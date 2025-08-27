ISW: Руснаците от граничните райони са все по-апатични към войната

Руските жители в граничните райони са все по-апатични към войната и приемат, че Русия няма да се съгласи на прекратяване на войната в близко бъдеще. Руското опозиционно издание Insider съобщи на 25 август, че руските цивилни, живеещи в граничните райони, все по-рядко даряват средства и се включват като доброволци в усилията за войната.

Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW).

Insider интервюира жители на областите Брянск, Курск и Белгород, които заявиха, че не смятат, че Русия ще приеме примирие в близко бъдеще, и очакват войната да продължи.

Интервюираните заявиха, че цивилните жители в близост до границата първоначално са се ангажирали и са дарявали средства за военните усилия, но вече нямат мотивация да помагат на армията.

Един интервюиран от област Белгород твърди, че жителите на граничните райони все повече възприемат руските войници като заплаха поради високия риск от украински удари с дронове срещу руски войници и случаите, в които руските сили са нанесли щети на гражданската инфраструктура и са грабили от местните жители.

Един интервюиран от област Курск заяви, че хората са уморени от войната, искат да се върнат към нормалния живот и не искат да събират средства за военните усилия, защото войната няма ясен край.

Един интервюиран от област Брянск заяви, че военните цели на Москва се променят постоянно, което предполага, че опитите на Путин да се обърне към американската общественост с твърдения за готовността си да преговаря са в противоречие с позицията, която заема пред руската общественост, че Русия остава ангажирана с постигането на военните си цели.

Опитите на Путин да се хареса и на двете информационни пространства може да объркват руската аудитория. Руски държавни и независими проучвания от началото на 2025 г. показват, че повечето руснаци подкрепят продължаването на войната в Украйна, което предполага, че населението в районите, граничещи с Украйна, което усеща войната най-осезаемо, подкрепя военните действия в по-малка степен от населението в районите, които са по-далеч от бойните действия.

Неотдавнашните украински удари по руските рафинерии допринесоха за недостига на бензин в цяла Русия, което вероятно ще доведе до повишаване на инфлацията и ще предизвика допълнителна макроикономическа нестабилност в страната.

Ройтерс съобщи на 25 август, че последните украински удари по 10 рафинерии в Русия са нарушили поне 17% от рафиниращите мощности на Русия, или приблизително 1,1 милиона барела на ден, и са довели до недостиг на бензин А-95 (премиум) в някои райони на окупираната Украйна, южна Русия и Далечния Изток на Русия.

Ройтерс съобщи на 26 август, че Русия е увеличила плана си за износ на суров петрол с 200 000 барела на ден през август, тъй като украинските удари с дронове са нарушили работата на рафинериите и са оставили суров петрол, който Русия може да изнесе.

Тази ревизия на плановете за износ на суров петрол може да увеличи приходите на Русия от петрол в краткосрочен план, но вероятно оказва неблагоприятно влияние върху вътрешната икономика. На 25 август Wall Street Journal съобщи, че няколко региона в Русия и окупирания Крим са въвели ограничения в бензиностанциите в резултат на щетите, нанесени от украинските дронове на руските нефтопреработвателни заводи.

Кметът на Курилския окръг Константин Истомин също съобщи на 25 август, че руските власти са спрели продажбата на бензин А-92 на руски граждани в Курилските острови, Сахалинска област.

Русия се бореше да задоволи вътрешното търсене на бензин още преди последните украински удари и от 2022 г. налагаше периодични забрани върху износа на бензин, като най-скорошната забрана беше в края на юли и през август.

Последните украински удари засилиха недостига на бензин и предизвикаха скок в цените на бензина в цяла Русия и окупираната Украйна, което вероятно ще доведе до повишаване на разходите за потребителите и увеличаване на разходите на бизнеса във всички отрасли.