Украинските мъже на възраст между 18 и 22 години вече ще може да преминават свободно държавната граница
Украинските мъже на възраст между 18 и 22 години вече ще може да преминават свободно държавната граница

27 Август, 2025 10:45

Това важи за всички граждани в определения възрастов диапазон, както и за граждани, които по една или друга причина, се намират в чужбина

Украинските мъже на възраст между 18 и 22 години вече ще може да преминават свободно държавната граница - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинското правителство осъвремени процедурата за преминаване на държавната граница, като мъже между 18- и 22-годишна възраст вече ще имат право да я пресичат свободно, съобщи украинската министър-председателка Юлия Свириденко, цитирана от Укринформ, пише БТА.

„Днес правителството осъвремени процедурата за преминаване на държавната граница. Мъжете на възраст от 18 до 22 години ще може да преминават границата безпрепятствено в условията на военно положение“, написа тя в „Телеграм“.

Това важи за всички граждани в определения възрастов диапазон, както и за граждани, които по една или друга причина, се намират в чужбина.

„Искаме украинците да поддържат връзки с Украйна, доколкото е възможно“, подчерта Свириденко.

По-рано президентът Володимир Зеленски нареди на правителството и военното командване да проучат възможността за опростяване на процеса на преминаване на държавната граница за младите украинци, като предложи възрастовата граница да бъде повишена от 18 на 22 години, припомня Укринформ.


Украйна
  • 1 Бягайте,

    70 5 Отговор
    изчезвайте, момчета!

    Коментиран от #9, #35

    10:47 27.08.2025

  • 2 Гого Мого

    60 5 Отговор
    Аз съм сигурен че скоро Зеленски ще се преоблече като 18-20 годишен и ще духне със скоростта на светлината в неизвестна дори на него посока

    Коментиран от #13

    10:50 27.08.2025

  • 3 Факти

    43 2 Отговор
    Украинските мъже на възраст между 18 и 22 години вече ще може да преминават свободно държавната граница за да скачат в окопите.

    10:50 27.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    55 2 Отговор
    На Черноморието хотелите и ресторантите пълни с украинци и плащат с карти издадени от нашето правителство от вашите пари.

    10:50 27.08.2025

  • 5 ха-ха

    38 2 Отговор
    Те и без това я преминаха границата още преди години . Сега солдатите на наш зеля са на изчезване на фронта , кой ще воюва срещу лошите руснаци нямам си на идея .

    Коментиран от #10, #11

    10:51 27.08.2025

  • 6 Един

    2 27 Отговор
    Ще могат да влизат и в Русия...екипирани и организирани.

    Коментиран от #45

    10:51 27.08.2025

  • 7 Свридневно

    21 2 Отговор
    Зеления клоун добре ме насади.

    10:51 27.08.2025

  • 8 Татко

    26 2 Отговор
    А останалите ще останат на Слънчака.

    10:52 27.08.2025

  • 9 Става дума

    32 9 Отговор

    До коментар #1 от "Бягайте,":

    За украинците в чужбина, искащи да се завърнат. Да излизат навънка могат само Зеленски и членовете на фашистката хунта.

    Коментиран от #15, #28

    10:52 27.08.2025

  • 10 Една мисъл не ми дава мира

    5 31 Отговор

    До коментар #5 от "ха-ха":

    Кой изтрепа един милион ушанки?

    Коментиран от #49

    10:53 27.08.2025

  • 11 Въх

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "ха-ха":

    Ние няма да сме,че първо тагаренко и соломона да ходят.

    10:54 27.08.2025

  • 12 Хехе

    29 1 Отговор
    Едва ли ще може да се намери един, който да се възползва от преминаване навътре в страната укра. Бегом навън още 2-3 милиона млади... Зельо е свършил, вече няма и набори. По 1500-3000 фира всеки ден.

    Коментиран от #17

    10:56 27.08.2025

  • 13 гост

    6 14 Отговор

    До коментар #2 от "Гого Мого":

    Аз пък съм сигурен ,че скоро ще го видиш като заместник на Урсула начело на ЕК !! И тогава вече не знам как ще го преживееш !

    Коментиран от #53, #56

    10:58 27.08.2025

  • 14 А истината е

    18 1 Отговор
    Че мъже между 18- и 22-годишна възраст в Украйна не останаха по думите на министъра им на образованието. В горните класове за средно образование няма записани младежи както и във началните във ВУЗ-овете в Украйна

    10:59 27.08.2025

  • 15 Хасковски каунь

    17 6 Отговор

    До коментар #9 от "Става дума":

    Става дума за флизане , не за излизане.

    10:59 27.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Може пък

    22 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хехе":

    Може да е капан --решаваш да излезеш и хоп,на фронта.

    11:00 27.08.2025

  • 18 Да но....но ...

    14 1 Отговор
    "възможността за опростяване на процеса на преминаване .." не е " вече ще може да преминават свободно държавната граница"..... пак е фейк ....

    11:01 27.08.2025

  • 19 шкумбата

    18 1 Отговор
    това е вица на деня... те ги събират като кучета из улиците и ги товарят по камионетки за фронта, ама иначе ще ги пускат по границите... може ама само еднопосочно - навътре

    11:03 27.08.2025

  • 20 "преминават"

    8 2 Отговор
    Или да напускат ? А? Или да избягат?

    11:05 27.08.2025

  • 21 Евробройлерите

    13 1 Отговор
    Налагат да продължи войната, докато те похарчат трилиона евра и се въоръжат да започнат и те войната с Русия. Ама кой луд ще ги чака? Те открито говорят това! Е, "днеска нямам оръжие, ама ти ме почакам да имам и тогава ще видиш, кой съм аз..."!
    Не мисля, че руснаците са толкова наивни да ги чакат?

    11:05 27.08.2025

  • 22 Мишел

    14 1 Отговор
    Защото започнаха да мобилизират и жените.

    11:06 27.08.2025

  • 23 Ха ха

    15 1 Отговор
    ."...Искаме украинците да поддържат връзка с Украйна...."Т.е.стейки у дома в Киев младите украинци не поддържат връзки с Украйна.Това си е жив капан за младежите духнали в ЕС,дано да се излъже някой да влезне в месомелачката на Зеленски.

    Коментиран от #25

    11:06 27.08.2025

  • 24 Ъхъъъъъ ...

    12 1 Отговор
    "безпрепятствено" но в условията на военно положение
    ...... а те са?

    11:07 27.08.2025

  • 25 Ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха":

    Т.е.стоейки....

    11:07 27.08.2025

  • 26 Хи хи

    12 2 Отговор
    Познайте колко ще стоят младите в покрайна, точно за 24 часа са се изнесли към Русия !!

    Коментиран от #38

    11:07 27.08.2025

  • 27 Капитулация !

    9 1 Отговор
    Няма да бягат като нацисти в Канада след ВСВ ...

    11:09 27.08.2025

  • 28 Ама те досега

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Става дума":

    не можеха ли да влизат? Забранено ли им беше?

    Коментиран от #40

    11:09 27.08.2025

  • 29 Само питам

    12 1 Отговор
    А защо украинското първенство по футбол върви във всички групи и региони?Там пенсионери или деца само играят ?

    11:09 27.08.2025

  • 30 Ъхъъъъъ ...

    11 2 Отговор
    А Украинските жени на възраст между 18 и 22 години ? ...

    11:11 27.08.2025

  • 31 шаа

    9 1 Отговор
    явно еугленски е сметнал, че 18-22 годишните са толкова малко, че е без значение от коя страна на браздата са. дори може би се гордее с това си постижение, че е надминал сталин и голодомора...

    11:11 27.08.2025

  • 32 Пускайте и дамите

    8 1 Отговор
    Гадовиии! Тея между 18 и 22 години

    11:13 27.08.2025

  • 33 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Предаде ли се желенски?

    11:14 27.08.2025

  • 34 Зеленски иска да залее Европа

    11 1 Отговор
    С мигранти. Трафикант! Съд за трафиканта

    11:16 27.08.2025

  • 35 Изчезвайте момчета!

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бягайте,":

    Докато ТЦК,не са ви...,,Бусовизирали",с ритници на земята,белезниците и като добитък- в буса,с от него-право на фронта...!

    11:16 27.08.2025

  • 36 az СВО Победа80

    12 1 Отговор
    Накратко:

    Търси се месо!

    11:17 27.08.2025

  • 37 И кой ще копа тогава

    13 1 Отговор
    Редкоземните за САЩ ?

    11:17 27.08.2025

  • 38 Все ми се струва?!

    15 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хи хи":

    Че това е хитра уловка на Зеленски...!
    Сега на границата ще ги причакат ТЦК,с бусовете...!
    Сами ,,рибите ще влезнат в мрежата"...!

    11:19 27.08.2025

  • 39 Тази снимка

    7 2 Отговор
    Също е доказателство за престъпление ! Там онея от МНС да си я свалят за доказателство

    11:20 27.08.2025

  • 40 За влизането...

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ама те досега":

    ...нямаше много мераклии...!
    По-скоро тези мъже плащаха подкуп(Взятка...15-20 Хил.долара...!),за...излизане -избягване на насилствената мобилизация...!

    11:22 27.08.2025

  • 41 Искат да изловят

    8 1 Отговор
    Студентите и учениците които ги крият родителите им

    11:23 27.08.2025

  • 42 Нашата гранична полиция

    6 1 Отговор
    Ще ги лови ли? С какво са по различни от другите?

    11:25 27.08.2025

  • 43 прокопи

    5 1 Отговор
    Това ще е най - леката работа на граничен полицай. Никакво движение. Никой навътре и никой навън ...

    11:30 27.08.2025

  • 44 az СВО Победа80

    5 2 Отговор
    Едновременно с това Киев въвежда и двойното гражданство. Досега украинец, който получи пуждо гражданство, губеше украинското такова. Сега това се променя, за да се спре оттокът на украинското месо, нужно за Източния фронт!

    11:33 27.08.2025

  • 45 Друг

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Могат . Ако искат после да излязат пакетирани .

    11:33 27.08.2025

  • 46 АА БЕЕ

    2 4 Отговор
    АНАТОЛИЙ ЕДНО ВРЕМЕ НА 18Г. ХОДЕХМЕ В КАЗАРМАТА И НИ ИМАХА ЗА МЪЖЕ СЕГА НА 18 КАКВИ СА ДЕЦА ЛИ

    11:34 27.08.2025

  • 47 Наливат ще бъде

    3 0 Отговор
    само в едната посока. Младите тепърва започват живота и най-глупаво ще бъде да го загубят на фронта.

    11:38 27.08.2025

  • 48 Забуждава онези отвън

    4 0 Отговор
    да се завърнат в Окрайчеца, за да ги натъпче в бусовете и доректно на първа линия пред централните гробища.

    11:40 27.08.2025

  • 49 оли ,

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Една мисъл не ми дава мира":

    А кой утрепа поне още толкова укри ?!

    11:41 27.08.2025

  • 50 Съдията Дред

    2 0 Отговор
    Да вземете да уточните, това за влизане ли важи , или за излизане? Щото сега като влизат над 18 годишни, попълват анкета и декларация , че ще уведомят ако сменят адреса си. Ще могат ли да излизат свободно, щото е казано - "искаме да поддържат връзка с Украйна свободно"? Да не е капан, за да си дойдат, и да ги натоварят на буса?

    11:41 27.08.2025

  • 51 Киро

    1 0 Отговор
    За да може по лесно да ги хващат ли.?

    11:45 27.08.2025

  • 52 Пурко

    1 0 Отговор
    Сезонът на Слънчака е към края си, но ако се забързат, може да ги уредим и тях в някой луксозен хотел на морето на държавна издръжка

    11:47 27.08.2025

  • 53 Не така

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Приятелю, имаш много развинтено въображение граничещо с патология.

    11:48 27.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Механик

    0 0 Отговор
    Хехехе! Много коварна клопка е това.
    Хлопците могат да преминават границата само отвън-навътре. А от там в буса и на фронта.
    В обратната посока не може да се премине границата. Направо бой, после в буса и на фронта.

    11:52 27.08.2025

  • 56 Гого Мого

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Ми не е нужно да го преживявам, ще знам къде е избягал.

    Пък ти си мисли колкото искаш, че Урсулата ще го вземе за заместник, че напоследък чета че и нейното столче се клати.

    11:57 27.08.2025

  • 57 Валентин

    0 0 Отговор
    Да, границите ще преминават свободно, но по улиците ще ги ловят като дивеч.

    11:59 27.08.2025

