Преговорите за присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС може да започнат още следващите дни

Решението за откриване на "преговорен клъстер“ за присъединяването на Молдова и Украйна към ЕС може да бъде взето "в най-близките дни или седмици“, съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на източници.
Според източника, президентът на САЩ Доналд Тръмп е успял да убеди премиера на Унгария Виктор Орбан да оттегли ветото си върху присъединяването на Украйна към общността, което ще позволи в най-близките месеци да се излезе от "задънената улица“ по въпроса за присъединяването на двете източноевропейски страни към Европейския съюз.
Друг неназован дипломат изразява мнение, че не трябва да се бърза с откриването на "преговорна група“ за Молдова в навечерието на парламентарните избори в страната. "Ясно е, че някои хора искат да предложат на Молдова преговорна платформа, но да се прави това заради наближаващите избори би било недалечновидно и в крайна сметка контрапродуктивно“, заявява той.
Лидерите на Франция, Германия и Полша се събират в сряда в малката Молдова, за да призоват избирателите да продължат да се отвръщат от Русия и да подкрепят проевропейското правителство на страната си.
Президентът на Молдова Мая Санду и нейната управляваща Партия на действието и солидарността (PAS) са изправени пред критични парламентарни избори на 28 септември, на фона на предупреждения, че Кремъл се опитва да повлияе на резултата и да провали усилията на страната да се присъедини към ЕС.
"Има хора, които ще се опитат да ни заблудят. Те са опитвали и преди... Но молдовският народ знае какво е най-добро за него“, се очаква Санду да заяви в сряда на митинг по повод деня на независимостта на страната.
Следващите парламентарни избори в Молдова са насрочени за 28 септември 2025 г. По-рано изданието Politico съобщи, че някои страни от ЕС искат да ускорят процеса на присъединяване на републиката към общността, като по този начин подкрепят проевропейските партии на изборите.
1 Хасковски каунь
13:27 27.08.2025
2 Перо
Коментиран от #16
13:29 27.08.2025
3 Ганя Путинофила
13:29 27.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дрът русофил
Коментиран от #14
13:30 27.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
13:32 27.08.2025
8 Тръмп има сделка
Коментиран от #12, #20
13:33 27.08.2025
9 факти
13:33 27.08.2025
10 Перо
13:34 27.08.2025
11 Тома
13:34 27.08.2025
12 Територията няма US посланик
До коментар #8 от "Тръмп има сделка":вече 6 месеца!
Това е лош знак за племето!
13:34 27.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ха-ха
До коментар #5 от "Дрът русофил":Ще , ама на да ли ....Путин каза - ЦЪК , няма да стане !
13:36 27.08.2025
15 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #35
13:36 27.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А също ликвидира 2.6 млн укри
До коментар #16 от "Ликвидира 1 млн руснака":МегаГлмпака зеленНаркозен Нацист.
13:40 27.08.2025
18 оня
До коментар #16 от "Ликвидира 1 млн руснака":Путин със сигурност е жив , помисли докога ще е жив зеля , че работата при него вече е на изуй гащи .
13:41 27.08.2025
19 българина
13:41 27.08.2025
20 Селянин
До коментар #8 от "Тръмп има сделка":А дано се окажеш прав.
13:41 27.08.2025
21 Тошо
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Ще бъде перфектно..
Коментиран от #27
13:42 27.08.2025
22 Трол
13:42 27.08.2025
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
РЕАЛНОСТ!
Коментиран от #29
13:43 27.08.2025
24 Обикновен член на ЕС!
То сега източват от джобовете ни милиарди ,в посока- бездънната каца-,,Украйна"...!
Пък после-направо ще ни ошушкат и оглозгат окончателно...!
Коментиран от #30, #34
13:43 27.08.2025
25 Ха ХаХа
С право
13:43 27.08.2025
26 ЖЕКО
13:43 27.08.2025
27 Гошо
До коментар #21 от "Тошо":ДА!
Само дето си пропуснал...кавичките...!
13:45 27.08.2025
28 Атина Палада
Първо- Без Донбас и излаз на море, Украйна е безинтересна на ЕС!
Второ- Съдбата на същият този ЕС е в ръцете на Путин и Тръмп!
Собствената им съдба е в чужди ръце,но видите ли щели нам си кво :))))
13:45 27.08.2025
29 Камчия е руска завинаги
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тиквата така каза!
13:45 27.08.2025
30 ЕВРО ЕРГЕН
До коментар #24 от "Обикновен член на ЕС!":ЩЕ ИМА МНОГО ЖЕНСКИ ДИВЕЧ ЗА ОНОЖ ДАНЕ
13:46 27.08.2025
31 Украйна бяла държава!
13:46 27.08.2025
32 Временното явление ЕС
ще бъдат ли приети ?
Коментиран от #36
13:46 27.08.2025
33 123
13:46 27.08.2025
34 Ами теб като те взеха в ЕС
До коментар #24 от "Обикновен член на ЕС!":беше още по съдран руски галош.
13:47 27.08.2025
35 РФ разпад!
До коментар #15 от "Последния Софиянец":ЕС е Сила и Просперитет!!!
13:48 27.08.2025
36 Градинар
До коментар #32 от "Временното явление ЕС":Разбира се и то с предимство пред Украйната.
13:48 27.08.2025
37 Хахахаха
13:50 27.08.2025
38 Луд с картечница
Коментиран от #40
13:51 27.08.2025
39 Това е добре...
13:53 27.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.