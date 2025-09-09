Франция отново остана без министър-председател! Франсоа Байру официално подаде оставка

Франсоа Байру подаде официално оставка като министър-председател на Франция, като я връчи на президента Еманюел Макрон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това стана ден след като премиерът загуби вота на доверие в Националното събрание (долната камара на френския парламент) за правителството му.

Опозиционните партии се обединиха, за да свалят правителството на Байру заради плановете му за съкращаване на разходите в бюджета за 2026 г.