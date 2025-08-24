Израелските сили убиха четирима палестинци при опит за получаване на хуманитарна помощ в Газа

Израелските въоръжени сили убиха днес четирима палестинци, пътуващи през военна зона южно от град Газа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА, като се позова на очевидци и местната болница Ал Ауда.

Според разказите на свидетели, войниците открили огън по тълпа, която се насочвала към пункт за раздаване на храна, управляван от подкрепяната от Израел американска организация Хуманитарна фондация за Газа в района на коридора Нецарим. Инцидентът станал на стотици метри от обекта, в момент на засилена офанзива на израелската армия в северната част на Газа преди планираната операция за превземане на най-големия град в анклава.

„Стрелбата беше безразборна“, каза Мохамед Абед, баща на две деца, който е бил на мястото на инцидента. Други очевидци добавиха, че войниците открили огън, когато част от тълпата се придвижила към пункта за разпределение на помощи преди планираното му отваряне.

Израелската армия и ХФГ все още не са коментирали инцидента.

Междувременно роднини на заложници, държани в Газа, протестираха пред домовете на израелски министри, призовавайки за прекратяване на огъня и сключване на споразумение с „Хамас“ за освобождаването на заложниците. „Няма да простим никакво по-нататъшно забавяне. Чуйте хората: сложете край на тази война и върнете всички у дома“, се казва в изявление на Форума на семействата на заложници.

Демонстрациите се проведоха пред домовете на шестима членове на кабинета, включително министъра на отбраната Израел Кац и министъра на външните работи Гидеон Саар. Във вторник се очаква нов ден на протести в цялата страна.

Миналия понеделник „Хамас“ е приела адаптирана версия на предложение за прекратяване на огъня, договорено от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Планът включва 60-дневно спиране на огъня, по време на което първоначално ще бъдат освободени 10 заложници в замяна на палестински затворници. В Газа все още се държат около 50 заложници, за само 20 от които се смята, че са живи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху одобри план за превземане на град Газа, като паралелно започна нови преговори с „Хамас“.