Москва твърди, че е завзела село във Днепропетровска област
  Тема: Украйна

Москва твърди, че е завзела село във Днепропетровска област

24 Август, 2025 15:08 1 037 53

Информацията не е потвърдена от независими източници, уточнява Ройтерс

Москва твърди, че е завзела село във Днепропетровска област - 1
Снимкa: БГНЕС
Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са завзели населеното място Филия в украинската Днепропетровска област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията подчертава, че не може да потвърди информацията по независим път.

Селището се намира на няколко километра южно от град Новопавловка и западно от административната граница с Донецка област.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Москва твърди

    24 6 Отговор
    СНН потвърди за 5 селища чрез сателита , а Фитки се чудят как да манипулират действителността.
    Те така.....

    15:10 24.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Село по село

    7 5 Отговор
    Па град може да стане.

    15:11 24.08.2025

  • 6 Ха ХаХа

    17 4 Отговор
    Как агенцията потвърждава съобщенията на Всу.
    Вероятно по независим път?

    15:11 24.08.2025

  • 7 Чието е знамето

    9 14 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    И ще направят външен клозет.

    15:12 24.08.2025

  • 8 Мара примерно

    13 3 Отговор
    Пратете някой репортер, независим, щом не вярвате!

    15:13 24.08.2025

  • 9 Пламен

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Как кой":

    Евгени , аз си имам вила до морето . Там си ремонтирам някои неща , а ти какво имаш ? :)

    Коментиран от #11, #12

    15:13 24.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    14 6 Отговор
    Не е вярно !
    Аз бях там и като верен
    Евроатрантик и ΕβροΜин ΔиΛ
    помогнах на х0х0лΝте
    да отблъснем руснаците.

    15:14 24.08.2025

  • 11 Евгени

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Кюлчета злато.

    15:14 24.08.2025

  • 12 Не си разбрал

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Ходи ремонтирай Украйна

    15:16 24.08.2025

  • 13 Фейк

    5 10 Отговор
    Снимката е абсолютен фотошоп!

    Коментиран от #17

    15:17 24.08.2025

  • 14 Пламен

    5 9 Отговор
    Москвич 8 . :)

    15:18 24.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 5 Отговор
    1 721 000 укри вече са в отвъдното.🦧😪🖕😪🦧

    15:18 24.08.2025

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "Фейк":

    От шоп ле е правена снимката?🦧🤣🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #30

    15:19 24.08.2025

  • 18 Великата матушка

    7 13 Отговор
    опря до севернокорейци и ирански Шахеди!

    Коментиран от #21, #28, #29

    15:22 24.08.2025

  • 19 Тиквонии Велики

    8 10 Отговор
    Путин взе Крим със сила, а аз харизах Камчия доброволно!
    Радев, чии е Крим? Днес колко хариза на Боташ?

    15:23 24.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Великата матушка":

    Искаш да кажеш, че натото е напердашено от някви корейци и евтини шахеди ли? Че дори и се хвалиш, а? Е браво!

    15:27 24.08.2025

  • 22 Юмер

    6 4 Отговор
    Браво! Слава на Руската армия! Ликвидация на укрите,,,

    15:27 24.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 матю хари

    7 7 Отговор
    Превзели една селска къща. По-точно - разрушили я, и се хвалят с това.

    Коментиран от #46

    15:28 24.08.2025

  • 25 Историята разправя

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Нека да пиша":

    Че уКраИна си е териториален термин 😉

    Коментиран от #35, #42, #43

    15:29 24.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пламен

    6 3 Отговор
    Снимката ми прилчича на ,,РуZкий мир " .

    Обява

    Подарявам стари тухли и керемиди срещу събаряне .
    Москва, Кремъл, Путин

    15:30 24.08.2025

  • 28 Нямам

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Великата матушка":

    Спомен да се е използвала сила, та дори референдум направиха - най-демократичния подход.
    Айде сега, демокрацията обвини

    15:30 24.08.2025

  • 29 минаващ

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Великата матушка":

    А зеленият до целия Свят и пак едно голямо НИЩО !

    15:31 24.08.2025

  • 30 Знамето е прекалено ярко

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    чист фотошоп!

    Коментиран от #33

    15:31 24.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 болгаринь..

    7 6 Отговор
    Какво прави масква в днiпро област..зеления отрича,даже вчера каза на дъртио джендър урсул че у градо на часовниците е останало едно бандерски отделение и го защитава,а она от радост и заедно с балтийското мелезче калас му дадо за бандерската гуша 4 млрда,евра безвъзмездно от данакоплатците в е.с..

    15:32 24.08.2025

  • 33 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Знамето е прекалено ярко":

    Чист шоп,демек преди да снима ,шопа се е изкъпал?🦧🤣🖕🤣🦧

    15:35 24.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Нека да пиша

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Историята разправя":

    Учи история, и тогава коментирай.
    Кога западните Родопи ще бъдат към Турция, ще има ли референдум за Делиорманско??

    15:37 24.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 руското знаме

    6 2 Отговор
    Отива му да е върху развалините !!

    Коментиран от #49

    15:39 24.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тепърва започва

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Томахоуците, таурусите са на път!
    САЩ разположиха В2 Стелт в Норвегия!

    15:40 24.08.2025

  • 41 ХА ХА

    4 3 Отговор
    Нещо на снимката не се вижда собственик с хляб и сол в ръцете да пасреща асвабадителите.

    15:40 24.08.2025

  • 42 Ти от коя руска брошурка

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Историята разправя":

    изчете тая умнотия. Много ниско падна азиатската пропаганда.

    15:41 24.08.2025

  • 43 ХА ХА

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Историята разправя":

    Е точно де, па то сека една държава си е териториален термин. Друга тъпнязаказване имаш ли, Ъ?

    Коментиран от #53

    15:47 24.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Руснаците

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "матю хари":

    Превземат само бивши села,за какво са им ,чудя се то и тухли здрави няма ,ама показухата трябва да върви

    15:56 24.08.2025

  • 47 Като са

    2 2 Отговор
    Голяма сила да превземат някой село в Китай

    15:57 24.08.2025

  • 48 12345

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Ти по-добре ни напиши как върви превземането на фланговете на Бахмут -:)?

    15:57 24.08.2025

  • 49 Даа

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "руското знаме":

    Руский мир

    15:58 24.08.2025

  • 50 ХА ХА

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Баце ЕООД":

    Не се ли сещаш че америте като немогат да спрът руския петрол за индия и китай са шушнали на укрите да го запалят.
    А вие се радвайте на дружбата тръмп-путин че била на червен килим. ХАХА

    15:59 24.08.2025

  • 51 Където

    1 2 Отговор
    Е стъпал руския ботуш ,по снимката се вижда ,иначе за показухата Ипарцала си ще закачат

    16:01 24.08.2025

  • 52 Четери года

    1 1 Отговор
    За да сложат знамето си на свинарника

    16:03 24.08.2025

  • 53 Сиреч България примерно

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "ХА ХА":

    Се дели на добруджанска България,
    тракийска България......
    То бива, Ива да сте προζ Τи
    наведените към БрУксел,
    ама вашТо минава всякВи граници 😁

    16:06 24.08.2025

Новини по държави:
