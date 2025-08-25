Новини
Санкциите работят! В ключови руски заводи заплатите се бавят с месеци
  Тема: Украйна

25 Август, 2025 15:20

По данни от Кремъл от началото на годината над 100 000 работници са пуснати в принудителен престой или преместени на непълен работен ден - явление, което експерти определят като нарастваща скрита безработица

Санкциите работят! В ключови руски заводи заплатите се бавят с месеци - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

В Русия се задълбочава кризата със забавянето на работните заплати, като проблемът вече обхваща и стратегически предприятия, включително нефтопреработвателни заводи, пише независимото руско издание Moscow Times.

По данни на служители, Новошахтинският нефтопреработвателен завод в Ростовска област не е изплащал възнаграждения от пет месеца. Основната причина е отказът на главния изпълнител "НЗПН Инжиниринг" да плати на подизпълнителите, което оставя без доходи монтажници, заварчици и друг персонал. Оплакванията до регионалните власти засега не са дали резултат. Ситуацията се усложнява и от скорошна дронова атака и пожар, които засегнаха производството.

Още новини от Украйна

Според официални данни на Росстат общият размер на неизплатените заплати към края на май е достигнал 1,66 млрд. рубли — 3,4 пъти повече спрямо година по-рано. Федерацията на независимите профсъюзи оценява сумата през юли вече на около 1,7 млрд. рубли (над 35 млн. лв.).

По данни от Кремъл, от началото на годината над 100 000 работници са пуснати в принудителен престой или преместени на непълен работен ден — явление, което експерти определят като нарастваща "скрита безработица".

Забавянето на възнагражденията за месеци поставя в тежко положение хиляди домакинства и поражда риск от социално напрежение в региони, силно зависими от промишлени предприятия и енергийния сектор.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Архимандрисандрит Бибиян

    7 7 Отговор
    Лошо,за плюсканье може да нема ма за люсканье си требе лев!

    15:23 25.08.2025

  • 2 Гост

    31 5 Отговор
    Те работят значи и в Б-я и тук заплати се бавят с месеци ... Сигурно защото сме в клуба на богатите и хората нямат нужда от пари.

    Коментиран от #30, #35

    15:23 25.08.2025

  • 3 12343211

    22 6 Отговор
    Че, то навсякъде е така.

    Коментиран от #8

    15:24 25.08.2025

  • 4 Копейка в шок

    11 24 Отговор
    А аз бях събрал чомодана и сега не знам какво да правя.
    Костя Главната копейка ни излъга, че ще ни даде пари за протестите против еврото.
    Еех няма да ми дрънкат в джоба копейки

    15:24 25.08.2025

  • 5 Независимото руско дружество пише

    33 8 Отговор
    за Русия и измисля данни
    То е базирано в Лондон и му плаща Ми 6
    Ха ха ха
    Фалшификатори Сър Джон

    15:24 25.08.2025

  • 6 Краварска медия

    23 3 Отговор
    Ооооооф

    15:25 25.08.2025

  • 7 Руснаците ще построят

    11 3 Отговор
    Комунизма

    15:25 25.08.2025

  • 8 66666

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "12343211":

    И къде навсякъде?????Аз и мойте познати си получаваме редовно заплатите и бонусите.Май само тролиш.

    15:26 25.08.2025

  • 9 НИКО

    32 8 Отговор
    ОТКЪДЕ ТАКАВА ЗЛОБА КЪМ РУСИЯ БЕ СОРОСКИ И КОЗЯШКИ БОКЛУЦИ, И ВСЕ ПАК БАВНО НО СЛАВНО РУСИЯ ИДВА КЪМ БЪЛГАРИЯ КАКВО ЛИ ЩЕ СЕ СЛУЧИ С БОКЛУЦИТЕ КАТО ВАС

    15:26 25.08.2025

  • 10 Даката

    7 19 Отговор
    Скоро ще пукнат... но ще продължат да гласуват, за иниоти и боклуци като Владимир Путин.

    Коментиран от #24

    15:27 25.08.2025

  • 11 Тома

    22 3 Отговор
    Още една статия за да могат феновете на бандера да се надървят

    15:27 25.08.2025

  • 12 Комат хляб и бутилка водка

    6 14 Отговор
    Няма проблем. Крепостните не работят за пари. Така беше и при нас през 1944-1989-та. Научиха ни да сме крепостни, нещо което дори при Османското иго не сме били.

    Коментиран от #22, #29

    15:28 25.08.2025

  • 13 Аз чух

    15 2 Отговор
    Че щатите за 10 години са удвоили дълга си на 37 трилиона, а Европа и тя не остава по-назад с печатане на пари и трупане на дългове. Тия без санкции са си зле

    15:28 25.08.2025

  • 15 Ами

    18 1 Отговор
    работят и за ЕС ! Напишете колко фабрики са затворени в Германия примерно! И колко работници не са със забавени заплати,а уволнени направо...

    15:29 25.08.2025

  • 16 Незабавно

    2 5 Отговор
    да тръгват към фронта в колона по един.

    15:31 25.08.2025

  • 17 Един

    14 1 Отговор
    Тамън "заработиха" санкциите и войната ще вземе да свърши...
    междувременно в Русия заводите са без заплати - а в Европа вече няма заводи въобще деиндустрилизацията е брутална... ама ние печелим - налЕ... другарЕ!

    15:33 25.08.2025

  • 18 Нема страшно

    4 8 Отговор
    Путлер ше изпрати всички безработни на фронте.

    Коментиран от #23

    15:35 25.08.2025

  • 19 Някой

    8 2 Отговор
    Независимата информационна агенция Moscow Times. Дето няма нищо общо с Москва, камо ли пък да има нужната информация. Отделно, че е регистрирана в Лондон. Познайте на чия хранилка е.

    15:36 25.08.2025

  • 20 Да знаете

    8 3 Отговор
    Узбеки, таджики,киргизи, Бангладеш....
    Работят в РФ, точно така както ние работим ,някъде по Европа, за по добро заплащане,
    А тази статия е фейк ,поредният фейк.......

    15:37 25.08.2025

  • 21 Санкциите срещу Русия

    7 0 Отговор
    Работят само във фантазиите на нейните врагове.

    15:39 25.08.2025

  • 22 За инф.

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Комат хляб и бутилка водка":

    След 89г. Работим ангария на ге..овете на ес

    15:39 25.08.2025

  • 23 Как да ти стана баща??

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нема страшно":

    Да те възпитавам с колана....
    И оная да я правя щастлива, по всички дупки.

    15:40 25.08.2025

  • 25 фарисейски квас

    4 1 Отговор
    световен сайт с данни на световната банка: 25-юли-2025г. Германия 6,3 процента безработица, Русия 2,2 процента безработица.

    15:42 25.08.2025

  • 26 Озадачен

    3 3 Отговор
    Ама ,как ще работят санкциите като рашистофилите денонощно твърдят обратното?

    15:42 25.08.2025

  • 27 Бай той Толстой

    3 3 Отговор
    Това са жълти стотинки бе.За държава със 150 милиона население става въпрос за административни неуредици.Ще ви се,а? По -зле от Европа няма вече в света.😁

    15:42 25.08.2025

  • 28 Хммм…

    1 3 Отговор
    Ба ше сбъркате вие с тези санкции, ама де дърво, де.
    Ще видите тогава едни станции и чудо, още малко дърпайте Мечката за опашката…

    15:43 25.08.2025

  • 29 Бай той Толстой

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Комат хляб и бутилка водка":

    То и сега сте така.

    15:44 25.08.2025

  • 30 Пловдивчанин

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Къде бе ? Къде в България бавят заплати ? Лъжеш като дърт@ к@пейка !

    15:44 25.08.2025

  • 31 Доктор

    2 0 Отговор
    За дебилната пропаганда няма почивка.

    15:45 25.08.2025

  • 33 Седларов

    0 1 Отговор
    Работниците да не се оплакват много. Какво да кажат онези милион руснаци, които са мъртви и гният в Украйна и още толкаво останали без крака и ръце. Също и онези няколко милиона предимно образовани руснаци, които избягаха от Русия от началото на войната.

    15:47 25.08.2025

  • 34 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Васил":

    Да бе,та после ще искаш и да ме мушнеш,щото си на Зор.За някакви си никакви 10 еврака......😳Аз тоя з...к да не съм го намерил на улицата бе?

    15:47 25.08.2025

  • 36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 37 Оооо колко

    0 0 Отговор
    Още много ще заработят, като започнат да падат по улиците от глад и мизерия. А оня с пуловерчето СССР ще се къпе на Малдивите.

    15:49 25.08.2025

