Водещ въпрос пред президента е кой ще успее да преодолее разделението в Националното събрание и да приеме бюджета за 2026 г.

Кого ще избере Еманюел Макрон за следващ премиер на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Френският президент Еманюел Макрон не разполага с мнозинство във фрагментирания и разединен парламент и няма да му е лесно да намери нов премиер на мястото на Франсоа Байру.

Водещ въпрос пред президента е кой ще успее да преодолее разделението в Националното събрание и да приеме бюджета за 2026 г.

С оглед на предстоящите президентски избори през 2027 г. опонентите на Макрон нямат голям стимул да правят живота му по-лесен.

Ето някои от имената, които се спрягат за евентуален наследник на Байру:

Себастиан Льокорню, министър на въоръжените сили в оставка

Трийсет и девет годишният Себастиан Льокорню участва в надпреварата за премиерския пост през декември, преди Байру да успее в последния момент да убеди президента, че се намира в най-добрата позиция да постигне консенсус по бюджета. Льокорню напуска консервативната партия "Републиканците" и се присъединява към центристката политическа формация на Макрон след победата му на президентските избори през 2017 г. Пет години по-късно Льокорню оглавява кампанията за преизбиране на Макрон.

Льокорню влиза в политиката още на 16-годишна възраст, когато води агитационна дейност в подкрепа на Никола Саркози. Когато навършва 18 години, Льокорню печели кметските избори в малък град в Нормандия, а четири години по-късно става най-младият съветник в правителството на Саркози.

Представители на крайнодясната партия "Национален сбор" на Марин Льо Пен заявиха, че биха могли да дадат условна подкрепа на Льокорню. През април 2024 г. Льо Пен и Льокорню са имали "дискретна вечеря", като тази информация, потвърдена от запознат източник, предизвика възмущение в редиците на левицата.

Катрин Вотрен, министър на труда в оставка

Катрин Вотрен - политик, ветеран от "Републиканците", бе назначена за министър на труда в правителството на Байру.

Завръщането ѝ на политическата сцена е свързано с опита на Макрон да направи правителството си по-привлекателно в условията на нарастващо социално напрежение и фрагментирана парламентарна динамика, както и да заздрави отношенията между управляващия центристки блок и консерваторите. Преди това шейсет и пет годишната Вотрен заема министерски пост в правителството на бившия президент Жак Ширак. Тя е спрягана като възможен кандидат за премиер през 2022 г., преди Макрон да предостави поста на Елизабет Борн.

Ерик Ломбар, министър на финансите в оставка

Шейсет и седем годишният Ерик Ломбар е министър на финансите в кабинета на Байру в период на политически и фискални сътресения.

В миналото той работи като банкер и освен това е съветник на бившия министър на финансите от 90-те години - социалиста Мишел Сапен, като по това време Ломбар се изявява като прагматичен посредник между разединените политически блокове в парламента. Той е в добри отношения с лидерите на френските социалисти.

Ломбар ръководи изготвянето на плана за намаляване на бюджетния дефицит с 44 млрд. евро. Планът включва повишаване на данъците и съкращаване на разходите в бюджета за 2026 г., но Ломбар признава, че всяко ново правителство неизбежно ще трябва да ограничи амбициите си за икономии, за да може бюджетът да бъде приет от парламента. Ломбар заяви пред в. "Файненшъл таймс", че е против налагането на нови данъци за бизнеса, но че не изключва възможността за въвеждането на по-високи данъци за хора с високи доходи.

Ломбар категорично отхвърля тезата, че във Франция се задава дългова криза от типа на гръцката.

Пиер Московиси, председател на френската Сметна палата

Пиер Московиси, който е на 67-годишна възраст, е виден френски политически деец и икономист и понастоящем е председател на Сметната палата - главната одитна институция на Франция.

Московиси е министър на финансите от 2012 до 2014 г. и ръководи мерките на президента Франсоа Оланд в отговор на кризата в еврозоната. Бурната реакция срещу готвените по това време увеличения на някои от данъците принуждава Московиси да се откаже от тази мярка.

По-късно, от 2014 г. до 2019 г., той е европейски комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митниците. Тогава Московиси се застъпва за строга фискална дисциплина в целия ЕС.

През юли тази година Московиси заяви, че нарастващият бюджетен дефицит на Франция представлява "смъртна опасност" за икономическата стабилност на страната.

Бернар Казньов, бивш премиер от Социалистическата партия

Шейсет и две годишният Бернар Казньов е дългогодишен политик от Социалистическата партия, уважаван заради спокойното си поведение и уменията си да реагира на кризи.

Той е премиер от декември 2016 г. до май 2017 г., по време на управлението на президента Оланд. Преди това Казньов е министър на вътрешните работи и ръководи действията на Франция в областта на сигурността след атентатите в Париж през 2015 г. и нападението с камион в Ница през 2016 г.

Превод от английски език: Николай Велев, БТА


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вехтия

    9 1 Отговор
    който му кажат,него,ще избере

    Коментиран от #11

    19:49 09.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Някой от гейдружината

    20:49 09.09.2025

  • 3 Майна

    15 1 Отговор
    Тва беше смешно, ха ха..
    Въпросът е кого ще избере Франция като изхвърли и Макрон

    20:50 09.09.2025

  • 4 Тоя е

    9 0 Отговор
    Едно нищо но голямо.боклук

    20:51 09.09.2025

  • 5 Вече не е

    7 0 Отговор
    нито интересно нито забавно.

    20:52 09.09.2025

  • 6 Мадам Бриджит

    6 0 Отговор
    Когото кажа аз , когото кажа..... Иначе за следващата снимка ще го правя все едно Пикасо го е рисувал.....

    20:52 09.09.2025

  • 7 Да вземе

    5 1 Отговор
    Фицо,или Орбан !

    20:53 09.09.2025

  • 8 мумията до него

    6 1 Отговор
    съсухрената макаронка за президент

    20:53 09.09.2025

  • 9 Някой

    4 0 Отговор
    Льо.....

    20:54 09.09.2025

  • 10 ПЪЛЕН МУ ХЛЬО

    6 1 Отговор
    ...........ДЕДО БРИДЖО МУ ГО РЕЧЕ...........!!

    20:54 09.09.2025

  • 11 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "вехтия":

    Прав си.... Ама който и да изберат франсетата са фалит, скоро ще просят в международния валутен фонд и световната банка.... А микрон мераклия да се бие с Русия, въпреки че бриджитката го бие на лягане и на ставане... Какво да го правиш един нещастник и един комплексар -това е микрон....

    20:55 09.09.2025

  • 12 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Дядо си ще избере

    20:56 09.09.2025

  • 13 Хайо

    6 1 Отговор
    Хубаво е наистина да изкара още 2 години за да досъсипе Франция напълно .Амин.

    20:57 09.09.2025

  • 14 Един

    7 1 Отговор
    Няма никво значение кого ще избере - Франция е в цугцванг - каквото и да направят, на където и да мръднат само ще става по-зле! Франция може да се оправи само при зверска финансова дисциплина, която самите французи не приемат - пътя надолу е гарантиран!

    Коментиран от #16

    20:57 09.09.2025

  • 15 Кресна

    9 1 Отговор
    Франция усилено върви към гражданска война.Макрон ще е последния президент на Франция .

    20:58 09.09.2025

  • 16 Хеми значи бензин

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Пътя за Франция е само един Фрекзит. Сащ се справят блестящо без финансова дисциплина както и Япония.

    Коментиран от #25, #29

    20:59 09.09.2025

  • 17 Да,бе

    7 2 Отговор
    Да сложи дядо си,който всъщност е баба му пък иначе имат граждански брак...Ама с охраната.Иначе ще праща войски в Украйна,като наполеон,пък някакъв сбъркан макарон.

    20:59 09.09.2025

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 1 Отговор
    Поредната долна либерастка мека китка....

    21:00 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Льопутин

    0 1 Отговор
    Льо една льо жена...

    21:02 09.09.2025

  • 21 Да им пратим

    6 0 Отговор
    Росен Желязков.

    Коментиран от #28

    21:02 09.09.2025

  • 22 Викаш, кво толкова

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Как кого":

    Детето ти да го сподели съдбата
    на "няква Сиана ".

    Коментиран от #24

    21:05 09.09.2025

  • 23 селяк

    4 0 Отговор
    Да земе Тиквун и Прасчо. Само те са надеждътъ на Франсиа

    21:06 09.09.2025

  • 24 Легни си

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Викаш, кво толкова":

    С бащата на някаква Саяна.

    21:06 09.09.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хеми значи бензин":

    Не слагай бензин в дизелов двигател❗
    САШт се справят защото чрез войните за господството на долара ИЗНАСЯТ ИНФЛАЦИЯТА си извън страната❗
    ЗабелезАл ли си, че вече дори техните финансови къщи свалиха рейтинга им от ААА ❓

    21:08 09.09.2025

  • 26 Иван

    6 2 Отговор
    Гнусен сатанински евреин ще бъде.

    21:09 09.09.2025

  • 27 ЖЕКО

    4 0 Отговор
    АБЕ ДА МРАТ ТЪПИТЕ МИ НЕ ТЧИИ

    21:10 09.09.2025

  • 28 ЕДНА ПОПРАВКА

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Да им пратим":

    РОСЕН БЪЛХАРЯ

    21:11 09.09.2025

  • 29 Един

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хеми значи бензин":

    Япония е толкова зле, че няма как да не се катурне, но японеца е дисциплиниран и отговорен и ще се справи.

    САЩ се справят, защото световната резервна валута е долара, лукс, който Франция няма!
    Освен това САЩ има стабилна суровинна база - отново лукс, който Франция няма!
    Освен това САЩ има технологично превъзходство - Франция е век назад в това отношение.
    Сащ имат и производство и Тръмп опитва да го възроди, докато Франция заради евро-фашистките политики е обречена да изоставя индустриалното производство - държава с вътрешни потребление и услуги, каквато е новата евро-фашистка мантра на Брюксел историята е доказала, че не се изгражда!

    21:13 09.09.2025

  • 30 Ямал

    1 0 Отговор
    Мбапе !

    21:13 09.09.2025

  • 31 Гост

    1 0 Отговор
    Ние имаме няколко, може и на лизинг да ги дадем! Асо ти търсят и треньор на националния по футбол, и там имаме специалисти! ОВИ, ВиК, и там сме силни!

    21:15 09.09.2025

  • 32 Хм...

    2 0 Отговор
    От де Гол с когото се гордее Франция и цяла Европа до мИкрон дето дядо бриджит го бие пред чужденците.
    Генералът се върти като пумпал в гроба.
    Как французите се докараха до тук?!?

    21:15 09.09.2025

  • 33 Кюр Дьо Пети

    2 0 Отговор
    Ами Баоба вече ще избере дядо Бриджит .

    21:17 09.09.2025

  • 34 минувач

    2 0 Отговор
    Когото и да избере , все тая . Франция с тоя макарон изгуби имиджа си на просперираща държава !

    21:22 09.09.2025

  • 35 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Пременил се Илия, като погледнал пак в тия.
    Който и да избере все същото 💩 ще е.

    21:25 09.09.2025

  • 36 Няма значение кой ще избере

    0 0 Отговор
    Надувате голям балон с тази оставка, а в същност това ще е петия премиер и правителство за две години. И нищо не се променяло.
    Дори милиони протесиращи, жълти жилетки и какви ли не и нищо!
    Без гилотина май няма да мине.

    21:26 09.09.2025

  • 37 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Току що прочетох:
    "Франция: Подкрепата за Украйна ще продължи".
    Тия са луди самоубийци!
    Е няма такова държава!

    21:34 09.09.2025

  • 38 нннн

    1 0 Отговор
    Водещ въпрос е кой ще е следващ президент? мИкрон трябва да си ходи при бабата да го бие.

    21:40 09.09.2025

  • 39 Ами

    0 0 Отговор
    Вече май е назначен Себастиан Льокорню.
    Петият за две години.
    Тоя едва ли ще искара до Коледа :)

    21:48 09.09.2025

