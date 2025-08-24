Москва твърди, че е завзела село във Днепропетровска област

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са завзели населеното място Филия в украинската Днепропетровска област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията подчертава, че не може да потвърди информацията по независим път.
Селището се намира на няколко километра южно от град Новопавловка и западно от административната граница с Донецка област.
1
2
3 Москва твърди
Те така.....
15:10 24.08.2025
4
5 Село по село
15:11 24.08.2025
6 Ха ХаХа
Вероятно по независим път?
15:11 24.08.2025
7 Чието е знамето
До коментар #2 от "Пламен":И ще направят външен клозет.
15:12 24.08.2025
8 Мара примерно
15:13 24.08.2025
9 Пламен
До коментар #4 от "Как кой":Евгени , аз си имам вила до морето . Там си ремонтирам някои неща , а ти какво имаш ? :)
Коментиран от #11, #12
15:13 24.08.2025
10 Злобното Джуджи
Аз бях там и като верен
Евроатрантик и ΕβροΜин ΔиΛ
помогнах на х0х0лΝте
да отблъснем руснаците.
15:14 24.08.2025
11 Евгени
До коментар #9 от "Пламен":Кюлчета злато.
15:14 24.08.2025
12 Не си разбрал
До коментар #9 от "Пламен":Ходи ремонтирай Украйна
15:16 24.08.2025
13 Фейк
Коментиран от #17
15:17 24.08.2025
14 Пламен
15:18 24.08.2025
15
16 Mими Кучева🐕🦺
15:18 24.08.2025
17 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #13 от "Фейк":От шоп ле е правена снимката?🦧🤣🤣🤣🤣🤣🤣🖕
Коментиран от #30
15:19 24.08.2025
18 Великата матушка
Коментиран от #21, #28, #29
15:22 24.08.2025
19 Тиквонии Велики
Радев, чии е Крим? Днес колко хариза на Боташ?
15:23 24.08.2025
20
21 Пахаха
До коментар #18 от "Великата матушка":Искаш да кажеш, че натото е напердашено от някви корейци и евтини шахеди ли? Че дори и се хвалиш, а? Е браво!
15:27 24.08.2025
22 Юмер
15:27 24.08.2025
23
24 матю хари
Коментиран от #46
15:28 24.08.2025
25 Историята разправя
До коментар #20 от "Нека да пиша":Че уКраИна си е териториален термин 😉
Коментиран от #35, #42, #43
15:29 24.08.2025
26
27 Пламен
Обява
Подарявам стари тухли и керемиди срещу събаряне .
Москва, Кремъл, Путин
15:30 24.08.2025
28 Нямам
До коментар #18 от "Великата матушка":Спомен да се е използвала сила, та дори референдум направиха - най-демократичния подход.
Айде сега, демокрацията обвини
15:30 24.08.2025
29 минаващ
До коментар #18 от "Великата матушка":А зеленият до целия Свят и пак едно голямо НИЩО !
15:31 24.08.2025
30 Знамето е прекалено ярко
До коментар #17 от "Mими Кучева🐕🦺":чист фотошоп!
Коментиран от #33
15:31 24.08.2025
31
32 болгаринь..
15:32 24.08.2025
33 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #30 от "Знамето е прекалено ярко":Чист шоп,демек преди да снима ,шопа се е изкъпал?🦧🤣🖕🤣🦧
15:35 24.08.2025
34
35 Нека да пиша
До коментар #25 от "Историята разправя":Учи история, и тогава коментирай.
Кога западните Родопи ще бъдат към Турция, ще има ли референдум за Делиорманско??
15:37 24.08.2025
36
37
38 руското знаме
Коментиран от #49
15:39 24.08.2025
39
40 Тепърва започва
До коментар #31 от "стоян георгиев":Томахоуците, таурусите са на път!
САЩ разположиха В2 Стелт в Норвегия!
15:40 24.08.2025
41 ХА ХА
15:40 24.08.2025
42 Ти от коя руска брошурка
До коментар #25 от "Историята разправя":изчете тая умнотия. Много ниско падна азиатската пропаганда.
15:41 24.08.2025
43 ХА ХА
До коментар #25 от "Историята разправя":Е точно де, па то сека една държава си е териториален термин. Друга тъпнязаказване имаш ли, Ъ?
Коментиран от #53
15:47 24.08.2025
44
45
46 Руснаците
До коментар #24 от "матю хари":Превземат само бивши села,за какво са им ,чудя се то и тухли здрави няма ,ама показухата трябва да върви
15:56 24.08.2025
47 Като са
15:57 24.08.2025
48 12345
До коментар #45 от "стоян георгиев":Ти по-добре ни напиши как върви превземането на фланговете на Бахмут -:)?
15:57 24.08.2025
49 Даа
До коментар #38 от "руското знаме":Руский мир
15:58 24.08.2025
50 ХА ХА
До коментар #37 от "Баце ЕООД":Не се ли сещаш че америте като немогат да спрът руския петрол за индия и китай са шушнали на укрите да го запалят.
А вие се радвайте на дружбата тръмп-путин че била на червен килим. ХАХА
15:59 24.08.2025
51 Където
16:01 24.08.2025
52 Четери года
16:03 24.08.2025
53 Сиреч България примерно
До коментар #43 от "ХА ХА":Се дели на добруджанска България,
тракийска България......
То бива, Ива да сте προζ Τи
наведените към БрУксел,
ама вашТо минава всякВи граници 😁
16:06 24.08.2025