Новини
Свят »
Великобритания »
Професор от Кеймбридж: Икономиката на Обединеното кралство е на ръба на колапса

Професор от Кеймбридж: Икономиката на Обединеното кралство е на ръба на колапса

24 Август, 2025 05:06, обновена 24 Август, 2025 05:20 1 145 9

  • икономика-
  • великобритания-
  • мвф

Лондон може да се принуди да потърси заем от Международния валутен фонд

Професор от Кеймбридж: Икономиката на Обединеното кралство е на ръба на колапса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британското правителство може да бъде принудено да потърси заем от Международния валутен фонд (МВФ) поради икономически проблеми, смята професорът от университета в Кеймбридж Яджит Чада, цитиран от The Daily Telegraph.

„Мога да си представя, че това ще се случи и в този случай ще се окажем в трудна ситуация. Няма да можем да рефинансираме дългове поради условията на заема, няма да можем да изплащаме пенсии, ще бъде трудно да изплащаме обезщетения“, каза той. Икономистът подчерта, че икономиката на Обединеното кралство е на ръба на колапса. Той сравни настоящата ситуация със ситуацията в страната през 1976 г., когато Лондон, на фона на високите цени на енергията и деиндустриализацията, в крайна сметка се обърна към МВФ за заем.

По-рано бившият външен министър на Обединеното кралство (2001-2006 г.) Джак Строу заяви в интервю за The Times, че британското правителство ще трябва да повиши данъците, за да изпълни ангажиментите си за увеличаване на военните разходи. Според него кабинетът ще бъде принуден да „направи сериозни съкращения, предимно в бюджета за социално осигуряване“.

През март 2025 г. министърът на труда и пенсиите на Обединеното кралство Лиз Кендъл обяви, че лейбъристкото правителство ще усложни правилата за получаване на редица социални помощи, за да спести 5 милиарда паунда (6,8 милиарда долара) бюджетни средства годишно. Миналата есен британските власти повишиха някои данъци и отмениха плащанията за гориво през зимата за повечето пенсионери, позовавайки се на „черна дупка“ в бюджета.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къци Вапцаров

    10 7 Отговор
    Къф е тоя, професор с чалма? Тия , да не са под османско присъствие.😉

    Коментиран от #7

    05:25 24.08.2025

  • 2 УКРАИНА

    8 3 Отговор
    ЩЕ ИМ ПОМОГНЕ-ЩЕ ИМ ВЪРНЕ ПОМОЩИТЕ

    05:26 24.08.2025

  • 3 Фураж

    7 4 Отговор
    Прилича на талибан .....

    05:31 24.08.2025

  • 4 Факти

    8 5 Отговор
    Предния път, ингилизите бяха пред фалит заради спекуланта Сорош. Сега, заради войната в Украйна която предизвикаха и финансират.

    05:40 24.08.2025

  • 5 Тия дето са пред

    15 2 Отговор
    Колапс, франция, германия и великобритания са в коалицията на желаещите на пари от войни. Плащат помощи на хиляди мигранти, който им се смеят. Отказват се от ефтин газ и нефт и ще намаляват пенсиите. По откачено нещо не се е случволо . Европа я управляват пълни откачалки.

    05:42 24.08.2025

  • 6 Факти

    8 2 Отговор
    0,3 процента от БВП за първото полугодие спрямо миналата година . Основните мощности на BASF вече заминаха в САЩ. 10 процента от INTEL също заминаха за САЩ и се чудят и останалите да заминат за САЩ, или част от тях да продадат в Китай. Фолксваген също се чудят кой път да ловят до края на годината. Към САЩ, или Китай ? А Мерцедес и БМВ , така са се стричили от американските мита и изчезващите пазари , че Мерцедес почват да слагат двигатели на БМВ в мерцедесите си в опит да оцелеят !!!! :-))))))

    05:47 24.08.2025

  • 7 Хост

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Къци Вапцаров":

    Е то точно заради тия с чалмите дето им точат социалната система са така…

    05:53 24.08.2025

  • 8 Факт

    0 1 Отговор
    Копоите на Петър!

    06:16 24.08.2025

  • 9 Факти

    3 1 Отговор
    Бай Дончо има бойна задача, да извлече Обора от рецесията. Затова задължи юропските бройлери да теглят заеми за "отбрана", като са задължени да купуват джепането само от него. Румъния вече тегли 900 милиона заем, ние дадохме милиарди за нелетящи самолети. Така всички с общи усилия, ще извлечем Обора от блатото, но ще затъне целят ес. И в крайна сметка, юропата ще бъде принудена да започне самоубийствена война срещу Русия. Така бай Дончо хем ще печели от продажбата на оръжия, хем от митата наложени върху ес, а ес плаща сметката.

    06:30 24.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания