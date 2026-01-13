Новини
САЩ осъдиха Русия пред Съвета за сигурност на ООН за използването на ракетата "Орешник" в Украйна
  Тема: Украйна

САЩ осъдиха Русия пред Съвета за сигурност на ООН за използването на ракетата "Орешник" в Украйна

13 Януари, 2026 04:31, обновена 13 Януари, 2026 05:34 2 532 45

Русия изчака да стане -15 градуса за новия си обстрел на гражданска и критична инфраструктура, заяви постоянният представител на Украйна в ООН Андрей Мелник:

САЩ осъдиха Русия пред Съвета за сигурност на ООН за използването на ракетата "Орешник" в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ осъдиха пред Съвета за сигурност на ООН използването от Русия в Украйна на балистичната ракета от последно поколение "Орешник" като "опасна и необяснима ескалация", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Благодарение на лидерството на президента Тръмп, ние сме по-близо до споразумение от всякога от началото на войната. Въпреки това Русия предприе още атаки срещу Украйна, включително изстрелването на балистичната ракета, способна да носи ядрен заряд, която удари район в Украйна близо до границата с Полша и НАТО", изрази съжаление заместник-представителката на САЩ в ООН Тами Брус.

"Това представлява нова опасна и необяснима ескалация, докато САЩ работят с Киев, други партньори и Москва за прекратяване на войната чрез договорено споразумение", добави тя.

"Двете страни трябва да търсят начини за деескалация, но действията на Русия заплашват да разширят и засилят войната", заяви Брус, като обвини Москва, че "превръща каузата на мира в посмешище".

Ударът близо до полската граница е "опасен, заплашва регионалната и международната сигурност и създава сериозен риск от ескалация и грешки в преценката", добави временният британски посланик Джеймс Кариуки.

"Украйна ще преживее тази нова атака, както много други преди нея. И ако президентът Путин мисли, че това насилие ще обезкуражи съюзниците на Украйна, той се лъже", подчерта той.

Руското министерство на отбраната заяви в понеделник, че най-новото поколение ракети, използвани за втори път в Украйна в петък, са били насочени към авиационен завод в Лвов.

Много членове на Съвета за сигурност също осъдиха масивните атаки на Русия в края на миналата седмица, които лишиха хиляди хора от отопление в украинската столица. Масираните руски бомбардировки в петък доведоха до прекъсване на отоплението в близо 6000 сгради в Киев, според общината, която призова жителите, които имат възможност, да напуснат "временно" града, където температурите са между -7 и -15 градуса.

Постоянният представител на Украйна в ООН, Андрей Мелник, заяви, че Русия е изчакала температурата навън да падне до -15 градуса по Целзий, за да извърши пореден обстрел на гражданска и критична инфраструктура, предаде Novosti.Live.

Според Мелник международната общност често смята, че Русия е достигнала границите на лъжата и варварството, но Москва надминава себе си:

„Всеки път, когато международната общност смята, че Русия е достигнала границите на лъжата и варварството, Москва надминава себе си, като намира начин да потъне още по-ниско и да докаже, че няма дъно за престъпните си намерения.“

Постоянният представител на Украйна в ООН отбеляза, че Русия умишлено е започнала атаката по време на минусови температури, което е оставило стотици хиляди хора без електричество, вода и отопление.

„Русия изчака температурата да падне до -15 градуса по Целзий. Тя извърши пореден ужасяващ обстрел на гражданска и критична инфраструктура, оставяйки стотици хиляди хора без отопление, вода и електричество“, подчерта Мелник.

Той заяви, че освен Киев, Русия е атакувала и други градове, включително Днепър, Запорожие и Кривой Рог.

Мелник добави, че по този начин руският президент Владимир Путин удря в лицето представителите на ООН и международната общност.

Жителите на Киев съобщават за образуване на лед по прозорците на апартаментите им и спукване на тръби поради замръзнала вода, тъй като отоплението в сградите им остава без ток след руската атака. Потребителите на интернет също съобщават, че температурата в някои апартаменти е паднала до 0°C. В някои сгради токът е спрян за 20 часа на ден.

Приблизително 800 сгради в Киев остават без отопление, включително в Печерски район, части от Голосеевски район и Соломянски район. Според кмета на Киев Виталий Кличко, 6 000 високи сгради са без отопление в резултат на щети по инфраструктурата на града след последната масивна атака. Кличко отбеляза, че ремонти се извършват денонощно, но ситуацията в украинската столица остава много трудна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гларус

    65 4 Отговор
    Гледам аз пред един хотел в слънчев бряг украински коли товарят куфари.
    Питам пиколото.
    Тея да не се прибират.
    А той.
    Нееее,заминават на Банско.

    Коментиран от #4

    04:40 13.01.2026

  • 2 Коста

    25 6 Отговор
    Кви щуротии говори този бе? Ватенките не са измислили още термометъра...

    04:47 13.01.2026

  • 3 Много трудно

    46 9 Отговор
    ще развеете байряка бял но това е хубаво защото продължава да ви влиза все по дълбоко. На Урси и Зелено им е добре. А на вас......

    04:49 13.01.2026

  • 4 Европеец

    45 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гларус":

    А твърдението в заглавието много нагло - типично по украински.... Както се казва на крива ракета и косъма и пречи.....

    04:54 13.01.2026

  • 5 Истината

    66 5 Отговор
    Путин ще ви излекува всички евроатлантици, евроджендъри, соросоиди и други вредни индивиди

    ...не забравяйте, че като почна инвазията 2022г. онуй измислено нещо "Ковид 19" изчезна безследно

    Коментиран от #11, #36, #44

    04:58 13.01.2026

  • 6 Медведев

    55 4 Отговор
    Ми война е … плюс 26 ли да изчакат за де им е по комфортно на наглите Украинци..

    04:59 13.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 УрСульо

    53 4 Отговор
    Моля, уважаемите украинци да уведомят руснаците, на колко точно градуса искат да ги бомбардират.

    Коментиран от #40

    05:13 13.01.2026

  • 9 Всекиму своето

    54 4 Отговор
    Няма да плачите! Вие скъсахте споразуменията и искахте да нанасяте стратегическо поражение от името на сащисаните елити! Сега няма да плачите!

    05:18 13.01.2026

  • 10 ежко

    52 3 Отговор
    САЩ осъдили Русия в ООН?Тяхното поведение спрямо Веницуела обаче е безупречно!Ех, ООН! Време е да те закриваме!Не вършиш никаква работа!Само бля,бля.....лаф да става!

    Коментиран от #22

    05:38 13.01.2026

  • 11 Име

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Ама удобно се забравя!

    05:44 13.01.2026

  • 12 Реалист

    16 4 Отговор
    Как не се намериха хора да изгонят тази крадлива шайка зелени,урсули и.......че да оставят невинните хора да си живеят спокойно живота?

    05:57 13.01.2026

  • 13 Световните Терористи САЩ

    24 2 Отговор
    6 август 1945 г. САЩ хвърлят атомна бомба над Хирошима

    Точно в 8 часа и 15 минути местно време на 6 август 1945 г. избухва
    бомбата, хвърлена от американския бомбардировач Б-29 над Хирошима.

    Командир на екипажа е полковник Пол Тибетс. Той хвърля над японския
    град Хирошима атомна бомба „Little Boy“ („Малчуган“).

    Бомбата се взривява, на около 600 метра над повърхността, при което
    на място загиват около 70—80 000 души. Зоната на пълно разрушение е
    около 1,4 км. в радиус. Пожарите, избухнали след взрива засягат
    около 11,4 км2. 90% от зданията са унищожени или силно повредени.

    Три дни по-късно е хвърлена втора атомна бомба - „Fat Man“
    („дебеланко“), с която е разрушен град Нагасаки.

    Почти 200 000 от оцелелите все още се лекуват от последиците в
    болниците на Японския Червен кръст след атомните експлозии в Хирошима
    и Нагазаки.

    Японският Червен кръст има болници за лечение на оцелелите от
    ядреното оръжие в Хирошима от 1956 г., а в Нагазаки от 1969 г. През
    тях са преминали над 2.5 милиона амбулаторни и над 2.6 хоспитализирани
    пациенти от оцелелите от ядрените бомбардировки. Само през изминалата
    година болниците на Японския Червен кръст в Хирошима и Нагазаки са
    приели за лечение съответно 4 657 и 6 030 души.

    05:58 13.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Световните Терористи САЩ

    19 2 Отговор
    Aгeнт Oриндж: oтрoвaтa, кoятo oбрeчe нa cтрaдaния
    милиoни виeтнaмци

    Химичecкитe кoмпaнии ca дeйcтвaли пo укaзaниe нa aмeрикaнcкoтo
    прaвитeлcтвo, кoeтo e билo cувeрeннo дa взeмa тaкивa рeшeния


    Цeли три пoкoлeния пo-къcнo прoдължaвaт дa ce рaждaт дeцa c
    тeжки мaлфoрмaции. Мeжду 2 и 4 милиoнa души живeят c къcнитe
    пocлeдици oт Aгeнт Oриндж – oтрoвaтa, изпoлзвaнa мacoвo oт
    aмeрикaнцитe във вoйнaтa във Виeтнaм.

    Aгeнт Oриндж (Аgеnt Оrаngе) e химичecкa cубcтaнция, изпoлзвaнa
    мacoвo oт aмeрикaнцитe във вoйнaтa във Виeтнaм oт 1962 дo 1971
    гoдинa. Хeрбицидът причинявa oкaпвaнe нa лиcтaтa нa дървeтaтa в
    гoритe, кaтo изпoлзвaнeтo му във Виeтнaм e билo c цeл дa ce
    нaпрaвят видими мaршрутитe нa придвижвaнe нa прoтивникa и тaкa
    дa бъдaт oтрязaни пътищaтa зa cнaбдявaнe нa врaжecкитe вoйcки
    нa Виeткoнг. Ocвeн тoвa oрaнжeвият aгeнт e бил рaзпръcвaн oт
    caмoлeти и хeликoптeри нaд зeмeдeлcки рaйoни c пoceви, кoeтo
    e трябвaлo дa причини прoблeми c изхрaнвaнeтo нa нaceлeниeтo.

    06:00 13.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сандо

    9 2 Отговор
    Фашистките сили от цял свят се обединиха,а кога същото ще сторят антифашистките?А пиратите-терористи на 21-ви век какво се пъчат в ООН-то,нали за тях то е излишна и отмряла организация?

    06:01 13.01.2026

  • 18 Световните Терористи САЩ

    9 3 Отговор
    08.03.1965 г. – Виетнамската война: САЩ изпращат първи военни
    групи от 3500 морски пехотинци в Южен Виетнам.

    30.04.1975 - На този ден в историята завършва Виетнамската война

    Виетнамската война или Втората Индокитайска война (наричана в САЩ
    „мръсната война“) и известна във Виетнам като Американска война,
    се води от 1955 г. до 1975 г. между САЩ и Южен Виетнам (Република
    Виетнам) от една страна, и Северен Виетнам (Демократична
    Република Виетнам) и Народния фронт за освобождение на Виетнам
    (Виет Конг) от друга.

    06:02 13.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Войните са иврейската

    12 2 Отговор
    Жътва и прибирането на реколтата никога не е спирала....защо се бият европейци християни едни срещу други кой има полза????Ами ивреите те ни мразят затова ни насъскват...

    06:04 13.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 НаДрон срещу белия дом как ли ще реагира

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "ежко":

    Как не се намериха хора да изгонят тази крадлива шайка зелени,урсули и.......че да оставят невинните хора да си живеят спокойно живота?

    06:05 13.01.2026

  • 23 Гъбарко

    6 1 Отговор
    Що така...?!?!?! На стимката къде са гъбите

    06:05 13.01.2026

  • 24 Лост

    9 1 Отговор
    Ами те САЩ нали бяха против ООН?

    06:06 13.01.2026

  • 25 10 Януари

    16 4 Отговор
    На 10 януари 1944 година е извършена най-разрушителната бомбардировка
    над София. Върху столицата са хвърлени над 1700 бомби, стотици са загиналите
    и ранените, предимно цивилни граждани. Разрушенията са многобройни.

    През деня американски бомбардировачи извършват рейда, а през нощта -
    британски самолети. Около 12,30 ч. на обед формация от около 200
    американски бомбардировача В-17 и В-24 е на подстъпите към София.
    Съпровождат ги не по-малко от 100 двукорпусни изтребителя Р-38 “Лайтнинг”.
    Бомбардировачите нанасят удар по София в 12,35 ч., а в 22 часа
    през нощта 80 британски бомбардировача “Лелингтън” повтарят удара
    и хвърлят нови 1000 бомби предимно в източните квартали.

    Убити са 750 души, ранени са около 700.

    Напълно са разрушени 3304 сгради, частично – 427.

    06:07 13.01.2026

  • 26 ТИР

    10 1 Отговор
    Не осъждайте , а благодарете че не подпукат с цялата си мощ ,,, не казахте кой е ремонтирал Ф- ътата в ударения завод,,,

    Коментиран от #38

    06:14 13.01.2026

  • 27 Салам с орехите

    11 3 Отговор
    Обаче за противопехотните мини и касетъчните боеприпаси, предоставени на терористите в Украйна, нищо.

    06:24 13.01.2026

  • 28 Нагли кравари и Урко фашисти

    7 3 Отговор
    Терористите от краварника да се видят какви са лицемери

    06:40 13.01.2026

  • 29 Урсул фон дер Бандер

    3 1 Отговор
    Аз също ги осъждам под 20 градуса никви Орешници, ама ха...от април нататък само.

    06:50 13.01.2026

  • 30 Рублевка

    4 1 Отговор
    Дума дупка не прави. Нека да осъждат в ООН. Бой с пералните и лопатите по крайна! И по някой друг Орешник.

    06:53 13.01.2026

  • 31 А оня

    3 1 Отговор
    Наказа ли евреите за избитите палестинци😡😡😡😡😡😡

    06:54 13.01.2026

  • 32 Българин

    2 1 Отговор
    70% от избитите руснаци са с американски оръжия.

    06:59 13.01.2026

  • 33 Колю даскала

    0 0 Отговор
    Сега очакваме дронове да се навъртат около бункерчето, което ще послужи за втори орех по детска градина!

    07:01 13.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    И естествено го преписаха на Китай, колко удобно

    07:05 13.01.2026

  • 37 Оууууу

    1 1 Отговор
    Да отиват на юг от киев,в окопите да защитават скапания наркоман.

    07:06 13.01.2026

  • 38 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "ТИР":

    Не казват кой ремонтира крайцера Москва.

    Коментиран от #41

    07:06 13.01.2026

  • 39 СтаМат МаГа

    0 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите душмански ,а пък те нека си осъждат каквото си поискат !

    07:07 13.01.2026

  • 40 Купейко,

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "УрСульо":

    кефят ли те курешниците?Рашистите може да мизерстват, но нали имат ракети и това ги прави щастливи.Ушанков начин на мислене.

    Коментиран от #45

    07:08 13.01.2026

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    Май катти естествено ,както и много други хуубави неща редовно върши ,въпреки значителната си възраст .

    Коментиран от #43

    07:09 13.01.2026

  • 42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мачадо":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    07:09 13.01.2026

  • 43 Руската пропаганда винаги има за цел

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Глупака.

    07:10 13.01.2026

  • 44 Копейко

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    и сам войнът е войн.90% от рашистките коменти тук са твои.Няма грешка.

    07:11 13.01.2026

  • 45 Дедо ти

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Купейко,":

    Не е нужно да мизерстваш ,просто е -седни на дедовия и му се наслади .

    07:11 13.01.2026

