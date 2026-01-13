САЩ осъдиха Русия пред Съвета за сигурност на ООН за използването на ракетата "Орешник" в Украйна

САЩ осъдиха пред Съвета за сигурност на ООН използването от Русия в Украйна на балистичната ракета от последно поколение "Орешник" като "опасна и необяснима ескалация", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Благодарение на лидерството на президента Тръмп, ние сме по-близо до споразумение от всякога от началото на войната. Въпреки това Русия предприе още атаки срещу Украйна, включително изстрелването на балистичната ракета, способна да носи ядрен заряд, която удари район в Украйна близо до границата с Полша и НАТО", изрази съжаление заместник-представителката на САЩ в ООН Тами Брус.

"Това представлява нова опасна и необяснима ескалация, докато САЩ работят с Киев, други партньори и Москва за прекратяване на войната чрез договорено споразумение", добави тя.

"Двете страни трябва да търсят начини за деескалация, но действията на Русия заплашват да разширят и засилят войната", заяви Брус, като обвини Москва, че "превръща каузата на мира в посмешище".

Ударът близо до полската граница е "опасен, заплашва регионалната и международната сигурност и създава сериозен риск от ескалация и грешки в преценката", добави временният британски посланик Джеймс Кариуки.

"Украйна ще преживее тази нова атака, както много други преди нея. И ако президентът Путин мисли, че това насилие ще обезкуражи съюзниците на Украйна, той се лъже", подчерта той.

Руското министерство на отбраната заяви в понеделник, че най-новото поколение ракети, използвани за втори път в Украйна в петък, са били насочени към авиационен завод в Лвов.

Много членове на Съвета за сигурност също осъдиха масивните атаки на Русия в края на миналата седмица, които лишиха хиляди хора от отопление в украинската столица. Масираните руски бомбардировки в петък доведоха до прекъсване на отоплението в близо 6000 сгради в Киев, според общината, която призова жителите, които имат възможност, да напуснат "временно" града, където температурите са между -7 и -15 градуса.

Постоянният представител на Украйна в ООН, Андрей Мелник, заяви, че Русия е изчакала температурата навън да падне до -15 градуса по Целзий, за да извърши пореден обстрел на гражданска и критична инфраструктура, предаде Novosti.Live.

Според Мелник международната общност често смята, че Русия е достигнала границите на лъжата и варварството, но Москва надминава себе си:

„Всеки път, когато международната общност смята, че Русия е достигнала границите на лъжата и варварството, Москва надминава себе си, като намира начин да потъне още по-ниско и да докаже, че няма дъно за престъпните си намерения.“

Постоянният представител на Украйна в ООН отбеляза, че Русия умишлено е започнала атаката по време на минусови температури, което е оставило стотици хиляди хора без електричество, вода и отопление.

„Русия изчака температурата да падне до -15 градуса по Целзий. Тя извърши пореден ужасяващ обстрел на гражданска и критична инфраструктура, оставяйки стотици хиляди хора без отопление, вода и електричество“, подчерта Мелник.

Той заяви, че освен Киев, Русия е атакувала и други градове, включително Днепър, Запорожие и Кривой Рог.

Мелник добави, че по този начин руският президент Владимир Путин удря в лицето представителите на ООН и международната общност.

Жителите на Киев съобщават за образуване на лед по прозорците на апартаментите им и спукване на тръби поради замръзнала вода, тъй като отоплението в сградите им остава без ток след руската атака. Потребителите на интернет също съобщават, че температурата в някои апартаменти е паднала до 0°C. В някои сгради токът е спрян за 20 часа на ден.

Приблизително 800 сгради в Киев остават без отопление, включително в Печерски район, части от Голосеевски район и Соломянски район. Според кмета на Киев Виталий Кличко, 6 000 високи сгради са без отопление в резултат на щети по инфраструктурата на града след последната масивна атака. Кличко отбеляза, че ремонти се извършват денонощно, но ситуацията в украинската столица остава много трудна.