия наще в ЕСто никва програма никва подготовка. Все едно е дошъл на брат Пит брат му.

    09:58 27.08.2025

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    МОЖЕ ДА ВИ Е СМЕШНО
    НО НАШИЯ БАЙ ГОЙЬО РАПОНА
    ПОНЯКОГА ПРОЯВЯВА ПО ГОЛЕМИ ИСКРИ НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
    ОТ БАЙ ДОНЬО , ПРИ ВДЕ ЧЕ И ДВАМАТА СА ПРИМАТИ:)

    09:58 27.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе Дончо

    5 1 Отговор
    Сам знаеш, че от Зелю нищо не зависи!

    Ти можеш да спреш войната, но не ти стиска, че ще те разкатаят пак, този път с "Агент Краснов"! Бъди мъж!! Защо се правиш на сутеньор на Зеленски, да го срещаш с Путин?
    Почисти си първо двора , преди да се правиш на Президент.
    И издърпай ушите на съюзниците си след това!

    09:59 27.08.2025

  • 23 ха, ха, ха...

    4 0 Отговор
    "Доналд Тръмп: Икономическата война ще има лоши последствия за Русия, а аз не искам това"

    Я па тоа? За никого от останалия свят не му пука, но за Русия не искал...

    10:00 27.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ти си я почнал икономическата война

    7 0 Отговор
    Но за сметка на Европа.

    10:01 27.08.2025

  • 26 оооооооф

    3 0 Отговор
    Пак ли със санкции плашим лошата Русия ?! Ха-ха , нападнете я най-накрая , че да се посмеем и ние малко ! Види се , че натото няма да успеят , белким Щатите успеят , ама ......на да ли ...

    10:02 27.08.2025

  • 27 Нашите тулупи

    5 0 Отговор
    Да прочетат речта на Цар Борис 3 при откриване Паметника на Шипка и се гръмнат

    10:03 27.08.2025

  • 28 Време разделно

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    До кога? Едни държави произвеждат блага идобиват ценни суровини, а други само събират такси, емитират разни кухи пари, трупат дългове.

    10:03 27.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Икономическата война

    3 0 Отговор
    Няма отношение към Украйна. И не е само с Русия впрочем

    10:07 27.08.2025

  • 31 Несадърните нещастници

    6 0 Отговор
    Мислят.че Путин не е вързал пазарите с Китай,Индия,Индонезия и Африка.
    Нищо не може да направи Америка.
    Тя отвори войната в Украйна и не може да е посредник
    Да си оправя бездомници и престъпниците в Америка.
    Продава оръжие на Украйна и лъже Русия.
    Не става вече тази...

    10:07 27.08.2025

  • 32 ТРЪМПИ РЕЧЕ....

    3 0 Отговор
    МАЙ МНОГО СЕ ЗАКАНВАМ , А.......?

    10:09 27.08.2025

  • 33 Ъхъъъъъ ...

    2 0 Отговор
    "Това, което съм замислил, е много сериозно", каза Тръмп. Съвсем ще разбия всякаква форма на пазарна икономика и демокрация в света

    10:09 27.08.2025

  • 34 Ъхъъъъъ ...

    2 0 Отговор
    Развратете младежите и ги направете перверзници – и ще спечелите нацията. Това е нашето мото. Ние ще лишим вашата общност от млади хора, унижавайки я със секс, рок, музика, насилие, алкохол, тютюнопушене, наркотици, тоест ще лишим вашето общество от бъдеще. Ще ударим семейството, ще го унищожим, ще намалим раждаемостта.

    10:10 27.08.2025

  • 35 Русия

    0 3 Отговор
    Добре, че Бай Дони е добър, че досега да ни беше разплакал матушката.

    Коментиран от #38

    10:11 27.08.2025

  • 36 Вече не чета простотиите

    1 0 Отговор
    На рижавото.

    10:11 27.08.2025

  • 37 Ъхъъъъъ ...

    2 0 Отговор
    Ще създадем условия за живот на престъпниците по-добри отколкото на работния добитък. Ще пускаме престъпници от затворите, за да има повече убийства, грабежи, нестабилност. Амнистията ще важи само за крадци и убийци – накратко, за всички освен осъдените за „подбуждане на етническа омраза“, което всъщност е закон срещу антисемитизма. Ще посеем страх сред хората. Говедата ще се страхуват за живота си, който няма да струва нищо. Те ще се страхуват за работното си място, което може да им бъде отнето всеки момент. Те ще се страхуват за бъдещето на своите близки и деца. Ние ще управляваме със страх.

    10:12 27.08.2025

  • 38 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Русия":

    Ще разплаче на Мелани онази работа понеже не му става

    10:13 27.08.2025

  • 39 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Не знам какво има пред вид г-н Тръмп като говори за икономическа война с Русия но според мен такава се води поне от 4-5 години!? Това са т.н санкции които са форма на икономическа война ...но освен това тази война е пренесена на дипломатическия фронт/това си е фронт вече като военния/ в културата в спорта -Хиебридна война както казват някои!?Разбира се само Путин е виновен за всичко а всички западни лидери са облечени в бяло а Тръмп даже има бели крилца !?

    10:13 27.08.2025

  • 40 Този

    1 0 Отговор
    Тръмпанар май не живее в реалноста, джуджето го прави каквото си иска направи го за смях пред целия свят.

    10:13 27.08.2025

  • 41 Едва ли точно Русия и Китай

    2 0 Отговор
    Планираха и започнаха тази Икономическа война ....

    10:14 27.08.2025

  • 42 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Дядо Дини да внимава,Русия да не му обяви икономическа война!

    10:15 27.08.2025

  • 43 Ъхъъъъъ ...

    1 0 Отговор
    приходната част на ЕЦБ
    основно се формира от инвестиции в САЩ на 4,1-4,4% лихви..... а иначе събират парите на хората в Европа под 1% и ги мятат в САЩ .. (ценни книжа, деноминирани в щатски долари и други валути)....От друга страна, тъй като Китай намалява използването на долара и притежаваните от него дългови инструменти на САЩ, Европа се очертава като ключов източник на финансиране за огромния търговски и бюджетен дефицит на САЩ. През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. .....Реално за да се спаси финансово в крадкосрочен план Европа се обезкървява стратегически в дългосрочен

    10:19 27.08.2025

  • 44 Мишел

    0 0 Отговор
    Тръмп се прави на благороден, но икономическата война, която САЩ, НатО, ЕС водят срещу Русия, има за цел точно и само влошаване икономиката на Русия Но ефектът от санкциите се оказа най малък върху Русия. Затова се..т кокали.

    10:22 27.08.2025