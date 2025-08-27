Новини
ISW: Руснаците от граничните райони са все по-апатични към войната
  Тема: Украйна

ISW: Руснаците от граничните райони са все по-апатични към войната

27 Август, 2025

Хората са уморени от войната, искат да се върнат към нормалния живот и не искат да събират средства за военните усилия, защото войната няма ясен край

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските жители в граничните райони са все по-апатични към войната и приемат, че Русия няма да се съгласи на прекратяване на войната в близко бъдеще. Руското опозиционно издание Insider съобщи на 25 август, че руските цивилни, живеещи в граничните райони, все по-рядко даряват средства и се включват като доброволци в усилията за войната.

Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW).

Insider интервюира жители на областите Брянск, Курск и Белгород, които заявиха, че не смятат, че Русия ще приеме примирие в близко бъдеще, и очакват войната да продължи.

Интервюираните заявиха, че цивилните жители в близост до границата първоначално са се ангажирали и са дарявали средства за военните усилия, но вече нямат мотивация да помагат на армията.

Един интервюиран от област Белгород твърди, че жителите на граничните райони все повече възприемат руските войници като заплаха поради високия риск от украински удари с дронове срещу руски войници и случаите, в които руските сили са нанесли щети на гражданската инфраструктура и са грабили от местните жители.

Един интервюиран от област Курск заяви, че хората са уморени от войната, искат да се върнат към нормалния живот и не искат да събират средства за военните усилия, защото войната няма ясен край.

Един интервюиран от област Брянск заяви, че военните цели на Москва се променят постоянно, което предполага, че опитите на Путин да се обърне към американската общественост с твърдения за готовността си да преговаря са в противоречие с позицията, която заема пред руската общественост, че Русия остава ангажирана с постигането на военните си цели.

Опитите на Путин да се хареса и на двете информационни пространства може да объркват руската аудитория. Руски държавни и независими проучвания от началото на 2025 г. показват, че повечето руснаци подкрепят продължаването на войната в Украйна, което предполага, че населението в районите, граничещи с Украйна, което усеща войната най-осезаемо, подкрепя военните действия в по-малка степен от населението в районите, които са по-далеч от бойните действия.

Неотдавнашните украински удари по руските рафинерии допринесоха за недостига на бензин в цяла Русия, което вероятно ще доведе до повишаване на инфлацията и ще предизвика допълнителна макроикономическа нестабилност в страната.

Ройтерс съобщи на 25 август, че последните украински удари по 10 рафинерии в Русия са нарушили поне 17% от рафиниращите мощности на Русия, или приблизително 1,1 милиона барела на ден, и са довели до недостиг на бензин А-95 (премиум) в някои райони на окупираната Украйна, южна Русия и Далечния Изток на Русия.

Ройтерс съобщи на 26 август, че Русия е увеличила плана си за износ на суров петрол с 200 000 барела на ден през август, тъй като украинските удари с дронове са нарушили работата на рафинериите и са оставили суров петрол, който Русия може да изнесе.

Тази ревизия на плановете за износ на суров петрол може да увеличи приходите на Русия от петрол в краткосрочен план, но вероятно оказва неблагоприятно влияние върху вътрешната икономика. На 25 август Wall Street Journal съобщи, че няколко региона в Русия и окупирания Крим са въвели ограничения в бензиностанциите в резултат на щетите, нанесени от украинските дронове на руските нефтопреработвателни заводи.

Кметът на Курилския окръг Константин Истомин също съобщи на 25 август, че руските власти са спрели продажбата на бензин А-92 на руски граждани в Курилските острови, Сахалинска област.

Русия се бореше да задоволи вътрешното търсене на бензин още преди последните украински удари и от 2022 г. налагаше периодични забрани върху износа на бензин, като най-скорошната забрана беше в края на юли и през август.

Последните украински удари засилиха недостига на бензин и предизвикаха скок в цените на бензина в цяла Русия и окупираната Украйна, което вероятно ще доведе до повишаване на разходите за потребителите и увеличаване на разходите на бизнеса във всички отрасли.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АХАХАХА

    24 9 Отговор
    Вярвам безрезервно на Сорос и чета всичко поръчково.

    Коментиран от #8

    08:46 27.08.2025

  • 2 Донбас

    17 16 Отговор
    BILD: Руската лятна офанзива се провали.

    08:48 27.08.2025

  • 3 Алоо сайта

    25 8 Отговор
    Защо, по цял ден пускате само пропагандата на едната страна във войната? Плащат ли ви , за това ?

    Коментиран от #16, #27

    08:48 27.08.2025

  • 4 Пич

    21 18 Отговор
    И аз станах апатичен - нищо ново ! Руснаците пердашат украинците и НАТО та пушек се вдига!!!

    Коментиран от #7, #10, #19

    08:50 27.08.2025

  • 5 Снимката!

    17 12 Отговор
    пРосия страната на идиотите

    08:51 27.08.2025

  • 6 БУХАХАХА

    13 13 Отговор
    Нова партида пленени руски ватенки в Покровско направление. Видео

    Коментиран от #20, #26

    08:51 27.08.2025

  • 10 Тихо пръдльо!

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Намали наркотиците.

    Коментиран от #17

    08:52 27.08.2025

  • 11 Копейки,

    11 6 Отговор
    Професор Ханке каза да отивате в Русия.

    Коментиран от #22

    08:53 27.08.2025

  • 12 Хахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Да де":

    Така е. А 28 процента от Донецка област все още се държат от ВСУ!

    08:53 27.08.2025

  • 13 Един интервюиран

    7 8 Отговор
    Един интервюиран , вече не си правят труда да измислят имена на измислените си герои. Измислици и без интервюирани е написаното, опорки точка, по точка.

    08:53 27.08.2025

  • 14 Няма край руският позор!

    12 5 Отговор
    Няма...

    08:55 27.08.2025

  • 15 Уест даунфол

    4 8 Отговор
    Няма човек който да харесва войната ама за неясния край лъжете края е ясен вие от колективния запад ще загубите.От вас зависи как ще загубите единия начин ще е с достойнство а другия не ви го препоръчвам включва да спрягате глагола изпарявам се.

    Коментиран от #23

    08:55 27.08.2025

  • 16 Хи хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Алоо сайта":

    Те От Това живеят..............

    08:55 27.08.2025

  • 17 Твоя

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Тихо пръдльо!":

    Наркотик е моят фалос!

    08:55 27.08.2025

  • 18 Пехливанов

    10 8 Отговор
    Войната е чужда за руснаците, защото не е тяхна война, обратно укплраинците са мотивирани, защото бранят родината си. Ха , познайте, кой ще спечели. Няма да има покой за руснаците, ще има партизанска война до дупка. Историческа грешка на Путин. Той се уплаши, че Украйна се демократизира и руснаците ще поискат същото, плюс пококоросването от Китай и ето ти катастрофата. Колкото и да не им се иска на някои, но истината е, че Путин ги закопа и нанесе тежка рана на руското общество

    Коментиран от #32

    08:56 27.08.2025

  • 24 ВЗРИВЯВАЙ

    7 2 Отговор
    АЛЬОША

    08:59 27.08.2025

  • 26 Аха верно

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "БУХАХАХА":

    1000хохолскизамразенитрупа за 6 шест загинали руснака.............

    08:59 27.08.2025

  • 27 ЗАЩОТО

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Алоо сайта":

    КАТО СИ НА КОЛЕНЕ С ОТВОРЕН ЗАДЕН ВХОД , ПРАВИШ КВОТО ТИ ЗАПОВЯДАТ

    09:00 27.08.2025

  • 29 Гориил

    4 5 Отговор
    Това е пропагандна лъжа. Подкрепата за руския президент надхвърля 80 процента, войната се възприема като справедлива и освободителна от над 90 процента от населението.

    Коментиран от #34

    09:00 27.08.2025

  • 30 Готов за бой

    4 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    09:02 27.08.2025

  • 31 И Киев е Руски

    3 4 Отговор
    А жителите на пограничният Лвов какво казват

    09:02 27.08.2025

  • 33 Сорос

    5 2 Отговор
    Руски войници избиват руски деца и ги изнасилват! После ги вземат в робство! Вервайте ми!

    Коментиран от #39

    09:03 27.08.2025

  • 39 Фартогол

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Сорос":

    В първите години на Путин Русия беше основен производител и съдържател на п е дофилски материали в интернет. Имаше много сигнали от Интерпол, че сървърите на п е дофилските мрежи са в Русия. Така поне до 2010та.

    Коментиран от #45

    09:08 27.08.2025

  • 40 Злобното Джуджи

    7 3 Отговор
    139 млн руснаци мечтаят за Шведско гражданство !!!
    Време е Швеция да се разшири до Урал 😁👍

    09:09 27.08.2025

  • 43 Ъхъъъъъ

    2 7 Отговор
    Руснаците от граничните райони са все по-апатични към войната а на Запада му се воюва....

    09:10 27.08.2025

  • 45 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Фартогол":

    Факт.

    09:11 27.08.2025

  • 46 Пехливанов

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Иво Димчев":

    Мога! Но първо трябва да го намериш, къде се е скрил. Зер размера има значение. Твоята за това мрънка и вече съжалявяла, че те омъжи за себе си. По какво се познава комплексаря? По бабаитлък, псевдосексуалност, говори за Господ и е псевдопатриот, националист, разбирай неосъзнат фашист. Тва си!

    Коментиран от #55

    09:11 27.08.2025

  • 47 Атлантически тролчета,

    3 4 Отговор
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    09:11 27.08.2025

  • 49 МирО

    3 4 Отговор
    Я па тия, верно ли???
    СВО има Ясен край - демилитаризация и денацификация!!!

    Коментиран от #52

    09:12 27.08.2025

  • 50 Всяка сутрин милиарди хора по света

    5 3 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #63

    09:13 27.08.2025

  • 51 войната има ясен край

    2 6 Отговор
    Денацификация и демилитаризация на Украйна! И това е правилното.

    09:13 27.08.2025

  • 53 Атлантически тролчета и подлоги

    4 5 Отговор
    ( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    Коментиран от #56

    09:14 27.08.2025

  • 54 Това са безспорни

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "аz СВОПобеда80":

    Факти.

    09:14 27.08.2025

  • 56 гру гайтанджиева

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Атлантически тролчета и подлоги":

    Това са руски фейкове.

    09:15 27.08.2025

  • 58 Абе хурки?

    2 0 Отговор
    Къде са "граничните райони" последно ?

    09:16 27.08.2025

  • 61 Ъхъъъъъ ...

    3 3 Отговор
    Руснаците все по-апатично към войната попиляват хунтата на Зеленски и НАТЮ

    09:18 27.08.2025

  • 63 Даааа, а пък

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Атлантическите тролчета все по рано се събуждат нали?

    09:20 27.08.2025

  • 65 И кога точно

    4 2 Отговор
    Се е случило това? А?....(Insider интервюира жители на областите Брянск, Курск и Белгород)..... Инсайдер дори кореспондент няма там, както и Ройтерс впрочем ... фейк на 100% но иначе се борим с фейковете нали?

    09:23 27.08.2025

  • 66 А не е ли по важното

    3 4 Отговор
    Че хунтата на Зеленски е закупила 155 000 немски протези за ръце и крака 9 пъти по скъпо отколкото е обещетението за убит украински войник? А?

    09:30 27.08.2025

  • 67 Пехливанов

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Иво Димчев":

    Може и без пари. Сега разбрахме, защо твоята те е натирила. Ми много си бъз кауне. Няма секс при теб, разбра се. Ами, стават тези неща, лекуват се, взимай мерки навреме, докато не те е изгонила напълно татуираната с джуките. И откачи тая диагоналка,спира ти кръвообръщението и зацикляш на думата ,,секс" защотото ти липсва

    09:35 27.08.2025

  • 68 Пехливанов

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Иво Димчев":

    Може и без пари. Сега разбрахме, защо твоята те е натирила. Ми много си бъз кауне. Няма секс при теб, разбра се. Ами, стават тези неща, лекуват се, взимай мерки навреме, докато не те е изгонила напълно татуираната с джуките. И откачи тая диагоналка,спира ти кръвообръщението и зацикляш на думата ,,секс" защотото ти липсва

    09:39 27.08.2025

  • 69 Тома

    0 4 Отговор
    Точно хората от Белгород са най върлите противници на укронацистите след нахлуването им миналата година.

    09:45 27.08.2025

  • 70 Хмм

    2 1 Отговор
    така значи, руснаците хвалят зеленски и се молят отново да влезе на руска територия, а помощи дават тези, които имат, хората в граничните райони самите те се нуждаят от помощ

    09:58 27.08.2025

