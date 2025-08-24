Най-малко 240 журналисти са били убити в ивицата Газа от октомври 2023 г., съобщиха от медийният отдел на анклава в своя Telegram канал.
На 4 август повече от сто журналисти от водещи световни медии подписаха петиция с искане на пресата да бъде предоставен достъп до Газа без никакви предварителни условия.
Както е отбелязано в документа, „неограниченият и независим достъп на чуждестранни журналисти“ до палестинския анклав е необходим не само за документиране на военни престъпления, но и за да се предотврати изопачаването на истината за конфликта от враждуващите страни.
В изявлението се казва още, че ако исканията на журналистите бъдат игнорирани от израелското ръководство и лидерите на палестинското движение Хамас, медийните работници ще се опитат да влязат в Газа без разрешение, използвайки „всякакви законни средства“.
