Тръмп на срещата със Зеленски: Значи ако сме във война с някого, няма избори? Харесва ми това

Съдбата на Украйна се решава от едно сако? Разбира се, че не, но изборът на Володимир Зеленски в понеделник да се откаже от обичайното си облекло във военeн стил и да се появи в по-официален вид развесели Доналд Тръмп, пише БТА, цитирайки АФП.

„Не мога да повярвам. Обожавам това!“, възкликна американският президент вчера, когато посрещна украинския си колега преди решаваща среща за Украйна, а и за цяла Европа, сочейки черното сако и риза на своя гост.

„Това беше най-доброто, което имах“, отвърна Зеленски, който обаче не стигна дотам да облече класически костюм със светла риза и вратовръзка.

Двамата мъже се усмихнаха, ръкуваха се и влязоха в Западното крило на Белия дом – протокол, далеч по-семпъл от червения килим, който бе постлан в петък в Аляска за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп във военна база.

Друга разлика: в петък американският президент и руският му колега не отговориха на нито един журналистически въпрос, докато вчера 79-годишният милиардер възвърна навика си да дава пресконференция, когато приема чуждестранен гост в Овалния кабинет.

При последното си посещение на 28 февруари Володимир Зеленски бе атакуван първо от Брайън Глен – телевизионен водещ, близък до движението MAGA („Да направим Америка отново велика“), създадено и въплътено от Доналд Тръмп – а след това и от вицепрезидента Джей Ди Ванс, и от самия американски президент.

Украинският държавен глава представя емблематичното си облекло – тъмно горнище и камуфлажен панталон – като символ на солидарност с въоръжените сили. Но, отбеляза „Ню Йорк Таймс“, той вече бе носил сако с тъмна риза, създадени според изданието от украинския дизайнер Виктор Анисимов, на погребението на папа Франциск.

Шест месеца след февруарския сблъсък Брайън Глен отново присъстваше в Овалния кабинет, напълнен от Доналд Тръмп с множество златни орнаменти и с представители на медии, които открито го подкрепят.

Водещият на канала Real America’s Voice, спътник в живота на крайнодясната народна представителка Маржъри Тейлър Грийни, се обърна към Зеленски: „Изглеждате великолепно в този костюм“.

„Казах му същото!“, възкликна Доналд Тръмп и потупа украинския президент по рамото. „Той ви нападна миналия път“, припомни американският президент на Зеленски.

Бившият актьор отвърна с лека усмивка: „Помня.“

После, с ироничен тон, се обърна към Брайън Глен: „Вие сте със същия костюм. Аз поне се преоблякох.“ Забележката силно развесели американския президент, някогашен водещ на риалити предаване.

След това Глен попита украинския държавен глава дали след края на войната ще организира избори. Зеленски отговори утвърдително, но темата събуди интереса на Доналд Тръмп, който така и не призна поражението си на изборите през 2020 г. и неведнъж бе говорил за възможността да се кандидатира за трети мандат – нещо, което американската конституция забранява.

„Значи ако сме във война с някого, няма избори? Харесва ми това“, подхвърли американският президент с шеговит тон. „Харесва ви тази идея“, отвърна през смях Зеленски.

Украинският лидер, дошъл да убеди Тръмп да не изоставя страната му срещу Русия, не само бе сменил облеклото си и възприел по-безгрижен тон, но и отправи настойчиви благодарности към домакина: „Благодаря ви за поканата и ви благодаря много за вашите усилия, вашите лични усилия да сложите край на клането и да спрете тази война“.

При предишното посещение Джей Ди Ванс бе открил атаката срещу Зеленски, упреквайки го, че не е казал нито веднъж „благодаря“ за десетките милиарди долари американска военна помощ. Този път вицепрезидентът отново присъстваше в Овалния кабинет, но запази мълчание – поне докато журналистите бяха в залата.