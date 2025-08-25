Санкциите работят! В ключови руски заводи заплатите се бавят с месеци

В Русия се задълбочава кризата със забавянето на работните заплати, като проблемът вече обхваща и стратегически предприятия, включително нефтопреработвателни заводи, пише независимото руско издание Moscow Times.
По данни на служители, Новошахтинският нефтопреработвателен завод в Ростовска област не е изплащал възнаграждения от пет месеца. Основната причина е отказът на главния изпълнител "НЗПН Инжиниринг" да плати на подизпълнителите, което оставя без доходи монтажници, заварчици и друг персонал. Оплакванията до регионалните власти засега не са дали резултат. Ситуацията се усложнява и от скорошна дронова атака и пожар, които засегнаха производството.
Според официални данни на Росстат общият размер на неизплатените заплати към края на май е достигнал 1,66 млрд. рубли — 3,4 пъти повече спрямо година по-рано. Федерацията на независимите профсъюзи оценява сумата през юли вече на около 1,7 млрд. рубли (над 35 млн. лв.).
По данни от Кремъл, от началото на годината над 100 000 работници са пуснати в принудителен престой или преместени на непълен работен ден — явление, което експерти определят като нарастваща "скрита безработица".
Забавянето на възнагражденията за месеци поставя в тежко положение хиляди домакинства и поражда риск от социално напрежение в региони, силно зависими от промишлени предприятия и енергийния сектор.
