Крайната десница във Франция е готова за предсрочни избори

2 Септември, 2025 09:16 723 11

Бардела говори преди среща, целяща да подготви Републиканската партия за парламентарни избори, и заяви, че партията вече е избрала 85% от своите кандидати

Крайната десница във Франция е готова за предсрочни избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Френската крайнодясна партия "Национален сбор" заяви в понеделник, че се готви за възможността за предсрочни избори, тъй като вярва, че усилията на премиера Франсоа Байру тази седмица да се опита да предотврати краха на правителството си ще се провалят, съобщава "Ройтерс".

Председателят на "Национален сбор" Жордан Бардела заяви в понеделник: "Можем и трябва да бъдем готови за всичко, включително връщане към урните с разпускане на Народното събрание."

Бардела говори преди среща, целяща да подготви Републиканската партия за парламентарни избори, и заяви, че партията вече е избрала 85% от своите кандидати.

Марин льо Пен, доминиращата сила в партията, въпреки че вече не е неин президент, заяви на същата среща, че тя и Бардела ще се срещнат с Байру във вторник от учтивост, но не очаква нищо от срещата.

Припомняме, че опозиционните партии заявиха, че ще свалят правителството на малцинството с вот на доверие на 8 септември, който Байру неочаквано обяви миналата седмица, докато се стреми да прокара непопулярни планове за свиване на бюджета през 2026 г.

В понеделник Байру започна серия от разговори с опозиционните партии, за да се опита да предотврати това.

Ако Байру загуби, президентът Еманюел Макрон може незабавно да назначи нов министър-председател, да поиска от Байру да остане на длъжност известно време, или да реши да свика предсрочни парламентарни избори. Миналия месец, преди Байру да обяви вота си на доверие, Макрон изключи възможността за предсрочни избори.

Партиите, които заявиха, че ще гласуват срещу Байру заедно, имат достатъчно гласове, за да доведат до падането на правителството.

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви в понеделник, че Франция е стабилна, но че всеки риск от падане на правителството в еврозоната е обезпокоителен. Франция има втората по големина икономика в еврозоната.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 10 гласа.
