Новини
Свят »
САЩ »
Училищен автобус катастрофира край Питсбърг, над 20 души са в болница ВИДЕО

Училищен автобус катастрофира край Питсбърг, над 20 души са в болница ВИДЕО

24 Август, 2025 06:37, обновена 24 Август, 2025 06:43 407 0

  • автобус-
  • питсбърг-
  • катастрофа-
  • пострадали

Рейсът е превозвал отбор по американски футбол

Училищен автобус катастрофира край Питсбърг, над 20 души са в болница ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от 20 души са настанени в болница, след като училищен автобус, превозващ отбор по американски футбол, катастрофира в събота в щата Пенсилвания.

Това съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на полицията.

Катастрофата се е случила в Икономи Бъро, на около 20 мили северно от Питсбърг.

Сред ранените е и шофьорът на автобуса, потвърди началникът на полицията в Икономи Бъро Майкъл О’Брайън.

Инцидентът е станал, докато отборът по американски футбол от Аликуипа – град в северозападните покрайнини на Питсбърг – пътувал за състезание.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалите. Освен шофьора и учениците, в автобуса са пътували още двама души.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ