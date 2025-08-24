МААЕ: Равнищата на радиацията в района на Курската АЕЦ са нормални

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че равнищата на радиацията в района на Курската атомна електроцентрала са в нормални граници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
От пресслужбата на централата, разположена на 60 километра от границата с Украйна, съобщиха през нощта, че украинска атака с дронове е предизвикала пожар. Огънят е бил бързо потушен, но е нанесъл щети на трансформатор, посочват от централата.
Губернаторът на Курска област Александър Хинщайн обвини Украйна, че атаката е създала "заплаха за ядрената сигурност".
"Мониторингът потвърждава нормални нива на радиация близо до Курската АЕЦ", заявиха от МААЕ в публикация в „Екс“. Ядреният регулатор към системата на ООН посочва, че не може да потвърди по независим път, че е имало инцидент в руската атомна централа.
До момента украинска страна не е коментирала инцидента.
Предполагаемата атака бе извършена навръх националния празник на Украйна - Деня на независимостта.
1 Готов за бой
17:54 24.08.2025
2 Ганя Путинофила
Публично призна как са откраднали ядрените технологии от Лос Аламос!
Цялата зала гледаше умно!
17:54 24.08.2025
3 Генерал-губернатор Митрофановна
Това е лош знак за племето!
17:55 24.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И после Путин им бил
До коментар #5 от "Украинците са много отмъстителни":виновен!
18:00 24.08.2025
7 Нещо там
18:01 24.08.2025
8 И затова ядат кютека
До коментар #5 от "Украинците са много отмъстителни":и пищят за помощ, пари, оръжие и хора. Хахаха. Независими били. Вярно, от тях нищо не зависи.
18:02 24.08.2025
9 И за това сигурно
18:06 24.08.2025
10 Терористите
трябва да бъдат наказани.
18:06 24.08.2025
11 Руски
18:06 24.08.2025
12 От умрял писмо
И разбира се запада и медиите им ще мълчат като Г !!!!
18:06 24.08.2025