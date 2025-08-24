МААЕ: Равнищата на радиацията в района на Курската АЕЦ са нормални

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че равнищата на радиацията в района на Курската атомна електроцентрала са в нормални граници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От пресслужбата на централата, разположена на 60 километра от границата с Украйна, съобщиха през нощта, че украинска атака с дронове е предизвикала пожар. Огънят е бил бързо потушен, но е нанесъл щети на трансформатор, посочват от централата.

Губернаторът на Курска област Александър Хинщайн обвини Украйна, че атаката е създала "заплаха за ядрената сигурност".

"Мониторингът потвърждава нормални нива на радиация близо до Курската АЕЦ", заявиха от МААЕ в публикация в „Екс“. Ядреният регулатор към системата на ООН посочва, че не може да потвърди по независим път, че е имало инцидент в руската атомна централа.

До момента украинска страна не е коментирала инцидента.

Предполагаемата атака бе извършена навръх националния празник на Украйна - Деня на независимостта.