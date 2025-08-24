Новини
Лондон улеснява депортирането на мигранти след вълна от протести ВИДЕО

Правителството готви промени в процеса по обжалване на отказите за предоставяне на убежище

Британското правителство ще въведе нов ускорен процес по обжалване на отказите за предоставяне на убежище, за да засили депортирането на мигранти, които нямат право да пребивават във Великобритания. Това обяви вътрешният министър Ивет Купър, цитирана от "ПА Медия", ДПА и БТА.

На този фон в различни британски градове се проведоха протести срещу настаняването на мигранти в хотели.

Купър заяви, че "напълно неприемливите" забавяния при съдебни решения оставят хора с отхвърлени молби за убежище в страната с години. Към момента около 51 000 жалби чакат да бъдат разгледани, като средното време за произнасяне е повече от година.

За да се намали натискът върху системата за настаняване, ще бъде създаден нов независим орган с професионално обучени арбитри, който ще разглежда жалбите по ускорена процедура. За първоинстанционните трибунали ще бъде въведен срок от 24 седмици за произнасяне по жалбите на търсещите убежище, които ползват подкрепа за настаняване, както и по случаите на имигранти, осъдени за престъпления.

Правителството ще представи по-късно тази година подробности за цялостната реформа.

"Наследихме система в пълен хаос – с огромно натрупване на молби и със неработещ процес на обжалване, който държи хиляди хора в несигурност с години," заяви Купър. Тя подчерта, че новата реформа ще осигури система, която е "бърза, справедлива и независима".

Според официални данни, публикувани по-рано този месец, през дванадесетте месеца до юни 2025 г. във Великобритания са подадени 111 084 молби за убежище. Това е най-високият им брой от 2001 г.

В края на юни 32 059 търсещи убежище са били настанени в хотели. От управляващата Лейбъристка партия обещават да прекратят практиката до 2029 г.

В събота протести срещу настаняването на мигранти в хотели и контрапротести се проведоха в редица британски градове. В Бристол конна полиция бе изпратена да раздели протестиращи и контрапротестиращи, а в Ливърпул при безредици бяха арестувани 11 души за нападение, пиянство и нарушаване на обществения ред.

В Хорли, графство Съри, около 200 противници на имиграцията се сблъскаха с около 50 активисти от движението "Изправи се срещу расизма" (Stand Up to Racism).

По-рано вчера лидерът на партия "Реформирай Великобритания" (Reform UK) Найджъл Фараж представи план за масово депортиране на мигранти, прекосили незаконно Ламанша, ако неговата партия сформира следващото британско правителство.


