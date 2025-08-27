Украинските мъже на възраст между 18 и 22 години вече ще може да преминават свободно държавната граница

Украинското правителство осъвремени процедурата за преминаване на държавната граница, като мъже между 18- и 22-годишна възраст вече ще имат право да я пресичат свободно, съобщи украинската министър-председателка Юлия Свириденко, цитирана от Укринформ, пише БТА.
„Днес правителството осъвремени процедурата за преминаване на държавната граница. Мъжете на възраст от 18 до 22 години ще може да преминават границата безпрепятствено в условията на военно положение“, написа тя в „Телеграм“.
Това важи за всички граждани в определения възрастов диапазон, както и за граждани, които по една или друга причина, се намират в чужбина.
„Искаме украинците да поддържат връзки с Украйна, доколкото е възможно“, подчерта Свириденко.
По-рано президентът Володимир Зеленски нареди на правителството и военното командване да проучат възможността за опростяване на процеса на преминаване на държавната граница за младите украинци, като предложи възрастовата граница да бъде повишена от 18 на 22 години, припомня Укринформ.
1 Бягайте,
Коментиран от #9, #35
10:47 27.08.2025
2 Гого Мого
Коментиран от #13
10:50 27.08.2025
3 Факти
10:50 27.08.2025
4 Последния Софиянец
10:50 27.08.2025
5 ха-ха
Коментиран от #10, #11
10:51 27.08.2025
6 Един
Коментиран от #45
10:51 27.08.2025
7 Свридневно
10:51 27.08.2025
8 Татко
10:52 27.08.2025
9 Става дума
До коментар #1 от "Бягайте,":За украинците в чужбина, искащи да се завърнат. Да излизат навънка могат само Зеленски и членовете на фашистката хунта.
Коментиран от #15, #28
10:52 27.08.2025
10 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #5 от "ха-ха":Кой изтрепа един милион ушанки?
Коментиран от #49
10:53 27.08.2025
11 Въх
До коментар #5 от "ха-ха":Ние няма да сме,че първо тагаренко и соломона да ходят.
10:54 27.08.2025
12 Хехе
Коментиран от #17
10:56 27.08.2025
13 гост
До коментар #2 от "Гого Мого":Аз пък съм сигурен ,че скоро ще го видиш като заместник на Урсула начело на ЕК !! И тогава вече не знам как ще го преживееш !
Коментиран от #53, #56
10:58 27.08.2025
14 А истината е
10:59 27.08.2025
15 Хасковски каунь
До коментар #9 от "Става дума":Става дума за флизане , не за излизане.
10:59 27.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Може пък
До коментар #12 от "Хехе":Може да е капан --решаваш да излезеш и хоп,на фронта.
11:00 27.08.2025
18 Да но....но ...
11:01 27.08.2025
19 шкумбата
11:03 27.08.2025
20 "преминават"
11:05 27.08.2025
21 Евробройлерите
Не мисля, че руснаците са толкова наивни да ги чакат?
11:05 27.08.2025
22 Мишел
11:06 27.08.2025
23 Ха ха
Коментиран от #25
11:06 27.08.2025
24 Ъхъъъъъ ...
...... а те са?
11:07 27.08.2025
25 Ха ха
До коментар #23 от "Ха ха":Т.е.стоейки....
11:07 27.08.2025
26 Хи хи
Коментиран от #38
11:07 27.08.2025
27 Капитулация !
11:09 27.08.2025
28 Ама те досега
До коментар #9 от "Става дума":не можеха ли да влизат? Забранено ли им беше?
Коментиран от #40
11:09 27.08.2025
29 Само питам
11:09 27.08.2025
30 Ъхъъъъъ ...
11:11 27.08.2025
31 шаа
11:11 27.08.2025
32 Пускайте и дамите
11:13 27.08.2025
33 ООрана държава
11:14 27.08.2025
34 Зеленски иска да залее Европа
11:16 27.08.2025
35 Изчезвайте момчета!
До коментар #1 от "Бягайте,":Докато ТЦК,не са ви...,,Бусовизирали",с ритници на земята,белезниците и като добитък- в буса,с от него-право на фронта...!
11:16 27.08.2025
36 az СВО Победа80
Търси се месо!
11:17 27.08.2025
37 И кой ще копа тогава
11:17 27.08.2025
38 Все ми се струва?!
До коментар #26 от "Хи хи":Че това е хитра уловка на Зеленски...!
Сега на границата ще ги причакат ТЦК,с бусовете...!
Сами ,,рибите ще влезнат в мрежата"...!
11:19 27.08.2025
39 Тази снимка
11:20 27.08.2025
40 За влизането...
До коментар #28 от "Ама те досега":...нямаше много мераклии...!
По-скоро тези мъже плащаха подкуп(Взятка...15-20 Хил.долара...!),за...излизане -избягване на насилствената мобилизация...!
11:22 27.08.2025
41 Искат да изловят
11:23 27.08.2025
42 Нашата гранична полиция
11:25 27.08.2025
43 прокопи
11:30 27.08.2025
44 az СВО Победа80
11:33 27.08.2025
45 Друг
До коментар #6 от "Един":Могат . Ако искат после да излязат пакетирани .
11:33 27.08.2025
46 АА БЕЕ
11:34 27.08.2025
47 Наливат ще бъде
11:38 27.08.2025
48 Забуждава онези отвън
11:40 27.08.2025
49 оли ,
До коментар #10 от "Една мисъл не ми дава мира":А кой утрепа поне още толкова укри ?!
11:41 27.08.2025
50 Съдията Дред
11:41 27.08.2025
51 Киро
11:45 27.08.2025
52 Пурко
11:47 27.08.2025
53 Не така
До коментар #13 от "гост":Приятелю, имаш много развинтено въображение граничещо с патология.
11:48 27.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Механик
Хлопците могат да преминават границата само отвън-навътре. А от там в буса и на фронта.
В обратната посока не може да се премине границата. Направо бой, после в буса и на фронта.
11:52 27.08.2025
56 Гого Мого
До коментар #13 от "гост":Ми не е нужно да го преживявам, ще знам къде е избягал.
Пък ти си мисли колкото искаш, че Урсулата ще го вземе за заместник, че напоследък чета че и нейното столче се клати.
11:57 27.08.2025
57 Валентин
11:59 27.08.2025