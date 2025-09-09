Новини
Свят »
Франция »
Франция отново остана без министър-председател! Франсоа Байру официално подаде оставка

Франция отново остана без министър-председател! Франсоа Байру официално подаде оставка

9 Септември, 2025 18:18 410 7

  • франция-
  • франсоа байру-
  • еманюел макрон-
  • марин льо пен

Опозиционните партии се обединиха, за да свалят правителството на Байру заради плановете му за съкращаване на разходите в бюджета за 2026 г. 

Франция отново остана без министър-председател! Франсоа Байру официално подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Франсоа Байру подаде официално оставка като министър-председател на Франция, като я връчи на президента Еманюел Макрон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това стана ден след като премиерът загуби вота на доверие в Националното събрание (долната камара на френския парламент) за правителството му.

Опозиционните партии се обединиха, за да свалят правителството на Байру заради плановете му за съкращаване на разходите в бюджета за 2026 г.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янакиев

    8 0 Отговор
    Нормално. Не му се ходи на фронта.

    18:20 09.09.2025

  • 2 Бензъл

    6 1 Отговор
    Сбогом ЕС кочината дано си щастлива.Утре по далече от мен

    18:20 09.09.2025

  • 3 Гошо

    2 0 Отговор
    Я ни кажете сега как Франция се натиска да помага на Украйна и не ни занимавайте с тоя Путинов агент

    18:22 09.09.2025

  • 4 1488

    9 0 Отговор
    да де ама когато демонкрадец подаде оставка отива да си харчи краденото плюс бонус 30 депутатски заплати и лежерен живот, а като обикновен човек напусне работа го чака глад и мизерия, и в последствие вьжето

    18:26 09.09.2025

  • 5 Гръч

    3 0 Отговор
    Главния виновник Макрон бабиния трябва да подаде оставка

    18:29 09.09.2025

  • 6 Мдаа!🤔

    3 0 Отговор
    Никой не иска да управлява фалиралата Франция!

    18:30 09.09.2025

  • 7 Бъдеще

    1 0 Отговор
    Тоя дебилен бабоклец разказа играта на Франция и Европа.

    18:33 09.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания