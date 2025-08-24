Новини
Най-малко 240 журналисти са били убити в ивицата Газа от октомври 2023 г.

24 Август, 2025 05:54

На 4 август повече от сто журналисти от водещи световни медии подписаха петиция с искане на пресата да бъде предоставен достъп до Газа без никакви предварителни условия

Най-малко 240 журналисти са били убити в ивицата Газа от октомври 2023 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Най-малко 240 журналисти са били убити в ивицата Газа от октомври 2023 г., съобщиха от медийният отдел на анклава в своя Telegram канал.

На 4 август повече от сто журналисти от водещи световни медии подписаха петиция с искане на пресата да бъде предоставен достъп до Газа без никакви предварителни условия.

Както е отбелязано в документа, „неограниченият и независим достъп на чуждестранни журналисти“ до палестинския анклав е необходим не само за документиране на военни престъпления, но и за да се предотврати изопачаването на истината за конфликта от враждуващите страни.

В изявлението се казва още, че ако исканията на журналистите бъдат игнорирани от израелското ръководство и лидерите на палестинското движение Хамас, медийните работници ще се опитат да влязат в Газа без разрешение, използвайки „всякакви законни средства“.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абее

    1 2 Отговор
    Защо не пишете докрай че са убити от ционистите

    06:00 24.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    А нашите журналя когИ ще ги изпратим е ивицата

    06:04 24.08.2025

  • 4 404

    2 0 Отговор
    Брей те колкото дУпетатите ни

    06:05 24.08.2025

  • 5 Командирован

    0 0 Отговор
    Защо наши журналисти не се натискат за командироване там? Свикнаха на топло и сухо, разплуха им се съвестите. Това е шанс и да сравнят двете течащи близо до нас офанзиви - коя е по-разрушителна и коя води до страдания на повече невинни цивилни.

    06:22 24.08.2025

  • 6 1488

    3 0 Отговор
    да бяха си останали да драскотят фейкове като нашта Венелина

    06:22 24.08.2025

  • 7 Джазир

    0 0 Отговор
    От телевизия Алхамас....

    06:25 24.08.2025

  • 8 буклук

    1 0 Отговор
    Не може безнаказано да съсипват репутацията на израелското общество! Къде по доходно е да си мисирка в София, околкото журналист в Бейрут!!! Един ден всичко се плаща на касата!

    06:51 24.08.2025

  • 9 ССНКВД

    0 0 Отговор
    Само толкова ли????

    07:03 24.08.2025