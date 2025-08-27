ISW: Руснаците от граничните райони са все по-апатични към войната

Руските жители в граничните райони са все по-апатични към войната и приемат, че Русия няма да се съгласи на прекратяване на войната в близко бъдеще. Руското опозиционно издание Insider съобщи на 25 август, че руските цивилни, живеещи в граничните райони, все по-рядко даряват средства и се включват като доброволци в усилията за войната.
Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW).
Insider интервюира жители на областите Брянск, Курск и Белгород, които заявиха, че не смятат, че Русия ще приеме примирие в близко бъдеще, и очакват войната да продължи.
Интервюираните заявиха, че цивилните жители в близост до границата първоначално са се ангажирали и са дарявали средства за военните усилия, но вече нямат мотивация да помагат на армията.
Един интервюиран от област Белгород твърди, че жителите на граничните райони все повече възприемат руските войници като заплаха поради високия риск от украински удари с дронове срещу руски войници и случаите, в които руските сили са нанесли щети на гражданската инфраструктура и са грабили от местните жители.
Един интервюиран от област Курск заяви, че хората са уморени от войната, искат да се върнат към нормалния живот и не искат да събират средства за военните усилия, защото войната няма ясен край.
Един интервюиран от област Брянск заяви, че военните цели на Москва се променят постоянно, което предполага, че опитите на Путин да се обърне към американската общественост с твърдения за готовността си да преговаря са в противоречие с позицията, която заема пред руската общественост, че Русия остава ангажирана с постигането на военните си цели.
Опитите на Путин да се хареса и на двете информационни пространства може да объркват руската аудитория. Руски държавни и независими проучвания от началото на 2025 г. показват, че повечето руснаци подкрепят продължаването на войната в Украйна, което предполага, че населението в районите, граничещи с Украйна, което усеща войната най-осезаемо, подкрепя военните действия в по-малка степен от населението в районите, които са по-далеч от бойните действия.
Неотдавнашните украински удари по руските рафинерии допринесоха за недостига на бензин в цяла Русия, което вероятно ще доведе до повишаване на инфлацията и ще предизвика допълнителна макроикономическа нестабилност в страната.
Ройтерс съобщи на 25 август, че последните украински удари по 10 рафинерии в Русия са нарушили поне 17% от рафиниращите мощности на Русия, или приблизително 1,1 милиона барела на ден, и са довели до недостиг на бензин А-95 (премиум) в някои райони на окупираната Украйна, южна Русия и Далечния Изток на Русия.
Ройтерс съобщи на 26 август, че Русия е увеличила плана си за износ на суров петрол с 200 000 барела на ден през август, тъй като украинските удари с дронове са нарушили работата на рафинериите и са оставили суров петрол, който Русия може да изнесе.
Тази ревизия на плановете за износ на суров петрол може да увеличи приходите на Русия от петрол в краткосрочен план, но вероятно оказва неблагоприятно влияние върху вътрешната икономика. На 25 август Wall Street Journal съобщи, че няколко региона в Русия и окупирания Крим са въвели ограничения в бензиностанциите в резултат на щетите, нанесени от украинските дронове на руските нефтопреработвателни заводи.
Кметът на Курилския окръг Константин Истомин също съобщи на 25 август, че руските власти са спрели продажбата на бензин А-92 на руски граждани в Курилските острови, Сахалинска област.
Русия се бореше да задоволи вътрешното търсене на бензин още преди последните украински удари и от 2022 г. налагаше периодични забрани върху износа на бензин, като най-скорошната забрана беше в края на юли и през август.
Последните украински удари засилиха недостига на бензин и предизвикаха скок в цените на бензина в цяла Русия и окупираната Украйна, което вероятно ще доведе до повишаване на разходите за потребителите и увеличаване на разходите на бизнеса във всички отрасли.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АХАХАХА
Коментиран от #8
08:46 27.08.2025
2 Донбас
08:48 27.08.2025
3 Алоо сайта
Коментиран от #16, #27
08:48 27.08.2025
4 Пич
Коментиран от #7, #10, #19
08:50 27.08.2025
5 Снимката!
08:51 27.08.2025
6 БУХАХАХА
Коментиран от #20, #26
08:51 27.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тихо пръдльо!
До коментар #4 от "Пич":Намали наркотиците.
Коментиран от #17
08:52 27.08.2025
11 Копейки,
Коментиран от #22
08:53 27.08.2025
12 Хахахаха
До коментар #7 от "Да де":Така е. А 28 процента от Донецка област все още се държат от ВСУ!
08:53 27.08.2025
13 Един интервюиран
08:53 27.08.2025
14 Няма край руският позор!
08:55 27.08.2025
15 Уест даунфол
Коментиран от #23
08:55 27.08.2025
16 Хи хи хи
До коментар #3 от "Алоо сайта":Те От Това живеят..............
08:55 27.08.2025
17 Твоя
До коментар #10 от "Тихо пръдльо!":Наркотик е моят фалос!
08:55 27.08.2025
18 Пехливанов
Коментиран от #32
08:56 27.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ВЗРИВЯВАЙ
08:59 27.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Аха верно
До коментар #6 от "БУХАХАХА":1000хохолскизамразенитрупа за 6 шест загинали руснака.............
08:59 27.08.2025
27 ЗАЩОТО
До коментар #3 от "Алоо сайта":КАТО СИ НА КОЛЕНЕ С ОТВОРЕН ЗАДЕН ВХОД , ПРАВИШ КВОТО ТИ ЗАПОВЯДАТ
09:00 27.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гориил
Коментиран от #34
09:00 27.08.2025
30 Готов за бой
09:02 27.08.2025
31 И Киев е Руски
09:02 27.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сорос
Коментиран от #39
09:03 27.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Фартогол
До коментар #33 от "Сорос":В първите години на Путин Русия беше основен производител и съдържател на п е дофилски материали в интернет. Имаше много сигнали от Интерпол, че сървърите на п е дофилските мрежи са в Русия. Така поне до 2010та.
Коментиран от #45
09:08 27.08.2025
40 Злобното Джуджи
Време е Швеция да се разшири до Урал 😁👍
09:09 27.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ъхъъъъъ
09:10 27.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Това е безспорен
До коментар #39 от "Фартогол":Факт.
09:11 27.08.2025
46 Пехливанов
До коментар #32 от "Иво Димчев":Мога! Но първо трябва да го намериш, къде се е скрил. Зер размера има значение. Твоята за това мрънка и вече съжалявяла, че те омъжи за себе си. По какво се познава комплексаря? По бабаитлък, псевдосексуалност, говори за Господ и е псевдопатриот, националист, разбирай неосъзнат фашист. Тва си!
Коментиран от #55
09:11 27.08.2025
47 Атлантически тролчета,
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .
09:11 27.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 МирО
СВО има Ясен край - демилитаризация и денацификация!!!
Коментиран от #52
09:12 27.08.2025
50 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #63
09:13 27.08.2025
51 войната има ясен край
09:13 27.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Атлантически тролчета и подлоги
Коментиран от #56
09:14 27.08.2025
54 Това са безспорни
До коментар #42 от "аz СВОПобеда80":Факти.
09:14 27.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 гру гайтанджиева
До коментар #53 от "Атлантически тролчета и подлоги":Това са руски фейкове.
09:15 27.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Абе хурки?
09:16 27.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ъхъъъъъ ...
09:18 27.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Даааа, а пък
До коментар #50 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Атлантическите тролчета все по рано се събуждат нали?
09:20 27.08.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 И кога точно
09:23 27.08.2025
66 А не е ли по важното
09:30 27.08.2025
67 Пехливанов
До коментар #55 от "Иво Димчев":Може и без пари. Сега разбрахме, защо твоята те е натирила. Ми много си бъз кауне. Няма секс при теб, разбра се. Ами, стават тези неща, лекуват се, взимай мерки навреме, докато не те е изгонила напълно татуираната с джуките. И откачи тая диагоналка,спира ти кръвообръщението и зацикляш на думата ,,секс" защотото ти липсва
09:35 27.08.2025
68 Пехливанов
До коментар #62 от "Иво Димчев":Може и без пари. Сега разбрахме, защо твоята те е натирила. Ми много си бъз кауне. Няма секс при теб, разбра се. Ами, стават тези неща, лекуват се, взимай мерки навреме, докато не те е изгонила напълно татуираната с джуките. И откачи тая диагоналка,спира ти кръвообръщението и зацикляш на думата ,,секс" защотото ти липсва
09:39 27.08.2025
69 Тома
09:45 27.08.2025
70 Хмм
09:58 27.08.2025