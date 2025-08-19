Тръмп на срещата със Зеленски: Значи ако сме във война с някого, няма избори? Харесва ми това

Съдбата на Украйна се решава от едно сако? Разбира се, че не, но изборът на Володимир Зеленски в понеделник да се откаже от обичайното си облекло във военeн стил и да се появи в по-официален вид развесели Доналд Тръмп, пише БТА, цитирайки АФП.
„Не мога да повярвам. Обожавам това!“, възкликна американският президент вчера, когато посрещна украинския си колега преди решаваща среща за Украйна, а и за цяла Европа, сочейки черното сако и риза на своя гост.
„Това беше най-доброто, което имах“, отвърна Зеленски, който обаче не стигна дотам да облече класически костюм със светла риза и вратовръзка.
Двамата мъже се усмихнаха, ръкуваха се и влязоха в Западното крило на Белия дом – протокол, далеч по-семпъл от червения килим, който бе постлан в петък в Аляска за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп във военна база.
Друга разлика: в петък американският президент и руският му колега не отговориха на нито един журналистически въпрос, докато вчера 79-годишният милиардер възвърна навика си да дава пресконференция, когато приема чуждестранен гост в Овалния кабинет.
При последното си посещение на 28 февруари Володимир Зеленски бе атакуван първо от Брайън Глен – телевизионен водещ, близък до движението MAGA („Да направим Америка отново велика“), създадено и въплътено от Доналд Тръмп – а след това и от вицепрезидента Джей Ди Ванс, и от самия американски президент.
Украинският държавен глава представя емблематичното си облекло – тъмно горнище и камуфлажен панталон – като символ на солидарност с въоръжените сили. Но, отбеляза „Ню Йорк Таймс“, той вече бе носил сако с тъмна риза, създадени според изданието от украинския дизайнер Виктор Анисимов, на погребението на папа Франциск.
Шест месеца след февруарския сблъсък Брайън Глен отново присъстваше в Овалния кабинет, напълнен от Доналд Тръмп с множество златни орнаменти и с представители на медии, които открито го подкрепят.
Водещият на канала Real America’s Voice, спътник в живота на крайнодясната народна представителка Маржъри Тейлър Грийни, се обърна към Зеленски: „Изглеждате великолепно в този костюм“.
„Казах му същото!“, възкликна Доналд Тръмп и потупа украинския президент по рамото. „Той ви нападна миналия път“, припомни американският президент на Зеленски.
Бившият актьор отвърна с лека усмивка: „Помня.“
После, с ироничен тон, се обърна към Брайън Глен: „Вие сте със същия костюм. Аз поне се преоблякох.“ Забележката силно развесели американския президент, някогашен водещ на риалити предаване.
След това Глен попита украинския държавен глава дали след края на войната ще организира избори. Зеленски отговори утвърдително, но темата събуди интереса на Доналд Тръмп, който така и не призна поражението си на изборите през 2020 г. и неведнъж бе говорил за възможността да се кандидатира за трети мандат – нещо, което американската конституция забранява.
„Значи ако сме във война с някого, няма избори? Харесва ми това“, подхвърли американският президент с шеговит тон. „Харесва ви тази идея“, отвърна през смях Зеленски.
Украинският лидер, дошъл да убеди Тръмп да не изоставя страната му срещу Русия, не само бе сменил облеклото си и възприел по-безгрижен тон, но и отправи настойчиви благодарности към домакина: „Благодаря ви за поканата и ви благодаря много за вашите усилия, вашите лични усилия да сложите край на клането и да спрете тази война“.
При предишното посещение Джей Ди Ванс бе открил атаката срещу Зеленски, упреквайки го, че не е казал нито веднъж „благодаря“ за десетките милиарди долари американска военна помощ. Този път вицепрезидентът отново присъстваше в Овалния кабинет, но запази мълчание – поне докато журналистите бяха в залата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кака Пена
Коментиран от #6, #31
07:27 19.08.2025
2 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
ПРЕДИ СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ТРЪМП ЩЕ ОБЯВИ ВОЙНА НА БЪРУНДИ
СТО ГОДИШНА ВОЙНА
МАКАР ЧЕ Е ПО ДОБРЕ ДА НИ ОБЯВИ НА НАС
ЩА ИЗКАРАМЕ НЯКОЙ ЛЕВ А И ОЩЕ ПЪРВИЯ ДЕН ЩЕ СВАЛИМ ДВА Ф16
Коментиран от #18
07:28 19.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фен
Коментиран от #10
07:29 19.08.2025
5 Направи впечатление ☝️
С президента Зеленски всичко беше по протокола в Белия дом и с голямо уважение . 👍
Коментиран от #9, #27, #30
07:30 19.08.2025
6 КРАСНОВ МОЖЕ
До коментар #1 от "Кака Пена":ДА СЕ ПРАЙ НА КЪВ СИ ЩЕ
А ТИ НА КЪВТО И ДА СЕ ПРАЙШ СИ ПРОСТО ЗОМБИРАН ДЕБИЛ
07:31 19.08.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #23
07:31 19.08.2025
8 Злобното Джуджи
Коментиран от #15, #22
07:32 19.08.2025
9 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #5 от "Направи впечатление ☝️":ВЕЧЕ И КОМИКС ЛИ ИМА ЗА СЛУЧАЯ
07:32 19.08.2025
10 Гориил
До коментар #4 от "Фен":С такива разходи, България очевидно се е превърнала в индустриален и научно-технологичен дракон?
07:32 19.08.2025
11 Бай той Толстой
07:34 19.08.2025
12 Ццц
07:34 19.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ужас
Коментиран от #21
07:34 19.08.2025
15 АБЕ ДЖУДЖАК
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":АМИ МАЙ СКОРО ЩЕ СЕ КАЛАМБИЧНЕШ ОТ ЗЛОБА И БЕЗСИЛИЕ
А ЗА ЗЕЛЕНСКИ
АМИ РЯДКО УДОБЕН ЗА РУСИЯ ТЪПА....НАР ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ
07:35 19.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #3 от "Гориил":Вчера Дугин, идеологът на руския фашизъм, т .нар. рашизъм, направи скандално изявление- Сега Руската Федерация е като кокошка с отрязана глава, тича, а накъде- и тя не знае. Приличаме на Руската Империя при Николай- цар има, мозък- не. ОЧАКВА СЕ ЛЕТЕЖ ОТ ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ.
07:35 19.08.2025
18 ние още не сме
До коментар #2 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":ги дигнали кво шъ сваляме или много простамол ще ни е нужен
07:36 19.08.2025
19 Ураааа
07:36 19.08.2025
20 Позор
европейските държавни и правителствени ръководители,
за да проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин,
твърдят немският в. "Билд" и британският телевизионен канал "Скай Нюз".
07:37 19.08.2025
21 Факт
До коментар #14 от "Ужас":На Зелъо вече му заповядват и как да се облича...унижението е пълно! Поне заповедта да беше от Тръмп, а не от телевизионен водещ:)"" "" "
Ужас, вече за втори път Тръмп приема Зеленски в Белия дом а преди няколко дни всички видяха как САЩ натириха Путин чааааак в Аляска за да му покажат че тя е американска!!! 😂😂😂😂
Коментиран от #32
07:38 19.08.2025
22 123
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":С зелените ботушки потропва наркоман,
къде ми е килима и потника голям
07:38 19.08.2025
23 да ти кажа ...
До коментар #7 от "Последния Софиянец":При Зеленски няма логика- има Конституция на Украйна, която гласи, че докато има военни действия, избори не се провеждат. Все ми се струва, че ако спре огъня, избори ще има и ще ги спечели точно Зеленски..И тогава..кво прам, а?
07:38 19.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дебил
Коментиран от #28
07:39 19.08.2025
26 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
РУСНАЦИТЕ ПУСНАХА МАЛКО АВАНТА НА КЛОУНА В СУМА И ПРЕД ПОКРОВСК И ТОА ПАК СИ ПОВЯРВА ЗАЕДНО С ДЕБИ....ЛИТЕ ОКОЛО НЕГО
Коментиран от #33
07:40 19.08.2025
27 Да знаеш
До коментар #5 от "Направи впечатление ☝️":А кой посрещна Урсулите на летището?
Началникът на протокола - нещо като мияча на чиниите в ресторанта!
07:40 19.08.2025
28 Да питам
До коментар #25 от "Дебил":Ами хубаво..ама все ми се струва , че ще ги спечели пак Зеленски.. и тогива..ко праим, а...?
07:41 19.08.2025
29 Гориил
07:41 19.08.2025
30 Пак аз
До коментар #5 от "Направи впечатление ☝️":В Белият дом отиват лидери.В Аляска разни архаични пу.мияри и военнопленници.
07:41 19.08.2025
31 факуса
До коментар #1 от "Кака Пена":не е проблем а лицемерие на фона на парите изхарчени от жена му за бижута и купуването на имоти в италия и англия
07:42 19.08.2025
32 тц тц
До коментар #21 от "Факт":За втори път клоунът беше извикан в Белия дом, но този представлението му беше толкова слабо, че Тръмп го заряза по средата и отиде да си говори с Путин
07:42 19.08.2025
33 ДОБРО УТРО ДЕБИЛ
До коментар #26 от "ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ":АЗОВ ПУСНАХА МНОГО РУСКА КРЪВ.ТОЧНО ТАМ.
07:43 19.08.2025
34 АЗ ПЪК СИ МИСЛЯ
До коментар #24 от "Последния Софиянец":ЧЕ ТРЪМПА ЩЕ УЧИ ПУТИН ДА ИГРАЕ ГОЛФ
А ПУТИН ЩЕ ГО УЧИ ДА ЯЗДИ МЕЧКИ
КО ШИ КАЙШ
А ТИ ЩЕ СЪБИРАШ МАТЕРИАЛ ОКОЛО КОФИТЕ С ЕТИКЕТИ В ЕВРО
КАТО ЧЛЕН НА КЛУБА НА БОГАТИТЕ
07:43 19.08.2025
35 Гоорил
07:44 19.08.2025
36 Коста
07:44 19.08.2025