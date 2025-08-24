Новини
Шестима убити и 86 ранени след израелските удари срещу Сана ВИДЕО

Шестима убити и 86 ранени след израелските удари срещу Сана ВИДЕО

24 Август, 2025 22:13, обновена 25 Август, 2025 04:43

Нападението бе в отговор на поредната атака на хусите срещу международното летище в Тел Авив

Шестима убити и 86 ранени след израелските удари срещу Сана ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Жертвите на израелските въздушни удари срещу столицата на Йемен Сана достигнаха шест, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, като се позовава на представител на здравните служби на йеменските бунтовници хуси.

Според същия източник броят на ранените при ударите е 86.

Израел атакува хусите в отговор на ракети, изстреляни от тях срещу Израел. Двете страни си разменят удари в продължение на повече от година като страничен фронт на продължаващата война в ивицата Газа.

Израелската армия съобщи, че целите ѝ в Сана са били военна база, в която се намира президентският дворец, две електростанции и склад за гориво.

„Ударите бяха извършени в отговор на продължаващите атаки на терористичния режим на хусите срещу Държавата Израел и цивилните ѝ граждани, включително изстрелването на ракети земя-земя и безпилотни летателни апарати към израелска територия през последните дни“, се казва в съобщението на израелската армия.

Абдул Кадер ал Муртада, високопоставен представител на хусите, заяви в неделя, че те ще продължат да действат в подкрепа на палестинците в Газа. Израел „трябва да знае, че ние няма да изоставим нашите братя в Газа, каквито и жертви да са необходими“, написа той в платформата Екс.


Йемен
  • 8 Хус ар

    13 7 Отговор
    Крайно време е Че Фотите да бъдат утилизирани. Не евреите. Има разлика. Тук НИКЪДЕ няма да прочетете за ежедневните многохилядни протести в Израел против политиката на нетаняху

    22:45 24.08.2025

  • 9 Адольф

    6 3 Отговор
    Е знаел повече..

    22:52 24.08.2025

  • 10 Ами да почнат хусите

    8 9 Отговор
    Да потапят кораби не е зле за начало и малко израелски круйзни кораби

    Коментиран от #18

    22:57 24.08.2025

  • 11 Корейците трябва

    6 5 Отговор
    Да помогнат на хусите

    23:02 24.08.2025

  • 14 Бай Мангay

    2 4 Отговор
    По-големи шилета от евреите са украинците, следвави от англичаните , американцине и швабите.Франсетата дори не де класират за този списък на Шиндлер

    23:20 24.08.2025

  • 16 Цион

    3 2 Отговор
    А хусите защо стрелят по летището ни? Ще ги смачкаме като всички други

    04:26 25.08.2025

  • 17 Хлебарките

    3 1 Отговор
    в Йемен си искат Райд и си го получават :) Това да не им е ЕС да ги храни с помощи. Израелците не си поплюват

    04:56 25.08.2025

  • 18 Те не

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами да почнат хусите":

    са спряли да стрелят, затова именно сега ядат бой. Кое не е ясно?

    04:57 25.08.2025