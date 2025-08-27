"Доналд Тръмп: Икономическата война ще има лоши последствия за Русия, а аз не искам това"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи "икономическа война" с Русия в случай на липса на напредък в спирането на огъня в Украйна, добавяйки че не би искал да го прави.
"Това няма да бъде световна война, а икономическа война", каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос какво може да предприеме по отношение на Москва, ако опитите за уреждане на конфликта в Украйна не дадат резултат.
"Икономическата война ще има лоши последствия за Русия. А аз не искам това", добави американският президент.
Според него, в случай на провал на украинското уреждане, САЩ могат да наложат санкции срещу Русия. "Това, което съм замислил, е много сериозно", каза Тръмп.
В същото време американският лидер отбеляза, че не може да каже, че президентът на Украйна Владимир Зеленски "е абсолютно невинен" в този конфликт. "Всичко зависи от двете страни", обобщи Тръмп.
Европеец
Коментиран от #28
09:47 27.08.2025
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МЕЖДУ АЛБАНИЯ И АЗЕРБЕЙДЖАН
И СЕ ПОХВАЛИ ПО АМЕРИКАНСКА ТВ :)
.....
СИ Е ЗАПЛЮЛ НОБЕЛА И ТВА СИ Е :)
09:49 27.08.2025
3 Да бе, да
09:50 27.08.2025
Фактолог
Коментиран от #13
09:51 27.08.2025
5 Верно ли Краснов
-;-;
"Икономическата война ще има лоши последствия за Русия. А аз не искам това", добави американският президент.
-;-
Егати, и при капитализма и путлеризма имало интернационализъм!
09:51 27.08.2025
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Кво стана с Курск?
Кво стана с 1 700000 бандеровци?
Каво прави Русия в Днепропетровска обл?
А, българобандеровци?
Коментиран от #10, #17
09:51 27.08.2025
Зевс
09:52 27.08.2025
Българин
09:52 27.08.2025
Мефистофел
09:53 27.08.2025
10 А где
До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":МОЧАТА?
09:53 27.08.2025
Тръмп
Коментиран от #14, #15, #16, #29
09:53 27.08.2025
СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
09:54 27.08.2025
13 Има кой да мисли
До коментар #4 от "Фактолог":Тя руката икономика била в просперитет- заради Войната на РФ-то и Всичко било на 6 (шест)..
Даже в Тубата Борислав Ардев ни показва и московска бензиностанция- няма очеред и всичко било ПРЕКРАСНО!
Нашите русофили що се мъчат тука, Ъ?!
09:55 27.08.2025
14 Българин
До коментар #11 от "Тръмп":София картофено поле.Чърчил.
09:55 27.08.2025
15 Сергей Лавров
До коментар #11 от "Тръмп":Дай боже САЩ да ни нападнат и Освободят от столетията нищета и подтисничество
Нека свободата възтържествува
09:56 27.08.2025
Последния Софиянец
09:57 27.08.2025
Тарик
09:58 27.08.2025
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НО НАШИЯ БАЙ ГОЙЬО РАПОНА
ПОНЯКОГА ПРОЯВЯВА ПО ГОЛЕМИ ИСКРИ НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
ОТ БАЙ ДОНЬО , ПРИ ВДЕ ЧЕ И ДВАМАТА СА ПРИМАТИ:)
09:58 27.08.2025
22 Абе Дончо
Ти можеш да спреш войната, но не ти стиска, че ще те разкатаят пак, този път с "Агент Краснов"! Бъди мъж!! Защо се правиш на сутеньор на Зеленски, да го срещаш с Путин?
Почисти си първо двора , преди да се правиш на Президент.
И издърпай ушите на съюзниците си след това!
09:59 27.08.2025
23 ха, ха, ха...
Я па тоа? За никого от останалия свят не му пука, но за Русия не искал...
10:00 27.08.2025
Ти си я почнал икономическата война
10:01 27.08.2025
оооооооф
10:02 27.08.2025
Нашите тулупи
10:03 27.08.2025
28 Време разделно
До коментар #1 от "Европеец":До кога? Едни държави произвеждат блага идобиват ценни суровини, а други само събират такси, емитират разни кухи пари, трупат дългове.
10:03 27.08.2025
Икономическата война
10:07 27.08.2025
31 Несадърните нещастници
Нищо не може да направи Америка.
Тя отвори войната в Украйна и не може да е посредник
Да си оправя бездомници и престъпниците в Америка.
Продава оръжие на Украйна и лъже Русия.
Не става вече тази...
10:07 27.08.2025
ТРЪМПИ РЕЧЕ....
10:09 27.08.2025
Ъхъъъъъ ...
10:09 27.08.2025
Ъхъъъъъ ...
10:10 27.08.2025
Русия
Коментиран от #38
10:11 27.08.2025
Вече не чета простотиите
10:11 27.08.2025
Ъхъъъъъ ...
10:12 27.08.2025
38 Ха ХаХа
До коментар #35 от "Русия":Ще разплаче на Мелани онази работа понеже не му става
10:13 27.08.2025
не може да бъде
10:13 27.08.2025
Този
10:13 27.08.2025
Едва ли точно Русия и Китай
10:14 27.08.2025
Отреазвяващ
10:15 27.08.2025
43 Ъхъъъъъ ...
основно се формира от инвестиции в САЩ на 4,1-4,4% лихви..... а иначе събират парите на хората в Европа под 1% и ги мятат в САЩ .. (ценни книжа, деноминирани в щатски долари и други валути)....От друга страна, тъй като Китай намалява използването на долара и притежаваните от него дългови инструменти на САЩ, Европа се очертава като ключов източник на финансиране за огромния търговски и бюджетен дефицит на САЩ. През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. .....Реално за да се спаси финансово в крадкосрочен план Европа се обезкървява стратегически в дългосрочен
10:19 27.08.2025
Мишел
10:22 27.08.2025