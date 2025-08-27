Преговорите за присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС може да започнат още следващите дни

Решението за откриване на "преговорен клъстер“ за присъединяването на Молдова и Украйна към ЕС може да бъде взето "в най-близките дни или седмици“, съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на източници.



Според източника, президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да убеди премиера на Унгария Виктор Орбан да оттегли ветото си върху присъединяването на Украйна към общността, което ще позволи в най-близките месеци да се излезе от "задънената улица“ по въпроса за присъединяването на двете източноевропейски страни към Европейския съюз.



Друг неназован дипломат изразява мнение, че не трябва да се бърза с откриването на "преговорна група“ за Молдова в навечерието на парламентарните избори в страната. "Ясно е, че някои хора искат да предложат на Молдова преговорна платформа, но да се прави това заради наближаващите избори би било недалечновидно и в крайна сметка контрапродуктивно“, заявява той.



Лидерите на Франция, Германия и Полша се събират в сряда в малката Молдова, за да призоват избирателите да продължат да се отвръщат от Русия и да подкрепят проевропейското правителство на страната си.



Президентът на Молдова Мая Санду и нейната управляваща Партия на действието и солидарността (PAS) са изправени пред критични парламентарни избори на 28 септември, на фона на предупреждения, че Кремъл се опитва да повлияе на резултата и да провали усилията на страната да се присъедини към ЕС.



"Има хора, които ще се опитат да ни заблудят. Те са опитвали и преди... Но молдовският народ знае какво е най-добро за него“, се очаква Санду да заяви в сряда на митинг по повод деня на независимостта на страната.



Следващите парламентарни избори в Молдова са насрочени за 28 септември 2025 г. По-рано изданието Politico съобщи, че някои страни от ЕС искат да ускорят процеса на присъединяване на републиката към общността, като по този начин подкрепят проевропейските партии на изборите.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.1 Оценка 2.1 от 14 гласа.