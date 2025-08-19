Новини
Тръмп на срещата със Зеленски: Значи ако сме във война с някого, няма избори? Харесва ми това
19 Август, 2025 07:24 1 377 36

Облеклото на украинския президент Зеленски отново бе тема на въпроси и коментари в Белия дом - както стана и при последната му визита

Тръмп на срещата със Зеленски: Значи ако сме във война с някого, няма избори? Харесва ми това - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Съдбата на Украйна се решава от едно сако? Разбира се, че не, но изборът на Володимир Зеленски в понеделник да се откаже от обичайното си облекло във военeн стил и да се появи в по-официален вид развесели Доналд Тръмп, пише БТА, цитирайки АФП.

„Не мога да повярвам. Обожавам това!“, възкликна американският президент вчера, когато посрещна украинския си колега преди решаваща среща за Украйна, а и за цяла Европа, сочейки черното сако и риза на своя гост.

„Това беше най-доброто, което имах“, отвърна Зеленски, който обаче не стигна дотам да облече класически костюм със светла риза и вратовръзка.

Двамата мъже се усмихнаха, ръкуваха се и влязоха в Западното крило на Белия дом – протокол, далеч по-семпъл от червения килим, който бе постлан в петък в Аляска за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп във военна база.

Друга разлика: в петък американският президент и руският му колега не отговориха на нито един журналистически въпрос, докато вчера 79-годишният милиардер възвърна навика си да дава пресконференция, когато приема чуждестранен гост в Овалния кабинет.

При последното си посещение на 28 февруари Володимир Зеленски бе атакуван първо от Брайън Глен – телевизионен водещ, близък до движението MAGA („Да направим Америка отново велика“), създадено и въплътено от Доналд Тръмп – а след това и от вицепрезидента Джей Ди Ванс, и от самия американски президент.

Украинският държавен глава представя емблематичното си облекло – тъмно горнище и камуфлажен панталон – като символ на солидарност с въоръжените сили. Но, отбеляза „Ню Йорк Таймс“, той вече бе носил сако с тъмна риза, създадени според изданието от украинския дизайнер Виктор Анисимов, на погребението на папа Франциск.

Шест месеца след февруарския сблъсък Брайън Глен отново присъстваше в Овалния кабинет, напълнен от Доналд Тръмп с множество златни орнаменти и с представители на медии, които открито го подкрепят.

Водещият на канала Real America’s Voice, спътник в живота на крайнодясната народна представителка Маржъри Тейлър Грийни, се обърна към Зеленски: „Изглеждате великолепно в този костюм“.

„Казах му същото!“, възкликна Доналд Тръмп и потупа украинския президент по рамото. „Той ви нападна миналия път“, припомни американският президент на Зеленски.

Бившият актьор отвърна с лека усмивка: „Помня.“

После, с ироничен тон, се обърна към Брайън Глен: „Вие сте със същия костюм. Аз поне се преоблякох.“ Забележката силно развесели американския президент, някогашен водещ на риалити предаване.

След това Глен попита украинския държавен глава дали след края на войната ще организира избори. Зеленски отговори утвърдително, но темата събуди интереса на Доналд Тръмп, който така и не призна поражението си на изборите през 2020 г. и неведнъж бе говорил за възможността да се кандидатира за трети мандат – нещо, което американската конституция забранява.

„Значи ако сме във война с някого, няма избори? Харесва ми това“, подхвърли американският президент с шеговит тон. „Харесва ви тази идея“, отвърна през смях Зеленски.

Украинският лидер, дошъл да убеди Тръмп да не изоставя страната му срещу Русия, не само бе сменил облеклото си и възприел по-безгрижен тон, но и отправи настойчиви благодарности към домакина: „Благодаря ви за поканата и ви благодаря много за вашите усилия, вашите лични усилия да сложите край на клането и да спрете тази война“.

При предишното посещение Джей Ди Ванс бе открил атаката срещу Зеленски, упреквайки го, че не е казал нито веднъж „благодаря“ за десетките милиарди долари американска военна помощ. Този път вицепрезидентът отново присъстваше в Овалния кабинет, но запази мълчание – поне докато журналистите бяха в залата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кака Пена

    10 6 Отговор
    Търгашът Краснов се прави на интересен. Точно облеклото им е най-големия проблем.

    Коментиран от #6, #31

    07:27 19.08.2025

  • 2 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    11 4 Отговор
    АМИ ДОБРА ИДЕЯ
    ПРЕДИ СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ТРЪМП ЩЕ ОБЯВИ ВОЙНА НА БЪРУНДИ
    СТО ГОДИШНА ВОЙНА
    МАКАР ЧЕ Е ПО ДОБРЕ ДА НИ ОБЯВИ НА НАС
    ЩА ИЗКАРАМЕ НЯКОЙ ЛЕВ А И ОЩЕ ПЪРВИЯ ДЕН ЩЕ СВАЛИМ ДВА Ф16

    Коментиран от #18

    07:28 19.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фен

    10 5 Отговор
    Сега има "благодаря", но вече няма долари. Не и от САЩ. Благодарение на урсулите, ще ги плащаме ние.

    Коментиран от #10

    07:29 19.08.2025

  • 5 Направи впечатление ☝️

    31 23 Отговор
    Путлер го порещнаха като бездомно кyчe😁 в Аляска.

    С президента Зеленски всичко беше по протокола в Белия дом и с голямо уважение . 👍

    Коментиран от #9, #27, #30

    07:30 19.08.2025

  • 6 КРАСНОВ МОЖЕ

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кака Пена":

    ДА СЕ ПРАЙ НА КЪВ СИ ЩЕ
    А ТИ НА КЪВТО И ДА СЕ ПРАЙШ СИ ПРОСТО ЗОМБИРАН ДЕБИЛ

    07:31 19.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    То САЩ са постоянно във война с някого.По логиката на Зеленски Тръмп трябва да е президент до живот.

    Коментиран от #23

    07:31 19.08.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    4 9 Отговор
    По същество нищо не е постигнато, Зеленски се прибра жив и здрав в Украйна, което не може да се каже за "ру3кия" генерал Эсадулла Абачев подарил краката си на Украйна 😁

    Коментиран от #15, #22

    07:32 19.08.2025

  • 9 АМА ВЕРНО ЛИ

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Направи впечатление ☝️":

    ВЕЧЕ И КОМИКС ЛИ ИМА ЗА СЛУЧАЯ

    07:32 19.08.2025

  • 10 Гориил

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    С такива разходи, България очевидно се е превърнала в индустриален и научно-технологичен дракон?

    07:32 19.08.2025

  • 11 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Тръмп трябва да спасява САЩ.

    07:34 19.08.2025

  • 12 Ццц

    8 2 Отговор
    Палячото е минал през аутлета на Уайкики и си е купил сако и това е развеселило всички. Роден си е за шут и това е.

    07:34 19.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ужас

    8 2 Отговор
    На Зелъо вече му заповядват и как да се облича...унижението е пълно! Поне заповедта да беше от Тръмп, а не от телевизионен водещ:)

    Коментиран от #21

    07:34 19.08.2025

  • 15 АБЕ ДЖУДЖАК

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    АМИ МАЙ СКОРО ЩЕ СЕ КАЛАМБИЧНЕШ ОТ ЗЛОБА И БЕЗСИЛИЕ
    А ЗА ЗЕЛЕНСКИ
    АМИ РЯДКО УДОБЕН ЗА РУСИЯ ТЪПА....НАР ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ

    07:35 19.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Вчера Дугин, идеологът на руския фашизъм, т .нар. рашизъм, направи скандално изявление- Сега Руската Федерация е като кокошка с отрязана глава, тича, а накъде- и тя не знае. Приличаме на Руската Империя при Николай- цар има, мозък- не. ОЧАКВА СЕ ЛЕТЕЖ ОТ ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ.

    07:35 19.08.2025

  • 18 ние още не сме

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":

    ги дигнали кво шъ сваляме или много простамол ще ни е нужен

    07:36 19.08.2025

  • 19 Ураааа

    4 2 Отговор
    След 3 години потника най накрая беше съблечен и изпран:)

    07:36 19.08.2025

  • 20 Позор

    7 1 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп е прекъснал разговора с Урсулите -
    европейските държавни и правителствени ръководители,
    за да проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин,
    твърдят немският в. "Билд" и британският телевизионен канал "Скай Нюз".

    07:37 19.08.2025

  • 21 Факт

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ужас":

    На Зелъо вече му заповядват и как да се облича...унижението е пълно! Поне заповедта да беше от Тръмп, а не от телевизионен водещ:)"" "" "



    Ужас, вече за втори път Тръмп приема Зеленски в Белия дом а преди няколко дни всички видяха как САЩ натириха Путин чааааак в Аляска за да му покажат че тя е американска!!! 😂😂😂😂

    Коментиран от #32

    07:38 19.08.2025

  • 22 123

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    С зелените ботушки потропва наркоман,
    къде ми е килима и потника голям

    07:38 19.08.2025

  • 23 да ти кажа ...

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    При Зеленски няма логика- има Конституция на Украйна, която гласи, че докато има военни действия, избори не се провеждат. Все ми се струва, че ако спре огъня, избори ще има и ще ги спечели точно Зеленски..И тогава..кво прам, а?

    07:38 19.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дебил

    1 2 Отговор
    Наркоса е тъп. Тръмп му подсказва, че преговори преки, между него и руснаците няма как да се случат. Той е нелигитимен! Трябва първо избори в Покрайнината да има.

    Коментиран от #28

    07:39 19.08.2025

  • 26 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    1 2 Отговор
    ТОЧНО КАКТО ПРОГНОЗИРАХ
    РУСНАЦИТЕ ПУСНАХА МАЛКО АВАНТА НА КЛОУНА В СУМА И ПРЕД ПОКРОВСК И ТОА ПАК СИ ПОВЯРВА ЗАЕДНО С ДЕБИ....ЛИТЕ ОКОЛО НЕГО

    Коментиран от #33

    07:40 19.08.2025

  • 27 Да знаеш

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "Направи впечатление ☝️":

    А кой посрещна Урсулите на летището?
    Началникът на протокола - нещо като мияча на чиниите в ресторанта!

    07:40 19.08.2025

  • 28 Да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дебил":

    Ами хубаво..ама все ми се струва , че ще ги спечели пак Зеленски.. и тогива..ко праим, а...?

    07:41 19.08.2025

  • 29 Гориил

    1 2 Отговор
    Най-хубавото нещо, което Бандера има, са банковите му сметки в САЩ и Европа. И тринадесет супер скъпи имота в пет държави.Освен това, съпругата му има най-добрите и скъпи бижута на стойност сто и двадесет милиона долара.След избирането на нов президент на Украйна, Бандера ще се установи завинаги в тропически рай. А Украйна ще трябва да яде стар хляб и да пие радиоактивна вода.

    07:41 19.08.2025

  • 30 Пак аз

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Направи впечатление ☝️":

    В Белият дом отиват лидери.В Аляска разни архаични пу.мияри и военнопленници.

    07:41 19.08.2025

  • 31 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кака Пена":

    не е проблем а лицемерие на фона на парите изхарчени от жена му за бижута и купуването на имоти в италия и англия

    07:42 19.08.2025

  • 32 тц тц

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    За втори път клоунът беше извикан в Белия дом, но този представлението му беше толкова слабо, че Тръмп го заряза по средата и отиде да си говори с Путин

    07:42 19.08.2025

  • 33 ДОБРО УТРО ДЕБИЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":

    АЗОВ ПУСНАХА МНОГО РУСКА КРЪВ.ТОЧНО ТАМ.

    07:43 19.08.2025

  • 34 АЗ ПЪК СИ МИСЛЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    ЧЕ ТРЪМПА ЩЕ УЧИ ПУТИН ДА ИГРАЕ ГОЛФ
    А ПУТИН ЩЕ ГО УЧИ ДА ЯЗДИ МЕЧКИ
    КО ШИ КАЙШ
    А ТИ ЩЕ СЪБИРАШ МАТЕРИАЛ ОКОЛО КОФИТЕ С ЕТИКЕТИ В ЕВРО
    КАТО ЧЛЕН НА КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    07:43 19.08.2025

  • 35 Гоорил

    0 0 Отговор
    Зеленски отлично знае, че алкохолизираните терористи разбират само от прибиране в чувала, копейките тоже трябва да са в чувал, само така ще има мир!

    07:44 19.08.2025

  • 36 Коста

    0 0 Отговор
    Пожелателно е да си е сменил и чорапите

    07:44 19.08.2025