Шестима убити и 86 ранени след израелските удари срещу Сана ВИДЕО

Жертвите на израелските въздушни удари срещу столицата на Йемен Сана достигнаха шест, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, като се позовава на представител на здравните служби на йеменските бунтовници хуси.
Според същия източник броят на ранените при ударите е 86.
Израел атакува хусите в отговор на ракети, изстреляни от тях срещу Израел. Двете страни си разменят удари в продължение на повече от година като страничен фронт на продължаващата война в ивицата Газа.
Израелската армия съобщи, че целите ѝ в Сана са били военна база, в която се намира президентският дворец, две електростанции и склад за гориво.
„Ударите бяха извършени в отговор на продължаващите атаки на терористичния режим на хусите срещу Държавата Израел и цивилните ѝ граждани, включително изстрелването на ракети земя-земя и безпилотни летателни апарати към израелска територия през последните дни“, се казва в съобщението на израелската армия.
Абдул Кадер ал Муртада, високопоставен представител на хусите, заяви в неделя, че те ще продължат да действат в подкрепа на палестинците в Газа. Израел „трябва да знае, че ние няма да изоставим нашите братя в Газа, каквито и жертви да са необходими“, написа той в платформата Екс.
24 Август, 2025 22:13, обновена 25 Август, 2025 04:43 1 871 18
Нападението бе в отговор на поредната атака на хусите срещу международното летище в Тел Авив
22:45 24.08.2025
22:52 24.08.2025
Коментиран от #18
22:57 24.08.2025
23:02 24.08.2025
23:20 24.08.2025
04:26 25.08.2025
04:56 25.08.2025
До коментар #10 від "Ами да почнат хусите":са спряли да стрелят, затова именно сега ядат бой. Кое не е ясно?
04:57 25.08.2025