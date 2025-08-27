Новини
Свят »
Преговорите за присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС може да започнат още следващите дни

Преговорите за присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС може да започнат още следващите дни

27 Август, 2025 13:25 579 40

  • украйна-
  • молдова-
  • мая санду-
  • володимир зеленски-
  • европейски съюз

Президентът Доналд Тръмп е успял да убеди премиера на Унгария Виктор Орбан да оттегли ветото си върху присъединяването на Украйна към общността, което ще позволи в най-близките месеци да се излезе от задънената улица по въпроса за присъединяването на двете

Преговорите за присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС може да започнат още следващите дни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Решението за откриване на "преговорен клъстер“ за присъединяването на Молдова и Украйна към ЕС може да бъде взето "в най-близките дни или седмици“, съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на източници.

Според източника, президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да убеди премиера на Унгария Виктор Орбан да оттегли ветото си върху присъединяването на Украйна към общността, което ще позволи в най-близките месеци да се излезе от "задънената улица“ по въпроса за присъединяването на двете източноевропейски страни към Европейския съюз.

Друг неназован дипломат изразява мнение, че не трябва да се бърза с откриването на "преговорна група“ за Молдова в навечерието на парламентарните избори в страната. "Ясно е, че някои хора искат да предложат на Молдова преговорна платформа, но да се прави това заради наближаващите избори би било недалечновидно и в крайна сметка контрапродуктивно“, заявява той.

Лидерите на Франция, Германия и Полша се събират в сряда в малката Молдова, за да призоват избирателите да продължат да се отвръщат от Русия и да подкрепят проевропейското правителство на страната си.

Президентът на Молдова Мая Санду и нейната управляваща Партия на действието и солидарността (PAS) са изправени пред критични парламентарни избори на 28 септември, на фона на предупреждения, че Кремъл се опитва да повлияе на резултата и да провали усилията на страната да се присъедини към ЕС.

"Има хора, които ще се опитат да ни заблудят. Те са опитвали и преди... Но молдовският народ знае какво е най-добро за него“, се очаква Санду да заяви в сряда на митинг по повод деня на независимостта на страната.

Следващите парламентарни избори в Молдова са насрочени за 28 септември 2025 г. По-рано изданието Politico съобщи, че някои страни от ЕС искат да ускорят процеса на присъединяване на републиката към общността, като по този начин подкрепят проевропейските партии на изборите.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    15 1 Отговор
    Ще ни обезкостяват

    13:27 27.08.2025

  • 2 Перо

    19 2 Отговор
    Политическо решение ще доведе до вечни бъдещи конфликти!

    Коментиран от #16

    13:29 27.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    3 10 Отговор
    Това е по плана на путен!

    13:29 27.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дрът русофил

    4 15 Отговор
    Украйна ще влезе и в НАТО, рано или късно!

    Коментиран от #14

    13:30 27.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    13 2 Отговор
    Молдова много слаба, ако падне Украйна не виждам защо да се плаща на Молдова да се бият ,ще са пари на вятъра. И без това ЕС вече е зле заради дадените милиарди към тази кауза с Украйна.

    13:32 27.08.2025

  • 8 Тръмп има сделка

    5 12 Отговор
    Изхвърля от НАТО путинофилската бг територия и на нейно място взима Украйна!

    Коментиран от #12, #20

    13:33 27.08.2025

  • 9 факти

    9 2 Отговор
    украйна да си затвори ядрените мощности, като българия ! съсват двойните стандарти на ес!

    13:33 27.08.2025

  • 10 Перо

    16 2 Отговор
    Тия ще са кърлежите на ЕС, на вечна издръжка и няма по никакъв начин да отслабят Русия! Ще плащаме не само въоръжението, но и възстановяването на измислената държава с ционистки, превратаджийски режим! Поредната джендърска простотия на зомбирани, наркоманизирани, луди хора от ЕС!

    13:34 27.08.2025

  • 11 Тома

    16 2 Отговор
    С тези две държави ще стане пълен батак в евросъюза

    13:34 27.08.2025

  • 12 Територията няма US посланик

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп има сделка":

    вече 6 месеца!
    Това е лош знак за племето!

    13:34 27.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дрът русофил":

    Ще , ама на да ли ....Путин каза - ЦЪК , няма да стане !

    13:36 27.08.2025

  • 15 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито ЕС.

    Коментиран от #21, #35

    13:36 27.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А също ликвидира 2.6 млн укри

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ликвидира 1 млн руснака":

    МегаГлмпака зеленНаркозен Нацист.

    13:40 27.08.2025

  • 18 оня

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ликвидира 1 млн руснака":

    Путин със сигурност е жив , помисли докога ще е жив зеля , че работата при него вече е на изуй гащи .

    13:41 27.08.2025

  • 19 българина

    8 3 Отговор
    кога НАТО ще покани Тайван в НАТО? ама знаят, че следва китайска СВО. е след като знаят, защо поканиха крайна, разликата е никаква! НАГЛИ АТЛАНТИЧЕСКИ БО КЛУ ЦИ

    13:41 27.08.2025

  • 20 Селянин

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп има сделка":

    А дано се окажеш прав.

    13:41 27.08.2025

  • 21 Тошо

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Ще бъде перфектно..

    Коментиран от #27

    13:42 27.08.2025

  • 22 Трол

    3 1 Отговор
    Украйна вече е безмитна зона за ЕС и има свободно движение на капитали и стоки.

    13:42 27.08.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    Крим, кафе, мост, Донбас, 1700000,Курск, Запорожие, Луганск, контрнаступ, границите от 1991.
    РЕАЛНОСТ!

    Коментиран от #29

    13:43 27.08.2025

  • 24 Обикновен член на ЕС!

    6 2 Отговор
    Жална ни майка,ако ги приемат тия Бедняги в ЕС...!
    То сега източват от джобовете ни милиарди ,в посока- бездънната каца-,,Украйна"...!
    Пък после-направо ще ни ошушкат и оглозгат окончателно...!

    Коментиран от #30, #34

    13:43 27.08.2025

  • 25 Ха ХаХа

    6 1 Отговор
    Тръмп изгони като мръсно куче Урсула от преговорите в Белия дом.
    С право

    13:43 27.08.2025

  • 26 ЖЕКО

    3 1 Отговор
    ТРЪМП ИСКА ДА УВЕЛИЧИ СВОИТЕ ЕВРОПЕИСКИ РОБИ НО НЕ ЗНАМ ЗАЩО СЕ РАДВАТ ЕВРОПЕИЦИТЕ

    13:43 27.08.2025

  • 27 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тошо":

    ДА!
    Само дето си пропуснал...кавичките...!

    13:45 27.08.2025

  • 28 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Приказки като за нашата с.орос.ня:)
    Първо- Без Донбас и излаз на море, Украйна е безинтересна на ЕС!
    Второ- Съдбата на същият този ЕС е в ръцете на Путин и Тръмп!
    Собствената им съдба е в чужди ръце,но видите ли щели нам си кво :))))

    13:45 27.08.2025

  • 29 Камчия е руска завинаги

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тиквата така каза!

    13:45 27.08.2025

  • 30 ЕВРО ЕРГЕН

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Обикновен член на ЕС!":

    ЩЕ ИМА МНОГО ЖЕНСКИ ДИВЕЧ ЗА ОНОЖ ДАНЕ

    13:46 27.08.2025

  • 31 Украйна бяла държава!

    2 2 Отговор
    русия мракобесна диктатура- фашистки капитализъм!

    13:46 27.08.2025

  • 32 Временното явление ЕС

    3 0 Отговор
    А Занзибар и Папуа–Нова Гвинея
    ще бъдат ли приети ?

    Коментиран от #36

    13:46 27.08.2025

  • 33 123

    1 0 Отговор
    Заради тия дето държат тези знамена ,загинаха стотици хиляди украинци.Струва ше ли си ? Питайте майките, вдовиците, децата на загиналите.

    13:46 27.08.2025

  • 34 Ами теб като те взеха в ЕС

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Обикновен член на ЕС!":

    беше още по съдран руски галош.

    13:47 27.08.2025

  • 35 РФ разпад!

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    ЕС е Сила и Просперитет!!!

    13:48 27.08.2025

  • 36 Градинар

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Временното явление ЕС":

    Разбира се и то с предимство пред Украйната.

    13:48 27.08.2025

  • 37 Хахахаха

    0 1 Отговор
    Независимия Орбан изпълнява заповеди на тръмпоча! Хахахаха.

    13:50 27.08.2025

  • 38 Луд с картечница

    2 1 Отговор
    Русия доста преди вас ще присъедини Осрайна ,без преговори .

    Коментиран от #40

    13:51 27.08.2025

  • 39 Това е добре...

    2 1 Отговор
    Започване на преговори с ЕС на Молдова и Украйна, след първите стъпки следва и членствата на Молдова и Украйна в НАТО🤣, велик геополитика се оказа кремълският психопат еййй🤣, уж победи НАТО, а НАТО влезе почти в двора му🤣, и тоя щял да командва Европа и света🤣, той държавата си не може да оправи че му се приискало и друго.

    13:53 27.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.