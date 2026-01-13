САЩ осъдиха Русия пред Съвета за сигурност на ООН за използването на ракетата "Орешник" в Украйна

САЩ осъдиха пред Съвета за сигурност на ООН използването от Русия в Украйна на балистичната ракета от последно поколение "Орешник" като "опасна и необяснима ескалация", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Благодарение на лидерството на президента Тръмп, ние сме по-близо до споразумение от всякога от началото на войната. Въпреки това Русия предприе още атаки срещу Украйна, включително изстрелването на балистичната ракета, способна да носи ядрен заряд, която удари район в Украйна близо до границата с Полша и НАТО", изрази съжаление заместник-представителката на САЩ в ООН Тами Брус.
"Това представлява нова опасна и необяснима ескалация, докато САЩ работят с Киев, други партньори и Москва за прекратяване на войната чрез договорено споразумение", добави тя.
"Двете страни трябва да търсят начини за деескалация, но действията на Русия заплашват да разширят и засилят войната", заяви Брус, като обвини Москва, че "превръща каузата на мира в посмешище".
Ударът близо до полската граница е "опасен, заплашва регионалната и международната сигурност и създава сериозен риск от ескалация и грешки в преценката", добави временният британски посланик Джеймс Кариуки.
"Украйна ще преживее тази нова атака, както много други преди нея. И ако президентът Путин мисли, че това насилие ще обезкуражи съюзниците на Украйна, той се лъже", подчерта той.
Руското министерство на отбраната заяви в понеделник, че най-новото поколение ракети, използвани за втори път в Украйна в петък, са били насочени към авиационен завод в Лвов.
Много членове на Съвета за сигурност също осъдиха масивните атаки на Русия в края на миналата седмица, които лишиха хиляди хора от отопление в украинската столица. Масираните руски бомбардировки в петък доведоха до прекъсване на отоплението в близо 6000 сгради в Киев, според общината, която призова жителите, които имат възможност, да напуснат "временно" града, където температурите са между -7 и -15 градуса.
Постоянният представител на Украйна в ООН, Андрей Мелник, заяви, че Русия е изчакала температурата навън да падне до -15 градуса по Целзий, за да извърши пореден обстрел на гражданска и критична инфраструктура, предаде Novosti.Live.
Според Мелник международната общност често смята, че Русия е достигнала границите на лъжата и варварството, но Москва надминава себе си:
„Всеки път, когато международната общност смята, че Русия е достигнала границите на лъжата и варварството, Москва надминава себе си, като намира начин да потъне още по-ниско и да докаже, че няма дъно за престъпните си намерения.“
Постоянният представител на Украйна в ООН отбеляза, че Русия умишлено е започнала атаката по време на минусови температури, което е оставило стотици хиляди хора без електричество, вода и отопление.
„Русия изчака температурата да падне до -15 градуса по Целзий. Тя извърши пореден ужасяващ обстрел на гражданска и критична инфраструктура, оставяйки стотици хиляди хора без отопление, вода и електричество“, подчерта Мелник.
Той заяви, че освен Киев, Русия е атакувала и други градове, включително Днепър, Запорожие и Кривой Рог.
Мелник добави, че по този начин руският президент Владимир Путин удря в лицето представителите на ООН и международната общност.
Жителите на Киев съобщават за образуване на лед по прозорците на апартаментите им и спукване на тръби поради замръзнала вода, тъй като отоплението в сградите им остава без ток след руската атака. Потребителите на интернет също съобщават, че температурата в някои апартаменти е паднала до 0°C. В някои сгради токът е спрян за 20 часа на ден.
Приблизително 800 сгради в Киев остават без отопление, включително в Печерски район, части от Голосеевски район и Соломянски район. Според кмета на Киев Виталий Кличко, 6 000 високи сгради са без отопление в резултат на щети по инфраструктурата на града след последната масивна атака. Кличко отбеляза, че ремонти се извършват денонощно, но ситуацията в украинската столица остава много трудна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гларус
Питам пиколото.
Тея да не се прибират.
А той.
Нееее,заминават на Банско.
Коментиран от #4
04:40 13.01.2026
2 Коста
04:47 13.01.2026
3 Много трудно
04:49 13.01.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Гларус":А твърдението в заглавието много нагло - типично по украински.... Както се казва на крива ракета и косъма и пречи.....
04:54 13.01.2026
5 Истината
...не забравяйте, че като почна инвазията 2022г. онуй измислено нещо "Ковид 19" изчезна безследно
Коментиран от #11, #36, #44
04:58 13.01.2026
6 Медведев
04:59 13.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 УрСульо
Коментиран от #40
05:13 13.01.2026
9 Всекиму своето
05:18 13.01.2026
10 ежко
Коментиран от #22
05:38 13.01.2026
11 Име
До коментар #5 от "Истината":Ама удобно се забравя!
05:44 13.01.2026
12 Реалист
05:57 13.01.2026
13 Световните Терористи САЩ
Точно в 8 часа и 15 минути местно време на 6 август 1945 г. избухва
бомбата, хвърлена от американския бомбардировач Б-29 над Хирошима.
Командир на екипажа е полковник Пол Тибетс. Той хвърля над японския
град Хирошима атомна бомба „Little Boy“ („Малчуган“).
Бомбата се взривява, на около 600 метра над повърхността, при което
на място загиват около 70—80 000 души. Зоната на пълно разрушение е
около 1,4 км. в радиус. Пожарите, избухнали след взрива засягат
около 11,4 км2. 90% от зданията са унищожени или силно повредени.
Три дни по-късно е хвърлена втора атомна бомба - „Fat Man“
(„дебеланко“), с която е разрушен град Нагасаки.
Почти 200 000 от оцелелите все още се лекуват от последиците в
болниците на Японския Червен кръст след атомните експлозии в Хирошима
и Нагазаки.
Японският Червен кръст има болници за лечение на оцелелите от
ядреното оръжие в Хирошима от 1956 г., а в Нагазаки от 1969 г. През
тях са преминали над 2.5 милиона амбулаторни и над 2.6 хоспитализирани
пациенти от оцелелите от ядрените бомбардировки. Само през изминалата
година болниците на Японския Червен кръст в Хирошима и Нагазаки са
приели за лечение съответно 4 657 и 6 030 души.
05:58 13.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Световните Терористи САЩ
милиoни виeтнaмци
Химичecкитe кoмпaнии ca дeйcтвaли пo укaзaниe нa aмeрикaнcкoтo
прaвитeлcтвo, кoeтo e билo cувeрeннo дa взeмa тaкивa рeшeния
Цeли три пoкoлeния пo-къcнo прoдължaвaт дa ce рaждaт дeцa c
тeжки мaлфoрмaции. Мeжду 2 и 4 милиoнa души живeят c къcнитe
пocлeдици oт Aгeнт Oриндж – oтрoвaтa, изпoлзвaнa мacoвo oт
aмeрикaнцитe във вoйнaтa във Виeтнaм.
Aгeнт Oриндж (Аgеnt Оrаngе) e химичecкa cубcтaнция, изпoлзвaнa
мacoвo oт aмeрикaнцитe във вoйнaтa във Виeтнaм oт 1962 дo 1971
гoдинa. Хeрбицидът причинявa oкaпвaнe нa лиcтaтa нa дървeтaтa в
гoритe, кaтo изпoлзвaнeтo му във Виeтнaм e билo c цeл дa ce
нaпрaвят видими мaршрутитe нa придвижвaнe нa прoтивникa и тaкa
дa бъдaт oтрязaни пътищaтa зa cнaбдявaнe нa врaжecкитe вoйcки
нa Виeткoнг. Ocвeн тoвa oрaнжeвият aгeнт e бил рaзпръcвaн oт
caмoлeти и хeликoптeри нaд зeмeдeлcки рaйoни c пoceви, кoeтo
e трябвaлo дa причини прoблeми c изхрaнвaнeтo нa нaceлeниeтo.
06:00 13.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сандо
06:01 13.01.2026
18 Световните Терористи САЩ
групи от 3500 морски пехотинци в Южен Виетнам.
30.04.1975 - На този ден в историята завършва Виетнамската война
Виетнамската война или Втората Индокитайска война (наричана в САЩ
„мръсната война“) и известна във Виетнам като Американска война,
се води от 1955 г. до 1975 г. между САЩ и Южен Виетнам (Република
Виетнам) от една страна, и Северен Виетнам (Демократична
Република Виетнам) и Народния фронт за освобождение на Виетнам
(Виет Конг) от друга.
06:02 13.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Войните са иврейската
06:04 13.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 НаДрон срещу белия дом как ли ще реагира
До коментар #10 от "ежко":Как не се намериха хора да изгонят тази крадлива шайка зелени,урсули и.......че да оставят невинните хора да си живеят спокойно живота?
06:05 13.01.2026
23 Гъбарко
06:05 13.01.2026
24 Лост
06:06 13.01.2026
25 10 Януари
над София. Върху столицата са хвърлени над 1700 бомби, стотици са загиналите
и ранените, предимно цивилни граждани. Разрушенията са многобройни.
През деня американски бомбардировачи извършват рейда, а през нощта -
британски самолети. Около 12,30 ч. на обед формация от около 200
американски бомбардировача В-17 и В-24 е на подстъпите към София.
Съпровождат ги не по-малко от 100 двукорпусни изтребителя Р-38 “Лайтнинг”.
Бомбардировачите нанасят удар по София в 12,35 ч., а в 22 часа
през нощта 80 британски бомбардировача “Лелингтън” повтарят удара
и хвърлят нови 1000 бомби предимно в източните квартали.
Убити са 750 души, ранени са около 700.
Напълно са разрушени 3304 сгради, частично – 427.
06:07 13.01.2026
26 ТИР
Коментиран от #38
06:14 13.01.2026
27 Салам с орехите
06:24 13.01.2026
28 Нагли кравари и Урко фашисти
06:40 13.01.2026
29 Урсул фон дер Бандер
06:50 13.01.2026
30 Рублевка
06:53 13.01.2026
31 А оня
06:54 13.01.2026
32 Българин
06:59 13.01.2026
33 Колю даскала
07:01 13.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Копейка
До коментар #5 от "Истината":И естествено го преписаха на Китай, колко удобно
07:05 13.01.2026
37 Оууууу
07:06 13.01.2026
38 Механик
До коментар #26 от "ТИР":Не казват кой ремонтира крайцера Москва.
Коментиран от #41
07:06 13.01.2026
39 СтаМат МаГа
07:07 13.01.2026
40 Купейко,
До коментар #8 от "УрСульо":кефят ли те курешниците?Рашистите може да мизерстват, но нали имат ракети и това ги прави щастливи.Ушанков начин на мислене.
Коментиран от #45
07:08 13.01.2026
41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #38 от "Механик":Май катти естествено ,както и много други хуубави неща редовно върши ,въпреки значителната си възраст .
Коментиран от #43
07:09 13.01.2026
42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #35 от "Мачадо":От руснак войник не става.Там е проблема.
07:09 13.01.2026
43 Руската пропаганда винаги има за цел
До коментар #41 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Глупака.
07:10 13.01.2026
44 Копейко
До коментар #5 от "Истината":и сам войнът е войн.90% от рашистките коменти тук са твои.Няма грешка.
07:11 13.01.2026
45 Дедо ти
До коментар #40 от "Купейко,":Не е нужно да мизерстваш ,просто е -седни на дедовия и му се наслади .
07:11 13.01.2026