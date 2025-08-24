Иран се надява на скорошни доставки на руски газ през Азербайджан

Иран се надява, че доставките на природен газ за страната от Русия през Азербайджан ще започнат скоро, заяви в интервю за ТАСС посланикът на Иран в Москва Казем Джалали, предаде БТА.

Той допълни, че почти всички въпроси за това с „Газпром“ за решени.

„Надяваме се, че това ще стане в кратки срокове. В момента водим преговори с „Газпром“, практически всички въпроси са решени. Но трябва да намерим общ език по отношение на цената. Ако този въпрос също бъде решен, тогава всичко ще тръгне“, каза посланикът.

По-рано руският министър на енергетиката Сергей Цивилев заяви на 18-ата междуправителствена комисия по търговско-икономическото сътрудничество между Русия и Иран, че първите доставки на руски природен газ за Иран по съществуващата инфраструктура през Азербайджан ще започнат още през 2025 г. в размер до 1,8 млрд. куб. м годишно.

През април Москва и Техеран се договориха за доставката на 55 млрд. куб. м газ от Русия за Иран, след като през 2024 г. „Газпром“ подписа меморандум с Националната иранска газова компания, припомня Ройтерс.

Русия задълбочи връзките си с Иран след началото на войната в Украйна и подписа договор за стратегическо партньорство с Техеран през януари. И двете страни са под западни санкции, а руският износ на петрол и газ за Европа рязко спадна.

Москва помогна на Иран да построи първия си ядрен реактор в Бушехр.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че сегашната ситуация със Съединените щати е „нерешима“ и че Ислямската република никога няма да се поддаде на натиск от Вашингтон. Това съобщиха държавните медии, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението идва на фона на продължаваща конфронтация със западните сили заради иранската ядрена програма. Техеран прекрати преговорите със САЩ, след като по време на 12-дневната война през юни американски и израелски удари засегнаха негови ядрени обекти.

Междувременно Иран и европейските сили се договориха да възобновят диалога с цел рестартиране на преговорите за ограничаване на програмата за обогатяване на уран.

„Те искат Иран да бъде послушен към Америка. Иранската нация ще се изправи с цялата си мощ срещу онези, които имат такива погрешни очаквания“, подчерта Хаменей.

„Хората, които ни молят да не издигаме лозунги срещу САЩ и да водим директни преговори с тях, виждат само привидения. Този въпрос е нерешим“, добави той.

Франция, Великобритания и Германия предупредиха, че могат да активират отново санкциите на ООН срещу Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори. Западните страни обвиняват Иран, че се стреми към ядрено оръжие, докато официален Техеран твърди, че развива единствено мирна ядрена енергетика.