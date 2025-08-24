Новини
Свят »
Украйна »
МААЕ: Равнищата на радиацията в района на Курската АЕЦ са нормални
  Тема: Украйна

МААЕ: Равнищата на радиацията в района на Курската АЕЦ са нормални

24 Август, 2025 17:53 368 12

  • украйна-
  • маае-
  • радиация-
  • курска аец

Украинска атака с дронове предизвика пожар в трансформатор на атомната централа, без опасност за радиационната безопасност

МААЕ: Равнищата на радиацията в района на Курската АЕЦ са нормални - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че равнищата на радиацията в района на Курската атомна електроцентрала са в нормални граници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От пресслужбата на централата, разположена на 60 километра от границата с Украйна, съобщиха през нощта, че украинска атака с дронове е предизвикала пожар. Огънят е бил бързо потушен, но е нанесъл щети на трансформатор, посочват от централата.

Губернаторът на Курска област Александър Хинщайн обвини Украйна, че атаката е създала "заплаха за ядрената сигурност".

"Мониторингът потвърждава нормални нива на радиация близо до Курската АЕЦ", заявиха от МААЕ в публикация в „Екс“. Ядреният регулатор към системата на ООН посочва, че не може да потвърди по независим път, че е имало инцидент в руската атомна централа.

До момента украинска страна не е коментирала инцидента.

Предполагаемата атака бе извършена навръх националния празник на Украйна - Деня на независимостта.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    1 10 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    17:54 24.08.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    0 8 Отговор
    Гледайте последната пресконференция на путин на Росатом!
    Публично призна как са откраднали ядрените технологии от Лос Аламос!
    Цялата зала гледаше умно!

    17:54 24.08.2025

  • 3 Генерал-губернатор Митрофановна

    0 8 Отговор
    Русофилската територия вече 6 месеца няма US посланик!
    Това е лош знак за племето!

    17:55 24.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И после Путин им бил

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Украинците са много отмъстителни":

    виновен!

    18:00 24.08.2025

  • 7 Нещо там

    9 0 Отговор
    За ядрен тероризъм, престъпление срещу човечеството, нещо няма ли? Тва тези в МААЕ всички ли са олигофрени? За какво точно заплати получават? А тези смотаняци в Украйна санкции няма ли?

    18:01 24.08.2025

  • 8 И затова ядат кютека

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Украинците са много отмъстителни":

    и пищят за помощ, пари, оръжие и хора. Хахаха. Независими били. Вярно, от тях нищо не зависи.

    18:02 24.08.2025

  • 9 И за това сигурно

    2 0 Отговор
    Олигофрените от Столична община ..Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столична община с радост ви канят да отбележим заедно Деня на Независимостта на Украйна....

    18:06 24.08.2025

  • 10 Терористите

    2 0 Отговор
    За това нападение
    трябва да бъдат наказани.

    18:06 24.08.2025

  • 11 Руски

    0 1 Отговор
    Руски фейкове. 24 часа / 7 дни в седмицата. Нескопосано сделани руски лъжи.

    18:06 24.08.2025

  • 12 От умрял писмо

    0 0 Отговор
    Колкото МААЕ призна кой обстрелваше Запорожката!

    И разбира се запада и медиите им ще мълчат като Г !!!!

    18:06 24.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания