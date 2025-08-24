Новини
Близки почетоха паметта на загиналите в Кочани

24 Август, 2025 05:35

Пожарът в дискотека „Пулс“ на 16 март отне живота на 62 души и остави над 200 ранени

Близки почетоха паметта на загиналите в Кочани - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Кочани днес се събраха родители, близки и приятели на младите хора, които трагично загинаха при пожара в дискотеката „Пулс“, предаде БГНЕС, цитирана от NOVA.

Шествието беше белязано от болезнени сцени, тишина и сълзи. Родителите носеха снимки на своите загинали деца.

На един от транспарантите се четеше послание, изпълнено с отчаяние и гняв: „Корумпираната държава ни открадна децата. Корупцията определи мястото, където да празнуваме техните рождени дни – на гробищата. Откраднаха ни мечтите, скъсиха ни бъдещето, а болката превърнаха в ежедневна реалност. Искаме справедливост за нашите деца, искаме край на корупцията, искаме животите на младите да не свършват като статистика.“

На друг транспарант стоеше кратко, но силно послание: „Моето дете умря. То беше убито от система, която не защитава, а убива.“

Особено емоционални бяха думите на Мита Тасева, майката на загиналия диджей Стефан Тасевски, чийто рожден ден беше именно вчера: „Днес небето отеква от твоята музика, синко наш. Празнувай рождения си ден с ангелите.“

Маршът завърши пред импровизиран мемориал, където под снимките на загиналите деца бе изписано: „Ние, родителите, скъпо платихме данъка на корупцията.“

Пожарът в дискотека „Пулс“ на 16 март отне живота на 62 души и остави над 200 ранени.


