Професор от Кеймбридж: Икономиката на Обединеното кралство е на ръба на колапса

Британското правителство може да бъде принудено да потърси заем от Международния валутен фонд (МВФ) поради икономически проблеми, смята професорът от университета в Кеймбридж Яджит Чада, цитиран от The Daily Telegraph.

„Мога да си представя, че това ще се случи и в този случай ще се окажем в трудна ситуация. Няма да можем да рефинансираме дългове поради условията на заема, няма да можем да изплащаме пенсии, ще бъде трудно да изплащаме обезщетения“, каза той. Икономистът подчерта, че икономиката на Обединеното кралство е на ръба на колапса. Той сравни настоящата ситуация със ситуацията в страната през 1976 г., когато Лондон, на фона на високите цени на енергията и деиндустриализацията, в крайна сметка се обърна към МВФ за заем.

По-рано бившият външен министър на Обединеното кралство (2001-2006 г.) Джак Строу заяви в интервю за The Times, че британското правителство ще трябва да повиши данъците, за да изпълни ангажиментите си за увеличаване на военните разходи. Според него кабинетът ще бъде принуден да „направи сериозни съкращения, предимно в бюджета за социално осигуряване“.

През март 2025 г. министърът на труда и пенсиите на Обединеното кралство Лиз Кендъл обяви, че лейбъристкото правителство ще усложни правилата за получаване на редица социални помощи, за да спести 5 милиарда паунда (6,8 милиарда долара) бюджетни средства годишно. Миналата есен британските власти повишиха някои данъци и отмениха плащанията за гориво през зимата за повечето пенсионери, позовавайки се на „черна дупка“ в бюджета.