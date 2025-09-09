Франция отново остана без министър-председател! Франсоа Байру официално подаде оставка

Франсоа Байру подаде официално оставка като министър-председател на Франция, като я връчи на президента Еманюел Макрон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Това стана ден след като премиерът загуби вота на доверие в Националното събрание (долната камара на френския парламент) за правителството му.
Опозиционните партии се обединиха, за да свалят правителството на Байру заради плановете му за съкращаване на разходите в бюджета за 2026 г.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янакиев
18:20 09.09.2025
2 Бензъл
18:20 09.09.2025
3 Гошо
18:22 09.09.2025
4 1488
18:26 09.09.2025
5 Гръч
18:29 09.09.2025
6 Мдаа!🤔
18:30 09.09.2025
7 Бъдеще
18:33 09.09.2025